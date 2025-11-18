"Билет в один конец". Мигранты на войне против Украины

На стороне России против Украины сегодня воюют тысячи выходцев из Центральной Азии: кого-то из них отправили на фронт насильно, угрожая депортацией, кто-то хотел таким образом заработать. В июне 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил на юридическом форуме, что 30 тысяч человек с приобретенным гражданством РФ "отловили" и насильно поставили на воинский учет, а 10 тысяч из них отправили на фронт. Бастрыкин назвал это "фишкой" для борьбы с миграцией..

Текст: проект "Окно"

45-летний уроженец Узбекистана Шавкат Машрабов отправился наемником на войну добровольно, насмотревшись патриотических программ российского телевидения. В итоге он получил гражданство России, но теперь этому совсем не рад. Машрабов отправил обращение президенту Путину, в Главную военную прокуратуру и Минобороны. "Я не видел родных два года. Умоляю вас, прошу на коленях, помогите мне уволиться", – написал он.

Эксперты считают его случай типичным: вербовка на войну иностранцев и лиц, недавно получивших гражданство РФ, процветает, поскольку они не защищены юридически, а фактически сталкиваются с еще более агрессивной формой мобилизации, чем обычные россияне.

У Шавката высшее инженерное образование, и свои злоключения он описывает вполне литературным слогом:

"Война – это билет в один конец. Даже для иностранного поданного… Грязно, холодно, мокро. Постоянное ожидание смерти. Ежеминутное, въевшееся в подкорку мозга ощущение, что каждый твой следующий шаг будет последним. Всё окружающее хочет тебя убить самыми изощрёнными способами… Ты слишком хорошо понимаешь – это конец. Твой контракт, который ты подписал… был билетом в одну сторону. Выбраться отсюда не получится никогда, даже если ты вернёшься. Потому что некуда возвращаться. В России нет ни кола ни двора, ни родных, которые ждут и любят. Вернуться может тело, которое, может, и закопают в братской могиле, но не разум, который навсегда обречен скитаться… над мёртвыми… полями", – написал Шавкат.

"С узбекским паспортом меня сразу посадят"

В Узбекистане Шавкат работал инженером по гарантии в GM-uz и в компании UzAuto motors. Потом приехал в Петербург и работал инженером-разработчиком на заводе General Motors.

Еще до войны вернулся в Узбекистан, где у него жена и двое детей. Уверяет, что воевать решил не ради денег, а исключительно из "горячей любви к СССР", а также руководствуясь информацией, почерпнутой из новостей российских телеканалов.

– Когда Путин объявил "СВО" ("специальная военная операция", официальное название войны против Украины, употребляемое в России – "Окно"), мне захотелось вернуться в Петербург. Я приехал, пришел в военкомат, сказал: "Я могу помочь". Меня тогда не взяли. Сказали – иностранных граждан не берём, нужно российское гражданство.

Шавкат вернулся в Узбекистан. Но и там продолжал смотреть российские телеканалы. Увидел объявление о наборе добровольцев, желающим предлагалось звонить по номеру 117. Шавкат позвонил и спросил, берут ли иностранцев. "Да, берём". На этот раз он приехал не в Петербург, а в Красноярск – там у него был друг, обещавший сделать временную регистрацию.

– Я приехал, все документы собрал, медицинскую комиссию прошел, получил справку, что здоров, и пошёл в военкомат. Дал свои документы, дипломы, сертификаты о том, какой я специалист, и подписал контракт. Мне сказали: "О, будем вас использовать только по назначению, вы нам нужны", – вспоминает он.

Подписав контракт, Шавкат, по его словам, сразу же получил 450 тысяч рублей. И отправился на фронт.

– Попал я в разведывательную штурмовую бригаду, пулеметчиком, часть 09332, в штурм. Они даже не посмотрели, кто я, что умею – использовали по полной. Сразу же отправили в штурм на бахмутском направлении. Нас тут же "мавиками", "фипиками" (разновидности дронов – "Окно") закидали. Бухгалтер передо мной был, его разорвало, нас всех раскидало, мы сразу обратно в откат ушли. Но я какой-то фартовый. По мне и кассетами работали, и миномётами, ни одной царапины. Я, слава Богу, ни на одну мину не наступил, хоть и слепой наполовину, в очках.

Но однажды Шавкат все же попал в госпиталь - с сильнейшей простудой и травмой: зимой поскользнулся и неудачно упал с пулеметом и тяжелым коробом для патронов.

– В госпитале к нам подошёл командир взвода: "Кто хочет служить в РЭБе?" (подразделение радиоэлектронной борьбы – "Окно"). Я говорю: "Я" – "А что умеешь?". Я ему показал все документы, все навыки, и меня взяли в роту РЭБ, часть 24 314. Разрабатывал много чего, спас немало техники, немало бойцов. Даже на награду подавали, но когда из Москвы потребовали выслать паспорт, смотрят, а он у меня узбекский: "Ой, гражданину Узбекистана госнаград не положено".

Шавкат явно гордится своими достижениями на этой войне.

– Первую подмену картинки в начале 2024 года придумал я. Вот летит FPV-дрон и ищет цель. Оператор видит местность, а я могу поменять картинку и поставить просто – Москва, Кремль, Путин. И оператор теряет свой дрон и не может попасть в цель. А потом я придумал купол и назвал его Молчан, так как у меня был позывной "Молчан". Он вообще не давал пролетать FPV. Я все переработал, сам сделал установки, которыми мы в день по 25-30 FPV сбивали. Тогда меня подали на награду, медаль Суворова, просто президент еще не подписал.

Эту награду Шавкат надеется получить – ведь у него уже есть российское гражданство. (Пока материал готовился к публикации, стало известно, что приказ о награждении уже подписан).

– МВД же без разницы, ты СВОшник или кто. Раз ты год нелегально находишься в России, могут просто депортировать. И я подумал, давай я попрошу, чтобы мне дали гражданство.

Правда, боялся Шавкат не только российских полицейских, но и узбекских: по законам Узбекистана за наемничество и участие в конфликтах чужих стран ему грозит тюремное заключение.

"Противопоказаний нет"

В мае 2024 года Шавкат попросил дать ему российское гражданство и уже в сентябре его получил. Контракт у него истекал 29 октября 2024 года, на следующий день, 30 октября, он подал рапорт на увольнение.

– Я думал уволиться со спокойной душой – что не буду осужден, не сяду. Пишу рапорт, а мне говорят: "Ты гражданин России". Я говорю: "Я понимаю, но контракт я подписывал как гражданин Узбекистана. Даже паспорт мой вы признавали, не давали награду из-за него".

Но Шавкату сказали, что раз у него теперь уже есть российский паспорт, значит, его нельзя уволить из вооруженных сил. Шавкат возмутился.

– Скажите, пожалуйста, военный присягу должен давать? Гражданина России вы можете загнать сюда? Нет, он должен либо добровольно подписать контракт, либо быть мобилизованным. А я-то гражданин России всего лишь месяц. Я ни контрактов не подписывал, ни присяги не давал, какое право вы имеете меня держать?

На стремление Шавката уволиться из армии повлияла также болезнь – летом бытовые условия у его роты стали "плачевными", Шавкат температурил, по ночам не спал и задыхался от кашля. Он боялся "выплюнуть легкие" и попросил свозить его на рентген. Оттуда его направили на КТ и к фтизиатру (в прошлом у него был туберкулез). Все обследование Шавкат, по его словам, делал за свой счет (чеки есть в распоряжении редакции). Фтизиатр назначил двухнедельное лечение, повторный осмотр и КТ, но лечиться ему не разрешили. Чтобы окончательно не слечь, он буквально вымолил отпуск, который ему дали как одолжение, хотя по времени он уже имел на него право.

– Из отпуска я не пришёл, поругался с командиром, сказал – всё, не хочу больше быть военным. В тот же день пришли из военной полиции, меня арестовали и отправили обратно, закрыли в одиночке и держали 15 дней, как преступника, никому не давали со мной общаться, издевались, а потом отправили в исправительную колонию № 15. Там посмотрели мои документы и сказали – как с таким диагнозом тебя сюда привезли? И отправили обратно. А у нас лечащий врач имеет суперспособности, он сразу меня "вылечил" и дал справку: "противопоказаний для решения задач на СВО нет".

