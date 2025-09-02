"Дефицит всего – и одноразовых шприцов, и стерильного инструмента". Эпидемия ВИЧ и гепатита в российской армии

В российской армии воюют тысячи человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C. Редакция Сибирь.Реалии поговорила с несколькими из них и выяснила, что способы заражения были самыми разными – от самостоятельного использования шприцов для инъекций наркотика до многоразового использования шприцов при обезболивании в госпиталях. После выявления заражения больных солдат не комиссуют и продолжают держать в воинских частях или на фронте.

По состоянию на 31 декабря 2024 г. в Российской Федерации проживало 1 215 145 россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции. За весь период наблюдения зарегистрировано 534 778 случаев смерти среди больных (30,6%). В 2024 г. умерло 33 269 больных. Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией составил 831,8 на 100 тыс. населения России.



В 2024 году наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены в регионах Сибири, Урала и Приволжья. Так, первую пятерку регионов по высокой заболеваемости вирусом иммунодефицита человека возглавила Иркутская область, где количество случаев составило 73,24 на 100 тысяч населения, а относительно среднемноголетних значений упало в 1,7 раза. На втором месте Чукотский АО (70,93 на 100 тысяч населения), однако в регионе отмечается рост числа инфицированных относительно средних показателей на 47,6 %. На третьем месте – Красноярский край (70,88 на 100 тысяч населения, снижение на 33 %). На четвертом месте – Самарская область (68,8 на 100 тысяч населения, снижение на 24,3 %). Пятерку замыкает Алтайский край, где заболеваемость составила 67,64 на 100 тысяч населения. Снижение случаев инфицирования относительно среднемноголетних показателей в регионе составило 15,5 %.

Ситуацию с гепатитами и ВИЧ в российской армии эксперты называют "неконтролируемой эпидемией". Провластная и провоенная российская журналист и блогер Анастасия Кашеварова заявила, в частности, что в российской армии "сейчас просто эпидемия гепатита С":

"Проблема в том, что когда в начале СВО просчитались, армия понесла потери, а потом и мобилизация была всё же частичной, – стали брать на контракт бойцов из мест лишения свободы, в том числе с гепатитом и ВИЧ. А сейчас уже берут сплошь таких....С гепатитом не списывают – ты продолжаешь воевать. Сдаёшь анализы, потом повторно – через полгода. При этом никакого лечения в армии от гепатита нет. На учёт никто никого не ставит. В армии и при ВИЧ не дают терапию. Гепатит, ВИЧ, туберкулёз – это сейчас армия. И всё это распространяется на фронтовые регионы, а дальше пойдёт вглубь России".

"Обезболы одним шприцом"

В четвертом квартале 2023 года число регистрируемых случаев ВИЧ среди военных вырос в 20 раз по сравнению с довоенными показателями (данных за 2024 год пока нет). Об этом сообщает "Вёрстка" со ссылкой на научную статью в "Военно-медицинском журнале". К осени 2022 года рост составил 5%. В конце 2022 года показатель вырос на 13%. В начале 2023 года был зарегистрирован пик роста регистрируемых случаев заболевания – более чем на 40%. К концу 2023 года среди военных ВИЧ обнаруживали примерно в 20 раз чаще, чем до войны, отмечают журналисты.

Абсолютные значения по заболеваемости ВИЧ среди военных авторы статьи не приводят, однако раскрывают динамику роста. Если принять за единицу число новых выявленных случаев ВИЧ в армии в I квартале 2022 года, то к осени 2022 года их число выросло в 5 раз, к концу 2022 года – в 13 раз, а в начале 2023 года был зарегистрирован пик роста регистрируемых случаев заболевания – более чем в 40 раз. В конце 2023 года среди военнослужащих ВИЧ обнаруживали примерно в 20 раз чаще, чем до войны.

В статье говорится, что в 2023 году абсолютное большинство людей с диагнозом ВИЧ среди военных – контрактники (99,8% от общего числа военнослужащих). Почти все из них – солдаты и матросы, остальные – офицеры, прапорщики и мичманы, а также курсанты.

Авторы статьи беспокоятся, что об этих цифрах узнают "иностранные агенты", что может навредить репутации Минобороны.

"С учетом высокой социальной значимости ВИЧ-инфекции возможны репутационные потери для Минобороны России в случае распространения соответствующей информации силами некоммерческих организаций и (или) иноагентов", – говорится в статье.

