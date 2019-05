Саня из Дагестана. Споры о раскрытии автора "Сталингулага"

Автор популярного телеграм-канала Сталингулаг и одноименного твиттер-аккаунта раскрыл свое имя в интервью Би-Би-Си. 27-летний Александр Горбунов родился в Махачкале и перебрался в Москву, чтобы обеспечить себе более высокий уровень жизни и относительно доступную среду проживания - он страдает спинальной мышечной атрофией и передвигается в инвалидной коляске.

Незаурядная личная история Александра Горбунова вызвала у многих восхищение, а кого-то и заставила по-новому взглянуть на его сетевое творчество.

Марина Литвинович

Крутой чувак!

Денис Билунов

Просто фантастика. Это, конечно, как минимум человек года

Всеволод Чернозуб

Почитал интервью, теперь везде и со всеми хочу им поделиться.

Елизавета Осетинская

История Сталингулага это, конечно, мощь. Первый раз такую эмоцию у меня вызвал Антон Буслов, теперь вот Александр Горбунов. Сразу хочется свои маленькие проблемки в жопу засунуть. Парень, держись, что тут еще скажешь. Нельзя дать такому человеку пропасть.

Леонид Волков

Какой он крутой, оказывается.

Никогда его не читал, а тут подписался и в твиттере, и в телеграме — в знак солидарности, что ли.

Александр Амзин

Если когда-нибудь буду жаловаться, что чего-то не смог из-за проблем со здоровьем, напомните мне об Александре Горбунове.

Глеб Морев

Подписался, конечно

Отдельные комментаторы, впрочем, не верят в правдивость слов Горбунова, а кто-то даже считает, что его признание каким-то образом обесценивает проект.

Русское будущее

Инвалид, изливающий в окружающий мир тонны говна просто because fuck you that’s why - слишком простая и банальная версия, чтобы быть правдой.



В самостоятельность Сталингулага не верим и вам не советуем.

НЕБОЖЕНА

Русского Илона Маска пока не нашли, зато русский Стивен Хокинг уже тут. На фото — админ «Сталингулага». Сегодня Саша официально признался, что это он админ. Не понятно, как он вёл канал, если он самостоятельно даже поесть нормально не может. Вскоре выяснится, что ему помогали украинцы. Разумеется.

Павел Пряников

- Я так и не увидел доказательств, что СГ ведёт свой Тви и Телеграм в одиночку. Судя по его заболеванию, даже физически печатать на клавиатуре ему затруднительно. Может, использует какие-то голосовые программы по переводу текста в электронный вид? Но и в таком случае нужна ручная редактура и прочие манипуляции с гаджетами, требующие работы рук. Во всяком случае в интервью это не было артикулировано. А это один из важных вопросов. Так что вопрос, ведут ли его блоги команда или он один – остался открытым.

- У любого бизнеса есть предел роста, после которого придётся играть по правилам, хороши они или нет. Медиа и блоги – не исключение. Когда ваша аудитория – десятки миллионов прочтений в месяц, надо ждать попыток взять вас под контроль. Или ты сам понимаешь всё о перестраховке и вводишь самоконтроль.

- Раскрытие личности СГ не убедило меня стать его подписчиком (из-за жалости или акта солидарности). Лично для меня эта писанина является примером озлобленного инфантилизма и попыток описать действительность через телесный низ. Но жанр имеет право на существование. Значительная часть российской эстрады и увеселений – качеством не выше.

Максим Кононенко

Я вам про всё это вот что скажу.



Бывают люди, которые, несмотря на болезнь, открывают нам тайны мироздания. Рожают детей. Вдохновляют примером.



А бывают люди, которые за свою болезнь выливают на окружающий мир тонны говна.



Я их не осуждаю, конечно.



Каждый сам творец своего отношения к миру.

Кирилл Шулика

Я, честно говоря, задним умом понимаю, что Сталингулаг может вести такой типаж. То есть человек, у которого в жизни есть только Интернет и у которого был объективный повод озлобиться на действительность. Для человека это самореализация. Причем долгое время у него вообще был только Интернет и ничего более. В детстве тянул резинки, которые советовали ненормальные врачи, а потом появился Интернет. И теперь я понимаю, почему мне это неинтересно. Дело в том, что сейчас я буду читать его публикации через призму автора и, скорее, буду думать не о том, что написано, а о том, почему автор это написал.