В ответ на его рапорты об увольнении Шавкату сказали – обращайся куда угодно, ничего не поможет. Он воюет до сих пор.

– У нас нет ни выходных, ни определенного времени работы. Круглые сутки, 24/7. Я устал и физически, и морально. Я не могу с родителями увидеться уже два года, детей давным-давно не видел. Выехать в отпуск домой нельзя – загранпаспорт не выдадут, пока я военнослужащий. А с узбекским паспортом меня сразу посадят. А если с российским приеду, то получается, что я как гражданин России за Россию воевал, и тогда не посадят.

"Между водой и огнём"

Сотрудник правозащитного проекта "Идите лесом" Иван Чувиляев говорит, что случай у Шавката Машрабова типичный.

– К нам часто обращаются те, кто подписал контракт, уже имея гражданство, но не зная закона. В законодательстве есть пункт, введенный в прошлом году: человек, получивший российское гражданство, обязан встать на учёт в военкомате, иначе его гражданства должны лишить. Полицейские этот закон трактуют по-своему: если ты получил российское гражданство, то обязан подписать контракт. Но есть большая разница между постановкой на учёт и подписанием контракта. И большинство граждан стран Центральной Азии, которые обращались к нам, подписали контракт именно так.

Страх Машрабова перед возвращением на родину Иван Чувиляев считает вполне обоснованным.

– Такие наемники прекрасно понимают, что просто так вернуться домой не смогут – они между водой и огнём: с одной стороны, подписали контракт в России, и Россия хочет их убить. С другой стороны, у них в кармане есть паспорт их родной страны, где им светит срок за наёмничество.

Причем в такую ловушку попадают граждане не только стран Центральной Азии, но и государств ЕС.

– Были у нас люди, у которых было гражданство Швеции, например. И мы им предлагали самый очевидный путь: идите в свое консульство, объясните им ситуацию, и они вас как-то транспортируют домой. И не было ни одного человека, который бы это сделал. Они просто "сливались" с разговора – подозреваю, что всё из-за той же статьи о наёмниках, которая есть во всех законодательствах.

Вот и Шавкат боится ехать на родину с узбекским паспортом, и когда ему дают отпуск, едет в Петербург, но и там чувствует себя не очень уютно.

Из письма Шавката Машрабова:

"… Стоит тебе чуть оступиться.., ты опять превращаешься в мигранта, которого лишают гражданства и просто как никчемного высылают, и в новостях ты слышишь, что очередного мигранта лишили гражданства. А на СВО права одинаковые – что ты по рождению гражданин РФ, что ты стал им под конец своего контракта, чтобы… спастись от преследования властей своей родины. И просто пьёшь дня три напролёт… Дергаешься и приседаешь от любого резкого звука или свиста. Прохожие смотрят на тебя, как на сумасшедшего, а в глазах некоторых читается откровенное презрение к твоей военной форме…"

Своих родных он не видел уже два года.

– А если в Россию родных пригласить, это мне миллион как минимум нужен, чтобы они на самолёте прилетели и обратно вернулись. Когда я маме звоню, она все время плачет. В новостях постоянно читаю – кто-нибудь поругался, подрался, его осудили, сразу лишили гражданства и отправили на родину. Того, кто здесь родился, не могут лишить гражданства, а у меня родина другая, и меня легко просто так осудить и выслать. Я был в отпуске в Петербурге, зашёл в магазин "Магнит", там одна касса работала, и очередь большая. Я сказал: "Девочки, попросите, чтобы вторую кассу открыли". Я в военной форме, но ко мне наплевательски отнеслись, а потом вышел охранник – да кто ты такой, нехорошие слова полетели. И я понял, что некоторые военных даже презирают.

Шавкат исправно получает боевые и отсылает деньги родным. Но много приходится тратить и на себя: то еду надо купить, то форму вовремя не выдадут. По его словам, оборудование тоже приходится покупать.

– Я в обычной роте РЭБ служу, и многое мне нужно самому покупать – векторные анализаторы, амперметры, вольтметры и другие инструменты и приборы.

Он уверяет, что сам ни в кого не стреляет.

