Смотреть на свет со стороны фонариков

Доброе утро!

Судья Тверского суда Москвы отказалась принять иск издания Sota Vision к администрации президента, назвав его “нарушением основ конституционного строя”. Основы у него, получается, такие:

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Власти Москвы отказали сразу нескольким заявителям в согласовании новых акций протеста. Госдума обсуждает возможность запретить фонарики.

В Беларуси на сегодня анонсирована новая массовая акция – в день начала работы Всебелорусского народного собрания.

Анализ данных Росстата об избыточной смертности позволяет считать Россию мировым лидером по числу жертв пандемии на душу населения.

“Копируют действия наводчиков Люфтваффе”

Руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск и заочно арестовали на два месяца по делу о привлечении несовершеннолетних к несогласованным акциям. Власти Литвы, где сейчас живет Волков, уже заявили, что не намерены его задерживать. На этом фоне Юлия Навальная улетела в Германию с частным визитом, свой отъезд она пока не комментировала.

В Госдуме обсудили воскресную акцию с фонариками, анонсированную накануне Волковым. Единоросс Швыткин предложил запретить светить фонариками в зоне жилой застройки, потому что “люди приходят с работы уставшие, им нужно отдохнуть, а не смотреть на свет в своих окнах со стороны фонариков”. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал, что запланированные действия сторонников Навального копируют действия наводчиков Люфтваффе во время блокады Ленинграда. Генпрокуратура, со своей стороны, предложила разработать механизм, позволяющий заочно штрафовать живущих за границей организаторов акций, а Роскомнадзор пообещал составить протоколы примерно на все соцсети за распространение информации о несогласованных митингах.

Московские власти на этом фоне отказали и коммунистам, и либертарианцам, которые хотели провести 23 февраля акции в поддержку политзаключенных и против политических репрессий. О том, как дальнейшую политическую и протестную активность видят остающиеся на свободе руководители структур Навального, читайте сразу в двух интервью: с Леонидом Волковым и Владимиром Ашурковым. По данным “Левада-центра”, о протестах знают 80% россиян (это рекорд осведомленности за последние годы), причем большинство считают, что основным мотивом участников является общее недовольство положением дел в стране.

Неласковые суды и обыски

Причиной задержек с освобождением отбывших свой срок в ЦВСГИ в Сахарове и установки блокпостов на въезде стали, судя по всему, проходившие там массовые допросы и обыски. Поводом для всего этого стало опубликованное в сети видео, на котором выведенные на прогулку арестанты кричат антипутинские лозунги. Здесь собраны свидетельства о том, как шли допросы и обыски (“неласково”), а здесь – рассказы уже освободившихся о буднях ЦВСГИ. Сидящий там до сих пор главред “Медиазоны” Сергей Смирнов сообщил по телефону, что режим существенно ужесточился, и прогулка теперь заканчивается, как только кто-то начинает скандировать лозунги. В одной из камер объявили голодовку из-за того, что арестованным не выдают телефоны. О том, как работают Telegram-чаты помощи задержанным и арестованным, рассказано здесь.

В Петербурге суд дал семь суток рэперу Гнойному (он же Слава КПСС, он же Соня Мармеладова) за произнесенное на Невском слово “клитор”. Суд счел его нецензурным, потому что оно использовалось не как специальный термин, а для привлечения к себе внимания. Получается, что кричать слово “метафизика” на Невском тоже нельзя. В Белгороде жене координатора местного штаба Навального дали трое суток за организацию митинга, хотя она ничего о нем не постила и даже на нем не была – “косвенным подтверждением” ее причастности суд счел то, что она отказалась разблокировать свой телефон по требованию полицейских.

Школьный учитель, уволенный за участие в акции в Ростове-на-Дону, отсидел свои пять суток и объявил, что собирается баллотироваться в Госдуму. В Новосибирске после митинга уволили преподавателя колледжа. Отчисленный астраханские студенты подавают в суд на университет (здесь юрист объясняет, насколько законны такие отчисления).

Занимательное: разговор с бывшим сенатором (а ранее первым командиром бурятского ОМОНа) Вячеславом Мархаевым о разгонах январских митингов. Действия силовиков он не одобряет и предрекает продолжение протестов.

Борьба за дискурс

Более четырехсот академических музыкантов, работающих по всему миру, в том числе и в России, подписали "Открытое письмо накануне гражданской войны", в котором требуют немедленного освобождения Навального и всех политических заключенных. По словам инициатора письма скрипача Михаила Нодельмана, музыканты не ждут, что после их призыва кого-то отпустят, а сделали это “скорее для себя”. Нодельман говорит, что угрозы увольнения живущим в России подписантам уже поступили.

Путин провел онлайн-беседу с главредами российских СМИ, она носила непубличный характер, все прилежно слушали, никто не перебивал. Цитировать разрешили только один путинский ответ – о том, что он предлагал Макрону прислать российских экспертов в Европу, чтобы они – совместно с европейскими коллегами – поискали “Новичок” на теле Навального. А раз Макрон не согласился, то никакого “Новичка” и не было.

Рекомендации по изготовлению роликов с пропутинскими флешмобами региональными властям спускали из администрации президента, но особо протестные края и области этим не нагружали. Непосредственной организацией процесса занимались местные единороссы.

В Петербургском заксобрании обсуждали повышение пенсий ветеранам войны. Депутату Резнику отключили микрофон, как только он произнес слово “Навальный”.

Но самую бурную бурю вызвал в фейсбучных кругах опубликованный в “Новой газете” манифест режиссера Константина Богомолова. Во дни тягостной оторванности от Европы из-за пандемии он долго размышлял о ее (Европы) судьбах и пришел к выводу, что она (Европа) несется в “босховский ад” "квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихопатов". Богомолов считает, что Россия должна оторваться от этого “безумного поезда” и начать “заново строить нашу старую добрую Европу”… в России. Вот что бывает, когда доверенному лицу Собянина и агитатору за обновленную конституцию целый год не дают возможности нормально пообедать на бульваре Итальен.

Дворцов заманчивые своды

Что ни день, то новые подробности о дворцах Путина.

“Би-би-си” публикует разговоры со строителями геленджикского дворцового комплекса и информированными источниками в Кремле. Все подтверждают, что дворец был введен в эксплуатацию, несколько лет проработал, но “потом пошел грибок и запах”. Грибок, “крайне вредный для легких”, покрыл все пространство за фальшстеной, на которую крепилась дорогая отделка. Отделку сняли и (по слухам) закопали где-то рядом, потому что обратно ее красиво уже не установить. Инженеры объясняют проблему ошибками в проектировании вентиляции, строители же говорят, что вся история этого объекта, на котором в отдельные периоды работали до полутора тысяч человек, описывается словами “строят и сносят”.

Издание “Проект” рассказывает, как структуры банка “Россия”, формально принадлежащего друзьям Путина и его бывшей любовнице, приобрели для него бывшую дачу Брежнева в Крыму. И это не та дача с хоккейным стадионом, о которой журналисты рассказывали накануне, а еще одна.

Прочее российское

Дочь нижегородской журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение после серии обысков и преследований, объявила о закрытии Koza Press – журналистского проекта своей матери.

Суд в Краснодарском крае приговорил свидетеля Иеговы к 7,5 годам тюрьмы. В Москве пришли с обысками в 16 квартир свидетелей Иеговы.

В Исакогорском суде Архангельской области идет суд над правозащитником и политическим активистом Сергеем Мохнаткиным. Мохнаткин, которому все время придумывали новые уголовные дела и давали новые сроки, умер в мае прошлого года, но его жена решила продолжать суд, чтобы добиться его полной реабилитации.

