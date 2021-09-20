Криптовалюта и эмоции. Власти РФ борются с кредитным пузырем

Что будет означать для заемщиков введение банковских лимитов на выдачу кредитов? Почему российскому Центральному банку не нравится биткоин? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

В конце прошлой недели в Москве проходил международный финансовый конгресс.

Полная видеоверсия программы:

Там глава Банка России Эльвира Набиуллина в своем выступлении в очередной раз выказала озабоченность ситуацией, которая складывается на рынке ипотечного и потребительского кредитования:

– В банковском секторе мы сейчас особенно внимательно смотрим за розничным кредитованием и ипотекой. Рост ипотеки по нашим оценкам по итогам года может превысить 20 процентов. Мягкая денежно-кредитная политика и льготная ипотечная программа правительства разогрели этот рынок. И поэтому для поддержания высоких стандартов качества ипотечных кредитов мы с 1 августа повышаем надбавки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20 процентов – повышаем их до доковидного уровня. Опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна, в этом году, по нашей оценке, рост может достичь 20 процентов, а доходы людей восстанавливаются не так быстро. И если не принимать мер, мы можем получить и социальные риски, и риски финансовой стабильности. Поэтому мы снова вводим в действие макропруденциальные меры, мы возвращаем на допандемийный уровень надбавки к коэффициентам риска. И я хочу сказать – если рост в этом сегменте не замедлится, мы будем увеличивать надбавки, – сказала она.

Итак, кризис закончился и Центральный банк снова начинает закручивать гайки. Кредиты – и ипотечные, и потребительские – станут еще дороже. Но это еще не все. В одной из специализированных дискуссий Набиуллина заявила, что уже этой осенью банкам могут установить лимиты на выдачу розничных кредитов. Эта идея высказывалась еще до пандемии. Сейчас ЦБ к ней вернулся. И тянуть дальше явно не намерен.

Сложности возникнут даже у вполне состоятельных людей с подтвержденным доходом и безупречной кредитной историей

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что закон, расширяющий инструментарий ЦБ, депутаты нового созыва могут принять уже в осеннюю сессию. И это может оказаться еще одним серьезным препятствием между клиентом банка и кредитом. Сложности возникнут даже у вполне состоятельных людей с подтвержденным доходом и безупречной кредитной историей. Есть риск просто не успеть до того момента, как банк исчерпает свой лимит.

Представители российского экономического блока часто жалуются на низкий уровень финансовой грамотности людей. И все пытаются нас с вами как-то защитить. Например, от кредитов. Но вот, что любопытно. В августе россияне взяли в банках рекордный объем необеспеченных займов. По подсчетам компании Frank RG, за месяц граждане оформили более двух миллионов потребительских кредитов на сумму почти в 650 миллиардов рублей. То есть, люди прекрасно понимают, что если не занять у банка сегодня, завтра будет сложнее и дороже это сделать. И чем больше Набиуллина говорит о надувшемся пузыре, с которым собирается бороться, тем сильнее пузырь надувается. Те, кто еще размышляли – занимать или копить – думать перестают и идут в банк.

В том, что растут инфляционные ожидания, оказывается, кредиты виноваты

И еще пару слов о выступлении Набиуллиной, которое, напомню, состоялось в минувшую пятницу, 17 сентября. То есть в тот момент, когда россияне уже вовсю голосовали. Так вот, говоря о необходимость бороться с ситуацией на рынке необеспеченных кредитов, глава ЦБ привела такой аргумент: необеспеченные займы разогревают потребительский спрос и усиливают инфляционные ожидания. Именно они, необеспеченные займы. То есть, когда Путину приходит в голову светлая мысль раздать под выборы людям на руки три четверти триллиона рублей, это потребительский спрос не разогревает. С этим все в порядке. В том, что растут инфляционные ожидания, оказывается, кредиты виноваты.

На международном финансовом конгрессе в Москве выступала не только глава Банка России Эльвира Набиуллина, но и ее первый заместитель Сергей Швецов. И говорил он о криптовалютах и других цифровых активах. По словам Швецова, в Центральном банке скептически относятся даже к идее рассматривать криптовалюты как инвестиционный актив. И уж тем более разрешать тратить на них деньги неквалифицированным инвесторам.

Называл криптовалюты ничем не обеспеченным активом с признаками финансовой пирамиды

И тут я, что называется, напророчил. Сам не рад. В прошлой программе я обмолвился о том, что в России давным-давно принят закон о цифровых активах. Процедура предусматривает создание централизованной двухуровневой системы контроля – со стороны ЦБ и банков. Но эту систему никто и не удосуживается сделать. И если она когда-нибудь и появится, то, скорее всего не для всех, а только для так называемых квалифицированных инвесторов. И ровно об этом Швецов и говорил. Называл криптовалюты ничем не обеспеченным активом с признаками финансовой пирамиды. Эти все слова мы слышали не раз. Беда в том, что за словами следуют весьма конкретные действия. Позволю себе одну цитату Сергея Швецова:

– С нашей точки зрения, это большое минное поле. Что мы можем здесь сделать: мы можем объяснять людям, что это высокорискованная история, хотя бы потому, что она никак не защищается с точки зрения регулятора, само хранение подвержено куче рисков. Мы начинаем работать с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу этих обменных пунктов и криптобирж, ограничивая возможность эмоциональных покупок такого рода продуктов, – первый заместитель председателя правления Банка России.

Все это обошлось бюджету в 700 с небольшим миллиардов рублей

При этом Швецов привел довольно интересную цифру. По оценкам некоторых брокерских домов, у россиян на рынке криптовалют находится порядка семи триллионов рублей. Это почти 100 миллиардов долларов. У меня есть некоторые сомнения в адекватности этой оценки. Для сравнения, почти две трети взрослого населения России получили по 10-15 тысяч рублей перед выборами. И все это обошлось бюджету в 700 с небольшим миллиардов рублей – в 10 раз меньше, чем якобы россияне вложили на криптовалютном рынке.

Когда речь заходит о таких суммах, сложно говорить об "эмоциональных покупках". Хотел бы я посмотреть на людей, испытывающих эмоции на 100 миллиардов долларов. Кроме того, возникает один щекотливый вопрос. ЦБ вполне успешно строит систему тотального контроля над любой финансовой активностью всех без исключения – граждан, государственных и частных компаний, некоммерческих организаций и учреждений. И "сито" там довольно мелкое. Даже небольшие переводы и перечисления отслеживаются. А тут семь триллионов. Не по 10 же тысяч рублей их переводили не криптобиржи.

И это значит, что существуют какие-то открытые не для всех каналы, через которые покупаются и продаются криптовалюты в России. И если это так, а похоже, что так, то находит объяснение и гигантская сумма, которую назвал Сергей Швецов. По всей видимости это деньги тех россиян, которые боятся антиотмывочных разбирательств или международных санкций. И поэтому они не хранят свои "кубышки" на счетах в иностранных банках. Там сейчас для американских налоговых органов и финансовых регуляторов все прозрачно. В отличие от криптовалют. Там при желании анонимность сохранить еще можно. Не полную, конечно. В финразведке-то в любом случает все знают. Вот только и у финразведчиков есть начальство.

Не всякое государство готово смириться с наличием денежной системы, которую оно не в состоянии целиком и полностью контролировать

Анонимность – не единственное достоинство криптовалют. Что бы ни говорил первый зампред ЦБ и другие его коллеги, людям, которые придумали биткоин, удалось совершить фантастическую вещь. На свет появилась первая по-настоящему мировая валюта. Наднациональная. Не зависящая ни от каких экономических или политических интересов ни одного государства. Валюта, с которой никто ничего не может сделать и которая имеет хождение во всех без исключения странах мира. Даже в Северной Корее. Хотя там, как и в России, все это существует далеко не для всех.

Не всякое государство готово смириться с наличием денежной системы, которую оно не в состоянии целиком и полностью контролировать. И все же такие есть. Мировая финансовая система накопила проблемы такого масштаба, что простым "косметическим ремонтом" дело давно уже не поправить. Что вырастет на руинах, сказать пока сложно. Но есть много шансов, что за криптовалютами будущее. И те страны, которые учатся с ними жить, получат в результате много преимуществ.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом:

Деньги на будущее. Когда Минфин России потратит все резервы.

Деньги из сети. Почему IT-гиганты выполнили требования Роскомнадзора.