"Люди золотых иллюзий". Рунет о Марии Певчих у Дудя

У Юрия Дудя новое резонансное интервью. На этот раз он выпустил четырёхчасовую (да!) беседу с соратницей Алексея Навального Марией Певчих. К утру вторника счётчик просмотров на странице самого Юрия перевалил за пять миллионов.

Много придирок и насмешек из-за хронометража.

Денис Сапрыгин:

2 часа Парфенов.

3 часа Кучера.

4 часа Певчих.

Контента становится все больше и больше.

Следующее интервью с каким-нибудь домашним животным будет часов на 8.

Кирилл Гончаров:

Напоминаю, что за 4 часа, что идёт последнее интервью Дудя, можно прочитать мой канал за три года.

Вот и решайте, что важнее и продуктивнее.

Валерий Печейкин:

Три часа пятьдесят восемь минут пятьдесят секунд. Именно столько идёт интервью Певчих — иноагенту Дудю.

Вы уже знаете, что я спрошу: откуда у вас столько времени. Я уже знаю, что вы скажете, что не смотрите, а слушаете. Не на обычной скорости, а на двойной. Не дома, а в дороге. Одним ухом слушаете Певчих, другим — курс венгерского языка. Одной рукой моете посуду, а другой занимаетесь каллиграфией.

Я скажу: ох, ну это всё равно почти два часа времени! А вы мне ответите: что-то на венгерском. В переводе "ахахах".

Но многих зрителей это совсем не смущает.

Ник Головин:

А тем, кто возмущается сильно длинному хронометражу, скажу так. Друзья мои, это малая доля времени, которое нужно посвящать сейчас мыслям, дискурсу и ознакомлению с мнением умных людей о том, что сейчас происходит в России.

Антон Чернин:

Не думал, что смогу досмотреть четырехчасовое интервью. В итоге вообще не заметил, как оно пролетело.

Вот оно, ТВ здорового человека.

Максим Драницин:

Кстати круто, что после Кучеры у Дудя вышел (тоже длинный), хороший контраст.

Николай Травкин:

Ю.Дудь с каждым интервью рос и добавлял (в моих глазах) в профессиональном плане. Но, вот это интервью… это просто вершина!

Олег Мясников:

Очень рекомендую, если хотите увидеть как могли бы выглядеть, говорить и думать нормальные политики в нашей стране, а не эти "единые уродцы" с их паханом.

Илья Матвеев:

Отличное интервью Певчих с Дудем, послушал первый час, а там уже

- интересная характеристика британской политики привлечения коррупционных денег

- четкое правдивое описание ситуации на соцфаке МГУ в середине нулевых и хорошее изложение опыта обучения в LSE

- более чем адекватная дискуссия о Дугине и дугинизме.

Дело в госте) Когда человеку есть что сказать, потому что он не просто совесть нации, а профессионал - тем более в таком редком и политически релевантном деле, как антикоррупционные расследования - можно и четыре часа посмотреть.

Леонид Волков:

Помимо всего прочего, это отличный рассказ про нашу работу, нашу организацию, наши принципы от одного из руководителей ФБК — кажется, никогда раньше в одном месте такого глубокого рассказа о том, что такое ФБК сегодня, не получалось.

(И про Россию, и про саму Марию тоже, конечно, все очень круто и интересно, но мы все волновались и переживали и держали кулачки, когда поняли, что ей выпала удача и честь за всех за нас отдуваться и про нашу работу рассказывать на такую широкую аудиторию — новую аудиторию, значительная часть которой про эту работу ничего толком не знает — и огромная радостью и гордость за нашу замечательную коллегу, что она сделала это на 5+. Как и всегда).

Но много претензий и к самой Марии, причём самых разных. Звучат упрёки в неискренности, и в неумении выстроить стратегию борьбы с Путиным, и в излишнем радикализме (подчас эти упрёки противоречат друг другу).

