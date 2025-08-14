Капкан и лассо. Кира Меркун - об Украине в клещах

О встрече двух президентов Белый дом объявил в особое время и не в случайном месте – на когда-то русской Аляске, проданной за гроши, 15 августа, в канун Discovery Day, начала "Золотой лихорадки". Это место, казалось бы, общей истории и географии двух стран, но для России – напоминание о политической недальновидности, экономическом проигрыше, а вот для Америки, напротив, напоминание о лидерстве, умении торговать и выигрывать в любом самом безнадежном деле. Эта встреча могла быть удачной инсценировкой для американского избирателя. Два мастера шоу для простаков обмениваются фантазиями, распаляют надежды обывателей.

Cо времени инаугурации президента США в январе этого года и Дональд Трамп, и Владимир Путин заверяют, что настроены оптимистично, посылают сигналы симпатии и демонстрируют готовность идти на компромиссы. Могут ли личные симпатии-антипатии влиять на мировую политику? На основании симпатий формируются группы по интересам, от политиков мы ждем холодной рациональности и готовности защищать национальные интересы.

Демонстрация взаимной симпатии может оставить впечатление сходства Трампа и Путина. Тем не менее это встреча довольно разных психотипов, нарцисса (Трампа) и психопата (Путина), каждый со своими особенностями и глубинными конфликтами. Они не могут испытывать истинного притяжения друг к другу, искреннего желания встречи. Честно говоря, они никому искренне не симпатизируют. Кажется, они охотятся друг за другом, пытаются выманить из укрытия, чтобы сделать более легкой добычей.

Трамп и Путин – охотники с разным набором инструментов. Трамп ведет подвижную охоту, создавая эффектное зрелище, в руках у него лассо, ковбойский аркан со скользящей петлей. Его задача – поймать и приручить свободолюбивую жертву, воспользоваться её силой и ресурсами. Путин, впрочем как и Владимир Зеленский, нужны ему живыми.

Путин использует в качестве инструмента охотничий капкан, знакомый россиянам по фильму "Берегись автомобиля", с приманкой (например, приглашение в Москву или призыв инвестировать в разработку редкоземельных металлов в России). Капкан больше похож на инструмент пыток, чтобы поймать, обездвижить, покалечить жертву так, чтобы та навсегда осталась во власти охотника. Он хочет присвоить не только её силу, но и жизнь. Путин смертельно опасен, трудно было этого не заметить. Заманить в капкан, повергнуть Трампа – это забить мамонта, редкая удача.

Психологически Трампа и Путина объединяет возраст, но не старческий, а последний подростковый. Практические психологи часто сравнивают кризис мужчин 60+ с подростковым. Старики идут в отрыв, разрешая себе всё, эмансипируясь от предшественников. Трамп отделяет себя от Джо Байдена, как от слабовольного родителя. Путин – от Михаила Горбачева по той же причине: за то, что тот подготовил распад СССР, сузив зону влияния Москвы в мире.

Как подростки, оба кинулись тестировать границы дозволенного, без оглядки, на адреналине. А в качестве кумиров выбрали образы успешных завоевателей из прошлого своей страны. Сам лозунг Make America Great Again, использованный в избирательной компании Трампа, – реваншисткий, он нацелен на возврат в дикие времена захвата земель, "золотой лихорадки". Так Украина в глазах Трампа, похоже, превратилась в Клондайк с редкоземельными металлами.

Путин – тоже реваншист, развернувший свою страну в воинственное прошлое, напоминающий о величии России в ежедневном режиме, приплетая всех царей и военные походы. Он требует высокой платы с подданных, но посерьезней. Если Трампа интересует "золото" как доказательство власти, то Путина интересует собственное физическое выживание и место в истории. В его поведении проступает архетип Кащея Бессмертного, принцип которого: "Все умрут, а я останусь". Он заинтересован в ведении бесконечной войны буквально, а не метафорически, считая, что чем больше людских жизней он погубит, принесет в жертву, тем дольше он сам будет жить. Смерть – это его идефикс. Бойня – способ контроля над Роком, который он пытается отвлечь, переадресовать на других.

А что, если симпатии Трампа - только хитрый трюк, чтобы заманить Путина в ловушку?

У Путина и Трампа разные источники силы и объекты вожделения. Трампа поджимают сроки правления, он на таймере, как спортсмен. Путин, во всяком случае в его собственных глазах, – навсегда, его поступь монументальна, соотносится с историей и вечностью. Путина больше интересуют учебники по истории и музейные экспозиции "СВО", чем постылые несметные богатства. Путин более опасен для Трампа, чем Трамп для Путина, потому что исчисляемая в миллиардах сделка в духе американского президента дешевле бесценной и неисчисляемой путинской сделки с Роком.