В Беларуси

Сегодня в Минске открывается Всебелорусское народное собрание – провластный форум, в котором участвуют правящая номенклатура, руководители госкомпаний, лояльные деятели науки и культуры. Протестные телеграм-каналы анонсировали массовую акцию в Минске, чтобы не дать Лукашенко почувствовать себя победителем: водители должны сигналить начиная с полудня, люди – выстраиваться в цепи солидарности вдоль дорог, а вечером собраться на Немиге. К продолжению протестов призывают и сидящий за решеткой бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико (он дал письменное интервью Deautsche Welle), и находящийся за границей член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко (вот большой разговор с ним).

Репрессии продолжаются. Политзаключенными признаны еще семь человек. Минчанина приговорили к трем годам "химии" за выход на проезжую часть во время шествия в Куропаты осенью прошлого года. Вот история двух жителей Витебска, которые уже полгода живут в посольстве Швеции в Минске.

Вокруг света

В Бишкеке сменился третий мэр за три дня (и восьмой с октября прошлого года), почитайте почему.

В Европе – при активном содействии Тбилиси – арестованы сразу 45 членов грузинского криминального сообщества. Так Грузия пытается сохранить безвизовый режим со странами Шенгена.

МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал производство металлического урана, что было прямо запрещено сделкой 2015 года.

В США умер порно-медиамагнат Ларри Флинт.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России опять упал – до 14 494. Число инфицированных в стране с начала эпидемии перевалило за 4 миллиона. Официальное число жертв достигло к утру среды 78 134 человек (+536 за сутки). Если же оперировать не этими “успокоительными” данными, а цифрами Росстата по избыточной смертности, то получается, что по числу смертей от пандемии Россия занимает второе место в мире после США, а по числу жертв ковида на душу населения – первое (вот расчеты). Если не случится массированного проникновения новых, более заразных штаммов, то в России скоро будет достигнут коллективный иммунитет.

В Подмосковье из-за перебоев с подачей кислорода умерли трое больных с Covid-19. В Чечне отменили обязательное ношение масок и разрешили свободный въезд в республику. В Петербурге открывают фудкорты. Кипр с 1 марта начинает выдавать россиянам туристические визы.

В Европе локдауны либо продляют, либо думают над их продлением. На новом заводе Марбурге запустили производство вакцины BioNTech. Европейский регулятор утверждает, что не получал заявки на регистрацию в ЕС российского “Спутника V”.

Шесть ссылок

Как выглядит Россия из Кремля. Филолог Илья Кукулин разбирает недавние попытки российских властей по созданию “литературного канона”; социолог Симон Кордонский в очередной раз рассказывает, как именно мы не знаем современную Россию – на примере книг, которые выходят при поддержке фонда “Хамовники”.

Филолог Илья Кукулин разбирает недавние попытки российских властей по созданию “литературного канона”; социолог Симон Кордонский в очередной раз рассказывает, как именно мы не знаем современную Россию – на примере книг, которые выходят при поддержке фонда “Хамовники”. Научные биографии. Фрагмент из автобиографии философа Пола Фейерабенда (1924–1994) “Убийство времени” (изд-во Rosebud) – о встрече с Витгенштейном и Нильсом Бором. Или разговор с переводчиком Жака Лакана Александром Черноглазовым – собственно, о Лакане, психоанализе, его отношениях с философией и пр.

Фрагмент из автобиографии философа Пола Фейерабенда (1924–1994) “Убийство времени” (изд-во Rosebud) – о встрече с Витгенштейном и Нильсом Бором. Или разговор с переводчиком Жака Лакана Александром Черноглазовым – собственно, о Лакане, психоанализе, его отношениях с философией и пр. Польское. Несколько дней назад суд в Варшаве признал двух историков Холокоста виновными в клевете и обязал их извиниться – вот подробности этой типично польской истории. Или занимательный разбор “античных” стихов Збигнева Херберта, в котором исторические, мифологические и библейские аллюзии поэта трактуются как аллегории политики социалистической Польши.

Несколько дней назад суд в Варшаве признал двух историков Холокоста виновными в клевете и обязал их извиниться – вот подробности этой типично польской истории. Или занимательный разбор “античных” стихов Збигнева Херберта, в котором исторические, мифологические и библейские аллюзии поэта трактуются как аллегории политики социалистической Польши. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок