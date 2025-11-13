Аналитики продолжают подводить итоги встречи Дональда Трампа с президентами пяти центральноазиатских стран в Белом доме, а руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев неожиданно совершил государственный визит в Москву.

11 ноября, через шесть дней после вашингтонского саммита, Токаев и Владимир Путин провели неформальную встречу. Сидя с Токаевым перед камерами у камина, Путин, суетливо помахивая руками, сообщил:

"Сейчас просто в неформальной обстановке поужинаем, потом я хочу пригласить вас к себе. Посидим, чайку попьем, кофейку".

Наученный советской дипломатической школой, Токаев старался сохранять спокойствие. Понятно, что приглашение "попить чайку" из уст Путина может вызвать определенные ассоциации. При этом он дипломатично дал понять, что его визит в российскую столицу был инициирован Путиным:

"Я с большим удовольствием принял ваше приглашение. Действительно, сегодня в неофициальной обстановке мы могли бы обменяться мнениями".

Он не пояснил, о чем собирается говорить с Путиным, но очевидно, что тот поспешил его пригласить, чтобы получить информацию из первых рук — относительно позиции администрации Трампа по вопросу о перемирии в Украине и об интересе Соединённых Штатов к центральноазиатскому региону как с геополитической точки зрения, так и в проектах, связанных с добычей редкоземельных металлов.

В своей речи он назвал Трампа "president of peace sent by heaven"

Токаев был единственным из пяти центральноазиатских лидеров, который во время встречи в американской столице говорил с Трампом по-английски без переводчиков. В своей речи он назвал Трампа "president of peace sent by heaven" — посланный небесами президент мира (не войны), в то время как соответствующая фраза узбекского лидера Шавката Мирзиеева, озвученная на русском, была неправильно переведена на английский как president of the world — президент мира (всего света).

Во время встречи в Вашингтоне Токаев явно выглядел лидером центральноазиатской пятерки, он сидел за столом в центре, непосредственно перед Трампом и госсекретарём Марко Рубио, и свободно общался с ними на английском.

Более того, Токаев был единственным гостем из Центральной Азии, которого Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома, назвав его "потрясающим президентом потрясающей страны."

Важным документом, подписанным в ходе встречи, стало соглашение между Казахстаном и США о совместной разработке крупнейших месторождений вольфрама — Верхнее Кайракты и Северный Катпар.

Американская компания Cove Kaz Capital Group получит 70 процентов в совместном предприятии с национальной горнодобывающей компанией Tau-Ken Samruk, которая сохранит 30 процентов. Сумма инвестиций в проект оценивается в 1,1 миллиарда долларов, из которых 900 миллионов обеспечит Экспортно-импортный банк США.

Весь произведённый вольфрам по приоритету предназначен для нужд правительства США и американских компаний, чтобы снизить зависимость от импорта из Китая, который сейчас контролирует более 80 процентов мирового рынка вольфрама.

Редкоземельные металлы стали часто упоминаться в последнее время в репортажах, связанных с экономическим противостоянием между США и Китаем.

В феврале Дональд Трамп устроил Владимиру Зеленскому публичную выволочку в Овальном кабинете, но позже смягчился, когда были подписаны соглашения с Украиной о совместной добыче редкоземельных металлов и других минеральных ресурсов.

Уловив момент, Владимир Путин тоже публично заявил тогда, что Москва готова предложить США совместные проекты по разработке и добыче редкоземельных металлов, явно надеясь использовать этот вопрос в дипломатических целях для выхода на администрацию Трампа.

Но, похоже, Казахстан, не испытывающий санкционных ограничений, для США более привлекателен, поскольку сотрудничество с ним в этой области не ограничено политическими барьерами. Общая стоимость оценённых — подтверждённых и разведанных — редкоземельных металлов в Казахстане варьируется от 63 до 199 миллиардов долларов США. С открытием новых месторождений Казахстан может войти в тройку мировых лидеров, уступая только Китаю и России. Страна обладает запасами бериллия, иттрия, ниобия, вольфрама, галлия, цезия, молибдена. Именно здесь обнаружена разновидность осмия "джезказганит", и до сих пор нет согласия экспертов по поводу его формулы.

Понятно, что редкоземельные металлы — важный элемент экономического противостояния между Вашингтоном и Пекином — превращаются в козырную карту в руках Казахстана.

Токаев использовал свою встречу с Трампом для еще одного политического манёвра, заявив в Вашингтоне, что его страна планирует присоединиться к так называемым Авраамовым соглашениям — личной инициативе Трампа во время его первой каденции по налаживанию отношений между Израилем и мусульманскими странами.

Всё перечисленное не могло остаться незамеченным для Кремля, который в последние недели ощутимо теряет позиции в вопросе отношений с администрацией Трампа.

В последнее время Трамп заметно ужесточил риторику и отношение к Путину и России. Это проявляется как в публичных заявлениях о возможном "разгроме" российской армии, так и в реальных шагах, связанных с поддержкой Украины и угрозами экономических мер. В своих заявлениях Трамп перестал проявлять "личное сочувствие" к Путину и неоднократно давал понять, что недоволен поведением российского президентв и не исключает введения новых санкций против России, если не будет достигнут мир по Украине.

Последним жестким ударом со стороны администрации Трампа стало её решение — вместе с Евросоюзом и Великобританией — ввести жёсткие санкции против крупнейших российских энергетических компаний — "Лукойла" и "Роснефти". В санкционные списки были включены десятки дочерних структур этих компаний, а также их зарубежные активы и совместные предприятия.

Очевидно, что для Путина, который в столь серьёзной для экономики РФ ситуации ищет любые способы найти дополнительные точки соприкосновения с Вашингтоном, отношения Трампа и Токаева, вознесённые на такой уровень, — потенциальная возможность, которую нельзя упустить.

Нельзя также не предположить, что Путин, зная уровень английского языка Токаева, заранее просил его прощупать почву и упомянуть ситуацию вокруг перемирия в Украине в ходе переговоров с хозяином Белого дома. Вот уж действительно, язык до Киева доведёт.

А Токаев продолжает искусную политику балансирования между Москвой и Пекином. Он стал в последние годы фаворитом Си Цзиньпина. Председатель Си часто подчёркивает своё особое отношение к Токаеву и Казахстану, причём как китайские, так и казахстанские средства массовой информации часто показывают Си и Токаева непринуждённо беседующими на китайском.

Похоже, "многовекторная политика" Казахстана даёт ощутимые результаты, а Токаеву неожиданно удалось найти точки соприкосновения и с администрацией Трампа, что он, скорее всего, использует в дальнейшем выстраивании отношений с Москвой и Пекином.

Ведь и с Путиным, и с Си, и с Трампом Токаев говорит на понятных им языках. В буквальном смысле.

Правы были китайские мудрецы, говорившие: "Выучишь язык — избежишь войны."





Мерхат Шарипжанов – обозреватель Радио Свобода



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции