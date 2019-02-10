"Белые" и коммунисты. Выходцы из России в рядах "Свободной Франции"

В январе в Марселе в возрасте 104 лет умер Ги Шармо – старейший кавалер французского Ордена Освобождения. С его уходом во Франции осталось лишь четверо живущих обладателей этого ордена, сражавшихся бок о бок с тысячами других стремившихся восстановить независимость Франции в 1940-1945 годах. Под началом генерала Шарля де Голля было создано движение "Свободная Франция" и сформирована армия – "Свободные французские силы" (СФС). В ее рядах воевали в том числе выходцы из России.

Ги Шармо был одним из первых французских офицеров, присоединившихся к Сопротивлению и прошедших под его знаменем всю войну. Первые французские сопротивленцы сами себя называли не иначе как "свободные французы". Среди них были представители всех существовавших на тот момент во Франции политических течений, а также немало жителей колоний и эмигрантов.

Выходцев из России в рядах "Свободной Франции" можно разделить на две основные категории: представители белой эмиграции и сторонники коммунизма. Вот что о них рассказывает французский историк Фредерик Гельтон:

– Большинство тех, кто относится ко второй категории, – это люди, выехавшие из Российской империи в конце XIX – начале XX столетия, спасаясь от репрессий против коммунистов. Но были и те (и этот вопрос несомненно требует более углубленного изучения), кто уехал из большевистской России и из Советского Союза, и стал коммунистом во Франции.

Владимир (Вольдемар) Алексинский, сын "белых" эмигрантов, вступивший в СФС в 1943 году в Тунисе, в 1947 году опубликовал уникальный материал об участии выходцев из России в военных кампаниях "Свободной Франции". "Добровольцев в этих войсках смешивают с русскими, мобилизованными во Французскую Африканскую Армию, – писал он. – Между тем не десятки, а сотни русских людей поступали добровольцами в войска "Свободной Франции"; они принесли тяжелые жертвы, и немало среди них погибло. Они стекались отовсюду. У меня были русские товарищи из Китая, Индии, Сирии, Палестины, Египта, Филиппин и даже из Аргентины. В 1941 году, когда (Французское) Сопротивление было еще в самом зачатке и когда внутри страны (Франции) еще не было партизанских отрядов, в рядах Войск Свободной Франции уже бились и умирали русские люди. Могилы русских людей, павших на поле брани, разбросаны по всему боевому пути этих войск: Абиссинии, Сирии, Египту, Ливии (есть русские могилы на кладбище Бир-Акима), Туниса, Италии, Франции". По свидетельству Алексинского, многие выходцы из России, к моменту записи в ряды СФС, или сразу после войны, получили французское подданство. Именно поэтому, считает он, об их происхождении мало кому было известно.

Ассоциация "Свободные французы" (Français libres) в последние несколько лет вела подсчет участников Сопротивления. Согласно данным, опубликованным на сайте ассоциации, в числе 56015 добровольцев, по меньшей мере 147 были эмигрантами из России. Эту информацию подтверждает и историк Жан-Франсуа Мюрасьоль, проводивший исследование на предмет участия иностранцев в кампаниях "Свободной Франции":

– Точное число иностранных граждан в рядах СФС установить не просто, потому что в анкетах добровольцев не всегда указывались их национальность и подданство. После изучения различных источников, нам удалось насчитать в СФС порядка 2800 иностранцев и еще 300-400 тех, о чьем гражданстве не было точной информации, но есть большая вероятность, что на момент вступления в "Свободную Францию" они не были французами.

По данным Жана-Франсуа Мюрасьоля, иностранцы составляли около 5 процентов от общего числа бойцов СФС. Если же прибавить к ним солдат из французских колоний, их будет уже больше половины. А с женщинами и несовершеннолетними можно говорить о 80 процентах. Число иностранных подданных в составе СФС постоянно росло, в силу присоединения к "Свободной Франции" летом 1940 года 13-ой полубригады Иностранного легиона, летом 1941 – части участников Сирийской кампании 1941 года, весной 1943 – Corps Franc d'Afrique, французских формирований в Африке. В числе иностранных добровольцев СФС, по информации Мюрасьоля, были подданные из более чем пятидесяти стран. Выходцев из России среди них французский историк насчитал 175.

Фредерик Гельтон поясняет, что многие из представителей российской белой эмиграции к началу Второй мировой войны уже имели французское подданство:

– Всех "белых", уехавших из России после революции и в 1920-е годы, советская власть лишала гражданства. И в связи с тем, что у них не было гражданства, им выдавали нечто вроде международного паспорта. Многие из них, приехав во Францию, подавали просьбу на получение гражданства, чтобы иметь возможность здесь жить и работать.

Основным мотивом для вступления иностранных добровольцев в СФС историки называют их антифашистский настрой. С 1940 по 1943 год многие из них прошли через каторги Алжира и пытки режима Виши, и это лишь подстегнуло их стремление сражаться с фашистской оккупацией. Командование СФС, в свою очередь, ни коим образом не дискриминировало иностранных добровольцев. Их назначали на высокие командные должности.

Так, незадолго до того получивший французское подданство подполковник Николай Румянцев был заместителем командующего Первого сводного полка марокканских разведывательных танковых подразделений. Впоследствии он стал начальником штаба 10-ой пехотной дивизии. В рядах этой дивизии сражался, например, подполковник Дмитрий Амилахвари, потомок грузинского княжеского рода, принявший французское подданство в марте 1940 года. Он был командиром 13-ой полубригады Иностранного легиона, а 24 октября 1942, в ходе второго сражения при Эль-Аламейне, погиб. Эти случаи заставляют историков предполагать, что выходцев из России в рядах "Свободной Франции" могло быть больше, так как многие имели французское гражданство.