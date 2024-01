"Это нам за грехи". Блогеры комментируют новогодние телешоу

В новогоднюю ночь, пока российские ракеты сыпались на Украину, Путин выступал перед гражданами на подчеркнуто мирном фоне.

Майкл Наки

Путин был краток и абстрактен. Ноль раз сказал слово война или даже СВО. Один раз мельком сказал про военных. И на фоне больше нет солдат. Обращение подчеркнуто гражданское. Видимо, в преддверии выборов старается встроиться в усталость от войны, демонстрируемую россиянами в последние месяцы.

Противоположно обращение Зеленского. Оно долгое и подробное, а за спиной у президента Украины видны шевроны подразделений войск страны.

Андрей Захаров

Послушал новогоднее обращение Путина. Ни слова "война", ни термина "СВО" — какие-то там военнослужащие на каком-то там боевом посту "борьбы за правду и справедливость".

В некоторых регионах телезрителям и вовсе показали фейкового президента.

Преследование поп-звезд, засветившихся на "голой вечеринке", заставило редакторов новогодних телешоу в последнюю минуту перемонтировать программы с их участием. Больше всего провоенных блогеров в новогоднюю ночь порадовало выступление их коллеги – "военкора" Акима Апачева с переделанной украинской песней-символом протестов 2014 года.

Анастасия Кашеварова

А у меня на Первом – Аким Апачев. До этого была "Кукушка" Цоя. Пелагея моя любимая выступает. Нравится трансформация "Огонька". Добавила еще бы Radio Tapok, Polnalyubvi.

Владимир Раевский

Оказывается, в новогоднюю ночь на Первом канале была песня на украинском языке — "Пливе кача" ("Плывёт утка"). Поют её Аким Апачев из Мариуполя и Дарья Фрей из города с символическим названием Суровикино.



Первые строчки в переводе на русский такие:



Плывет утка, девки хороводят,

В "Азовстали" демонов хоронят.



И дальше что-то там про "новороссию".



Но это перепевка (и, разумеется, нарочито вызывающая) старинной карпатской песни "Пливе кача по Тисині", которую пели в Украинской постанченской армии, а затем, в 2014 сделали символом скорби по погибшим на Евромайдане.



Гей, залаєш ми в злу годину,

Залаєш ми в злу годину.

Сам не знаю де погину,

Сам не знаю де погину.



Но и это не всё. В новогоднюю ночь на Первом канале Аким Апачев топчется на фоне клипа, который они сняли на свою перепевку в прошлом году – где?



На разрушенной "Азовстали".

Широко разошелся в соцсетях танец актрис, играющих спикера МИД Марию Захарову, блюстительницу моральных устоев Екатерину Мизулину и председателя Центробанка Эльвиру Набиулину: реальность в последнее время настолько опережает воображение, что многие не опознали в этом номере пародию.

В целом же шоу не блистали новизной.

Анастасия Частицына

Посмотрела минут 10 новогодних шоу, чтобы узнать, откуда же вырезали Филиппа Киркорова. Ну что могу сказать... И на Первом, и на России-1 одни и те же очень старые люди. Прямо настолько старые, что это заметно, а кто не старый – косит под старого. Смотришь, какая-то мисс Марпл в седых кудельках, а это гимнастка Хоркина. Видимо, аудитория ТВ подряхлела еще сильнее. Надо пояснить, что когда телевизионщики называют возраст своего телезрителя, надо добавлять лет 10, а то и 20. Это я узнала еще по американским каналам, они в этом смысле немного честнее. Так средний возраст зрителя молодежного (20+) The CW был 40 лет. Если Первый канал говорит, что их аудитория 50+, то это надо понимать – в реальности 70, а сейчас уже все 80. Это относится не только к телевидению. Тут в интервью босс "Рив Гош" сказал, что они ориентированы на покупательниц 35+, поэтому выбрали своим амбассадором Кристину Орбакайте, которой 52. С ней, кстати, контракт расторгли. Из-за Аллы Пугачевой. Это было сказано.

Константин Калачев

Судя по по тому, что краем глаза увидел во фрагментах новогодних программ, Россия застряла в петле времени.

Движение вперед только назад.



Последний шаг – сделать мелодии и ритмы зарубежной эстрады в три часа ночи.

Но в духе времени разбавить старых звёзд 70-80-х новыми исполнителями из Китая, Ирана, КНДР.

Михаил Шевелев

В новогоднюю ночь видел песни и пляски на федеральных каналах. Буду краток. Это все нам за грехи, за неусердную молитву и гордыню, которая мешала нам любить творчество Ф.Б. Киркорова и ценить его вклад в отечественную культуру.

Возможно, если бы не цензура, зрителей у новогодних шоу было бы и того меньше, предположил прокремлевский политолог Алексей Чеснаков:

Такое впечатление, что многочисленные сообщения о вырезании ряда скандальных персонажей-участников известной вечеринки, призваны повысить внимание аудитории к новогодним программам.

Теперь будут сидеть, смотреть и обсуждать – кого вырезали, кем заменили и насколько удачно.

Блестящий промоушн. Безотходное производство.

С другой стороны, заменять отмененных звезд особо некем, иронизирует Роман Лейбов:

Вот вы смеетесь, а представьте себе, каково было начальству голубого огонька? Они же это шоу летом начинают снимать, в начале ноября уже представляют в цензуру и потом только цыкают зубом да считают бабло. А тут вдруг концепция, как говорится, поменялась, и им пришлось в срочном порядке фильтровать козлищ от плевел. Замерять степень потенциальной гомосексуальности обоегендерных клованов, вырезать голожопых и заменять всякой селедкой под шубой и в бронежилетах.

Кое-где Киркоров все же промелькнул.

Z-патриоты остались недовольны.

Петр Лундстрем

А на наших каналах Киркоров, Басков, Тодоровская и Баста.

Не хотел писать до начала года об этом.

Ваши Новости об этом подробно пишут.

Рад, что я отказался принимать участие в Огоньке.

Сергей Марков

Новогодние огоньки. Первый и Россия 1 вырезали участников голой вечеринки. А НТВ не вырезало. Потому что там Киркоров и Лолита играют ключевую роль. И вот, говорят, – не смогли вырезать. Нехорошо.

Смогите! Иначе люди будут бойкотировать Новогоднюю ночь на НТВ. Захочете по настоящему – сможете.

Но "патриотов" не устроили и новогодние шоу без Киркорова – они критикуют телевидение за недостаточную патриотичность и в то же время возмущаются тем, что оно скатывается в советскую замшелость.

Дмитрий Бастраков

Строго говоря, восхищён Первым каналом и программой новогоднего вечера.

Мы добыли телевизор, включили его буквально первый раз за год, чтобы посмотреть, что вещает в прайм-тайм главный телеканал ядерной державы, ведущей самую крупную войну в Европе за последние десятилетия.

Первые три часа нам показывали день рождения абхазского педераста-балеруна, который четверть экранного времени наряжался в женщину и жеманно вспоминал детство. (Ничего не имею против Цискаридзе, говорят, русофил и крутой мужик). Но в контексте войны, мировых событий, конфликта с Западом, "голой вечеринки" и военной пропаганды шоу выглядело как минимум экзотично.

Затем нам показали русский балет. Действительно красиво.

Затем в выпуске новостей сдержанно и буднично рассказали про Белгород.

А на десерт, говорят, будет Аким Апачев, поющий на украинском, что он отнимает у украинцев мову.

Что это, если не гениальное издевательство над всеми нашими врагами и вообще мирозданием, я не знаю.

