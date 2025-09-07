Французский велопутешественник Софиан Сехили пропал со связи со своими подписчиками при попытке побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Это произошло, когда он пытался въехать в Россию. По сообщениям французского издания Le Monde, в настоящее время Софиан находится под стражей по обвинению в незаконном пересечении границы в СИЗО Владивостока.

Текст: проект "Окно"

"Сотни заграничных гонок за плечами"

Как рассказали редакции "Окна" его родные и друзья по велогонкам, он не доехал 200 километров до Владивостока.

– Я в шоке. Его никогда раньше не задерживали, не арестовывали. Это, правда, очень странно, так как он побывал во многих странах во время своих многочисленных велопутешествий и он всегда тщательно к ним готовился, включая визы и другие документы, – говорит родственник Софиана Рами Сехили. – Если честно, я пока не понимаю, что именно там произошло и насколько все серьезно.

По сведениям друзей велосипедиста, у него была действующая российская виза. По их сведениям, информация о том, что Сехили поместили в СИЗО Владивостока, не соответствует действительности. Но где он сейчас и что с ним, говорить отказываются, опасаясь ему навредить.

Французкий велогонщик Софиан Сехили начал путешествие из Лиссабона 1 июля – он планировал его завершить во Владивостоке, поставив рекорд по самому быстрому пересечению Евразии. Для этого ему предстояло преодолеть около 18 тысяч километров до Владивостока. Маршрут Софиана проходил через Таджикистан, Монголию и Китай. В середине июня Сехили писал, что планирует победить немца Йонаса Дейхмана, в 2017 году поставившего рекорд по самому быстрому пересечению Евразии на велосипеде – Дейхман проехал от мыса Рока в Португалии до Владивостока за 64 дня, два часа и 26 минут.

Сехили, по словам родных, имел действующую российскую визу, по которой ранее пересек российскую границу на своем маршруте, въехав в конце июля в Чечню через Грузию и выехав через Астраханскую область.

Его родственница Асма Сехили сообщает, что проблемы у Софиана начались еще 2 сентября на китайско-российской границе.

– В его последних сторис было о некоторых проблемах на границе в Китае. Но потом, вроде бы, все наладилось и он продолжил путь. Но дальше свежей информации от него не было, – говорит Асма.

В сторис своего инстаграма Софиан писал, что 2 сентября на китайско-российской границе в районе пункта пропуска "Пограничный" его остановили таможенники.

"Потерпеть неудачу так близко к цели – это душераздирающе. Теперь у меня есть десять месяцев, чтобы решить, хочу ли я снова отправиться за этим рекордом… или это навсегда останется неудачей", – писал тогда Софиан.

Его девушка Фанни Бенсуссан не подтвердила, что Софиан находится за решеткой в России.

– Его задержали на границе, так близко к завершению его попытки установить мировой рекорд. До Владивостока (то есть до завершения маршрута) ему оставалось всего 200 километров (из 18 тысяч)! Теперь время истекло. Софиан сейчас пытается оправиться от всей этой ситуации, – рассказала Фанни. Сам Софиан на связь с подписчиками и родственниками пока не выходит.

"Коммерсант" подтверждает сведения о том, что велосипедист не арестован, ссылаясь на ответ Дальневосточного таможенного управления – в официальном заявлении ведомство факт задержания Сехили опровергло. Пресс-службы МВД и Следственного комитета Приморского края на запросы журналистов не ответили. Тем не менее государственное информационное агентство ТАСС, ссылаясь на экстренных службы Приморья, пишет, что "французский велопутешественник Софиан Сехили задержан во Владивостоке за незаконное пересечение границы" – по этой статье грозит до шести лет лишения свободы.

Профессиональные велогонщики на просьбу рассказать о Сехили, называют его "легендой гонок по бездорожью". 44-летний Софиан Сехили, в прошлом режиссер-документалист, велогонками заинтересовался довольно поздно - в 2010 году, но уже два года спустя стал профессиональным велосипедистом. За последние 12 лет он поучаствовал в 20 крупных международных соревнованиях, выиграв 11 из них. В том числе стал победителем известного тура Divide на 4500 километров, проходящего через США – от канадской до мексиканской границы.

– Сильный, целеустремленный спортсмен. Даже очень целеустремленный, – говорит о Софиане его коллега по велогонкам Аркадий Севостьянов (имя изменено). – Относительно подготовки путешествия, очевидно, что оно не слишком хорошо было проработано: Софиан несколько раз менял маршрут. Но проблема была не в нем – изменения нужны были из-за политических событий или из-за бюрократических особенностей въезда в разные страны. Этим грешат многие велопутешественники, так как без менеджера, с ограниченными финансами и постоянно меняющейся политической обстановкой, все учесть невозможно. Я не знаю всех деталей, но, полагаю, что уже в Китае он знал, что не сможет опять легально заехать в РФ повторно (как уже заезжал в западной части), но мог рискнуть ради рекорда. Но это лишь мое предположение. Его девушка Фанни знает больше.

Фанни отказалась сообщить редакции о предъявленных Софиану обвинениях. По ее сведениям, виза в РФ у велосипедиста была действующей и ей непонятны претензии российских властей.

Велогонщики уверены, что случай с Сехили скажется на маршрутах путешественников.

– Россия и так считается довольно закрытой для туристов страной с излишне строгими правилами, потому никто особо туда не ездит, – говорит Севостьянов. – Европейцы в целом не привыкли к визовым преградам, ну, а в последние годы добавились этические и политические соображения. Но в рамках поездки Софиана без этого было никак, все же самая восточная точка Евразии находится в России.

Известный велосипедист Владислав Кетов, объехавший за 21 год (с 1991 по 2012 год) всю земную сушу, за исключением Австралии и Антарктиды, в интервью признавался, что больше половины этого времени у него ушло на получение виз, а сам путь в 169 тысяч километров по территории 96 стран (Кетов преодолел пять пустынь: Синайскую, Аравийскую, Сахару, Намиб и Атакама; горные массивы в Пиренеях, Южной Африке, на тихоокеанском побережье Северной Америки и Анды в Южной, включая перевалы выше трех километров над уровнем моря; проехал восемь зон боевых действий, в том числе в Югославии, на Ближнем Востоке, в Анголе и Мозамбике) он преодолел менее чем за 10 лет.

– С точки зрения нормальной, здоровой, человеческой жизни, в основе которой любовь, сочувствие, сотворение – это. разумеется абсурд, бред и патология. А с позиций политических, т.е. извращенно криминальных, в основе которых страх, доминирование и агрессия - это абсолютно нормально – только так и "должно Быть" Пример далеко не первый и, увы, не последний..., – так прокомментировал ситуацию с Сехели в интервью "Окну" Владислав Кетов.