Екатерина Винокурова:

Дама из четырехчасового интервью производит фантастически какое-то неприятное впечатление на эмоциональном уровне, что-то вроде Яровой.

Или даже Бутина, Шафран, Мизулина-младшая.

Такая безжалостная комсомолка(но я не планирую смотреть больше пары минутных выдержек в любом случае, очень неприятен персонаж, да и со временем беда), беспощадная к врагам Рейха.

Серж Митрофанов:

Некоторые идеи Певчих покоробили. Например, про то, что русский олигарх выводит свои средства за рубеж, хотя должен оставить в стране. На самом деле, он должен ограничить свою алчность, больше платить за труд, а не пользование заработанным... Это какие-то коммунистические взгляды в лондонском парке на фоне вилл, дворцов и в прекрасном кожаном пальто.

Наташа Влащенко:

Каждый раз, когда она не хочет отвечать на вопрос, она изображает , что напряженно вспоминает

На прямой вопрос, повторенный 2 раза ( чем занимались твои родители) она наконец произнесла:

- мама на пенсии, папа занимается чем- то вроде околонаучных стартапов

Второй раз она не могла вспомнить чьей помощницей была в британском парламенте ( «ээээ…. Какая- тт женщина из …. Партии»)

Дальше я уже слушать не стала

Хотя вижу, что многим понравилось

Глеб Богуш:

Вижу, что многие тут реально смотрят 4 часа Дудя с Марией Певчих. Я конечно четыре часа не смотрел (и не буду), посмотрел ровно одну минуту, вопрос про Олега Кашина.

Если отбросить конспирологические версии и то, что кто-то из собеседников банально врёт, они реально не помнят ничего про своего коллегу, в каком-то смысле конкурента на разных платформах, в общем-то не последнего человека, опубликовавшего колонку в Нью-Йорк Таймс (момент, когда лично я прервал подписку на данное издание). Так что ответ на вопрос в заглавии этой передачи "Что коррупция сделала с Россией" можно дать и такой: отшибло память.

Илья Ремесло:

Посмотрел некоторые места из интервью британской гражданки (now it's official) Марии Певчих.

Человек даже не с одной маской, а со множеством их, смотрится неискренне. Такое впечатление что очень боится быть разоблаченнной, неправильно ответить. Человек даже не с двойным, а тройным дном. Я бы не сказал, что она классический "оппозиционер".

Единственный момент, когда дрогнула, и маска чуть спала, и показался настоящий человек — это разговор об отце, почему они не общаются. Знаю почему, но здесь не место. И отец у неё нормальный человек.

Мария давно и полностью оторвана от корней — и от семьи, и от страны.

Я совершенно не анти-западник, как вы знаете — но тут прям беда, полное отторжение всего русского. Вроде все есть, но все наносное, чужое, как будто ставилась задача "из себя сделать что-то, сверху нанеся".

Глубоко несчастный человек. Кроме жалости, ничего невозможно к Марии чувствовать.

Никита Томилин:

Певчих путается, конечно, в показаниях. То ее преподаватель Дугин был душкой и мемом, а не «украинофобом», под конец спича все-таки был фашистом и украинофобом. При этом говорит о Дугине она 6 минут с плохо скрываемой теплотой. Знала Бородая, в Лондоне училась на одном курсе с сыном Каддафи.

Мария живет в престижном районе Лондона с видом на Тауэрский мост. Владеет сетью книжных магазинов в Британии. Бабушка ее в 85 лет до сих пор работает на заводе «Микрон». Ее отец занимается выращиванием вирусов, применяемых в изготовлении вакцин. Напомню, сама Певчих каким-то образом смогла вывезти из страны важную улику (бутылку с водой, которой якобы отравился Навальный). Позже сам Навальный утверждал, что ему отравили трусы. Она единственная из 6 членов команды Навального в Сибири не была опрошена.

Какой-то карикатурный агент дипстейта.