Нарцисс падок на лесть, подарки, сделки, признания. Он буквально слепнет от собственного величия, критичность снижается вплоть до шокирующей неадекватности. Психопат же боится физической близости, теперь и рукопожатий, которые ему никто не предлагает. Он так долго мечтал о контактных ядах типа "Новичок" для своих врагов, что теперь и сам боится стать жертвой отравления из-за мимолетного касания. Отсюда и десятиметровые столы на переговорах. А что, если симпатии Трампа – только хитрый трюк, чтобы заманить его в ловушку? Путин не доверяет никому, кроме себя. Если Трамп мысленно всегда перед зеркалом, то Путин боится собственного отображения, он предпочитает смотреть на себя по телевизору, на расстоянии.

Путина интересуют территории, земля, Трампа – то, что в земле, получаемая польза. Психопат: "Победитель получает всё!" Нарцисс: "Победитель получает лучшее!" Трамп не собирается выращивать на украинских черноземах кукурузу или картофель, давно завезенные из Америки, но ведет себя как посланец инопланетной цивилизации, которая давно захватила мир, пометив территорию кормовыми культурами. Путина беспокоит удаленность границ, широта охвата страны, время подлета ракет. Он физически чувствует себя уязвимым. Его жизнь на кончике иглы-ракеты противника. Он придумал, что если отгородиться, то можно жить спокойно в глубине страны. Для него большая проблема выехать на переговоры, сохранив чувство безопасности.

Нарцисс открыто занимает лучшее место под солнцем и под софитами, он, кажется, точно знает, где эпицентр удачи. Психопат умеет себя вести на публике и технически управлять вниманием, но главный мотив его поведения все тот же – потребность в безопасности. Психопату легче устранить угрозу под любым предлогом и любой ценой, чем жить с ощущением, что красная точка прицела подползает всё ближе к его лбу. Путин как опытный параноик никогда не оказался бы мишенью киллера, в отличие от Трампа, пережившего такой неприятный практический опыт во время встречи с избирателями.

Психопат везде видит врагов, нарцисс – самого себя, озвучивая плохо осознаваемые проекции своей личности. Опрометчиво называя Зеленского диктатором, Трамп первые месяцы подписывал в основном запретительные указы. Путин и Трамп явно не собираются ставить Зеленского в равную с собой позицию, дело украинского лидера, как они считают – исполнять требование исторически более сильных лидеров. На самом деле все трое включены в равнобедренный треугольник "Агрессор – Жертва – Судья", вроде фигуры Карпмана. Проблема только в том, что Жертва стала Героем, готовым к схватке с любыми монстрами.

Трамп пытается упростить накопленный конфликт до решаемой задачи, свести цивилизационное столкновение к рыночному, экономическому. Он меняет ценности на ценники, сводя кровопролитную битву цивилизаций к низменному двустороннему торгу. Экономика войны становится спекулятивным приемом, поскольку мы видели аттракцион цифр (350 млрд долларов, которые США якобы подарили Украине).

Трамп показывает, что цифры вторичны, в его сделке важны не прошлые растраты, а будущие расчеты. Но точно так же ведет себя и Путин, когда ему предъявляют цифры потерь. Трамп умело имитирует позицию Путина, как будто его дразнит, обескураживая и разоблачая вчерашнего противника как потенциального партнера. В конце концов, его миссия благородная – остановить войну.

Главный прием у нарцисса один: шокировать окружающих, и пока они стоят, разинув рты, подсунуть документы на подпись, заключить выгодные сделки, так, что растерянный контрагент и оглянуться не успеет. Для нарцисса действительно важно оставаться как можно влиятельней, простое обладание мёртвыми сущностями не устраивает Трампа хотя бы потому, что праздник на его улице ограничен по времени, срок президентства не бесконечен. Этот человек живет в условиях форс-мажора. Психопату важно захватывать нечто материальное: территории, деньги, оружие. Люди его не интересуют. Если нарцисс гонится за журавлем в небе, то психопат танком давит синиц на земле. Его мотив – доминирование, он ждёт от своей свиты не мобильности и дальности полета, а подчинения, надежности. Тот, кто ослушается, должен исчезнуть. Трамп решает конфликты через обесценивание партнеров, Путин – через уничтожение.

А Трамп мимикрирует под архетип Супергероя, Человека-паука или Бэтмена с его многочисленными помощниками. Он должен быть понятным американцам, воспитанным на старых комиксах, а не на военном советском кино. Трампу не нравится такое кино без хэппи-энда. Он пытается придумать эффектный выход из трагического жанра, и верно подметил: Путин давно не управляет реальностью, и только делает хорошую мину при плохой игре.

Президенты США и России ведут охоту друг на друга под видом подготовки переговоров с публичным обменом любезностями. Который месяц они пытаются преодолеть политическую и личностную несовместимость, синхронизироваться, чтобы присвоить силу друг друга. Беда только в том, что сила эта – Зеленский – просто так не делится и не умножается.



Кира Меркун – психолог

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции



