Любимая ведущая Алексея Навального Наиля Аскер-Заде вполне может захватить лидирующие позиции в любом из проектов Первого канала, хоть в программе "Время"! Кто помнит - это Навальный сделал фильм о крайне дорогой любви, которой Наилю одаряет президент ВТБ Андрей Костин. Теперь ВТБ становится полноправным акционером Первого. Канал наверняка живет надеждой, что и ему теперь тоже что-нибудь перепадет от банка, не только Наиле. Ну может и сама Наиля нагрузку. Такова жизнь. О новогоднем ТВ, короче говоря, с телевизионный обозревателем "Московского комсомольца" Александром Мельманом. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Выходим в прямой эфир в непривычное время! В 15 МСК! Звоните нам по номеру 8-800-200-22-12: что вы будуте смотреть на Новый год?? И конечнно с наступающим наших дорогих слушателей и зрителей!!
Подсидит ли Наиля Катю?!
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