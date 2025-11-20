"Уши развесят, а потом приезжают в цинке". Как российские сироты попадают на войну против Украины

Шесть тысяч детей-сирот из России участвовали в войне с Украиной, 4 тысячи из них вернулись из зоны боевых действий, еще 2 тысячи продолжают службу. Эти цифры назвала газете "Ведомости" депутат Госдумы РФ Нина Останина в конце сентября 2025 года. Сколько сирот погибли, стали инвалидами или попали в плен, она не уточнила. По данным председателя правления КРОО помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, "Жизнь в твоих руках" Екатерины Горелкиной, на войне погибли 145 сирот. Журналисты Сибирь.Реалии за три с половиной года войны нашли 190 некрологов.

30 августа в городе Миасс Челябинской области похоронили погибшего на войне в Украине 20-летнего Данила Трубеева. В октябре 2024 года он попал в плен на Торецком направлении. Как пишет тг-канал "Пленные СВО", бойцы "Азова" буквально достали его из-под завалов вместе с тремя сослуживцами. В интервью вся четвёрка говорила, что их отправили "с автоматом против танка", и благодарила украинцев за спасение.

В апреле 2025 года Данила обменяли, но, по словам родных и друзей, командиры не дали ему даже отпуск. Спустя несколько месяцев он погиб. На вопрос, почему пошел воевать, его учителя и родные отвечают просто: он сирота. По их словам, помимо проблем с жильем, с которыми сталкиваются сироты, становясь совершеннолетними, на них влияет атмосфера в детдомах и центрах помощи детям, где они проводят большую часть времени.

"Им моют мозги 24/7, критическое мышление не развивают. Никакое не развивают: они же в магазине хлеб учатся покупать в 18 лет, когда покидают детдом", – говорит учительница погибшего.

"Мама утопилась в пруду"

– Почему подписал? – задумался один из родственников Данила. – Я не знаю. Я его отговаривал. Но он считал, что легко заработает денег – ему обещали, что убивать ему не придется: "Буду сидеть при штабе, чинить машины". Ага, щас. Через месяц он мне звонил – просил его вытащить. Оказалось, его кинули штурмовиком, часть №71 443, даже без подготовки. Неделю они провели на построениях – это подготовка? Просил помочь, хотел вернуться. А что я-то сделать могу?!

На вопросы о детстве родственники Данила первым делом оправдываются, что "никак не могли взять его к себе". После третьего класса школы Данил попал в детдом – миасский Центр помощи детям "Радуга". Его мама покончила с собой, а отец "не захотел взять" сына в новую семью.

– Мама не была с отцом в официальном браке, она одна ходила на родительские собрания, отец не появлялся. Мама [Данила] очень любила, я не понимаю, как она смогла вот так его оставить. Случилась трагедия: она утопилась в городском пруду, а родной отец от мальчика отказался. Старший брат был сам еще подросток, он от другого отца. Дяди-тети – далеко, – рассказывает одна из первых учительниц Данила Ольга Валерьевна (все имена изменены для безопасности собеседников). – Мальчик несколько лет не мог прийти в себя – как 8 марта (день смерти матери), так в слезы.

Родные отца помнят Данила только очень маленьким.

– Тихий, кроткий был. Наша бабушка хотела его к себе взять, когда отец отказался. Но ей стало плохо со здоровьем. И Даньку сдали в детдом. Старший брат его навещал, но у него самого ни угла, ничего не было, – говорит родственница Алена.

Близкие родственники Данила считают, что с возрастом более самостоятельным он так и не стал.

– Что скажут, тому и поверит: квартиру мошенникам отписал, без денег сидел. Хотя специальность была – год назад он закончил профлицей №8, научился чинить машины. Но работу не смог найти. Тут ему и пообещали место механика. Я ему говорю – куда ты лезешь? Это же механик на "СВО". Он: "Я стрелять там и не буду, мне сказали – при штабе сидеть буду. Зато кормить будут, потом квартиру куплю". Ну вот, купил... – вздыхает его родственник Игорь.

В октябре 2024 года 19-летнего детдомовца отправили штурмовиком на Торецкое направление, где он попал в плен к солдатам "Азова".

– Сначала я испугался, все думал, где и как он погиб. В январе увидел короткое видео с его именем, выдохнул: он в плену. Думал все, как бы его побыстрее обменяли, что ли. А в апреле, когда обмен прошел, оказалось, что бояться надо было не плена, – говорит Игорь. – Даня после обмена пытался вернуться домой. Он в плену обещал, что не вернется больше на фронт. Но вырваться уже не удалось. Сначала отобрали телефон, документы и посадили в яму, потом – в штурма. В августе он в одном из них погиб.

