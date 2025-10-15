Война бобов и металлов. Что происходит в экономике США

Президент Дональд Трамп дважды за пять дней пригрозил Китаю возобновлением торговой войны, несмотря на нервозность рынков и рост цен из-за введенных им тарифов. Эксперты не до конца понимают, что происходит в американской экономике, но избирателям за год до выборов ее состояние не нравится.

Подробности

В пятницу Дональд Трамп пригрозил Китаю 100-процентными тарифами в ответ на ужесточение экспортного контроля над редкоземельными металлами. Рынки потеряли около 3 процентов. В воскресенье Трамп сказал не беспокоиться из-за Китая: "Все будет хорошо". Рынки поднялись. Во вторник Трамп обвинил Китай в экономически враждебных действиях из-за нежелания покупать у американских фермеров соевые бобы и пригрозил возмездием в виде отказа от закупок растительного масла. Рынки упали.

Соевая драма: Китай – крупнейший рынок для американских фермеров, растящих сою. Весной торговая война привела к резкому снижению поставок. В сентябре США оказали финансовую помощь находящейся в кризисе Аргентине, президент которой Хавьер Милей очень нравится Трампу. Это позволило Аргентине снизить экспортные пошлины, и ее дешевую сою (Аргентина – тоже крупный производитель) тут же закупил Китай. Американские фермеры (которые в большинстве поддерживают Трампа) пришли в негодование – получилось, что США поддержали Аргентину вместо них, и теперь администрация Трампа рассматривает возможность финансовой помощи уже собственным сельскохозяйственным производителям.

Редкоземельные металлы, необходимые для высокотехнологичного производства – от компьютеров для AI-бума до F-35 и ракет "Томагавк" – одна из слабостей США в торговой войне. Китай производит подавляющую часть этих металлов, и это большая долгосрочная проблема. Это может быть фактором на ожидаемой встрече в Корее Трампа и главы КНР Си.

Реакция рынков тоже интересна. После возвращения Трампа в Белый дом многие не верили, что он исполнит предвыборные обещания высоких тарифов, – это обвалило бы рынки, а Трамп, считалось, этого боится. Однако настал "День освобождения", рынки рухнули, а Трамп не менял курс – и только после затяжного падения пошел на попятный. Рынки отыграли назад, уверились, что им ничего не грозит, и подхватили придуманный колумнистом FT Робертом Армстронгом мем TACO (Trump Always Chickens Out, "Трамп всегда струсит") – Трамп тогда обиделся и назвал мем мерзким. Рынки рекордно росли, видимо, перестав бояться торговых войн, но вот вновь оказалось, что действия Трампа вполне могут их задеть.





Общая картина

Очередной отчет главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о состоянии экономики звучит неопределенно (и неопределенности добавляет отсутствие ключевых правительственных данных из-за шатдауна). Экономическая активность может быть сильнее, чем ожидалось, несмотря на влияние тарифов, но рынок труда замер, мало увольняют, мало нанимают. Это может свидетельствовать об охлаждении экономики, или же быть следствием оттока работников из-за антииммиграционной политики Трампа. Инфляция в долгосрочной перспективе – вроде на пути к планируемым 2%, но краткосрочно подскочила из-за тарифов.

Тарифы привели к росту цен – вопреки надеждам администрации, что они лягут на иностранные компании-импортеры. Профессор Гарвардской школы бизнеса Альберто Кавалло прогнозирует рост на 4-6 процентов.

Согласно анализу Goldman Sachs, 55% связанных с тарифами расходов в этом году лягут на американских потребителей, примерно по 20% – на американских импортеров и иностранных экспортеров.

Эта несколько анемичная картина не очень согласуется с рекордным ростом рынков, инвестиций. При этом эксперты с весны обсуждают, что бум AI заслоняет собой все возможные проблемы экономики. Значительная часть нынешнего роста приходится на сектор AI – затратные разработки, строительство центров обработки данных и инфраструктуры, скачок в расходе электроэнергии. Это выглядит новой технологической революцией с огромными перспективами, но есть вопросы: как именно инвестиции обратятся в прибыль? И что случится, если они не окупятся? По сетям расходится диаграмма Bloomberg AI-инвестиций, где крупнейшие компании перекрестно вкладывают средства друг в друга, с опасениями, что это "пузырь", который может лопнуть. На схеме видно, например, что NVidia вкладывается в OpenAI (ChatGPT), которая использует чипы NVidia.

Что дальше

Трамп вернулся в Вашингтон триумфатором после освобождения израильских заложников и подписания плана окончания войны в Газе. Однако внешняя политика – не приоритет для американских избирателей. Их волнуют экономика, инфляция, иммиграция. Даже в отношении иммиграции политика Трампа, согласно опросам, не пользуется одобрением большинства, а в отношении инфляции и экономики у него большой антирейтинг.

Избиратели настроены пессимистично. Охлаждение рынка труда затормозило рост зарплат. Продолжающаяся инфляция противоречит обещаниям президента США остановить рост цен. (Трамп утверждает, что 57% одобряют его деятельность).

Трампу, вероятно, помогает то, что избиратели, недовольные им и республиканцами, не доверяют и демократам в решении их проблем. Однако если ситуация в экономике с точки зрения избирателя не улучшится, на выборах в будущем году Трамп может потерять большинство в Конгрессе – и вторая половина президентского срока станет для него гораздо сложнее.