Согласно приказу Минобороны, и ВИЧ, и гепатиты С и B относятся к заболеваниям, "при наличии которых гражданин не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время". Тем не менее люди с подтвержденным ВИЧ и гепатитом С продолжают оставаться на войне. Так, в частности, случилось с жителем Челябинской области, пишет 74.ru.

Весной 2023-го он решил подписать контракт. Через полгода службы в штурмовом отряде военный оказался в госпитале Луганска. Сначала он был без сознания, а когда очнулся, ему поставили диагноз "контузия". Небольшие осколочные ранения были на голове и теле. После сдачи крови выяснилось, что пациент заразился ВИЧ-инфекцией и двумя видами гепатитов – А и В.

"Где конкретно он мог заразиться, я не скажу. Но то, что там есть больные этим всем, он мне говорил, – рассказала жена военного. – Они старались там посуду как-то выделять им отдельно, чтобы контакта поменьше было. Потому что у всех есть раны и нужно снизить риск заражения. Но когда они шли в бой, они шли все вместе. По-другому никак".

Несмотря на поставленные диагнозы этот челябинец снова оказался на войне.

"Он в прошлый раз там пробыл семь или восемь месяцев – и постоянно на "передке". Но тогда у него не было этого диагноза, у него были силы, он мог бегать и так далее. А сейчас у него постоянно температура, и, куда они хотят его отправить, я не знаю. Нельзя исключать, что их сейчас соберут всех с диагнозами и закинут на "передок", – говорит жена военнослужащего.

Между тем российские военные, зараженные ВИЧ, согласившиеся поговорить с редакцией Сибирь.Реалии, рассказывают, что командование части им угрожали "обнулением" за интервью СМИ с указанием деталей заражения.

– Если бы это было "нормальное" заболевание, я бы назвал имя открыто. Меня не комиссуют, хотя по закону обязаны с таким заражением. Огласка бы помогла. Нет, я не боюсь испорченной репутации, я боюсь обнуления. Потому что мне угрожали, когда я начал писать заявления в военную прокуратуру и мои родные стали писать в сетях, – говорит младший сержант Игорь (имя изменено по его просьбе), мобилизованный в 2022 году из региона Центральной части России. – Мне бояться огласки из-за репутации нет причины – я не наркоман, не снимал проституток и не го****к. Я уверен, что заразился в полевом госпитале, куда меня принесли после ранения под Бахмутом. Я был без сознания, и операцию мне делали наживую, как сказали потом медсестры. Но потом кололи обезболы. И ставили из того же шприца нескольким солдатам разом – я думаю, либо так заразили, либо во время операции. Там такое месиво, стерильности никакой – палатки и раскладушки все в земле. На вопрос – это что за многоразовый одноразовый [шприц], медсестра меня просто послала. Сказала: "Ну, так закупи нам, а потом довези сюда! На вас всех только в сутки нужно 200 шприцов, где я тебе их возьму?!"

Меньше чем через неделю из полевого госпиталя Игоря перевезли в военный госпиталь в Воронежской области.

– Там было нормально в плане чистоты. Кололи обезболы, операций больше не было, только восстановление руки и ноги (у Игоря сломана нога и осколки в руке и по всему телу). Анализы были чистые. Через месяц повезли в санаторий и там у меня лихорадка началась, температура две недели держалась, странное состояние было. Сделали тест – по нулям. Температуру сбивали, но когда повторили другой тест – подтвердили, что есть, – говорит Игорь, – Я был в шоке, сначала никому, даже жене, не говорил. Потом признался, сказал, какие условия там [в полевом госпитале] были. Жена настояла, чтобы я добивался для них наказания, сама писала в прокуратуру. Тогда меня раньше времени дернули обратно в часть. ВВК провели, но демобилизовать отказываются, просто затягивают передачу документов. Я несколько месяцев был без лечения, сейчас терапия [антиретровирусная ] хотя бы есть. Угрожают, что, если опять начну шум поднимать – лишат терапии и отправят обратно на передок. А там либо на штурм кинут, либо сами обнулят.

Контрактник с тяжелым ранением из другой части Алексей (имя изменено) говорит, что в части "минимум половина из зараженных ВИЧ и гепатитников".