30 августа 2025 года Данила похоронили. На церемонию пришло несколько однокурсников из профлицея, учителя.

– Народу немного было, из родственников всего пара человек. Я не спрашивала, почему они его оставили в детдоме. Но мое мнение – все пошло оттуда. Там все стены обвешаны плакатами с рекламой контрактов с бешеными суммами "зарплаты", по телевизору – новости о том, как легко и просто воевать в Украине. Из комиссариатов заходят свободно и рекламируют войну, буквально обманывают: "Будешь сидеть завхозом в тылу, ни одного "нациста" вживую не увидишь". Они уши развесят, а потом приезжают в цинке, – говорит бывшая учитель центра помощи Александра Семеновна. – В классе сказать что-то против опасно, возьмешь, отведешь по одному – пытаешься объяснить, но куда там, глаза стеклянные. "Я сейчас в очереди на квартиру тысяча сто пятый по счету, подпишу – стану первым!"

дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель;



дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей по иным причинам;



лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке.



(Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей")

В июне 2023 года вступила в силу норма, согласно которой сироты, принимающие участие в войне против Украины, получили приоритетное право на получение жилья от государства. Манипулируя этой льготой, региональные власти заманивают таких людей на контракт, обещая "жилье вне очереди". Однако до его получения мало кто доживает, а родным погибших на войне сирот в получении обещанного жилья, как правило, отказывают.

В августе 2023 года редакция Сибирь.Реалии писала, как родным Алексея Тужилкина из Иркутской области позвонили из военкомата и официально подтвердили его гибель на войне в Украине. Его вдова Светлана получила известие о том, что "их всех разбомбили", еще за неделю до этого. После чиновники сообщили, что вычеркнули Алексея из очереди на получение жилья, где он так и остался 1047-м. На войну Тужилкин пошел как раз из-за того, что чиновники пообещали ему "продвижение по очереди", если он завербуется на войну.

В 2025 году родные Алексея подтвердили, что квартиру вдове Тужилкина так и не дали, а из администрации губернатора не перезвонили, хотя обещали "разобраться". За три месяца, что Тужилкин провел на войне, он получил "зарплату" только один раз. Выплаты от губернатора области, по словам вдовы, ему не перечисляли.

190 некрологов сирот

Несмотря на отсутвие официальной статистики, сотрудники детских домов, с которыми удалось пообщаться журналистам Сибирь.Реалии, уверены, что фактически речь может идет о нескольких тысячах погибших на войне сирот.

– Я думаю, из каждого учреждения на "СВО" ушло не меньше десяти парней. Но это те, о ком нам известно! Не все поддерживают связь с педагогами после выпуска. Те, кто более социализированы, общаются, приезжают на каникулы. А куда им ехать? В студенческой общаге на лето им не разрешают оставаться. Жилье государство не спешит им дать. Вот мы и пытаемся извернуться: кого временно трудоустроить, кому просто даем ночлег, – хотя это и незаконно. Но много и тех, кто просто скитается по каким-то знакомым или в колонию попадает. О них нам мало что известно. Узнаем, если следователь характеристику запрашивает. Вот, по нашей информации, сейчас семь наших выпускников на "СВО". Только один говорил, что собирается заключить контракт. Об остальных услышали случайно. Двое из них числятся без вести пропавшими. В случае смерти нас тоже вряд ли оповестят. Кто мы такие? – делится Татьяна Жукова, сотрудница детского дома в Красноярском крае.

Ее слова подтверждаются фотографиями и публикациями, которые некоторые соцучреждения выкладывают в соцсетях. Абдулинский детдом в Оренбургской области рассказывает на своей официальной странице только про погибших выпускников – сегодня их семь. На стенде "участники СВО" детского дома № 28 в селе Богороцкое в Хабаровском крае в мае прошлого года было девять фотографий выпускников, в этом году – 11, из них как минимум один уже погиб.

Педагоги пишут, что многие идут на войну "за компанию". Например, Владислав Болонев с отличием закончил техникум по специальности "повар-кондитер". Но смог найти только работу охранника в сельской школе. В 2024 году, узнав о том, что воевать ушли ребята из детского дома, он тоже подписал контракт.

Детдом №7 города Избербаш в Дагестане опубликовал ролик с шестью выпускниками, которые сейчас воюют. На стене Колосовского дома детства в Омской области висят две мемориальные таблички в память о погибших на войне выпускниках.

