Возвращение надежды? Чего ждет российский бизнес от мирных переговоров

Главным итогом пятничной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным стал отказ от ужесточения санкционного давления на Россию со стороны США, несмотря на продолжение боевых действий. В переговорах с российскими властями американская администрация сделала ставку исключительно на "пряники", которые ждут Путина после завершения войны. Встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским проходила в несколько иной атмосфере. Однако парадоксальным образом именно с позицией Зеленского связаны надежды российского делового сообщества на завершение войны и начало нормализации экономики, которое не обещает быть ни простым, ни быстрым.

Состоявшиеся в минувшую пятницу на Аляске переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина прошли в максимально комфортном для последнего режиме. Американская сторона чутко прислушалась ко всем аргументам партнеров по переговорам. Обещания ужесточить санкционное давление на Россию и ввести новые торговые пошлины для покупателей российской нефти в случае отказа Путина от прекращения огня так и остались обещаниями. В ходе встречи концепция изменилась. Всю ответственность за принятие решения переложили на украинского президента Владимира Зеленского, который встречался с Трампом в Вашингтоне в понедельник 18 августа. "Зеленский может остановить войну с Россией в любой момент, если захочет, или может продолжать сражаться", – написал Трамп в своей социальной сети за день до встречи с президентом Украины.

По сути, украинскому лидеру оставили небогатый выбор: вывести войска с неоккупированных пока территорий в Донецкой и Луганской областях и не пытаться вернуть захваченные территории военным путем – в обмен на гарантии безопасности тому, что останется от Украины, со стороны США и Европы. Либо продолжить попытки защищать украинские земли, но, с высокой долей вероятности, уже без американской поддержки. Для украинской стороны главный вопрос в том, какие гарантии безопасности смогут предоставить западные страны и будут ли они достаточными для того, чтобы предотвратить повторение путинской агрессии.

Именно на нем и сконцентрировался Зеленский, заявив, что вопрос территорий будет обсуждать только на личной встрече с Путиным. Что до гарантий безопасности, которые помимо европейских стран обещали предоставить и США, то и тут американский президент умудрился обеспечить себе выгодную сделку. Стороны предварительно согласились на том, что Киев купит американского оружия на 100 миллиардов долларов, оплатят которое европейцы.

Война прочно обосновалась на российской территории и продвигается все дальше от линии фронта

С политической точки зрения пока Путин в явном выигрыше. Встреча с Трампом превратила его из нерукопожатного изгоя в главу государства, с которым на равных и в дружеском тоне общается президент самой могущественной страны мира. Что касается экономики, все выглядит не так радужно. С одной стороны, снижение санкционных рисков должно бы повысить оптимизм. Но на встречу Трампа с Путиным российский рынок отреагировал падением рубля и фондовых индексов, а после встречи американского и украинского президентов все потери были отыграны.

Любое затягивание боевых действий и формально действующих санкций сейчас воспринимается российским деловым сообществом крайне болезненно. Вызванный войной структурный перекос экономики начал приносить вполне ощутимые негативные результаты. Рецессии в гражданском секторе экономики теперь уже не отрицают даже самые патриотически настроенные эксперты. Падения покупательной способности зарплат и пенсий большей части российского населения – тоже. Война в виде регулярных налетов украинских беспилотников, которые парализуют воздушное сообщение и разрушают нефтяную инфраструктуру, прочно обосновалась на российской территории и продвигается все дальше от линии фронта.

В этих условиях попытки упираться ради того, чтобы захватить еще пару сел и сколько-то квадратных километров чужой территории, щедро поливая каждый из этих километров кровью, сложно оправдывать отстаиванием интересов страны.

Главным итогом переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, а потом и с европейскими лидерами и главой НАТО, прилетевшими в Вашингтон, чтобы поддержать Зеленского, стало заявление Трампа о том, что он начинает готовить личную встречу Путина с Зеленским, после которой последуют трехсторонние (с участием Трампа) или, как настаивает президент Франции Эммануэль Макрон, четырехсторонние (с участием Европы) переговоры. Практически испарившаяся после Анкориджа надежда на скорое окончание войны вернулась.