– Тут целая куча с гепатитом С, с ВИЧ. Кто-то наркоман, говорит, что был заражен еще на гражданке или вообще на зоне, вышел оттуда сразу на "СВО". Кто-то на фронте одним шприцом колол обезбол из группы морфия (морфий – первый препарат из группы сильнодействующих наркотических анальгетиков) с зараженным сослуживцем, а тот и сам не знал [что заражен]. Там дефицит всего – и обезбола, и шприцов. Это нам втирают, что причина – проститутки, наркотики и обезболы. А по сути, дефицит всего – и одноразовых шприцов, и стерильного инструмента (в госпиталях). На сборнике (сборный пункт) ситуация была – реально каждый второй либо с гепатитом, либо с ВИЧ. Один парень из моей роты признавался, что уходил на "СВО" совершенно точно без ВИЧ, у него была такая работа – их каждый месяц тестировали на все, что можно. Через пару месяцев его ранило тяжело, в итоге без левой руки остался – сделали операцию, уехал домой лечиться – там нашли ВИЧ. Он уверен, что оттого, что "работали таким инструментом", то есть нестерильным. Ему руку в медроте прямо в зоне "СВО" латали. Там оперировали круглыми сутками, без сна, на скорость – если есть какая-то задержка с поставками шприцов и лекарств, они не ждут. Задаешь вопросы о стерильности – тебе отвечают, что иначе не спасти "столько жизней". Типа выбирают жизнь, пусть даже с заражением. Чем смерть.

По словам собеседников, через незащищенные сексуальные контакты заражается, по их наблюдениям, меньшая часть солдат.

– К проституткам ходят, конечно. И заводят отношения с местными [жительницами], изменяют женщинам и девушкам, есть и нетрадиционные. Но заразившийся таким способом мне лично только один известен, – говорит Алексей. – В основном, не такие отбитые же [солдаты], презервативы в магазинах есть. Но, может, просто не признаются, я не знаю.

Взрывное явление

Эксперты подтверждают предположения военных, отмечая, что подобный взрывной рост заражений возможен именно парентеральным путем – через кровь и ее компоненты.

– Если такое взрывное выявление [в 20 раз чаще] и правда, то это однозначно механизмы передачи, связанные с кровью! Никаким сексом такой взрывной рост объяснить нельзя. Такое бывает только при массовом употреблении нестерильного медицинского инструментария. Например, один шприц на много человек! Такое бывает при отсутствии одноразовых шприцов в популяции потребителей наркотиков, – поясняет эксперт-эпидемиолог (имя не указываем по его просьбе). – Хотя научных исследований (в том числе рецензируемых) прямо по военнослужащим в "СВО" немного, журналистские материалы и анализы на основе военных медицинских данных - достаточно солидные. Особенно это касается ВИЧ: там рост выявлений действительно многократен. Что касается гепатита C - информация основана на журналистских расследованиях и свидетельствах, которые говорят о реальной проблеме и её игнорировании со стороны военной медицины. Такое было описано в наших работах по использованию "ханки" (самодельный опиоид), но не героина, потому, что при потреблении ханки используется кровь в шприце для уменьшения токсического эффекта (тряски). Все другие существующие проблемы, вторичны. Что мы в итоге получаем – значит, завоз "ханки" идет широко и, может быть, вообще не прерывается из-за состояния бойцов на фронте.

При этом дефицит терапии на фронте и в военных частях в качестве фактора повышенного риска заражений эксперт отрицает.

– Отсутствие терапии гепатита С как причина подъема вызывает улыбку! Отсутствие антивирусной терапии приводит к росту числа источников ВИЧ. При этом в соотношении заражения ВИЧ и гепатита С в 5-10 раз выше заражение гепатитом С в популяции наркоманов, – говорит собеседник.

Опрошенные эксперты, основываясь на данных статистики, называют ситуацию в российской армии "эпидемией", которую власти не в состоянии контролировать.