Психолог Николай Щербаков из Красноярска, работавший в коррекционном интернате, с помощью знакомых во ФСИН и МВД нашел на войне четверых выпускников, которых из колоний отправили туда, несмотря на диагнозы, связанные с задержкой развития. При этом психолог отмечает, что даже те, кто в первые годы войны отвергал возможность заключить контракт, сейчас там.

– Еще до войны к нам приходили сотрудники из МЧС, Следственного комитета, из военкомата, рассказывали о своей работе и ее преимуществах. Мы очень старались, чтобы дети заинтересовались, чтобы пошли после 9-го класса в кадетское училище. Потому что для них это реальная возможность устроить свою жизнь. Там закрывают основные потребности: жилье, еда, одежда. И шансы получить квартиру или хотя бы льготную ипотеку выше. И там больше мужчин, больше дисциплины. А [этих детей] знаете как тяжело удержать? Когда они в 12 и курят, и пьют, и воруют, и что только не делают... Да, сейчас стали больше проводить патриотических мероприятий. У нас теперь в месяц по несколько таких дней. То день флага, то сколько-то лет со дня какой-то битвы в Великой Отечественной войне, то еще что-нибудь чиновники придумают и нам спускают. А мы что? Мы проводим. И, конечно, встречи с участниками военных действий организуем, – рассказывает Татьяна Жукова.

Несовершеннолетние воспитанники детдомов, как и их сверстники в обычных школах, плетут маскировочные сети для бойцов, пишут письма "защитникам Отечества", поздравляют военных с праздниками, играют в викторину "Блокада Ленинграда" и даже учатся стрелять.

В детских домах ввели традицию торжественно открывать мемориальные доски в память о погибших. Так, 24 октября презентовали две таблички на Дорогинском детском доме в Новосибирской области: Анатолию Ковыршину и Константину Скрипаченко. На здании Вельского центра содействия семейному устройству (прежнее название – Вельский детский дом) установили памятные доски о двух выпускниках, погибших на войне – 32-летнем Андрее Ромицыне и 19-летнем Кирилле Никитинском. Также на стену учреждения нанесен мурал с портретом Никитинского.

В некоторых детских домах воспитанников заставляют навещать могилы погибших в Украине. Так, ученики старшей группы Нурлатского детского дома в Татарстане ездили на погребальный комплекс "Курган" – возложить цветы на могилу Сергея Шувалова, с которым раньше жили под одной крышей. Всего, согласно официальной странице учреждения, на войне погибло уже четверо их выпускников.

Ученики детского дома "Дружба" из города Прокопьевска Кемеровской области чистят снег на мемориальном комплексе погибших в Украине. Среди похороненных там есть и детдомовцы, например, Илья Крумин и Никита Аксенов.

– Я не вижу в этом ничего особенного. Нас в детстве тоже заставляли приводить в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной, – говорит Светлана Рыкина, сотрудница детдома в Кемеровской области. – Я не думаю, что мы наносим этим им какую-то психологическую травму. Они все сильно травмированы до нас. Это же искалеченные с детства люди с кучей комплексов. Мы их, наоборот, учим человечности, ценить друг друга и жизнь. Войну мы не популяризируем, никого не уговариваем туда идти. В основном идут туда из-за денег, из-за квартиры. Конечно, им хочется признания, компенсации за свое не совсем счастливое детство, но больше всего им хочется своей крыши над головой и еды в холодильнике. А у нас сегодня в качестве единственного варианта решения проблемы предлагают только участие в "СВО". Недавно была в областной онкологии. Сижу в кабинете врача, а напротив меня шкаф – на нем реклама службы по контракту. Это, видимо, для тех, кто отчаялся добиться гарантированной государством медпомощи. Так и наши выпускники – идут в администрацию за положенной квартирой, а им говорят, что в очереди они в своем городе 859-м номером, например (в 2024 году на учете в Кемеровской области стояло 7 824 человека – прим. С.Р.). В лучшем случае годам к 30 годам получат. Или могут пойти на "СВО", тогда сразу окажутся в первой сотне.

