И сыграл в баскетбол в генералами. Визит Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон

Встреча президентов США и Сирии Дональда Трампа и Ахмеда аш-Шараа в Овальном кабинете Белого дома
Встреча президентов США и Сирии Дональда Трампа и Ахмеда аш-Шараа в Овальном кабинете Белого дома

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Вторник, 11 ноября

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 11 ноября
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 11 ноября
Россия и Украина обмениваются ударами беспилотников

В России объявлен массовый набор резервистов «для охраны критических объектов»

Военный маркетплейс “Brave One”

Лукашенко угрожает конфисковать литовские грузовики, застрявшие в Беларуси после закрытия белорусско-литовской границы

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа провел переговоры в Вашингтоне с Дональдом Трампом

Трамп угрожает Би-би-си иском на 1 миллиард долларов за манипуляцию с его речью 6 января 2021 года в программе «Панорама»

Проект «Система» о кабинетах-двойниках Путина и их использовании

На телеканале Настоящее время выходит сериал «За нашу Свободу», посвященный 30-летию вещания Радио Свобода из Праги