– В статье в журнале "ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии" говорится о том, что в период с марта 2022 года по сентябрь 2024 года с диагнозом "ВИЧ-инфекция" в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге на лечении находились 107 пациентов. В 2020 году военные специалисты писали, что "оценка фактической пораженности контингентов ВС РФ ВИЧ-инфекцией на современном этапе не проводилась. Есть основания считать, что она основана на заниженных цифрах официальной регистрации случаев заболевания". В любом случае, и в 2024 году военные медики отмечают наличие проблем в системе учета, диагностики и регистрации новых случаев ВИЧ в условиях "специальной военной операции". Также отмечено, что не менее 2,2% мужского населения мобилизационного возраста могут быть инфицированы ВИЧ (а вот это уже похоже на эпидемию), поэтому неудивительно, что в условиях частичной мобилизации, массовой вербовки заключенных и кампании по привлечению к службе по контракту число военнослужащих значительно выросло, а вместе с ними выросло и число выявляемых "болячек", – комментирует международный консультант по профилактике ВИЧ Алексей Лахов. – По словам академика РАН Вадима Покровского, в начале "СВО" при мобилизации и массовом наборе военнослужащих могли быть допущены нарушения. Часть рекрутов поступала на службу без обязательного тестирования на ВИЧ, кто-то предъявлял в военкоматах поддельные медицинские справки.

Эксперт отмечает, что мировая многолетняя статистика всегда относила военных к группе повышенного риска заражения различными инфекциями. В военное время эти риски увеличиваются в разы.

– По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ\СПИДу, в мирное время риски заболевания инфекциями, передающимися половым путем, у военнослужащих в 2-5 раз выше, чем в гражданской популяции. А в период военных конфликтов эта разница может кратно увеличиваться. Это может быть связано с совместным употреблением инъекционных наркотиков, гомосексуальными контактами, контактами с работницами коммерческого секса, покупкой или принуждением к сексу гражданского населения, инфицированием через нестерильный медицинский инструментарий в полевых условиях. Академик Покровский также отмечает, что "военнослужащие сейчас относятся к наиболее обеспеченным категориям населения, что увеличивает риски заражения через коммерческие половые контакты, особенно во время отпусков в курортных зонах вроде Сочи", – отмечает Лахов.

По словам эксперта, специфика военной службы изначально обеспечивает уникальную возможность просвещать военных и проводить массовые мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД "в условиях высокой дисциплины и организованности". Однако этой возможностью командование ВС РФ, согласно статистическим данным темпов роста заражений в российской армии, не пользуется.

В целом ситуация с ВИЧ улучшается во всем мире, кроме Восточной Европы. По доле людей с ВИЧ в населении РФ занимает первое место в Европе (в 2023 году в России было выявлено 54 927 новых случаев заболевания, для сравнения - в Германии и Великобритании по 2-3 тысячи новых случаев). Россия последней в мире из крупных стран продолжает настаивать на тотальном запрете заместительной терапии для наркопотребителей (прием менее разрушительного метадона в таблетках под контролем врача вместо инъекций опиоидов), пишет Центр Карнеги. Это делается вопреки однозначным данным клинических исследований и рекомендациям ВОЗ, что так можно снизить хотя бы сопутствующий наркотикам вред, в том числе распространение ВИЧ. Не менее вредоносен, по мнению экспертов, и категорический запрет уроков секс-просвещения в школах, где рассказывали бы о важности соблюдения всех мер предосторожности при вступлении в половые контакты.

Между тем представители РПЦ начали вести курсы для российских учителей о воспитании подростков, обнаружила "Вёрстка". Курс называется называется "Уроки жизни: духовные и нравственные основания крепкой семьи".

Занятия ведут сотрудники Санкт-Петербургской епархии РПЦ – педагог-психолог Людмила Сушкевич и иерей Алексей Черников. Они советуют говорить с подростками о том, что сожительство – это "блудные отношения", а "безопасный секс – это миф", потому что "гормональная контрацепция никак не защищает от ВИЧ", а "презервативы снижают передачу ВИЧ только на 70%". Девушки, которые носят юбки выше колена и топы, по мнению иерея, "виктимны" (склонны становиться жертвами преступлений). "Есть такое понятие, как виктимность. Когда девушка, будучи порядочной, может удивляться, что к ней на улице подходят молодые люди с намерениями весело провести одну ночь, – объясняет он на семинаре. – На самом деле невербально она показывает, что она не против таких легких отношений".

Тем временем в России с каждым годом становится все меньше открытых данных, пишет проект "Если быть точным". В феврале 2023-го Госдума разрешила правительству не публиковать статистику – действующая практика была закреплена законом. Это уже дает первые плоды: в частности, проекту "Здравресурс" отказали в доступе к статистике смертности от ВИЧ в РФ.