Андрей Никитенко из Волгоградской области как сирота получил домик в поселке Забурунный. По словам его сестры Оксаны, жилье было непригодно для проживания: деревянная хибара с печкой-буржуйкой, проваливающимся полом и глиняными потолками, без электричества. О том, как чиновники "выполнили" свои обязательства перед детьми-сиротами, делали репортажи многие журналисты. Но внимание СМИ не помогло, и никто из районных властей не понес ответственности за этот обман. Андрей в итоге решил идти на войну – зарабатывать деньги на квартиру.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин в сентябре этого года на совещании, посвященном проблемам предоставления жилья сиротам, сообщил, что в очереди сейчас стоят 184 тысячи выпускников детских домов. 24 тысячи имеют на руках судебные решения о предоставлении им жилья. Очередь сократилась по сравнению с прошлым годом всего на 2 процента. Следственный комитет в этом году возбудил 420 уголовных дел по фактам нарушений в этой сфере.

Жилье, которое предоставляют сиротам, зачастую непригодно для проживания – без отопления, канализации или водопровода, с плесенью, трещинами в стенах и потолке. Так, сиротам в Туве в этом году выделили дома без электричества, в 2024 году там же предоставили ключи от "картонных" домов без фундамента. В Новосибирской области сироте-инвалиду предложили холодную квартиру с протекающим потолком, потрескавшимися стенами и неработающим газовым оборудованием.

Сирота из Екатеринбурга Виктор Батурин вернулся с войны изувеченным – у него удалены часть черепа и головного мозга, он прикован к постели. Чиновники предложили ему и брату-инвалиду заселиться в муниципальную квартиру, которую когда-то изъяли у их матери, – без света, воды, газа, с долгом в два миллиона и мусором по колено.

Между тем недавно, как пишут "Ведомости", "в правительстве РФ поддержали законопроект, который расширит перечень оснований для приоритетного обеспечения жильем детей-сирот. В случае принятия поправок преимущество при предоставлении жилплощади получат сироты, отражавшие вооруженное вторжение на территорию РФ – на государственной границе и в регионах, прилегающих к районам проведения специальной военной операции".

Инициативы, предоставляющие привилегии сиротам, участвующим в войне против Украины, многие, в том числе другие сироты, считают несправедливыми.

"Я в статусе "сирота", воспитывалась в детском доме, мне уже 33 года, но до сих пор я не получила жилье, снимаю за 30 тысяч рублей. У меня два сына 6 и 4 лет. Есть решения суда по обеспечению жильем. Детям скоро в школу идти, а жилья нет, а значит, они будут скитаться по разным школам. Подавала заявление на соцконтракт, прошла первый этап, до второго не допустили из-за недостаточности денег в бюджете. Сказали: "Смысл подавать вам документы на второй этап, если все равно ничего не дадим, денег нет!" Это мне сказал министр соцзащиты на Курнатовского, была у него на приёме! В данный момент с работы уволилась, с детьми сидеть некому. Почему участникам СВО дают первоочередное право на получение квартир? Миллионы дают, земли дают, ещё и нас в сторону отодвигают! А не много ли? Мне что, детей в детдом сдать? И на войну пойти? Когда мне уже дадут свой угол в моей стране, по закону РФ? …Сколько лет бьюсь, толку ноль! Обязаны мне дать по закону! Собрать детей и прийти жить в администрации? " – возмущается Ксения Тимофеева из Читы.

Елена Ланская

Уже до этих несчастных дошли. Как список себе составили – самых нищих и социально незащищённых скупать жизни, потому что и дёшево, и в расход не жаль!? Своих пускай детей отправляют!

Этим и так положено жилье. Наоборот, власть должна возмутиться, что почему у нас еле-еле обеспечивают необходимым жильем сирот несчастных, а у нас нелюди ещё и за это хотят их на убой отправлять

Алексей Щёлоков

Меньше сирот - проще раздать квартиры "своим" :)

Татьяна Бахман

За такие предложения нужно депутату и его детям пройти СВО, а потом и на депутатское кресло можно рассчитывать.

Алексей Ильин

Дешевый прикуп, государство и так обязано выдать. Уже сирот отправляют на смерть , что ничего не давать, скрытый умысел. Вот так наше родное государство от нас заботится

Ирина Фатхутдинова

Пипец ..слов нет!!!

Они и так обижены на жизнь и без своего угла.....

Лучший выход из положения для чиновников : убьют на СВО и квартиру давать не надо....

Илья Константинов

Какой циниZм! Какое бесстыдство! Этим сиротам и так положено от государства бесплатное жилье. Государство потратило триллионы на войну, обеспечить сирот жильем оно не в состоянии, поэтому оно отправляют их на войну, дабы сократить количество очередников. Зеки и сироты – самые уязвимые и бесправные группы населения в России.