– Я только спасаю, занимаюсь антидронами, радиоэлектронной борьбой. Из меня воин никакой, я воевать не умею. У меня одна надежда – до верхов достучаться, чтобы узнали: есть такой человек, у которого не прекращено иностранное гражданство, и он имеет право на досрочное увольнение по закону.

Из письма Шавката Машрабова:

"…всем плевать, что ты не сможешь видеться с матерью, с детьми, с родными, которые за границей РФ. Помогите теперь и вы мне, дайте возможность мне тоже встретиться с семьей … Умоляю вас, прошу на коленях, помогите мне уволиться".

"Много наобещали, совсем задурили"

Гражданин Таджикистана Сотим Савлатов подписал контракт, получил ранение, из госпиталя дезертировал и уехал из страны, но не домой, а с одной быстрой пересадкой. Он провёл несколько часов в аэропорту в Таджикистане, купил билет в Молдову через Баку. А в Баку его арестовали и экстрадировали на родину.

– Это был единственный такой случай, – вспоминает Иван Чувиляев. – Он пришелся на момент со сбитым самолетом(самолет "Азербайджанских авиалиний" летевший в Грозный из Баку 25 декабря 2024 года – "Окно"), когда из России высылали всех без разбора, а в Азербайджане арестовывали [российских] айтишников, живших там с начала войны. Он к нам обратился уже из депортационной тюрьмы, тут уже мы ничем не могли помочь.

Гражданин Узбекистана Азиз (имя изменено, поскольку его сын остается в России – "Окно") жил в Петербурге, работал дворником и очень хотел заработать денег на оплату учёбы своего сына. Поэтому и подписал контракт с Минобороны.

– Типичная ситуация – денег нет, поэтому решили, что папа подпишет контракт, пойдёт умирать, а ребёнок тем временем закончит институт и будет знать, что у него есть деньги. Отцу напели, что всё у него будет хорошо, деньги он получит, а так как он немолод, служить будет не на передовой, а на оккупированных территориях, например, где-нибудь в Мариуполе. Видимо, ему очень много наобещали, совсем задурили, и он в итоге подписал контракт.

Правозащитника не удивляет, что выходцы из Центральной Азии так легко попадают в ловушки военных вербовщиков.

– Это граждане других стран, они не знают законов Российской Федерации и не обязаны их знать. И они всегда были кормовой базой для ментов, чтобы их прессовать, вытягивать деньги – и остаются таковыми в военное время.

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко случай Шавката Машрабова считает стандартным.

– Никакого особого статуса иностранцы не имеют. Заключив контракт, они становятся военнослужащими-контрактниками вооруженных сил России. В соответствии с указом Путина, до окончания мобилизации все увольнения запрещены. Мигрантов вербуют и врут, что это на определенный срок, но это ловушка, они попадают в нее и не могут уволиться. Если Шавкат Машрабов заключил контракт в 2023 году, и ему сказали, что это на год, значит, его обманули. Потому что с 21 сентября 2022 года увольнения запрещены. В контракте может быть написано "на один год", но на деле он бессрочный. У нас есть целый доклад о том, как обманывают мигрантов: вставай скорее на воинский учет и подписывай контракт, а то лишим гражданства – это тоже враньё и ловушка. И они в нее попадают.

Из доклада "Манипуляции гражданством, облавы, антиконституционные законы" издания "Беда" и правозащитного движения "Призыв к Совести".



"15 мая 2023 года вступили в силу поправки к указу о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы. С 2022 года на упрощенную процедуру претендовали те, кто заключил контракт на год и участвовал в боевых действиях 6 месяцев или получил ранение. После принятия новых поправок достаточно заключить контракт на год, и на упрощенное гражданство могут претендовать также члены семьи. По официальным данным, с начала 2024 года российское гражданство в связи с участием в войне против Украины на стороне России получили 3344 иностранца". Принудительная вербовка иностранных граждан на войну находится на пересечении двух линий уязвимости в сегодняшнем политическом контексте: правовая незащищенность мигрантов и недавно получивших гражданство сочетается с не объявленной де-юре и оттого еще более агрессивной де-факто мобилизацией.