"Меня два раза на расстрел водили". Успешный побег из армии РФ

По подсчетам правозащитников, до 10 000 военнослужащих России, бежавших с российско-украинского фронта оказались за пределами воюющих стран нелегально. Они скрываются в Армении, Казахстане, Черногории. Есть и те, кто добрался до стран Евросоюза.

Корреспондент Настоящего Времени поговорил с одним из бывших российских военных, который дезертировал из российской армии и запросил убежище в Германии.

Бежавший из российской армии Георгий изучает немецкий язык в лагере для беженцев в Германии вместе с другими просителями убежища. На родине — в России — он в розыске из-за того, что он отказался воевать. Георгий из Москвы. В октябре 2022-го года его позвали в военкомат, якобы "для уточнения документов", но это, как он потом понял, оказалось ловушкой.

Уже через месяц его привезли в Украину, на линию фронта в Сватово, город в Луганской области. Как он говорит, насильно. Георгий рассказывает, что ему и еще нескольким военнослужащим удалось бежать обратно к границе с Россией. Но там, по его словам, таких, как он, уже ждали.

"Я считаю, нас Бог спас, просто спас. Вертолет двоих облетел и не заметил. А других парней они прямо расстреляли. Насмерть, конечно. Они зависли над ними и из пулемёта с бортового стреляли. Потом снизились и добили их, контрольные сделали выстрелы. И дальше полетели", — говорит он.

Эта была первая попытка Георгия бежать из зоны боевых действий и из российской армии. Неудачная. Его нашли, как он рассказывает, посадили в земляную яму и пытали.

"Меня два раза на расстрел водили: выкапывают яму и все, [говорят:] "Мы тебя расстреливаем. Ты не наш боец, никто тебя здесь не найдет. Ты убежал — и всё, без вести пропавший, до свидания". Вот к яме ставят, за спиной слышишь затвор передергивает и такой холостой спуск. "Что? Испугался? Обосрался?", — вспоминает он.

За побег с российско-украинского фронта его принудительно отправили штурмовиком в так называемый "отряд смертников". В российской армии, как говорит Георгий, это принято с начала полномасштабного вторжения России в Украину. На второй день в этом отряде на передовой неподалеку от него саперы разгружали боеприпасы. Неудачно. Боеприпасы взорвались. Георгию диагностировали контузию позвоночника и перелом ноги. Для него это стало еще одной возможностю бежать из армии, но уже из госпиталя. И это была его вторая попытка.

"Были кошмары, дикие кошмары были, наверное, месяца три-четыре не мог спать. Не могу воспринимать стереозвук, это последствия контузии, когда рядом со мной слева и справа горят два человека, я не понимаю. Стал другой", — делится Георгий.

На вопрос о том, стрелял ли он из оружия на фронте Георгий отвечает так: "Есть 10 заповедей, и одна из них — не убей. Я верующий человек".

Год Георгий прятался в российской глубинке, пока его вновь не поймали. Затем была насильная отправка в штрафную сборную роту под Калининградом. А там практика — российские генералы используют труд военных на строительстве своих дач, говорит Герогий. Там он совершил третью попытку побега из армии. Она оказалась удачная. Ему удалось покинуть территорию России, он говорит, что этот "путь спасения" до Германии был долгим.

Сейчас Георгий, его жена и трое детей живут в немецком лагере для беженцев, ожидают решения властей. Живут они в контейнерах, которые оборудованы кроватями.

"Такие достаточно спартанские условия. Двухъярусные кровати. Мы с мамой, моей женой, внизу спим. Детишки наверху спят", — показывает он свое жилье.

По оценке немецкой правозащитной организации inTransit, Георгий — один из 50 дезертиров из российской армии, кто смог добраться до Евросоюза и запросить убежище.

"Мы равны со всеми просителями убежища. [Сейчас у нас] тотальная неизвестность", — говорит Георгий.

Правозащитники говорят, что с 2022 года лишь несколько дезертиров из российской армии, таких как Георгий, получили убежище на территории Европейского союза: во Франции и в Германии.