Роман Романов:

1. По вопросу с пролетами дронов над резиденцией Путина и другими режимными объектами ответ неубедительный, но понятный. Напомню, что часто звучало обвинение, что сотрудникам ФБК просто разрешают это делать и это якобы доказывает связь ФБК с кем-то из элит. Ответ Певчих: ничего такого нет, просто путинские службы очень плохо занимаются безопасностью, там всё разворовано, а мы стали более лучше перепрограммировать и патчить дроны, чтобы они преодолевали антидроновую защиту. Ну так себе объяснение.

2. Взломы и сливы базы сторонников Навального. Певчих признала один - в духе, упс, неприятно, но бывает. Расследуем. Второй слив не признала - это информация о сторонниках Навального, собранная из других и источников и выданная за слив базы данных ФБК. Мы учли все старые ошибки, усилили безопасность, такого больше не повторится. Работе подпольных штабов ФБК (слово прозвучало и было произнесено Певчих) больше ничего не помешает.

3. Никаких путей отхода представителям путинской элиты давать нельзя. Да, они могут совершить шаги по т.н. "деятельному раскаянию", но мы всё равно будем их

травить.

4. В ужесточение и радикализацию режима после Путина Певчих не верит.

5. Никакой картины будущего - ни прогнозного в трёх вариантах, ни нормативного - у ФБК нет. Программы будущего нет. А значит, нет и предложения для людей в России. К разговору с людьми они не готовы. "Свергай диктатора, а там разберёмся". Такие слова могут означать, что нормативного будущего и правда нет (тогда это глупость), или оно есть, просто ФБК знает, что людям оно не понравится и умалчивает (тогда это измена).

6. На прямой вопрос: "Что вы сделали для свержения Путина за последний год?" Певчих отвечает: "Я не умею стрелять из автомата и кидать коктейли Молотова, поэтому я занимаюсь расследованиями. Например, мы отобрали у Путина яхту". Предполагается, что Путин рыдает от потери яхты. Также хочется спросить: так всё-таки автоматы и коктейли Молотова в планах есть?

7. Звучит слово "компромиссники". Если ты идёшь на любой компромисс с режимом, никакое сотрудничество невозможно. Жёсткое сектантство с инквизиторскими или кальвинистскими интонациями. Лучше перебдеть, бей всех, Господь отличит своих. И рационально, и эмоционально ощущение, что разговор ведётся именно что с убеждённым и очень хитрым сектантом.

Ксения Янко:

Иногда мне кажется, что всё, что происходит с Россией - довольно справедливо. Нет, конечно, я искренне сопереживаю тем, кто имеет антивоенную и, в целом, активную гражданскую позицию, и кто сейчас внутри этого адского котла, но когда я вижу вот такую оппозицию, мне почему-то делается тоскливо и безнадёжно. Люди живут в какой-то замечательной иллюзии прекрасной России будущего, где вся происходящая срань зависит исключительно от путина. Но ведь это не так. Скажите, что это не так? Ведь, ну предположим (хочется помечтать), что вот прямо сейчас путин умрет (сдохнет самой лютой смертью), не будет судим трибуналом и всякое такое демократическое, а вот просто умрет, развоплотится. Будет ли это означать, что в ту же минуту Навальный выйдет на свободу? Что все фсбшники, все кремлевские людоеды падут ниц перед общественностью и пойдут добровольно под трибунал? Ну я ещё тот фантазёр, конечно, но, кажется, всё же в этом Певчих меня обошла.

Мне всё время кажется, что вся «лицевая» команда Навального - это такой философский пароход, люди на котором живут в своих прекрасных интеллигентских выдумках. Они там себе внутри парохода построили демократию, и живут с мыслью, что и вне так же. Мне даже кажется, что сам Алексей жил там же, пока не захотел поиграть в голгофу - сейчас-то он наверняка понимает, что там за настоящая россия, а не все эти выдумки либеральных золотых детишек. Посмеивается может даже над ними, мол вот чумные, думают, что это всё ещё можно починить.

