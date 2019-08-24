Детский лепет. Ефим Фиштейн – о руководстве к действию

Россия издевается над смехотворным стихотворным переложением того, что официально именуется Основным законом страны. Только самые непритязательные тугодумы могут удержаться от насмешки над так называемой Детской конституцией, доступным лепетом излагающей будущим налогоплательщикам их гражданские обязанности. Уж больно жалкими, неуклюжими оказались самодельные вирши. Невольно закрадывалось подозрение: не Сергей ли Михалков писал? Нет, конечно, не он, он рифмовать умел и размер держал.

Но получилось тоже красиво. Россияне и не подозревают, как они в этом вопросе отстали от передового человечества. Ведь достаточно пересечь тонкую грань между смешным и чудовищным, и улыбка может замерзнуть на устах. Достаточно, чтобы нелепость, откровенная чушь, полная ерундистика были возведены в мировую идеологию, и мало никому не покажется. В мире, где давно нет настоящих проектов будущего, вокруг которых обычно ведется политическая борьба, их место легко занимают надуманные проблемы и искусственные размежевания.

Деятельным людям легче жить, когда им кажется, что они понимают, где кончается прогресс и где начинается реакция. Очень важно быть на правильной, солнечной стороне истории, там, где скучены все лучшие люди мира. Выбор стороны – больше не случайное личное дело каждого, это выбор экзистенциальный, ответ на вопрос, ради чего жить. К примеру, правильно считать себя трансчеловеком, не испытывать влечения к противоположному полу, ибо все равно неизвестно, какой пол сегодня следует считать противоположным. Правильно думать о себе в среднем роде, не оскорблять встречных домогательствами типа "Вам сегодня эта спецовка особенно к лицу", может быть, даже отказаться от нарочитых имен (Вася, Оля и пр.) и перейти (как в одном из фильмов Вуди Аллена) на нейтральную в половом отношении кличку вроде Козлище-515. Правильно вытравить из взгляда всякую подозрительную заинтересованность, любую искринку – глаз сознательного прогрессивного существа должен иметь принципиально бессмысленное выражение. Правильно очень далекого любить больше, чем ближнего, просыпаться в холодном поту от тревоги за сильно загрязнённое межзвёздное пространство, заразительно смеяться анекдоту о том, как планета Земля от кого-то подхватила людей, свербящих как лобковая вошь. Правильно полагать, что в природе существует климатическая норма, которую человек раскачал как маятник. И напрасно наивные думают, что прогрессивного человека можно схватить за руку, лет через двадцать показав ему, насколько безосновательными были его страхи и бессмысленными идеалы. Над своими вчерашними принципами он вместе с вами в охотку посмеется, но опять окажется на высоте положения, во всеоружии новых неоспоримых идеалов, соответствующих требованиям времени.

Требовательное время заставляет человечество поверить в то, что детство – не просто период накопления физических и умственных сил. Как бы не наоборот, детство и юность на самом деле являются кульминацией гораздо более важных герметических инстинктов – в частности, инстинкта распознавания правильной стороны истории. Устами младенца, как известно, глаголет истина. Это только на первый, непосвященный взгляд он тянется к материнской груди. При ближайшем рассмотрении оказывается, что детское сознание, ещё не коррумпированное опытом социальных отношений и частыми разочарованиями от постправдивого модернизма, уже на уровне простейших эмоций куда лучше, чем сознание взрослого, умеет отличать цивилизационный прогресс от реакции.

Нельзя отнять у мальцов право руководить своими родителями и учителями только на том основании, что у них пока нет ни опыта, ни образования

Читатель понял, что я намекаю на судьбу Греты Тунберг, ещё недавно простой шведской школьницы, ставшей воплощением и выразительницей общечеловеческой обеспокоенности климатическими изменениями и непостоянством погоды. Над энтузиазмом Греты легко издеваться, намекая на её клинические диагнозы, но лучше этого не делать – в некоторых особо боевитых изданиях уже появились тёмные намеки на то, что критиканам, высмеивающим этот тип духовного осенения, не место в публичном пространстве. И не надо проводить параллели с проповедью строгого гражданина из романа Ильфа и Петрова: "Смеяться грешно! И улыбаться грешно! Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!" Папа римский понял раньше всяких пересмешников, что в лице Тунберг мы имеем дело с новым типом святости. И тот факт, что девочка и ее многочисленные последователи сознательно манкируют своими прямыми обязанностями, пропуская школу раз в неделю по пятницам, давно никого не смущает: это они так приобщаются к высшей форме интуитивного постижения. Разве не повторяет настойчиво Екклезиаст: "Познания умножают скорбь"?

Сама Грета сейчас преодолевает Атлантический океан под парусами моторной яхты, чтобы на собственном примере доказать, что передвигаться по земному шару можно, не загрязняя окружающую среду. Но дело не в шведском подростке, а в том, символом чего Грета Тунберг является. Её приход открыл глаза прогрессивному человечеству, занятому поисками замены отработанным идеологиям прошлого века типа фашизма или коммунизма. Стало ясно, что до сих пор преступно недооценивалась роль малолеток в приближении светлого будущего. Может, потому и не удавалось претворить общественный идеал в жизнь, что слишком много надежд вкладывалось в опыт и разум старшего поколения. На смену всякого рода "советам старейшин" теперь неотвратимо приходят "советы малейшин" (тут не в названии дело, а в принципе). Нельзя отнять у мальцов право руководить своими родителями и учителями только на том основании, что у них пока нет ни опыта, ни образования. Когда опыт и образование появятся, они этого права, естественно, лишатся!

Ошибается тот, кто думает, что вся эта конструкция толкует прогресс в несколько утрированной и извращенной форме. В конце мая этого года в Бухаресте прошел так называемый Детский саммит, официально именуемый Международной конференцией об участии детей в процессе принятия решений и формирования политики на уровне Европейского союза. Речь идет о драматическом переломе в евросоюзной политике. Детский саммит завершился принятием Декларации детей ЕС, подкрепленной заключением экспертов. С полной уверенностью можно заявить, что именно эти эксперты являются заодно и авторами Декларации, ибо ни один ребенок в мире не в состоянии написать нечто подобное: "Мы требуем внедрения ясных и простых механизмов отслеживания и оценки корректного участия детей в процессах принятия решений и регулярного его освещения на локальном, национальном и международном уровнях. Любая информация о реализации прав ребенка должна содержать раздел об участии детей в принятии решений. На уровне ЕС следует ввести особый праздничный день, торжественно отмечающий роль детей в принятии решений". Там же: "Нашей целью является такая Европа, которая поощряла и стимулировала бы участие детей в процессах принятия жизненно важных решений. Мы требуем, чтобы органы ЕС консультировались с нами по всем вопросам, которые способны повлиять на нашу жизнь, ибо мы являемся полноценными гражданами наших стран и Европы в целом. Мы составляем важную часть населения Европы и проявляем свою ангажированность посредством демонстраций и маршей протеста. Мы хотим жить в Европе, которая оценит наше участие в процессах принятия решений".

Декларация не праздный бред лунатиков, в ней много конкретных обязательств. "Будущие законодатели, – читаем ниже, – обязаны включать детей в политический процесс, причем с самого юного возраста. Несовершеннолетних надо воспринимать как источник серьёзных общественных инициатив, а не как вклад в собственное будущее". Демонстрации по пятницам, организованные упомянутой Гретой Тунберг вместо унылых классных занятий, уже якобы доказали удивительную способность малолеток "глубоко анализировать жгучие проблемы современности". А вы говорите – школота, несмышлёныши!

Взрослые, приложившие руку к успеху начинания, подчеркивают: всё это не благие пожелания мечтателей, а распоряжения, обязательные к исполнению. Организация Eurochild давно распространила инструкцию, обязывающую страны-члены ЕС "ввести во всех начальных школах предмет о правах детей на участие в принятии основополагающих решений, причем доказательства конкретного влияния детей на процесс составления учебных программ будут строго проверяться, а их отсутствие беспощадно наказываться". Только так, считают авторы инструкции, можно искоренить недуг популизма. Легко представить себе орды инспекторов на зарплате, которые отнимут у учителей и профессоров время, когда-то предназначавшееся для преподавания. Если кому-то вся философия воспитания нового поколения кажется извращенной и напоминает нечто среднее между Павликом Морозовым и китайскими хунвейбинами, скорее подавите в себе желание произнести это вслух.

У неистовой Греты Тунберг всё будет хорошо. Кто-то, возможно, посмеется над тем, что энергетические затраты на доставку яхты и членов команды на европейскую родину многократно превысят углеводородный след от перелёта одного человека в Америку, но это ровным счетом ничего не изменит. Девочка сорвет аплодисменты делегатов ООН, столь же потерянных и дезориентированных, как мы все, и этой осенью, наверное, удостоится Нобелевской премии за мир. Потому что если не она, то кто? Все остальные уже удостоены.

Ефим Фиштейн – международный обозреватель Радио Свобода

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