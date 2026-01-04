Мнение Белого дома о Венесуэле. Вопросов больше, чем ответов

Вечером 3 января, через несколько часов после пресс-конференции, на которой президент США Дональд Трамп объявил о проведении военной операции, в ходе которой американским спецназом был захвачен Николас Мадуро, вопросов о том, как могут развиваться события после отстранения от власти непризнанного Соединенными Штатами и многими другими странами президента Венесуэлы, оставалось гораздо больше, чем ответов.

На пресс-конференции Дональд Трамп в очень общих чертах обрисовал планы США в отношении Венесуэлы. В эти планы явно входит смена режима в этой стране. Как выразился президент Трамп, США "будут править Венесуэлой" в переходный период. Насколько затянется этот период и как будет осуществляться управление, президент не объяснил, но рассказал о том, что вступившая в должность президента Венесуэлы вице-президент Делси Родригес якобы во время разговора с Госсекретарем США Марко Рубио выразила готовность сотрудничать с Соединенными Штатами.

Она, по словам президента Трампа, "по сути, готова сделать то, что мы считаем необходимым для того, чтобы вернуть Венесуэле величие". Дональд Трамп также предупредил, что, если потребуется, он не исключает отправку в Венесуэлу американских солдат и проведения еще одной военной операции. Однако через некоторое время в своем обращении к стране Делси Родригес обвинила США в "незаконном похищении" Николаса Мадуро и его супруги, потребовала их возвращения и объявила, что Мадуро остается президентом страны.

Как на такую позицию властей Венесуэлы может отреагировать администрация Трампа, пока непонятно. Наиболее ясен лишь ответ на вопрос, что в ближайшем будущем ожидает Николаса Мадуро – а именно, судебный процесс в федеральном суде в Нью-Йорке. В субботу он был доставлен самолетом на базу Национальной гвардии США в штате Нью-Йорк, откуда его вертолетом переправили в Нью-Йорк, где он будет находиться в заключении в федеральном центре содержания под стражей в Бруклине. Здесь обычно содержатся обвиняемые, чьи дела рассматриваются федеральным судом.

Как подчеркнули во время пресс-конференции Трамп и госсекретарь США Марко Рубио, формальным поводом для операции по захвату Николаса Мадуро, были обвинения в наркотрафике и "наркотерроризме", предъявленные ему еще в 2020 году. 3 января нью-йоркская федеральная прокуратура представила обновленную версию обвинительного документа. В нем утверждается, что Мадуро является главой так называемого "Картеля Солнц" (Cartel de los Soles), по мнению Вашингтона, объединяющего венесуэльских генералов и высших функционеров венесуэльского режима.

Считается, что в течение двух с лишним десятилетий они получали многомиллионные взятки от леворадикальной колумбийской группировки FARK за возможность перемещать наркотики, произведенные в Колумбии, через территорию Венесуэлы. FARC таким образом якобы финансировала свою партизанскую войну против правительства Колумбии – с помощью наркоторговли.

Мадуро, его сын, супруга и еще трое венесуэльских высокопоставленных чиновников обвиняются также в "наркотерроризме", то есть в сотрудничестве с мексиканским "Картелем Синалоа" и венесуэльской преступной группировкой Трен де Арагуа, внесенными администрацией Трампа в список "иностранных террористических организаций". Согласно обвинительному документу, обвиняемые во главе с Мадуро не только позволили наркокартелям действовать на территории Венесуэлы, но и помогали производить и поставлять кокаин в Соединенные Штаты.

Будущее Николаса Мадуро предсказать проще, чем дальнейший ход событий в Венесуэле, рассказывает в интервью Радио Свобода правовед, профессор университета имени Джорджа Мэйсона Илья Сомин. Он считает, что дело Мадуро очень напоминает дело диктатора Панамы Мануэля Норьеги, который был захвачен в результате американской военной операции в 1989 году и впоследствии приговорен к 40 годам тюремного заключения федеральным судом в Майами: "Обвинения в наркотрафике, предъявленные Николасу Мадуро, очень похожи на обвинения против Мануэля Норьеги, они выглядят достаточно убедительно, и я думаю, велика вероятность того, что Мадуро будет приговорен к тюремному сроку".

Вместе с тем Илья Сомин полагает, что имеются обоснованные сомнения по поводу юридических оснований для проведения Вооруженными силами США масштабной военной операции в Венесуэле без соответствующей санкции американского Конгресса:

"Администрация Трампа может трактовать эту операцию как полицейскую акцию, целью которой является арест людей, обвиняемых в серьезных преступлениях. Но это, без сомнения, была масштабная военная акция с использованием авиации на территории иностранного государства – которая, согласно американской Конституции, может быть проведена только с одобрения Конгресса. Операция по захвату Норьеги, также проведенная без санкции Конгресса, отличается от нынешней операции тем, что панамский лидер повел себя крайне глупо, первым официально объявив войну Соединенным Штатам. Панамские солдаты атаковали американских военнослужащих, находившихся в зоне Панамского канала, и у президента Буша-старшего появился формальный повод для вторжения в Панаму".

Тревогу по поводу действий Трампа, отдавшего приказ о проведении военной операции без консультаций и санкции Конгресса, выразили несколько видных законодателей-демократов. Сенатор Чак Шумер, глава фракции демократов в Конгрессе, объявил о том, что на следующей неделе он представит на голосование резолюцию, которая ограничит право президента начинать дальнейшие военные акции без согласия Конгресса. Он призвал президента отчитаться перед законодателями о своих планах в отношении Венесуэлы, с тем, чтобы "мы предотвратили гуманитарную и геополитическую катастрофу, которая втянет нас в еще одну бесконечную войну или приведет к замене одного коррумпированного диктатора другим".

Большинство республиканцев, впрочем, поддержали решение Дональда Трампа. Глава республиканцев в Сенате Джон Тьюн назвал арест фактического главы Венесуэлы "важным первым шагом по привлечению Николаса Мадуро к ответственности за преступления, связанные с наркотиками, в которых он был обвинен в Соединенных Штатах". Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, назвав операцию "законной и оправданной", сообщил, что администрация отчитается перед конгрессменами о проведенной операции.

Расхождения между американскими сторонниками и критиками действий Трампа наглядно зафиксировали и близкая демократам газета The New York Times, и близкая республиканцам The Wall Street Journal. "Атака Трампа на Венесуэлу нелегальна и неразумна", – так озаглавлена редакционная колонка в The New York Times. "Мало кто испытывает симпатию к Мадуро. Он ведет себя недемократично, его режим репрессивный, он дестабилизировал Западное полушарие. Он украл президентские выборы в 2024 году, он спровоцировал экономическую и политическую нестабильность в регионе, что привело к исходу из страны почти восьми миллионов мигрантов. Но если есть один главный урок американской внешней политики, то он заключается в том, что попытка свержения самого отвратительного режима может обернуться еще худшей ситуацией", – пишет газета.

Авторы редакционной статьи в The Wall Street Journal называют захват Николаса Мадуро "актом гигиены" в Западном полушарии, отчистки его от диктатора, не только причастного к наркотрафику, но и распространявшего хаос. "Диктатор был также частью оси зла, включающей Россию, Китай, Кубу и Иран. Все они помогали Мадуро сохранять власть. Его поимка – свидетельство выполнения Дональдом Трампом обещания не позволить врагам Америки распространить хаос в Западном полушарии. Все это оправдывает военную акцию, несмотря на причитания критиков слева, заявляющих, что они незаконна в рамках международных законов. Признает это Дональд Трамп или нет, он теперь занимается сменой режима. И он должен добиться успеха", – полагает The Wall Street Journal.