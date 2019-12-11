Музыка как свидетельство. Эфир в 18:05

8 декабря 2019 года исполнилось 100 лет советскому композитору Мечиславу Вайнбергу, непризнанному гению прошлого столетия. ХХ век страшным колесом прошел по его жизни: часть семьи погибла в Кишиневском погроме, родители и сестра – в нацистских концлагерях, сам он едва не пропал, арестованный в 1953 году по «делу врачей», и затем долгие годы оставался известным лишь узкому кругу музыкантов. Сейчас его музыка переживает ренессанс, и его биография ставит вечные вопросы: каковы отношения художника и времени, художника и тоталитарной власти? Какое послание несет он нам как свидетель страшного века?

Гости программы - Андрей Устинов, главный редактор газеты "Музыкальное обозрение", и Александр Ласковский, музыковед и журналист. Эфир в 18:05.