Александр Дугин

Голубой огонек, который я решил посмотреть, надеясь зафиксировать изменения в стране, в деятельности Министерства культуры, разочаровал. Кроме некоторых прекрасных номеров (прежде всего Акима Апачева с Плыве кача) остальное жуть. В конце 80-х на моих глазах поднималась в русской музыке многообещающая волна. Позднесоветский трэш отступал, прорывались новые темы, интонации, вопросы, ритмы. Уже тогда Пугачева была воплощением старого отжившего хлама, воющей скабрезной неандерталкой. Казалось, время таких прошло, пришло время каких-то других. Николай Коперник, Гражданская Оборона, Поп-механика, Вежливый отказ с Гором Чахалом. И все двинулось в правильном направлении. Но тут же все остановилось в 1991. И снова появилась Пугачева с выводком своих бесовских дегенератов. И этот пещерный сгнивший поздний советизм продлился еще на 33 года. И до сих пор разлагается и разлагает все вокруг. Это заговор Вия.

Юрий Подоляка

Решил посмотреть "огонёк" (на "Первом"). В надежде...

"Надежды" хватило на 40 минут". Понял, ничего в этой тусовке не изменилось. Не хочет она видеть изменений в стране. Страна меняется, а т.н. "творческая элита" нет. И это вызывает раскол и отторжение, которое затем переносится и в политическую плоскость.

И этот "раскол и отчужденность" пока только нарастает. Рано или поздно это выльется в прямое противостояние и в конечном итоге полный игнор подобных "мероприятий" народом.

И простым вырезанием из эфира зашкварившихся Фили и Лолиты этого не исправить.

Тени Руси

"Огонек" на Первом не выдержал даже Подоляка. Навязчивое стремление к караоке-хитам многолетней давности само по себе удивительно, но больше всего поражает отсутствие изменений в оранжировках за 30 и даже 40 лет – клавиши, назойливо мяукающая электрогитара а-ля "Кузьмин и Пугачева", "крутое соло" из пяти нот, сакс по-кабацки. Долина умудрилась даже вспомнить характерный для советской патриотической песни прием "эмоционального перехода на прозу", удушив волной нафталина.

Скажете – придираюсь к мелочам. Нет, мелочи – это симптомы. Дьявол в деталях. Что внутри, то и снаружи. Внизу то же, что и вверху.

Страна не меняется, не обновляется и не учится. А время идет, нафталин приходится менять на формалин. Вранья и фальши всё больше, но откручивать гайки нельзя, поэтому тех, кто начинает задыхаться, приходится запугивать – все сильнее и сильнее. Наверх лезут те, у кого нет обоняния, от чего становится ещё душнее. Седого Газманова сменяет крашеный Шаман, но надрывный визг остается.

Некоторые каналы даже призывают отменить запреты.

Голос Мордора

Ребят, ну а как, вообще, вырезание участников "голой вечеринки" из новогодних проектов сильно помогло? Сами эти шоу как-то кардинально изменились?

Ну вот убрали этих "звезд", даже посадили в залы несколько ребят с СВО в парадной форме, в орденах, которым, кстати, явно было неловко находиться среди всей этой тусовки. На шоу России-1 вообще сидели все, от "князей" эстрады и до Охлобыстина с Соловьёвым. А что-то принципиально изменилось? Нет, конечно. Да и надо ли менять, тем более силой?

В СССР с этим всем уже боролись, запрещали и не пущали. С тлетворным влиянием запада, которое, кстати, в жилых районах советских городов играло из каждого утюга. Да и все наши звёзды тогдашней эстрады всеми силами старались этот запад копировать, да ещё так, чтобы их в этом подлом деле не обвинили. Получалось так себе. Потому что у них была I'm Not in Love, Stairway To Heaven и Bohemian Rapsody, а у нас... Ну вы сами знаете что. И не сказать, что это было плохо, но точно вторично и зажато. Сейчас в меня какахи полетят, но это и к Песнярам относится, несмотря на то, что они пытались что-то своё изваять.

А вот в Венгрии, Чехословакии, или Югославии, которые тоже были социалистическими, даже группа АЦ/ДЦ на пластинках издавалась. Не показатель музыкального вкуса, конечно, но точно не комсомольская музыка. Мешало это кому? Подтачивало основы социалистического строя?