Может и можно. Но не на моём веку.

Кристина Потупчик:

Певчих неглупая, но по долгу службы постоянно вынуждена строить из себя дуру.

— Что вы сделали для свержения Путина в последнее время?

— Отняли его самую любимую засекреченную очень дорогую суперяхту. Причем в последний момент. Она уже отплывала. Кстати, кидайте донаты!

Кристина Астафурова:

Совершенно необязательно смотреть все четыре часа интервью с Певчих. Достаточно включить последние полчаса, где Дудь задаёт, пожалуй, самый важный вопрос: а дальше-то что? И вот на этой точке выясняется, что у команды Навального, увы, кажется, совсем нет никакой картины будущего России, а значит, и предложения для людей. Точнее, есть только задача — путин должен уйти. После него якобы сами по себе появятся как черт из табакерки «честные выборы» — как именно и кто их обеспечит, Мария не отвечает (я допускаю, что она и правда не знает). Кто выпустит Навального и других политзаключённых из тюрьмы после физической смерти путина (чтобы они смогли участвовать в этих выборах), тоже остаётся загадкой. А ещё что делать с так называемыми «бульдогами под ковром», сидящими в башнях Кремля. Кто будет пересматривать и отменять все принятые за 20 лет репрессивные законы: нет путина — нет закона о «фейках», уверяет нас Мария, а значит, мы сможем вернуться в Россию. На прямой вопрос, что вы сделали для свержения путина за прошедший год, Певчих отвечает: «Например, нашли и отобрали у путина яхту». Предполагается, что путин, находящийся уже в стратосфере шизоидных переживаний о своей роли в истории как «собирателя земель русских», рыдает от потери яхты? Роман Аркадьевич купит ему новую — и что-то мне подсказывает, снова за наш счёт.

Борис Шорнинг:

Умная, образованная, очень приятная чудесная девушка. Слушаешь её с большим интересом и уважением (меня только где-то на один час хватило, правда, не больше), про то, как собирали материал на всех этих прохвостов, что правят сейчас Россией, про то, как запускали дроны над всеми этими бесчисленными резиденциями, но почему же создаётся ощущение некоторой бесплодности их занятий? Вроде как, увлекательно это, но это- путь в никуда.

И понимаешь, что такое расследование как «Он вам не Димон», которое было сделано шесть лет назад в отношении Медведева, наверное, произвело бы фурор, завершило бы карьеру политика в Америке или Европе, но … не в России. В России работают иные законы. Медведев сейчас на коне, все цитируют его безумные тексты про «хрюкающих подсвинков» и он не собирается уходить с арены политического цирка, скорее, наоборот, ходит важный, в кожаном плаще как рукокрылая мышь.

Все эти прекрасные ребята, Навальный, Певчих и другие, все они делали свои расследования, думая, что реакция на их фильм будет такая же как в развитых странах. Навальный с его Йельским университетом, Певчих с её Лондонской школой экономики. Но они ошибались.

Мало того, что эти ребята страшно далеки от народа, так они своими расследованиями демонстрируют полное непонимание менталитета и как бы тушат пожар бензином, так как не понимают феодального характера всей системы.

В Америке, в Европе, да и во многих других местах громкие коррупционные скандалы обычно ставят точку на карьере политика, но в России эти скандалы её, наоборот, разжигают, возносят персонажа скандалов наверх пирамиды. В России, если политик замешан в коррупционных скандалах, то, значит, он крут и силён, значит ему покровительствует президент, он получил ярлык на княжение, значит, ему можно всё или почти всё. А если силён, борз, нахален и нахрапист, то он непременно должен быть наверху пирамиды. Пирамида силы. Кто сильнее и нахрапистее, тот и наверху. И любой гражданин, кто внизу пирамиды, будет копировать тех, кто вверху.