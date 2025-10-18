Натиск на Восток. Экспансия России на Амуре и Уссури

Радио Свобода продолжает цикл "Развилки" – серию публикаций о переломных моментах истории, когда она могла пойти совсем другим путем. Какими были исторические альтернативы и почему они остались нереализованными?

Дорога русских к Великому океану на Востоке оказалась долгой. Путь в далекую Сибирь открылся с покорением войском царя Ивана Грозного татарских государств на Волге – наследников Золотой Орды. В 1552 году в кровопролитной схватке после осады была взята Казань, пало Казанское ханство. В результате двух казачьих походов 1554 и 1556 годов Астрахань (Хаджи-Тархан, Аждархан) тоже была покорена Московским царством. Так пал первый барьер, сдерживавший экспансию России на восток. Но Иван IV упорно тратил все силы страны на попытки подчинить балтийскую Ливонию, а также на кровавую междоусобицу, произвол и насилие, направленное против княжеской и боярской элиты и всех сомневающихся в разумности его правления.

Ермак Тимофеевич против хана Кучума

С окончанием Ливонской войны и прекращением террора опричнины у Московии появилась возможность поиска новых источников пополнения казны. Здесь инициативу проявило несколько предприиимчивых деятелей. Одним из атаманов волжских казаков во время Ливонской войны был Ермак Тимофеевич, историки называют его родовую фамилию Аленин. После подписания мира в 1581 году атаман стал искать себе занятие. В это время богатые уральские купцы и промышленники Строгановы искали охрану для своих городков и предложили эту работу дружине атаманов Ермака, Ивана Кольцо и Никиты Пана. Дружина Ермака, а он собрал более 500 человек, отправилась на Урал по Каме и на реку Чусовую, где уже не первый год сибирские татары хана Кучума совершали набеги на предприятия Строгановых, добывавшие железную руду, соль, а главное, валюту того холодного периода – меха. Кучум, обещавший платить дань московскому царю, этого не делал, к тому же дал повод для войны: хан убил московского посла.

Ермак Тимофеевич, вполне в духе конкистадоров, в те же годы орудовавших на другом конце света – в Латинской Америке, посчитал, что лучшая защита – это нападение. Со своим отрядом, который Строгановы пополнили еще тремя сотнями своих ратных людей, он решил отправиться в дальний поход, чтобы разгромить столицу Кучума город Искер (также Сибирь или Кашлык). Строгановы дали жалование, припасы, одежду, переводчиков, и также, что было очень важно, партию огнестрельного оружия (пищалей). И все же трудно не назвать затеянный поход 1581–82 годов авантюрой, поскольку подчинивший себе разные сибирские народы хан Кучум имел войско примерно в 10 тысяч человек. Впрочем, осуществив в 1563 году переворот, убив хана Едигера и его брата Бекбулата и захватив власть в Кашлыке, он правил всей Западной Сибирью жестокими методами и не пользовался популярностью у вогулов (манси), остяков (хантов) и прочих коренных народов, готовых ему изменить. Знал ли об этом Ермак, нам не известно.

Путь предстоял неблизкий: вверх по Чусовой и по ее притоку, реке Серебряной, до сибирского волока, разделяющего бассейны Камы и Оби. Потом по волоку перетащили лодки в реку Жеравлю, где казаки зазимовали. Весной 1582 года по рекам Жеравле, Баранче и Тагилу они вышли в Туру и дважды разбили сибирских татар: на реке Туре и в устье Тавды. Бой с татарами продолжался несколько дней с переменным успехом. Победа вместе с добычей досталась Ермаку. Путь по реке Туре сопровождался разорением расположенных по берегам татарских селений. Затем 1 (10) августа казаки без особых затруднений захватили городок Чинги-Туру (будущую Тюмень). Здесь было взяты серебро, золото и сибирские меха.

Хан Кучум выслал против казаков полководца Маметкула с большим войском, но оно было разбито Ермаком на берегу Тобола, при урочище Бабасаны. Наконец, на Иртыше казаки нанесли решающее поражение татарам в битве на Чувашевом мысу вблизи ханской столицы. У Кучума имелось несколько орудий, но они не стреляли, видимо, кончился порох. Командовавшей войском сибирцев Маметкул атаковал высадившихся казаков, выведя свой отряд из-за засеки. Но казаки построились в каре и отбили атаку в рукопашной схватке и огнем из пищалей. Маметкул был ранен, после этого его войско растерялось и стало отходить, причем первыми с поля боя ушли остяки и вогулы. Началось отступление, хан Кучум ушел с отрядом верных ему татар в Барабинскую степь, а армия его разошлась.

26 октября (5 ноября) 1582 года Ермак вступил в опустевший город Сибирь (Кашлык). Здесь он принимал дары от остяков и местных татар, которых убеждал вернуться в свои села, обещая защиту. Приходивших с поклоном Ермак облагал ежегодной обязательной податью – ясаком. С "лучших людей" атаман брал "шерть", то есть присягу в том, что их народ будет своевременно платить московский ясак. После этого они становились подданными русского царя.

Но попытки сопротивления продолжались. В декабре 1582 года Маметкул разбил один из казачьих отрядов, но в феврале 1583-го ему не повезло, он попал в плен. Позже полководец был доставлен в Москву, где его приняли с почетом на царскую службу.

Гонцы были отправлены к Строгановым, а послом к царю в Москву стал атаман Иван Кольцо. Иван IV встретил атамана торжественно, обещал отправить Ермаку подкрепление – отряд в 300 человек. Ермаку он послал две дорогие кольчуги. Так самовольный казачий поход был признан важным государевым делом.

Через Камень приидоша в Русь на свои жилища, град же Кашлык оставиша пуст

Летом 1583 года Ермак вел покорение татарских городков и улусов по рекам Иртышу и Оби, встречая везде сильное сопротивление, и взял остяцкое поселение Назым. Казаки несли большие потери, которые не могло восполнить подкрепление, прибывшее осенью 1583 года. Атаманы гибли один за другим. В засаду попал Богдан Брязга. Летом 1584 года был уничтожен отряд Никиты Пана в Назыме. Стрельцы не привезли с собой продовольствия, казаки же сумели заготовить припасы только для себя. Зимовка оказалась тяжелой: сорокаградусные морозы, сильные ветры, глубокие снега. Охота почти ничего не давала. Стрельцы, присланные вместе с воеводой, князем Семеном Болховским, умирали от голода и цинги.

В марте 1585 года на реке Туре восстал прежде покорный Ермаку мурза Карача, истребивший отряды казаков Ивана Кольцо и Якова Михайлова. Восставшие татары подошли к Кашлыку и блокировали войско Ермака, но 12 (22) июня 1585 года атаман Матвей Мещеряк предпринял вылазку, в ходе которой отогнал татар от города.

Война казалась бесконечной. 6 (16) августа 1585 года погиб и сам Ермак Тимофеевич. Атаман плыл с небольшим отрядом в 50 человек по Иртышу. Ночью, когда отряд встал лагерем на берегу в устье реки Вагай, войска Кучума напали на спящих казаков и истребили почти всех. Сумели спастись всего несколько человек. Согласно легенде, Ермака погубили две тяжелые кольчуги, раненый атаман не смог доплыть до стругов и утонул в Иртыше. Потери казаков в Сибири были велики. Новый атаман Мещеряк созвал казачий круг, на котором завоеватели решили уйти в Московское царство, чтобы получить помощь и вернуться в Западную Сибирь с новыми силами. "Седоша в струги своя августа в 15 день и погребоша вниз по Обе…(Иртышу) и через Камень приидоша в Русь на свои жилища, град же [Кашлык] оставиша пуст". Так поход Ермака, по сути дела, из завоевания превратился в набег. Из негостеприимной Сибири вернулись менее 200 казаков.

Между тем в оставленный Кашлык приплыла в конце сентября 1585 года, видимо, разминувшись с отступившими, сотня служилых людей под командой Ивана Мансурова, посланных на помощь Ермаку. В городе они никого не застали. На пути назад зазимовали, поставив острожек. Выдержав осаду "от множества остяков", отряд Мансурова летом 1586 года возвратился из Сибири. Весной 1586 года отряд, состоявший из 310 человек под командованием воевод Василия Сукина и Ивана Мясного, привез с собой "письменного голову Данилу Чулкова" "для заведения дел" на месте. Экспедиция основала первый сибирский государев острог и первый город в Сибири, Тюмень. Он стал базой для дальнейших походов и центром все расширяющейся зоны сбора ясака в казну Московского царства.

Кучум вел войны с пришельцами до 1598 года. Тогда воевода Андрей Воейков успешно выступил совместно с вторым Тарским воеводой Иваном Кольцовым-Мосальским с отрядом из 700 русских и 300 татар против хана, которого настиг у впадения реки Ирмень в Обь. В Ирменском сражении в августе 1598 года силы Кучума были разбиты, множество татар погибли в бою либо утонули в Оби. Сам Кучум бежал в Ногайскую орду, где был убит.

В погоне за "мягкой рухлядью"

За Ермаком и его казаками двинулись регулярные силы стрельцов и приказные чиновники. Всех их интересовали ясак и торговля мехами. На этой волне жажды власти и барыша произошло быстрое продвижение россиян в слабозаселенные кочевыми и охотничьими народами сибирские пространства. В конце XVI века на территории Сибирского ханства поселенцами из России были основаны города Тобольск, Пелым, Березов, Сургут, Тара, Обдорск. В 1601 году на реке Таз, впадающей в Обскую губу, был построен город Мангазея. Тем самым открылся морской путь в Западную Сибирь (Мангазейский морской ход). И все это ради скупки мехов, погони за, каак их называли тогда, "мягкой рухлядью".

Казаки и поселенцы дальше осваивают Восточную Сибирь. В течение первых десятилетий XVII века совершается переход русских на реку Енисей. Основываются города Томск (1604), Кузнецк (1618), Енисейск (1619), Красноярск (1628) и другие. Продвижение в южной Сибири столкнулось с сопротивлением енисейских кыргызов на территории современной Хакасии, присоединенной к концу века. В 1623 году землепроходец Пантелей Пянда проникает на реку Лену, где позднее (в 1630-е) основываются Якутск и другие городки. Завоевание Ленского (Якутского) края русскими было закреплено постройкой Олекминского острога (1635), Нижнеколымска (1644) и Охотска (1648). Через 62 года после появления первого городка в Сибири, в 1648 году, воевода Семен Дежнев обогнул Чукотский полуостров и высадился в устье реки Анадырь. В 1661 году был основан Иркутский острог.

В том же году на Амур вышел архангелогородец Ерофей Хабаров. Он фактически бежал от долгов, оставил свою семью и отправился в Сибирь вместе с братом Никифором, осев на реке Лене, где первоначально занялся торговлей и звериным промыслом. В 1625–30 году Ерофей плавал из Мангазеи в Тобольск и обратно, построил к сороковым годам в Усть-Куте соляную варницу и мельницу, но попал в немилость к жадному воеводе Петру Головину. В разгар якутского восстания, спровоцированного переписью ясачных людей, Хабаров оказался в остроге Якутска, откуда вышел лишь в 1645 году.

И мы их в пень рубили, а жен их и детей имали и скот

В 1641 году якутский письменный голова Еналей Бахтеяров в походе на Витим "для ясачного сбору и для прииска новых землиц, руды серебряной, и медной, и свинцовой, и хлебной пашни" подтвердил прежние известия о наличии в Даурии хлеба, серебра и прочих богатств, а также добыл важнейшие сведения об Амуре и его левом притоке – реке Зее, о которой в Якутске в то время еще никто не знал. От тунгусов Бахтеяров также получил информацию о даурах и месторождениях серебра. Бахтеяров не смог одолеть со своим отрядом перевал на Шилку, зато составил карту района реки Витим, и она стала первой русской картой территории за Байкалом. Слухи о богатствах Даурии возбудили в сибирских воеводах и в самой Москве сильное желание привести эту часть Сибири в подданство русскому царю и собирать там обильную дань не только "мягкою рухлядью", но также серебром, золотом, самоцветными камнями и всякими "узорчатыми товарами", открыв дорогу в Китай.

В июле 1643 года воевода Головин отправил из Якутска на реку Амур большой отряд казаков во главе с письменным головой Василием Поярковым – с товарами для обмена с даурами. В состав отряда входило 133 человека, оснащенных пищалями и пушкой со ста ядрами к ней.

Поярков вышел из Якутска, на шести судах спустился по реке Лене до устья Алдана. Затем пошел по Учуру и реке Гонам, перенося суда и груз через пороги. Зимой на нартах он миновал Становой хребет и впервые проник в бассейн Амура, вышел к реке Зея. Поярков потребовал от местных земледельческих дауров, чтобы отныне они платили дань русскому царю, захватил аманатами (заложниками) несколько знатных людей.

В начале января 1644 года зимовье Пояркова на реке Умлекан было осаждено даурами. Штурмом взять его не удалось, но казаков в блокаде морили голодом. Лишь весной, сняв блокаду и объединив свой отряд с зимовавшими на Гонаме товарищами, Поярков продолжил поход и в июне 1644 года вышел на Амур. На среднем Амуре отряд Пояркова вступил в бой с ополчением народа дючеров и потерял 20 казаков. С рыболовами из народа гольдов боев не было.

Осенью 1644 года Поярков вышел к устью Амура, где жили мирные рыболовы-гиляки. Гиляцкие "князья" присягнули России и дали первый ясак – 12 сороков соболей и шесть собольих шуб. В конце зимы казаки опять голодали. Перед уходом в конце мая 1645 года отряд Пояркова сделал набег на гиляков, захватил аманатов и собрал дань соболями. В бою Поярков потерял половину оставшегося отряда. Далее Поярков со своими казаками вышел в Амурский лиман. Три месяца продолжалось плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря от устья Амура до устья Ульи, где отряд Пояркова зимовал с осени 1645 года. Через реку Мая казаки Пояркова вернулись в Якутск в 1646 году. Добралось до Якутска не больше полусотни участников экспедиции. Больше в такие походы Василий Поярков не ходил.

Хабаров на Амуре

Ерофей Хабаров возглавил подобную экспедицию на Амур при новом якутском воеводе Дмитрии Францбекове в 1649 году. Воевода выдал оружие и снаряжение в долг и кредитовал поход под проценты деньгами. Хабаров с отрядом в 70 человек отправился из Якутского острога по Лене и Олекме, а далее по Амуру, и дошел до даурского городка Албазино. Весной 1650 года Хабаров вернулся в Якутск с отчетом и попросил подмоги.

Осенью 1650 года, взяв Албазино, Хабаров продолжил плавание по Амуру. Его отряд одержал многочисленные победы над местными даурскими князьями, захватил пленных и угнал скот. Результатом этих побед над плохо вооруженными местными жителями стало принятие коренным приамурским населением русского подданства в виде уплаты ими ясака. Во время этого похода бы составлен "Чертеж реке Амуру", ставший первой картой Приамурья. В августе 1651 года казаки Хабарова подошли к устью реки Зеи, затем к устью Буреи, приводя к присяге новых данников. Во время зимовки в построенном экспедицией Ачанском острожке в конце марта 1652 года на русских напал большой маньчжурский отряд. Он насчитывал 600 воинов, вооруженных в основном холодным оружием. У маньчжуров имелось только 6 легких пушек и 30 пищалей. Русские же были вооружены фитильными пищалями. Двести казаков, осажденных маньчжурами и подошедшими к ним местными племенами, отбили атаку огнем пушек. Они удержали пролом в стене и сделали успешную вылазку, поддержанные огнем из пищалей.

Из крепости вышло полторы сотни казаков, а оставшиеся полсотни русских прикрывали их стрельбой со стен острога. Защищенные доспехами казаки во главе с Хабаровым вступили в рукопашный бой с маньчжурами и обратили их в бегство. Было захвачено несколько пленных, восемь вражеских знамен, 2 пушки, 17 пищалей, 830 лошадей и продовольствие. Маньчжуры и их союзники потеряли более пятисот воинов, отряд Хабарова – 10 человек убитыми и около 70 ранеными.

Русские разбили маньчжуров, но обе стороны убедились в том, что имеют дело с опасным противником. Хабаров доложил в Якутск, что не может со своим отрядом без поддержки осесть в среднем Приамурье из-за близости империи Цин и хорошей вооруженности ее многочисленной армии. Оставив Ачанский острог, отряд двинулся вверх по Амуру. Выше устья Сунгари в июне 1652 года Хабаров встретил на Амуре присланную ему на помощь партию казаков, но, узнав, что маньчжуры собрали против него шеститысячную армию, отступил на запад. Новый полководец Шархуда стал готовиться к встрече с русскими, обучая армию и подтягивая резервы, в том числе из Кореи. Уже в 1654 году он отбил попытку казаков получить продовольствие на реке Сунгари.

При встрече с прибывшими из Якутска Хабаров обнаружил, что разминулся еще с одним отрядом Ивана Нагибы, уплывшим вниз по Амуру. Казаки хотели отправиться на поиск пропавших товарищей, но Хабаров продолжал свой путь вверх по Амуру. Это обстоятельство возбудило конфликт среди казаков, и в августе 1652 года в войске Хабарова произошел раскол: 136 человек под предводительством Степана Полякова поплыли назад в землю гиляков, где поставили острог. Хабаров не смирился с бунтовщиками и поплыл вслед за ними, появившись у острога в конце сентября того же года. Хабаров приказал строить зимовье в непосредственной близости от острога Полякова и начать обстрел крепости из пушек. Двенадцать казаков были пойманы и забиты насмерть палками. В итоге бунтующие капитулировали под гарантии сохранения жизни. Однако четверых руководителей казаков, в том числе и Полякова, Хабаров "посадил в железа", а остальных велел бить батогами. Острог в феврале 1653 года был им сожжен.

В августе того же года на Амур прибыл московский дворянин Дмитрий Зиновьев с царским указом "всю даурскую землю досмотреть и его, Хабарова, ведать". Недовольные Хабаровым казаки и служилые люди подали Зиновьеву челобитную, обвиняя атамана в том, что он посылал ложные донесения, был недобро настроен по отношению к местным народам, отчего плохо собирался ясак, и проявлял жестокость к казакам своего отряда. В сентябре 1653 года Зиновьев отстранил Хабарова от командования казачьим отрядом и арестовал его, описав и конфисковав его имущество.

В декабре 1654 года Зиновьев доставил Хабарова в Москву, где руководители "бунта" против Хабарова были полностью оправданы. Хабаров подал жалобу, и осенью 1655 года дело было решено на сей раз в его пользу. Впрочем, это не помешало Полякову продолжать службу и делать карьеру. Хабаров в утешение получил звание сына боярского и должность волостного начальника в Усть-Куте. Имя его исчезает из известных документов в 1667 году. Пока у Хабарова шли конфликты и расследования, в устье Амура доплыл Иван Нагиба, успешно вернувшийся оттуда в Якутск.

В действиях русских землепроходцев трудно заметить следы гуманизма. Все их походы были военно-коммерческими экспедициями. Ерофей Хабаров в своих отчетах не скрывал от начальства собственной жестокости: "И яз Ярофейко тех аманатов пытал и жог, и они одно говорят, что де отсеките наши головы". "Плыли семь дней от Шингалу дючерами, все улусы большие юрт по семидесят и осьмидесят... и мы их в пень рубили, а жен их и детей имали и скот".

Столкновение с империей Цин

После похода Хабарова к войне на Амуре начали готовиться обе стороны – и цинский Китай, и Московия. Яблоком раздора стало небольшое даурское поселение. Албазин опустел, а потом стал заселяться беглыми. Здесь 1665 году здесь обосновались русские казаки, промысловики и крестьяне во главе с Никифором Черниговским, бежавшие на Амур после бунта против илимского воеводы.

Русская власть в Сибири формально не признавала их поселения, но и не преследовала беглых, плативших подать и отправлявших зерно в Усть-Илимск. Ушедшие полторы сотни крестьян и охотников продолжали считать себя поданными России и отсылали в ближайшие остроги собранную на Амуре пушную дань. В 1672 году Черниговский и его люди были указом царя прощены, а в Албазин был назначен от властей приказчик.

И яз Ярофейко тех аманатов пытал и жог, и они одно говорят, что де отсеките наши головы

Маньчжурская императорская династия Цин не признавала присоединения к России приамурских племен и земель, которые считала своими родовыми владениями, но реально их на Амуре не контролировала. В 1682 году отношения между Россией и Китаем обострились. Россия учредила Албазинское воеводство, направив на Амур воеводу Алексея Толбузина с военным отрядом, организовывались новые поселения.

Цинский полководец Лантань провел разведку у Албазина, посчитав его деревянные укрепления слабыми. Император Канси приказал ему провести военную экспедицию, построив на Сунгари флот и собрав продовольствие для похода. Уже в марте 1683 года китайская флотилия заставила сдаться отряд Григория Мыльника, русские оставили без боя Долонский и Селемджинский остроги. В Верхнезейском остроге 20 казаков оборонялись против 400 маньчжур до февраля 1684 года. Китайцы готовили переброску основной армии. Русский отряд был послан на Амур из Западной Сибири, чтобы помочь примерно 500 жителям Албазинского воеводства.

В начале июня 1685 года китайская флотилия приплыла с пятитысячным войском из укрепления Айгун к Албазину, захватив в плен до полусотни спешивших в крепость крестьян. Лантань предъявил ультиматум, требуя от русских немедленно покинуть Амур. Армия стала строить позиции для своих 30 осадных пушек, которым противостоять могли только три русских орудия. Затем начался обстрел. Из-за пожаров в Албазине сгорели хлебные амбары и церковь. Была подбита одна из трех русских пушек. Погибли и были ранены около ста человек. На пятый день осады маньчжуры пошли на штурм, который защитники города отбили на полуразрушенных укреплениях. Осаждавшие отошли, но стали готовить новую атаку. У обороняющихся на исходе был порох. Подкрепление из Нерчинска и Западной Сибири так и не подошло. Воевода Алексей Толбузин пошел на переговоры о выводе гарнизона и жителей в Нерчинск. 26 июня (6 августа) 1685 года русские покинули город и двинулись на запад. Лантань разрушил строения Албазина и, считая свою миссию завершенной, увел войска к Айгуну. Там был оставлен гарнизон в пятьсот человек, остальные цинские силы ушли по Сунгари на юг в Маньчжурию.

Но победа оказалась временной. Русские собрались в Нерчинске, получили подкрепление и решили вернуться в Албазин. Алексей Толбузин выслал вперед 200 конных казаков Афанасия Бейтона, а в конце августа 1685 года на пепелище Албазина прибыл на стругах основной отряд из 514 служилых людей и полутора сотен промысловиков и крестьян, которые до зимы отстроили заново город. Была возведена крепость с трехметровыми земляными валами, способная противостоять обстрелам цинской артиллерии. Были доставлены мортира, восемь пушек и три легких пищали. В крепости было два опытных пушкаря. Завезли 112 пудов пороха и 60 пудов свинца. Удалось собрать богатый урожай 1685 года, хлебного довольствия в крепости должно было хватить на два года.

Россия стала посредником между Европой и Китаем, и торговля с империей Цин давала неплохой доход стране

В апреле 1686 года император Канси дал Лантаню указание вновь взять Албазин, сделав крепость базой для ведения войны. Пятитысячная китайская армия на 150 судах с 3 тысячами лошадей вновь двинулась на Амур. В июле они высадились у Албазина, чей гарнизон сделал вылазку и задержал десант. Далее началась осада, китайское войско с насыпных позиций из 15 орудий обстреливало земляные валы крепости и дома жителей. При обстреле сторожевой башни погиб воевода Толбузин, командование принял Афанасий Бейтон. Попытка штурма в июле была отбита, но защитники вынуждены были укрываться от обстрелов в подземных убежищах, все строения в городе были разрушены. В августе они успешно провели еще одну вылазку. В начале сентября был отбит еще один штурм, контрминой удалось взорвать готовившийся осаждающими подкоп. В октябре состоялся третий штурм Албазина, в ходе которого русские подожгли или взорвали передвижные мосты, по которым цинское войско хотело перебраться чрез ров и вал крепости. Осенью и в начале зимы оба войска имели проблемы с продовольствием и с массовым заболеванием цингой. Счет потерь от боев и болезней пошел на сотни. Теперь осада шла на истощение.

В конце октября 1686 года в Пекин прибыли подьячие Посольского приказа Никифор Венюков и Иван Фаворов. Китайский император, зная об упорной обороне Албазина, согласился на перемирие. Сообщение о перемирии дошло до воюющих за Албазин в начале декабря. Бои прекратились, но город, который удерживал отряд Бейтона, продолжал находиться в блокаде. В мае 1687 года Лантань отступил от Албазина на несколько верст. Маньчжуры оставались в окрестностях города, чтобы не дать русским засеять поля. В августе войска маньчжуров ушли вниз по Амуру. Полторы сотни уцелевших албазинцев одержали в борьбе за Даурию пиррову победу. В июле 1688 и в августе 1689 года маньчжурские флотилии делали набеги на Албазин, сжигая посевы, чтобы лишить русский гарнизон запасов продовольствия в случае возобновления осады.

Нерчинский мирный договор с Китаем был заключен Россией 27 августа (6 сентября) 1689 года под давлением 15-тысячной китайской армии, готовой уже осаждать Нерчинск, гарнизон которого состоял из 600 стрельцов и 1400 казаков. После долгой дипломатической борьбы, которую вел русский посол Федор Головин, был отвергнут его вариант, чтобы размежевание шло по реке Амуру до моря. Новая граница была проведена по реке Аргунь, далее шла по Становому хребту к берегу Охотского моря, но восточный участок размежевания не был четко обозначен. Россия по договору лишалась крепости Албазин, уходя из занятого ею Приамурья. Албазин не должны были восстанавливать и китайцы. В сентябре 1689 года русский гарнизон Афанасия Бейтона, забрав имущество, пушки и церковную утварь, покинул Албазин, предварительно за три дня разрушив укрепления и дома. Так завершилась китайско-русская война, а пограничная линия осталась неизменной до 1858 года. У нового царя Петра I были заботы на Западе. Его устраивали условия Нерчинского договора, поскольку Россия стала посредником между Европой и Китаем, и торговля с империей Цин давала неплохой доход стране.

"Где поднят русский флаг, там он спускаться не должен"

Поток охотников за мехами в XVIII веке снизился в связи с оскудением ареала обитания соболя. Система взимания ясака с нерусского населения, выкачивания пушнины купцами и промысловиками, приводила к опустошению промысловых охотничьих угодий в некоторых районах сибирской тайги. В 1648 году Семен Дежнев со своим отрядом проходит Берингов пролив, отделяющий Аляску от Чукотки, и открывает западную оконечность Северной Америки. Желающие заработать на "мягкой рухляди" в погоне за ней добрались до Аляски, где перешли к охоте на морского зверя.

Крестьянское переселение на восток тормозили господство феодальных отношений в стране, личная зависимость крестьян от помещиков, прикрепление казенных крестьян к земельным наделам. Значительную часть прибывших в Сибирь и восточные земли империи составляли беглые. Крестьяне бежали от податей, от военной службы, от казенных работ. Напрасно на путях, по которым шли беглецы, правительство ставило заставы: они умели пробираться по глухим тропам, минуя заграждения. И еще одна категория подданных стабильно росла в Сибири – каторжные и ссыльные осужденные и отправленные на восток без суда крестьяне по решению помещика за "предерзостные поступки" в зачет рекрутов.

В начале 70-х годов XVIII века в укрепленных пунктах пограничной полосы селили сосланных в Сибирь запорожских казаков, расселяли и раскольников. Все население Сибири в XVIII веке составляло около 600 тысяч человек, доля его в населении России составляла около 4%. Это количество на создавало существенного демографического давления в пользу освоения имеющихся земель или присоединения новых территорий.

Крестьяне бежали от податей, от военной службы, от казенных работ

Многое зависело от личной инициативы императора и чиновников. Министерство государственных имуществ, которое возглавил граф Павел Киселев, 8 (20) апреля 1843 года издало указ об организации переселения, регламентировавший переезд государственных крестьян европейских губерний за Урал. Переселенцам выдавалась безвозвратная ссуда деньгами, земледельческими орудиями и скотом, предоставлялась восьмилетняя льгота от податей и повинностей, с них даже снимали недоимки по прежнему местожительству. Также крестьянам отводились в местах водворения земельные наделы по 15 десятин на душу, предоставлялись пособия и освобождение от рекрутской повинности на три очередных призыва. Всего в 1845–1855 году такой возможностью переселения за Урал воспользовалось 90 тысяч крестьян.

После Первой опиумной войны с Британией (1839–1842) стало заметно ослабление Китая, и у Николая I возникли планы получить Амур для использования в качестве транспортной артерии. В июне 1843 года царь приказал создать Особый комитет по делам Дальнего Востока. Комитет организовал две экспедиции для проведения границы между Россией и Китаем: морскую экспедицию Геннадия Невельского и сухопутную Забайкальскую экспедицию. Офицер Генштаба Николая Агте возглавил секретную экспедицию для сбора сведения о состоянии российско-китайской границы и проводил исследования до 1852 года на территории от Байкала до Охотского моря. В результате была составлена подробная карта Станового хребта и Бурейских гор. В 1853 году Агте сделал доклад о результатах экспедиции лично императору, был поощрен и получил чин полковника.

Генерал Николай Муравьев был назначен Николаем I на пост управляющего Восточной Сибирью в 1847 году, а утвержден на посту генерал-губернатора в начале 1849-го. Еще до отъезда из Петербурга в Иркутск в 1848 году Муравьев имел первые данные экспедиции капитана Геннадия Невельского о том, что устье Амура доступно для прохода морских судов. Летом 1849 года корабль Невельского достиг устья Амура. Моряки обнаружили пролив между материком и островом Сахалин, доказав, что он не является полуостровом и возможен проход этим проливом. Они доложили, что земли Приамурья слабо заселены, здесь нет власти империи Цин, а кочующие гиляки не считают себя подданными ни одного государства. Невельскому стало ясно, что, несмотря на Нерчинский договор, отдававший Приамурье Китаю, фактически эти земли так и оставались не освоенными.

Новые возможности для судоходства заставили генерал-губернатора Муравьева поставить перед императором вопрос о желательности приобретения Амура. Но в это время он не получил желаемой помощи. Впрочем, основание Невельским, вопреки запрету, поста Николаевский близ устья Амура в 1850 году получило поддержку и Муравьева, и царя. Ни о каком предложенном главой МИДа Нессельроде разжаловании Невельского за самовольство в матросы речь уже не шла. Наоборот, по докладу Муравьева Николай I наградил Невельского орденом Святого Владимира 4-й степени, а на доклад Особого комитета наложил резолюцию: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен". С этого времени началось постепенное освоение, под видом обследования, под руководством губернатора Муравьева пока не принадлежавшего России Амурского края.

В течение 1851–53 годов производились исследования лимана Амура, острова Сахалин, были основаны русские поселения. Во время Крымской войны Николай I хотел провести новую границу России на Дальнем Востоке: от реки Горбица по Яблоневому хребту до верховьев реки Ольдой, далее по хребту Тукурингра, Джагды и Гинкан до соединения рек Амур и Сунгари. К 1853 году выяснилось, что единственный удобный маршрут, по которому можно отправить сибирские войска на Камчатку, – водный путь по Амуру и далее транспортами по Охотскому морю. На Шилкинском заводе были построены два парохода, которые весной вместе с флотилией барж и баркасов (всего 77 судов) отправились вниз по Амуру. Возглавил поход лично губернатор Николай Муравьев. В середине июня суда достигли устья Амура, откуда морские транспорты перебросили отряд на Камчатку. Через год состоялся второй сплав, с которым прибыли в устье Амура первые русские поселенцы: в Иркутской губернии была взята 51 крестьянская семья и переселена в низовья Амура. Переселенческая политика носила военно-политический характер.

Китай скорее готов воевать с Россией, чем согласиться с русскими требованиями

В январе 1854 года император предоставил Муравьеву право вести все сношения с китайским правительством по разграничению восточной окраины. После смерти Николая I новый царь Александр II одобрил политику Муравьева на Дальнем Востоке и поддержал план создания казачьей военной линии вдоль левого берега Амура. Империя Цин, ослабленная опиумными войнами и восстанием тайпинов, была вынуждена пойти на переговоры с Российской империей, столкнувшись с угрозой Муравьева начать военные действия. В мае 1858 года генерал-губернатор заключил с Китаем Айгунский договор, по которому новая граница прошла по Амуру от реки Аргуни до самого устья Амура. Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря до окончательного разграничения находился в совместном пользовании с Китаем. Плавание по Амуру, Сунгари и Уссури было разрешено только российским и китайским судам и запрещено всем остальным. В устье Амура разрешалось заходить только китайским и российским кораблям.

Тяньцзиньский русско-китайский трактат был подписан 1 (13) июня 1858 года комиссаром России в Китае Ефимием Путятиным и полномочным представителем китайской стороны Хуа Шанем. Он расширял политические и торговые права России в Китае, предусматривал демаркацию не установленной до этого времени части границы между дввумя империями.

Генерал-губернатор не терял время зря. В 1859 году Муравьев лично прибыл в Уссурийский край и приказал занять его самую южную точку – Посьет. Он также осмотрел другие гавани, выбирая место для главного русского порта. Ему понравились две бухты: Хай-Шен-Вей и Су-чан-шайна. Муравьев остановил свой выбор на первой и переименовал ее во Владивосток. Второй он дал название Находка.

Айгунский договор не разграничил земли от Уссури до моря и не был ратифицирован Китаем, поэтому правительство России направило в Пекин для дальнейших переговоров специальную миссию во главе с 27-летним графом Николаем Игнатьевым. В ноябре 1859 года Муравьев и Игнатьев получили инструкцию императора, в которой указывалось, что, если китайцы не согласятся на проведение границы, то русским необходимо приступить к фактическому занятию Уссурийского края, что Муравьев уже делал.

С цинской стороны в переговорах принимал участие великий князь Гун. Продолжалась Вторая опиумная война. В войне с Китаем к британцам присоединились французы – те и другие хотели получить преференции в торговле с Китаем. Переговоры на этот раз пошли труднее, поскольку китайцы одержали ряд побед над англичанами и французами и почувствовали себя увереннее. Китайский дипломат Су-шунь заявил, что "скорее готов воевать с Россией, чем согласиться с русскими требованиями" ратифицировать Айгунский договор. В ответ посол Николай Игнатьев предупредил: "В таком случае войска наши тотчас же вступят в Монголию, Маньчжурию, Джунгарию и начнут действия в Туркестане". Он указывал, что между Уссури и морем насчитывается лишь около 350 фанз и постоянно проживает не более 3 тысяч китайцев, гольдов (гиляков) и орочей.

Переговоры, казалось, зашли в тупик. Игнатьев тайно уехал из Пекина в Шанхай к британским и французским войскам. С борта корабля он наблюдал за успешным штурмом фортов Дагу. Посол предложил свои услуги в качестве посредника на переговорах. Ответа от китайцев он не получил, они рассчитывали отразить поход иноземцев на Пекин. У деревни Чжанцзявань и у моста Балицяо 21 сентября в двух сражениях 10-тысячный англо-французский экспедиционный корпус разбил 20-тысячное китайское войско.

Вскоре армия интервентов оказалась вблизи Пекина. Подойдя к городу, они разграбили Старый летний дворец, а в качестве ответа на арест нескольких англичан сожгли его дотла. Высшие чиновники цинского императора попросили русского посла стать посредником в переговорах с бриитанцами и французами.

Британский и французский послы потребовали, чтобы великий князь Гун до 23 октября 1860 года принял условия мира, угрожая в противном случае сжечь императорский дворец в Пекине. Игнатьев советовал англо-французам заключить "не слишком унизительный для Китая мир, чтобы не стать жертвами партизанской войны". Под влиянием русского посланника князь Гун согласился подписать в конце октября 1860 года мирные договоры с Великобританией и Францией. Игнатьев убедил князя согласиться и на новую границу с Россией. 2 (14) ноября 1860 года Гун от имени Цинской империи подписал с Российской империей Пекинский трактат, по которому Китай лишался части спорных северных территорий. При активном давлении Николая Игнатьева, находясь под угрозой новой атаки экспедиционными войсками, цинская сторона уступила России правый берег Уссури. Граница была проведена по китайскому берегу Амура, Уссури, а также протоке Казакевича. Таким образом, реки теперь полностью принадлежали Российской империи.

Ослабленное положение Цинской империи вынудило китайских дипломатов согласиться с предложениями Игнатьева не только подписать новый договор, но и одобрить Айгунский трактат, до этого не ратифицированный китайской стороной. Так Россия одержала бескровную победу в имперском духе, воспользовавшись успехами антикитайской коалиции двух ведущих в то время держав мира против крупнейшей по населению страны, запоздавшей с модернизацией. Николай Муравьев в восторге писал в Петербург главе МИДа Александру Горчакову: "Все сомнения рассеяны, теперь мы законно обладаем и прекрасным Уссурийским краем, и южными портами… Все это без пролития русской крови, одним уменьем, настойчивостью и самопожертвованием нашего посланника, а дружба с Китаем не только не нарушена, но скреплена более прежнего. Игнатьев превзошел все наши ожидания". Насчет "дружбы" Муравьев-Амурский ошибался: договоры 1858–60 годов в Китае считались и считаются неравноправными.

Все сомнения рассеяны, теперь мы законно обладаем и прекрасным Уссурийским краем, и южными портами

Началось заселение Приморского края, сначала принудительное, путем водворения казаков и штрафных солдат, а потом и добровольное. В конце марта 1861 года Амурская и Приморская области Восточной Сибири объявляются правительством открытыми для заселения "крестьянами, не имеющими земли, и предприимчивыми людьми всех сословий, желающими переселиться за свой счет". В 1861 году в Приморье возникло первое поселение крестьян – Фудин (Ветка). Появление российских властей на Амуре и переселение русских в Приамурье и Уссурийский край не встретило заметного противодействия со стороны коренных народов. "Присоединение Амура не стоило России ни капли крови, ни одного выпущенного патрона. Войска брались на всякий случай, а главное - как рабочая сила для водворения русских оседлостей", – сообщал путешественник Михаил Венюков.

Приморский край долгое время оставался практически незаселенным, число жителей на Амуре увеличивалось несколько быстрее. Первыми русскими поселенцами в Приамурье были забайкальские казаки. Еще весной 1857 года на левом берегу Амура было создано 16 поселков и станиц. В 1861 году в Амурской области было уже 66 казачьих поселений, общее число переселенных на Амур казаков и крестьян составило 11 850 человек. Столицей кря стал город Благовещенск с населением в 2 тысячи в 1860-м и 3 тысячи человек в 1869 году. Для военных главным было предоставление льготных пенсий за 10 и 20 лет службы в этих местах. Первыми крестьянами-переселенцами в Приамурье стали в 1859 году духоборы из Таврической и Самарской губерний.

Катализаторами массового заселения Приамурья и Приморья стали открытие в 1883 году регулярного морского сообщения с новым портом во Владивостоке, а также законченное к началу XX века строительство Транссибирской железнодорожной магистрали.

Без экспансионистских инициатив нескольких русских конкистадоров и государственных колонизаторов Россия, чьи силовые действия описаны выше, этих земель бы не получила, оставшись на Тихом океане с центром в районе Охотска. Империи повезло: Китай, победив Московию, после Нерчинского договора полтора века не использовал возможность заселения земель по Амуру и Уссури.

Приобретение Приморья и Амура не решило крестьянский вопрос, миграция в масштабах всей России туда не была достаточно массовой, но прорыв на Дальний Восток в середине XIX века втянул Российскую империю в сложный клубок конфликтов, кульминацией которых стала проигранная и приблизившая революцию русско-японская война 1904-05 годов.