История Сани на самом деле укор государству, которое не дает возможности инвалидам жить хотя бы минимально полноценной жизнью. Путей у инвалидов на самом деле немного - сгнить, совершить то, о чем запрещает писать Роскомнадзор, или озлобиться так, что злоба станет прекрасным мотиватором для того, чтобы нечто создавать. Ну, например, создавать посты.

Так что деанонимизация просто убивает проект и зря он не видит в ней ничего особо страшного. Я полагаю, что на нее и были направлены действия товарища майора. Они ведь реально верят разговорам про СБУ, которые начал агент Василий Прозоров. Посадить Горубнова они не смогут, он не выживет, а это жуткий скандал. Так вот и созрел план неанонимизации, которая уничтожит проект.

Ну а так история-то смотрите какая... Саня из Махачкалы, инвалид с детства смог снимать квартиру на Поварской улице в Москве. У нас здоровые не могут почти, а он смог. Вот это для меня существенно важнее всей его довольно скучной писанины, которая, правда, существенно более талантливая, чем у Бабченко.

Юрий Колесников

Ой всё, "у него же злоба на весь мир, он же инвалид". Где-то уже я это читал, было уже такое в фейсбучиках - одной художнице-инвалиду её клиентка, которой она написала портрет, не заплатила за работу, мотивируя это тем, что "ты же инвалид, значит озлоблена на весь мир, мне в моем светлом доме не нужна вещь, сделанная непозитивным человеком". Тут анализ литературных мотиваций "Сани из Дагестана" на таком же уровне.

Но главный спор развернулся в Сети вокруг публикации РБК 2018 года, в которой впервые прозвучало имя Горбунова. Именно с этим журналистским расследованием многие связывают обыск, который прошел в квартире родителей Горбунова в Махачкале в конце апреля.

Оксана Шевелькова

Это ещё и один из самых сложных этически журналистских кейсов. Я считаю, что в этом случае РБК не надо было писать «расследование». Человеческая судьба дороже трафика

Роман Волобуев

Имею вопрос.



Чуваки из РБК, которые его автора спалили прошлым летом — они, мягко говоря, нафига это сделали? Какие там внутренние и профессиональные мотивации были? Кто-нибудь знает?



Понятно — зазор между тем, что можно писать (в идеальном мире писать должно быть можно всё и про всех) и тем, что нужно писать, определяется довольно сомнительным с точки зрения нормальных людей образом: решение лежит не в правовой, а в этической плоскости, принимается втихаря маленькой группой людей, а иногда просто самим автором, в одиночестве — оно может идти в разрез с законом, с правилами хорошего тона, вообще со всем на свете. Но там, при всей зыбкости, есть довольно простая и понятная константа — «общественный интерес».



А какой общественный интерес (в значении, понятно «польза», а не «любопытство» — оставим эту семантическую <уловку> сотрудникам Daily Mail и «Секретов звёзд») в том, чтоб сдать ментам, сумасшедшим и платным пропагандистам чувака, который пишет в твиттер-телеграм какую-то эмоциональную самоочевидную байду на злобу дня? Пусть у него (видимо как раз в силу эмоциональности и самоочевидности) и миллионная аудитория. И пусть он даже зарабатывает на этом что-то и формально попадает под юрисдикцию делового издания.



Одно дело, если бы чувака, который 24 часа в день материт в интернете режим — на самом деле содержала админка. Или Ходорковский. Или Дуров, Сорос и Джорж Клуни скидывались ему на зарплату. И РБК бы это нарыл. Вопросов бы не было. Но они нарыли фамилию, место рождения и какие-то обрывки биографии.



В чем ценность этих неполных анкетных данных фигуранта для общества? В чем та большая польза, которая перебивает приход ментов к маме, слежку и прочие радости, которые ему в итоге прилетели? Какое «информированное решение» общество не могло принять, не зная, что человека зовут Саша? (Это даже если прекраснодушно предположить, что общество у нас способно на какие-то решения, а не просто жрет информацию и забывает о ней через день)



Отдельной строкой, конечно, интересно — чуваки из РБК знали, что он неизлечимо болен?



Если нет (а, кажется, все-таки нет — у них там было со ссылками на анонимный источник, что эту штуку давно пишет команда СМС-щиков на зарплате — а сейчас понятно, что там один человек, который просто не особо встает из-за компьютера) — то, конечно, привет мастерам журналистских расследований.