Вообще, из "голой вечеринки" самый главный вывод тот, который пока что ещё никто не сделал – король оказался голым. Несмотря на то, что обычно в перьях, стразах и сверкающих кольчугах. И проблема не в том, что голыми жопами эти ребята сверкали, а в том, что уровень их продукта на самом деле крайне низок. Несмотря на то, что голосов прекрасных в стране океан, несмотря на то, что композиторы и поэты прекрасные есть. Просто в тусовку попасть тяжко. Несмотря на обилие всяких шоу, типа "Голос", или "Ну-ка, все вместе!". А если и попал в тусовку, то там тоже своя иерархия. Есть же интересные музыканты, концерты дают, альбомы выпускают, но по ТВ их хрен увидишь. И это уже проблема ТВ.

Потому что развлекательное ТВ у нас – оливье второго января. Вроде и не свежак уже, но готовить лень, а кушать что-то надо. Нет, меняется, конечно, что-то, но медленно очень и неповоротливо.

И мне понятно одно – запретами и вырезаниями ничего не добиться. Нам всем надо стать требовательнее к качеству, к своему собственному вкусу, к своей собственной культуре. И при этом будьте уверены, что стразы и голые жопы тоже не канут в Лету, потому что в любом случае будут востребованы. Хоть какой-то группой населения.

Но всё возможно. Ведь кино у нас начало меняться. Всего-то год и уже есть результаты. И на музыкальной сцене тоже будет меняться. Только вот не надо снова ВИА, с правильными причёсками и стоящими по стойке смирно. Проходили уже всё это.

Но на места "королей эстрады" уже спешат другие "таланты", констатирует оппозиционный политолог Владимир Пастухов:

Хотелось бы внести некоторые поправки в ранее озвученные версии "мутаборской резни". Не стоит забывать, что речь идет хоть и о шоу, но все-таки о бизнесе, причем весьма доходном. Поэтому, хотя триггером "голопупенковского скандала" и стала политика, но своих циклопических масштабов он достиг, похоже, под воздействием сугубо экономических факторов. Не исключаю, что кто-то неплохо поработал "на разогреве".



Пока все увлеченно считали изгнанных из шоу-рая участников вечеринки, я со свойственной мне циничной любознательностью стал выискивать тех счастливчиков, которые заняли места павших идолов поп-культуры. Взгляд мой зацепился за новостную строку о замене артистов на новогодних представлениях в чутком Подмосковье, которое можно рассматривать как камертон – что-то вроде Арбатова из "Золотого теленка".



В частности, в сообщении говорилось, что место, казалось бы, вечного Киркорова было отдано ранее мне неизвестной Люсе Чеботиной. Я человек неленивый, влез во всезнающий YouTube и тут же вылез ошеломленный. Под хитом Люси Чеботиной двухгодичной давности "Монако" с актуальным сегодня слоганом "зачем мне Монако и Сан-Тропе, если там нет тебя" было 265 миллионов просмотров. То есть этот хит дважды просмотрело все население России, включая младенцев. После прослушивания (я упорный) моя рабочая гипотеза состоит в том, что ИИ стал меломаном и запойно слушает этот суперсингл бессонными электронными ночами.



Потакая и дальше своей любознательности, я переключился с Youtube на всезнающий Google, благодаря которому узнал, что якобы Люся Чеботина то ли была, то ли остается подругой сына известного землянина Владимира Киселева, известного друга известно кого. По итогам этого весьма поверхностного исследования у меня родилось стойкое убеждение, что мы стали свидетелями чего-то типа "войны за испанское наследство". Королева отправилась в турне, челядь делит чемоданы с гримом за кулисами.



Это история, на мой взгляд, очень показательна. Война войной, а дележ финансовых потоков никто не отменял. Война не лечит русские язвы, она их обнажает, она превращает их демонстрацию в шоу, на котором кто-то делает бизнес.