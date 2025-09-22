Череп вождя. Кира Меркун – о шаманизме как госидеологии

Почему страна, которая так не хотела войны, азартно начала жуткую бойню, как будто только о ней и мечтала? Знакомый всем рефрен "Лишь бы не было войны" обозначал, конечно, желание вытеснить из памяти тяжелую коллективную травму. Автор фильма "Пять вечеров" (Н. Михалков, 1978), который заканчивался этой когда-то пронзительной, а теперь издевательской репликой, стал одним из фронтменов кровавого режима. Оказывается, все это время законсервированные агенты ждали своего звездного часа. "Лишь бы не было войны" им предписано читать ровно наоборот: "Лишь бы была война!". Их так учат: если не можешь молчать, говори то, что вертится на языке, но совсем наоборот, так ты собьёшь с толку окружающих. Путин такой фокус проделывает в прямом эфире постоянно. Организация, которая его воспитала, отвечает за сохранение самых жутких воспоминаний. Для нее они не тяжелы, а желанны, символический капитал, компромат на целые семьи, врагов народа и их потомков. Популярнейший в России сериал "Крик совы" (2013, реж. О. Погодин), вышедший в канун российской агрессии, об охоте спецслужб как за священным Граалем за старым архивом немецкой агентуры в Богом забытом поселке. Кино вообще консервирует и воспроизводит коллективные травмы: с пришибленными гражданами легче справиться государству. Так работают и другие духовные институты и практики в России.

Ленина содержат в Мавзолее, чтобы питаться силой его черепа

Хранение и курация смертных приговоров, лживых обвинений и доносов придает смысл существованию особистам, их хлеб, дух и воля. И это, по сути, объединяет нацбезопасность с шаманизмом, ритуальными практиками общения с духами мертвых и покаранных, поклонением тотемным животным, магической связью с черепом "главного" хищника, символизирующего удачу, с оживлением коллективных страхов и чувства вины за отступничество. Вот и Ленина содержат в Мавзолее, чтобы питаться силой его черепа, как у народов Сибири принято надежно охранять в отдельном лазу на "курьих ножках" череп медведя, сила которого передается всему роду-племени. Устами Маяковского десятилетиями воспевался "настоящий, мудрый, человечий, ленинский огромный лоб".

Маяковский так раздул тему величия личности в связи с величиной лба, что потомки первым делом вскрыли и его череп после смерти, обнаружив, вот незадача, что мозг поэта внушительней мозга вождя.

Да и сила ленинского черепа с годами поиссякла. С Украиной он вообще облажался, если верить Путину. Похоже, России нужен другой, более совершенный, всесильный мозг.

Про заветный мозг иные россияне готовы слушать зимы напролет, спросите профессора Черниговскую.

Отправлять на войну таких одно удовольствие: их и так нет, безголовых

Книги по мозговедению остаются самыми популярными. Но сколько ни говори "мозг", ума не прибавится. Забыв про свой мозг, читатель крайне интересуется проблемами чужого. А традиция что-то понимать про себя через другого, более сильного и умного, неизбежно приводит к вождизму и отказу от собственной жизни. Отправлять на войну таких одно удовольствие: их и так нет, безголовых.

Вера россиян в мозг не имеет никакого отношения к идеалам Возрождения, мало знакомого в здешних краях. Это вера дикаря в магию черепа тотемного животного, превосходящего обычного человека по силе интеллекта, под которым понимается физическое превосходство, наглость и везение. Как подчеркивал английский историк и проповедник, автор "Профанного государства" (1642) Томас Фуллер, у толпы слишком много голов, и ни одного мозга. Тут уж любой сгодится.

Над поисками тайн человеческого супермозга бьется и российская наука. Анализ "материального субстрата мысли», зооветеринарное, психофизиологическое направление со времен Ивана Павлова, а то и раньше, вытесняет гуманитарное знание. Печальная диспропорция поощрялась в конкурсах популяризаторов науки даже в диссидентствующих кругах.

Если поведение только результат мозговой деятельности и рефлексов, то может ли человек отвечать за природу и фатальную наследственность? Боюсь, что использование искусственного интеллекта (магического мозга) только закрепит традицию опошления усилий человека и его самого ("бабы новых нарожают", а "ИИ все придумает"). Естественно-научные приоритеты способствовали снижению ценности человека, нивелировке его потенциала и субъектности, примитивизации представлений о том, как человек и общество устроены и функционируют. По старой советской традиции российская наука не перечила пропаганде, наоборот!