А если все-таки да — страшно интересно узнать логику, по которой РБК решили именно эту деталь в тот прошлогодний текст не включать.

Елизавета Осетинская

считаю, что было бы допустимым например исследовать пространство телеги в целом - зыгаря-незыгаря, футляр, БП и гулаг - тогда была бы хоть какая-то логика: раскрыть весь спектр. а не одного

Леля Шергова

я лично не вижу никакой этической сложности, так как того расследования никакой ценности не было. Если бы они обнаружили там товарища майора из любых спецслужб, то да, а так что интересного про какого-то Саню из Дагестана (при том, что они и половины про него узнать не смогли). Беспомощная (на мой взгляд) ерунда оказалась еще и вредной, как редактору и предсказывали тогда.

В дискуссии под постом Романа Волобуева мотивы редакции поясняет бывший главный редактор журнала РБК Валерий Игуменов:

Про болезнь не знали, он с нами общаться не захотел, остальные собеседники то ли не знали, то ли не посчитали нужным рассказать. В целом - нам было интересно, кто это пишет, зачем и почему. Самый популярный политический телеграм-канал, 300 тыс человек в среднем читает пост, и никто не знает, кто это. Вопрос, который люди задавали друг другу все время. Почему надо об этом рассказать? Автор каждый день транслирует в мозг другим людям безусловно идеологически заряженные послания - вокруг <ад>, все плохо, все еще хуже, жить невозможно, головы не поднять, ложись и помирай. При этом сам человек находит силы как-то жить, зарабатывать деньги, интересоваться чем-то еще, кроме этого <ада>, но на других вываливает только отчаяние и желчь, без просвета, без вариантов, без выхода. Я не считаю, что такой человек имеет право на анонимность, потому что он просто умножает беспомощность и депрессию, оставаясь где-то там в тени за кадром. Поэтому мы решили узнать, кто это и для чего. Думали, что группа авторов, или какие-то околополитические консультанты забавляются, оказалось, что трейдер из Махачкалы. Рассказывать об этом другим? Могут быть у него проблемы? Могут быть, могут не быть. Мы не за него и не против него. Рассказали, потому что он важный и влиятельный человек в том, чем он занят. Рассказали ли, если бы знали, что он больной и колясочник? Не знаю. Возможно.

У многих это пояснение вызвало еще больше вопросов.

Евгений Фельдман

<Обалдеть>, простите. То есть если бы месседж был бы более позитивный — тогда ок, в вашей логике можно было не деанонить? Какая-то это ужасно ущербная логика.

Если бы она была иной — ладно, но почему вы считаете себя вправе решать, автор какого месседжа должен быть деанонимизирован, а какого — нет?

Валерий Игуменов

Месседж? Позитивный? Потому что человек не в шутку, а всерьез влияет на людей. И льет на этих людей только отчаяние и боль, хотя в его жизни есть и что-то еще, что позволяет ему жить. Ну ок, он считает, что это помогает бороться с режимом. А я, например, так не считаю, все его ежедневные заходы о всесильности и злобности режима ведут больше не к тому, что люди восстают против режима, а к тому, что они сидят в депрессии и бессильно воют на Луну. Повторюсь, 300 тысяч человек читают каждый его пост, и каждый пост о том, как все <плохо> в этой <ужасной> стране, практически невозможно в ней жить. При этом, сам он научился в ней неплохо жить, работать и зарабатывать. Я не верю, что трансляцией в мир своей фрустрации он помогает хоть чему-то

Один из распространенных аргументов в поддержку публикации РБК - то, что автора канала могли с тем же успехом обнаружить и госорганы.

Соня Касьяненко

Обыски проводили не сми, а органы — как я поняла, с целью устрашения всех и вся. Не было бы этой публикации — была бы другая или бы они сами нашли. Странно думать, что у ФСБ меньший спектр возможностей, чем у РБК, и странно думать, что мы можем долго играть в партизанов и не деанонить никого "хорошего" в достаточно информационно свободном обществе, которое у нас пока еще, к счастью, есть

Георгий Биргер

Меня поражает уверенность многих, что ФСБ его все равно бы нашла. Та ФСБ, которой нужны «ключи от шифрования», которая может получить доступ к переписке, только натурально украв девайсы и потом еще дополнительно запросив у МТС сотудничество; которая в принципе без готового уже решения ни шага сделать не может и приходится под это ей законодательство подгонять. Вот они бы нашли? Может они еще избирательные машины в Миннесоте хакнули?



