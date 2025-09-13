"Искандеры" все ближе. Секретная военная база в Беларуси

Власти Беларуси быстро строят новую военную инфраструктуру в городе Осиповичи и его окрестностях. Белорусская служба Радио Свобода выяснила с помощью спутниковых снимков, что с начала полномасштабной войны в Украине там и еще в нескольких местах идет строительство и реконструкция казарм, складов для хранения ракетных комплексов, способных нести ядерные боеголовки и другой военной спецтехники, а также строительство новых ангаров и другой инфраструктуры для ракет с ядерными боеголовками.

О вероятности такого сценария говорят военные эксперты. Ранее о передаче Беларуси ядерного оружия неоднократно говорили и Владимир Путин, и белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. На тот факт, что они будет или уже размещено именно в окрестностях Осиповичей, указывают и меры радиационной защиты, которые начали использоваться на местных военных объектах.

"Столица артиллерии"

Осиповичи – город в Могилевской области Беларуси с населением 29 тысяч человек, в 100 километрах от Минска и в 190 километрах от границы с Украиной. Это крупный железнодорожный узел, который соединяет белорусскую столицу с двумя областными центрами: Гомелем и Могилевом в направлениях Украины и России.

В городе и его окрестностях расположено несколько военных объектов, связанных с артиллерией и ракетными войсками. Из-за этого белорусские власти называют Осиповичи "столицей артиллерии". В самом городе в настоящее время базируются по меньшей мере три бригады, относящиеся к этому роду войск: 51-я гвардейская артиллерийская бригада, 336-я реактивная артиллерийская бригада и 465-я ракетная бригада.

Когда и Путин, и Лукашенко начали говорить о переброске в Беларусь современных российских ракетных комплексов "Искандер", способных нести ядерные боеголовки, а также стратегического ядерного оружия, эксперты сошлись во мнении, что эти комплексы могут быть размещены именно в Осиповичах. Ракетный комплекс "Искандер-М", уже сейчас, вероятно, находится на вооружении 465-й ракетной бригады. В Беларусь поставлено не менее двух дивизионов таких комплексов – такую информацию Лукашенко озвучивал в феврале 2024 года.

Белорусская служба Радио Свобода получила и проанализировала совместно с экспертами свежие спутниковые снимки нескольких военных объектов в Осиповичах, опубликованные сервисом Planet Labs в феврале 2025 года. Они свидетельствуют о возведении новых и реконструкции уже имеющихся объектов для того, чтобы иметь возможность разместить несколько дивизионов "Искандеров".

Также они обратили внимание на непримечательную на первый взгляд фотографию, опубликованную в сети в сентябре 2024 года. Она была сделана на 1405-й артиллерийской базе боеприпасов (военная часть № 42707) в поселке Малая Горожа в 10 км от Осиповичей.

На снимке командир части подполковник Валерий Кузьмин поздравляет своих солдат на празднике. На стене позади него виден цифровой монитор, который показывает уровень радиации на базе.

Прибор указан в каталоге продукции белорусского предприятия "Атомтекс" как сигнализатор АТ2327 с информационным табло, который применяется для контроля радиационной обстановки. Такие устройства используются только 8-й бригадой радиационной, химической и биологической защиты, а также воинской частью № 7434, которая охраняет Островецкую атомную электростанцию на северо-западе Беларуси. При этом военная часть, о которой идет речь, расположена более чем в 100 км от ближайшей атомной электростанции.

Радио Свобода обнаружило и другие доказательства усиления мер ядерной безопасности вблизи 1405-й базы. Например, на ней есть место хранения химикатов для йодной профилактики – защитной меры в случае аварии на ядерном объекте. Об этом упоминалось в приложении к документации по новой железнодорожной линии, связывающей базу с другим объектом – близлежащей военной базой в Осиповичах.

На фотографии 2023 года с того же объекта, которую журналисты Радио Свобода нашли в открытом доступе в социальных сетях, этот индикатор не работал. На другом снимке, сделанном в октябре 2024 года, уже были видны значения фонового излучения.

В радиусе поражения - Польша, Украина, Литва и Латвия

Впервые Осиповичи были определены как потенциальное место для хранения российского ядерного оружия Федерацией американских ученых в 2023 году. The New York Times писала об этом в мае 2024 года.

Другая документация, касающаяся проекта, была предоставлена Радио Свобода BELPOL – группой бывших сотрудников белорусских служб безопасности, которые теперь работают против режима Лукашенко. В их документах содержатся сведения, касающиеся проекта, в том числе строительства караульных помещений в Осиповичах, и отмечается, что расходы в размере $10 млн будут профинансированы Министерством обороны.



Свежий снимок участка в Осиповичах, показывает, что работы там активизировались с лета 2024 года, вскоре после того, как в феврале 2024 года Лукашенко объявил о поставке Москвой Беларуси двух дивизионов ракетных комплексов "Искандер". Работы включают в себя строительство и реконструкцию казарм, складов для хранения оружия и возможных новых ангаров для российских ракет "Искандер", которые могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.



Ракеты, выпущенные из Осиповичей, имеют дальность полета 500 километров. Это означает, что они могут поразить большую часть территории Латвии, Литвы, Польши и Украины.

В штатный состав дивизиона "Искандер-М" российской армии входят 2 ракетные батареи – около 12 боевых машин различных типов (командно-штабная машина, машина жизнеобеспечения, самоходная пусковая установка с ракетами, транспортно-заряжающая машина, подвижный пункт подготовки информации и машина регулирования и технического обслуживания). То есть два дивизиона в Беларуси – это примерно 24 боевых машины, 8 из которых несут ракеты.

Каждому блоку потребуются складские помещения для 24 транспортных средств. В 2023 году спутниковые снимки показали, что одно такое здание в Осиповичах уже было завершено, а фундаменты для еще двух – заложены. Новый снимок от февраля 2025 года показывает, что строительство всех зданий уже закончено.

Всего с июля 2023 года на территории воинской части № 12147 в Осиповичах были построены три здания для хранения военной техники и имущества, а также отремонтированы заброшенное здание казармы, склад, административное здание.

Еще на одном снимке видны и другие здания в Осиповичах, в том числе многоквартирные дома и спортивный стадион:

Ассоциация бывших сотрудников белорусских силовых структур BELPOL ранее опубликовала информацию о том, что как минимум два дома по адресам ул. Крыловича, 32 и ул. Крыловича, 34 в Осиповичах возводило Управление капитального строительства Вооруженных сил Беларуси. 14 марта 2025 года Осиповичский райисполком сообщил, что 32 из 72 ключей от квартир в доме на улице Крыловича уже переданы военным. Дом в этом сообщении назывался "арендным" и подчинялся Министерству обороны Беларуси. Как сообщается, в доме "разместятся представители всех воинских частей и подразделений Осиповичского гарнизона".

Большие работы в Малой Гороже

У Радио Свобода есть также новый спутниковый снимок уже упоминавшейся выше 1405-й базы артиллерийских боеприпасов в поселке Малая Горожа рядом с Осиповичами: она была идентифицирована The New York Times в мае 2024 года как потенциальное место хранения российских ядерных боеголовок к комплексам "Искандер".

Работы в том районе шли примерно с начала марта 2023 года, когда началось строительство в северной части военной базы. На этом месте сначала вырубили часть леса, затем по периметру появилось трехуровневое ограждение. Внутри объекта возвели и реконструировали несколько зданий, а также установили что-то похожее на вышку связи или громоотвод.

Это произошло практически одновременно с заявлением Владимира Путина от 25 марта 2023 года о том, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. По словам Путина, строительство хранилища для него в Беларуси планировалось завершить 1 июля 2023 года.

Лукашенко в последний раз о наличии ядерного оружия на территории Беларуси заявлял 10 декабря 2024 года:

"Я привез сюда ядерные боеголовки. Не дюжину штук. Многие пишут: "Ой, это шутка, никто ничего не привез". Они даже не заметили, как мы их сюда привезли", – сказал он.

На спутниковом снимке Planet Labs от 24 февраля, видно, что в лесу вокруг Малой Горожи расчищена просека для прокладки железной дороги от железнодорожной линии Осиповичи – Могилев. Эта ветка свяжет 1405-ю артиллерийскую базу боеприпасов с Осиповичами, где размещены "Искандеры". На участке ведутся земляные работы и заложены фундаменты погрузочных платформ внутри базы.

Предположительно, именно для этих погрузочных платформ и погрузки и разгрузи боеголовок Бобруйское оперативное управление Вооруженных сил в настоящее время закупает по государственным тендерам две электрические тали (краны подвесные) грузоподъемностью 3,2 тонны и высотой подъема 6 метров каждая.

Другой спутниковый снимок, от февраля 2025 года, показывает платформы, строящиеся у основания и у железной дороги. В документации проекта, полученной Радио Свобода, упоминаются четыре такие платформы.



"Строительство платформ, возвышающихся над землей, указывает на то, что на них будут размещаться средства противовоздушной обороны, – рассказал Радио Свобода польский военный аналитик Конрад Музыка. – Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что это действительно место повышенного интереса и что Беларусь будет делать многое для его защиты от ракетных атак".

По мнению Музыки, речь может идти о хранилище, в котором могут храниться боеголовки для "Искандеров", как обычные, так и ядерные.

В публикации Федерации американских ученых эксперты в 2023 году назвали склад в Малой Гороже как вероятное место хранения российского ядерного оружия. По мнению экспертов, об этом может свидетельствовать схожая структура зданий в России, а также специальный трехуровневый забор и возможный контрольно-пропускной пункт.

Кроме того, именно в Малой Гороже, по мнению Уильяма Альберко, директора аналитического центра Международного института стратегических исследований (МИСИ), сотрудника Пентагона и НАТО, еще во времена холодной войны могло храниться ядерное оружие. По его словам, которые приводит The New York Times, Советский Союз начал базировать ракетно-ядерные бригады в Осиповичах и окрестностях еще в 1960-х годах. В то время в самом городе располагалась воинская часть, которая отвечала за управление ими.

При въезде на территорию 1405-й артиллерийской базы боеприпасов, в ее западной части, с весны 2023 года реконструировано несколько зданий, в том числе штаб, а также возведено три здания, два из которых, по всей видимости, являются казармами. Они также видны на спутниковом снимке от 24 февраля 2025 года, полученном Радио Свобода.

Информацию о казармах подтверждают государственные тендеры на строительные работы, проводимые с февраля 2023 года, которые журналисты обнаружили на сайте госзакупок Беларуси. В них указывается, что на территории части реконструкции подлежали старая казарма, караульное помещение, здание клуба, склад, баня, а также бокс на 24 единицы спецтехники.

Два тендера на строительство двух модульных бараков на 120 человек были отменены, несмотря на то, что размеры и форма этих бараков полностью соответствуют тем, что мы видим на спутниковом снимке. То есть, возможно, они все равно были построены, но не за счет государственного бюджета Беларуси, а за счет какого-то другого источника финансирования.

Также в государственных тендерах указано, что в 2024 году Бобруйское оперативное управление Вооруженных сил закупило для этой воинской части бетон различной прочности, щебень, арматуру, тротуарную плитку, бордюры, окна, двери, ограждения, два молниеотвода высотой 25 метров. Закуплена также была система охраны периметра "Рельеф-2". На сайте производителя такие системы описаны следующим образом: "Их используют для организации второй линии защиты на объектах с повышенными требованиями к безопасности, таких как тюрьмы, химические заводы, атомные электростанции, военные и взрывоопасные объекты".

"Не совсем обычная практика"

Журналисты Радио Свобода попросили прокомментировать использование дозиметров и повышенные меры радиационной безопасности на базе в Малой Гороже бывшего белорусского военнослужащего (он пожелал остаться неизвестным). Он служил в советской армии во времена СССР, когда у Беларуси было ядерное оружие, и затем почти 20 лет – в период независимости страны. Он подтверждает, что в советское время Осиповичи были мощным артиллерийским и ракетным центром, в городе дислоцировалось сразу 5 воинских бригад: в одной из них он прослужил некоторое время. Военный говорит, что в то время в 20 километрах от города, в селе Лапичи, где до сих пор находится военный городок, находились ядерные ракеты.

По словам собеседника, дозиметр обычно находится на посту каждого дежурного в воинской части. Приобретение нового дозиметра СРК-АТ2327 отдельными воинскими частями в Осиповичах, по его словам, можно объяснить тем, что на большинстве оставшихся объектов до сих пор установлены советские дозиметры. По его мнению, новые дозиметры можно устанавливать в новых или вновь реконструируемых воинских частях.

Однако, по словам военного, наличие пункта йодной профилактики вблизи 1405-й артиллерийской базы боеприпасов – не совсем обычная практика. Раньше, по его словам, такие объекты располагались только вблизи особых мест, где мог произойти ядерный взрыв.

Все перечисленное указывает на то, что российские ядерные боеголовки к ракетам уже находятся в Беларуси, где для них создается или уже создана необходимая инфраструктура для их хранения и применения.