Например, как только Россию стали называть "банановой республикой с ядерной бомбой", была предложена теория о том, что все ровно наоборот: завезенные американцами в перестроечную Россию бананы усилили все негативные тенденции: алкоголизм, депрессии, самоубийства, онкозаболевания. Причина в нарушении глубинных связей в мозге человека, сбое коллективного генома. Такой "банановый" эффект получил название этно-функционального рассогласования. В список опасных для национального сознания продуктов попали и ножки Буша, и бургеры, и ананасы с рябчиками. Русский должен тянуть репу, скрести по сусекам и лопать кашу. Ученым вторят депутаты, почему-то вместо бананов рекомендуя украинские вареники с вишнями.

На вопрос, почему русские напали на украинцев, теперь можно смело отвечать: "Съели что-то не то!" или: "Вареников захотели". Опаска съесть что-то не то восходит к архаическому страху быть и самому съеденным соплеменниками за отклонение от пищевых рефлексов. Следы остались в языке : "они меня съедят", "они порвут меня на части", "они меня сварят заживо" и т.д.

Бомба оказалась в руках дикарей

Беда не в том, что в России ядерная бомба, а в том, что варварство стало не таким уж и скрываемым образом жизни и мысли. И бомба оказалась в руках дикарей. Та же Академия наук как институт устроена в основном по родоплеменному принципу. Интересно, решится кто-то опубликовать списки академиков, которые, как жрецы, получили свой титул фактически в наследство от родителя-академика? Иронически смотрится инсталляция «золотых мозгов» на крыше здания Академии наук, в духе фигуры "Большой глины N4" Урса Фишера и ленинского определения интеллигенции. Когда придет время умников, на авансцену истории России выйдут не ученые, а новые жрецы.

Между коммунизмом и капитализмом Россия выбрала универсальный шаманизм. И кумир у россиян –Шаман (певец), и враг – шаман (Габышев).

Нет никаких красных и белых, есть только воинствующие племена и сверхбогатые кланы.

Шаманы активно поддерживают СВО, передают обереги, совершают ритуалы.

Шаманизм стал доходным бизнесом.

Бубны шамановразлетаются как горячие блины. Что делать: пионерские горны давно заржавели, а в чехлах от виолончелей перевозят банкноты и наркотики.

Шаманы давно и успешно выступают на лучших площадках российских столиц, я уж не говорю о телевидении. Состоятельные люди едут подзаряжаться на Алтай в джип-тур, вариант сафари, заодно можно и поохотиться.

В интернете сегодня можно купить маскировочный костюм типа "Шаман" или научиться практикам шаманизма.

Растет количество людей, которые идентифицируют себя с животными и считают их лучше людей, так, что даже депутаты грозились заняться квардроберами и отправить их на войну. Признаком архаики и зависимости от первобытных примитивных ритуалов можно считать и популярные в России соски для взрослых, сделанные в Китае. Сосание – ритмичные действия, приносящие удовлетворение и формирующие созависимость с кем-то более значительным. Для каждого ранжира особая соска, бедные будут по старинке сосать лапу.

Не пора ли нам "Советское шампанское" переименовать в "Советское шаманское"?

Вот и в академических сборниках по актуальным проблемам авиации и космонавтики есть статьи по шаманизму. Опыт отечественных шаманов помогает, видимо, договариваться со Вселенной, привлекать удачу к технологическим проектам. Если марксизм-ленинизм помог Советам первыми прорваться в космос, то шаманизм должен помочь России не вылететь оттуда обратно как пробка от советского шампанского. Они еще не решили, что эффективней сделать перед запуском ракеты - перекреститься или три раза плюнуть через левое плечо. Кстати, не пора ли нам "Советское шампанское" переименовать в "Советское шаманское"?

Сибирские школы шаманов есть в Якутии, Туве, Хакасии, на Алтае. Попасть туда можно по родству или по зову души. Пока Москва и Питер стягивают все ПВО страны, чтобы защититься, Сибирь и Дальний Восток срочно обучают шаманов отгонять злых духов от месторождений полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Как бы ни сложилась история страны, все равно придут за недрами новые "начальники Чукотки".

"Стремительная экспансия культуры передовых стран означает, что нужно сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить шаманизм в его естественной среде".

Упоминается также гигантский фестиваль по шаманизму "Саянское кольцо" в поселке Шушенское на юге Красноярского края. В этом месте впадения реки Шушь в Енисей отбывал ссылку не кто иной, как вождь всемирного пролетариата!

Сразу после смерти Ильича в Шушенском был основан музей-заповедник "Сибирская ссылка Ленина", который занимает территорию целых 6,6 га и состоит из 200 построек различного назначения (интересно, какого?). Широко жил Ильич. Экспозиция рассказывает о быте, занятиях, ремёслах и (внимание!) верованиях жителей конца XIX – начала XX веков. Ленин провёл в селе Шушенское три года – с 8 мая 1897 по 29 января 1900. Туда приехала и Крупская, они венчались, проходили какие-то другие обряды. Ленин стал мастером групповых камланий, и у него было достаточно времени, чтобы оценить простоту, возбудимость и непритязательность бедных людей в богатой Сибири. Так что шаманизм мог бы дополнить известное название советской идеологии марксизм-ленинизм-шаманизм. Маркс – теория, Ленин -демагогия, шаманизм – простые и грубые практики принуждения, усмирения и поклонения.

Из президентов уходят, из жрецов – никогда!

Уверена, что и Ленина естественным образом сожгут и развеют под бубны шаманов коренных народов Сибири по периметру векового музея. Выбрали же медведя, тотемное животное сибиряков символом "Единой России", да еще и во главе с Медведевым. С тех пор и этот камлает, пока кто-то не даст в бубен. Из президентов уходят, из жрецов – никогда! Нажрется и куролесит, возгоняет агрессию своего племени.

Кстати, в шушенском лесу Ленин слегка озверел, возмужал, пристрастился к охоте. Горделиво заказал не какую-нибудь тульскую двустволку, а ружье бельгийской фирмы "Auguste Francotte", и до конца своих дней эффектно гасил живность с превеликим удовольствием.

Охота, первобытное занятие – давнее развлечение российской элиты. Сергей Караганов, близкий к Путину политолог, представитель научной элиты, любил в прямых эфирах хвастаться сафари в Африке, не хуже вагнеровцев.

Представительница артистической элиты Елена Проклова открыто демонстрирует охотничьи трофеи в Африке на многочисленных фото в интернете.

Так что отличительной особенностью российских политиков можно считать охоту на животных и, соответственно, тренированный садизм. А пандемический по продолжительности срок изоляции политиков можно рассматривать как крайне опасный. После него начинаются всякие революции и войны. Охотниками были также Сталин, Хрущев, Брежнев, Черненко, Ельцин. Не замечены были в царской охоте только Андропов (15 месяцев правления) и его выдвиженец Горбачев (6 лет правления), оба из вольного степного Ставрополья, один успел умереть, а другого фигурально съели таки "свои" – за нарушение пищевой цепочки.

Видимо, в России получила развитие самая воинственная ветвь шаманизма. Понятно, почему Путин мотался вместе с Шойгу на Алтай и в Сибирь.

Понятно теперь, почему в Кремле боялись похода шамана Габышева, ведь он мог провести обратный обряд, размагнетизировать всю эту безумную камарилью. Понятно, почему для самого успешного попсового милитаристского проекта выбрали сценическое имя "Шаман", определяющее стиль путинского режима, его желание монополизировать практики шаманизма. Слово "нашаманить" означает – наболтать, напустить туману, сделать что-то символическое, чтобы нечестно заработать, урвать куш. Вот и Аляска, зона влияния шаманизма, вдруг устроила Путина для переговоров, а, казалось, он никогда не высунется из бункера. Кстати, Путин мог просто готовить "окно" для побега, как и Ленин в свое время готов был бежать через Чукотку и Аляску в США. Напрасно Путин отгораживается от Ленина, у них очень много общего: имя, рост, склонность к облысению, ссыльная жена, страсть к охоте и шаманизму, маниакальный интерес к Украине (ревность, конечно), готовность разрушить мир до основания.

Путин цены себе не знает – он настоящий ленинец, носитель подходящего черепа.

На заметку депутату: если в России официально признать шаманизм государственной идеологией, тотемный череп президента переизбирать никак нельзя, его нужно беречь в специально отведенном затемненном месте. Пусть оттуда излучает силу, фосфоресцирует.

Все эти черепа были и на форме СС, и на груди зэков

Вера в особую везучесть Путина, очевидно, восходит к древним обрядам привлечения удачи. А России она очень понадобится сейчас. О том, как легко граждане впадают в языческую ажитацию и начинают поклоняться черепу необычного человека, давным-давно снят фильм Данелии "Тридцать три" (1965).

Моральные искажения, которые происходят под влиянием веры в силу тотемного черепа еще мало изучены, но человечество за них уже изрядно пострадало. Все эти черепа были и на форме СС, и на груди зэков. Закрытые мужские коллективы строятся по языческому ранжиру, а их идеологии – по первобытным лекалам распределения власти и подчинения.

В репертуар символических активностей россиян теперь входят и реальные убийства мирных людей, мародерство, вывоз награбленного.

Апофеоз войны будет выглядеть как на одноименной картине Верещагина. И какой там череп на самом верху, узнает только черный ворон, гой еси!





Кира Меркун – психолог