И главное — зачем? А тут ну готовая уже работа за них сделанная, очень удобно.

Есть и комментаторы, которые принципиально отвергают сетевую анонимность.

Кирилл Шулика

Читаю вроде бы умных людей, которые пишут, что в обысках в Горбунова виновато РБК, которое его деанонимизировала. Вот теперь думаю - взрослые же люди, а верят в том, что РБК докопалось до того, чего не было известно хотя бы на уровне предположений товарищу майору. Как такое возможно?

Поймите, писали сто раз, давали какие-то исследования, расследование и прочие вещи - никакой приватности и анонимности в Интернете и вообще в целом уже нет. Оно все осталось в прошлой жизни.

Алексей Чадаев

Насчет Сталингулага. Именно обилие анонимов с массой подписчиков в политическом телеграмме - главная причина того, почему я не стал заводить канал. В разные эпохи я был фидошником, участником вебфорумов, жж-тысячником, и много видел разных дискуссионных сред и в 90-е, и в нулевые, и в десятые. Так вот: телега - самая гнусная за всю историю именно из-за торжествующей анонимности.

Я считаю, что анонимность в политике - зло. Это не к тому, чтобы её запрещать, а к тому, что на уровне культурных норм у тех, которые не называют своих имен, не должно быть ни аудитории, ни веса, ни влияния. Читать их, ссылаться на них и т.д. должно быть попросту неприлично. До тех пор, пока наоборот - всегда есть возможность плюнуть и пройти мимо.

Хочешь, чтобы тебя слушали, с тобой спорили, на тебя реагировали - сначала назовись.

Егор Холмогоров

Никогда не читал Сталингулаг, всегда считал тупой мутной херотенью ни о чем. Но если там реально сбушные сливы - то гуманные пляски вокруг него, - форма заукраинства и ничего больше. Вокруг Дома Профсоюзов лучше попляшите.



Вообще, хороший совет: не ведите анонимный канал, ведите неанонимный канал за написанное в котором вы готовы будете ответить репутацией.

Однако большинство комментаторов позицию РБК не разделяет.

Иван Филиппов

история про РБК, которое деанонило автора СталинГулаг была и год назад абсолютно <идиотской>, но после того, как автор сегодня рассказал зачем именно он сделал - я даже не знаю чего добавить. эталонно <чудовищная> логика, просто омерзительная. сдать инвалида властям, поломать ему жизнь, потому что НЕДОСТАТОЧНО ПОЗИТИВНЫЙ

Соня Соколова

Вопрос "зачем слили" - это, на самом деле, вопрос не этический, а философский. Слили потому, что могли. Потому что ради трафика никого не жалко. Что отлично доказывают комментарии у Романа.

Михаил Пожарский

Недавно прошли обыски у "Сани из Дагестане", которого журналисты РБК до того сдеанонили как автора Сталингулага. Не важно, он это или нет, но это кое-что говорит нам о состоянии российской журналистики. Есть ли в России серьезные темы, которые стоит расследовать? Еще как. Коррупция, госзакупки, имущество чиновников, полицейское насилие, войны, ведущиеся там и сям. Но можно ли об этом писать? Конечно, нет.



Известные федеральные издания, которые еще лет 7 назад считались стандартом отрасли, давным-давно перестали быть таковым. РБК, "Коммерсант", Газета.ру и прочие - сегодня полностью профилактированные конторы, находящиеся на прямой связи с Администрацией президента, утверждающей список допустимых тем. Но что еще хуже - самоцензура. Редакции, состоящие из людей трясущихся от "как бы чего не вышло". От условного RT их отличают лишь остатки былой репутации. При этом тяга к расследованиям и скандалам осталась - только список тем ограничен "Саней из Дагестана".



Поэтому настоящая журналистика нынче осталась только в блогах и малых медиа. Про государственное насилие мы читаем на Медиазоне, про разгон митингов на ОВД.инфо, про коррупцию - на ресурсах ФБК. А в некогда уважаемых деловых СМИ... про Саню из Дагестана. И, когда труженики таких изданий в очередной раз затянут сезонную жалобную песню "нас не уважает Навальный", стоит спросить: а за что вас уважать-то? За то, что пока на сайте Навального писали про оффшоры чиновников, вы героически расследовали самую важную для России тему - кто, <черт побери>, скрывается за ником Сталингулаг?

Автор "Сталингулага" тоже считает, что РБК проделала за "органы" ту работу, которую они сами, вероятно, делать поленились бы :

Ситуация вокруг канала Сталингулаг прекрасно демонстрирует атомизацию российского общества, и разрушает черно-белый мир людей, свято верящих, что вся политическая жизнь в стране делится на условных либералов и условных охранителей режима. Есть «свои» и есть «чужие». <Ерунда> полная, чужие – все. Всю работу за товарища майора сделало прогрессивное издание РБК, совестливыми публицистами доказана правильность этого поступка, обыски у родных предполагаемого автора были этими же публицистами поставлены под сомнение, а когда сомнения были развеяны, те просто сделали вид, что ничего не было. Потому что нет никаких своих. Свои – это те люди, к которым будут приходить с обысками, будить ночью и спрашивать, когда вас последний раз видели, предлагать вам помощь в переезде или просто звонить и спрашивать, как дела. Вот и всё, других своих у вас нет. А для остальных вы всего лишь корм, повод написать колонку, когда вас посадят или убьют, причём, возможно, вы же ещё и останетесь виноватыми, потому что сели не достаточно надолго или не слишком ярко погибли. Лагерный принцип: «ты умри сегодня, а я - завтра» попрежнему актуален

Опасаясь, что "Сталингулаг" могут в любой момент закрыть, Горбунов открыл новый канал - "Саня из Дагестана".

Привет. Я Александр Горбунов, трагикомично больше известен как Саня из Дагестана. До сегодняшнего дня у меня не было никаких аккаунтов в соцсетях и заводить их я не планировал. Но видит Бог, вы сами меня сюда затащили, так что читайте и терпите.



Здесь я буду писать о том, как меняется жизнь человека, которой по нелепой случайности обстоятельств и независящих от него причин становится популярным (знаю, что это слово не совсем подходит, простите мой бедный словарный запас, я учился в 37-й махачкалинской школе и то, что вообще пишу - это успех). Причём, эта «популярность» сюрреалистична, как и вся моя жизнь в целом (если успею расскажу подробнее).



С одной стороны думают, что я ноющий пессимистичный правдоруб, а с другой - дебил, занимающийся телефонным терроризмом со своего номера. Я не пессимист, а мама говорит, что умный и не дебил, маме надо верить. Не обещаю, что будет интересно

Многие призывают поддержать Горбунова.

Дабл Ять

Что касается самой ситуации — мы с вами пока не осознали все масштабы <бреда>, который разворачивается вокруг Сталингулага. Если вдуматься, то Александр за все эти годы (считая твиттер) не опубликовал ни одного авторского расследования, ни одного «слива» или компромата. Все его посты — это нормальная здоровая реакция человека на всё, что происходит в России. Чистая рефлексия образца позднего СССР на кухне. Частное мнение, ставшее, благодаря Telegram, достоянием многих.

Видимо, теперь снова нельзя высказывать частное мнение. Или нужно быть готовым к «беседам неофициального характера».

Да, и ещё — тут некоторые каналы озвучили версию, что вся эта история — это просто хайп для «повышения капитализации» канала перед продажей. Ну, это такой типичный наброс, который используется везде и всюду против оппозиции. Не можешь аргументированно спорить — упрекай в продажности.

Никита Колмогоров

Я всеми руками за свободу слова. Абсолютно все должны иметь право говорить что угодно и когда угодно. Это пост поддержки автора @stalin_gulag и других репрессированных авторов и журналистов России. Мне больно наблюдать из-за океана за тем, как душат независимых авторов теми же законом об оскорблении чувств верующих и законом об оскорблении чувств правящей власти.



То, что происходит с родственниками предполагаемого автора "Сталин Гулаг" — обыски по домам и усиленное внимание к ним властей — это, в прямом смысле слова, репрессии. Попытки давления на свободную журналистику при помощи бесконечных проверок и поисков нарушений.



Я призываю всех, кто когда-либо хвалил у себя на каналах автора "Сталин Гулаг", рассказать о бесчинствах, творящихся с семьей предполагаемого владельца. Изо всех щелей должны трубить о проблеме, чтобы никто из жуликов не мог наседать над семьей ни в чем невиноватого человека.



Сталин Гулаг, мы с тобой, держись там. Саня из Дагестана, тоже держись. Вы все делаете правильно, не сдавайтесь и прите вперед прямой дорогой.