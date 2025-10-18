"Нет королей". Что нужно знать о нынешних протестах в США

В США сегодня проходит вторая волна массовых протестов "Нет королей" (No Kings) против политики президента Дональда Трампа – на фоне правительственного шатдауна и споров об использовании военных в американских городах. Республиканцы критикуют протесты как демонстрацию "ненависти к Америке".

Подробности

На протесты под лозунгом "В Америке нет королей, власть принадлежит народу" ожидается, выйдут миллионы людей – запланировано более 2500 демонстраций по всей стране. Первые протесты "Нет королей" прошли 14 июня, в день рождения Трампа – и, совпадение, военного парада в честь 250-летия американской армии.

Организаторы – коалиция различных групп и движений, видные демократы и другие оппоненты Трампа, говорят, что защищают от него демократию, и подчеркивают мирный характер протестов. Республиканцы заявляют, что демонстранты представляют левацкие движения, их объединяет ненависть к Америке, и что протесты проплачены.

Что говорят стороны

Организаторы: [Трамп] "отправляет военизированных агентов в наши общины, затыкает рот избирателям, раздает миллиардерам подарки, пока люди борются за выживание. Это не просто политика. Это борьба демократии с диктатурой".

Актер Роберт де Ниро: "Первый протест "Нет королей" был 250 лет назад, американцы решили, что не хотят жить под властью [британского] короля Георга III. У нас есть два с половиной века демократии, и ее у нас хочет отнять человек, желающий быть королем Дональдом I".

Трамп: "Они называют меня королем. Я не король".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон: "Демонстрации ненависти к Америке... соберут вместе марксистов, социалистов, анархистов, сторонников антифа, про-хамасовское крыло крайне левой Демократической партии… Они ненавидят капитализм. Они ненавидят наши принципы"

Сенатор Тед Круз: "Есть весомые свидетельства того, что за финансированием протестов "Нет королей" стоит Джордж Сорос и его организация". (В качестве доказательства FoxNews приводит грант 2023 года проекту Indivisible, который сейчас выступает одним из организаторов протестов. Соросовский фонд "Открытое общество" заявляет, что поддерживает "право каждого на участие в ненасильственных публичных протестах, гарантированное в Конституции США, но не платит людям за участие в протестах,... за обучение или координацию демонстрантов").

Общая картина

Фокус сегодняшних протестов – на продолжающемся уже третью неделю шатдауне (отсутствии бюджетного финансирования) правительства и на использовании администрацией Трампа военнослужащих для поддержки ее действий в контролируемых демократами крупных городах.

За последние месяцы Дональд Трамп отдал указания отправить солдат Национальной гвардии в Лос-Анджелес, Вашингтон, Портланд и Чикаго без согласия местных властей, объясняя это необходимостью остановить беспорядки и защитить агентов, проводящих рейды в борьбе с нелегальной иммиграцией.

Решения президента опротестованы в судах. В обычной ситуации армию запрещено использовать для обеспечения правопорядка внутри страны, и это предмет юридических споров и взаимных обвинений: демократы обвиняют Трампа в авторитаризме, администрация утверждает, что борется с насилием и беспорядками, которые устраивает "террористическая организация Антифа".

За шатдауном правительства стоит спор между республиканцами и демократами в Конгрессе по поводу финансирования принятой при Бараке Обаме программы расширения медицинского страхования. Перед выборами в Конгресс в конце будущего года демократы пытаются вынести в центр дискуссии вопрос о страховании и в целом социальной поддержке, финансирование которой может быть ограничено республиканцами.

Проверка реальностью

Судя по опросам, большинство в обществе против отправки военных в крупные американские города, считая, что они должны противодействовать только внешним угрозам. Но демократы по-прежнему уступают республиканцам в глазах избирателей в способности решить иммиграционный кризис – а это было одним из ключевых факторов избрания Трампа на второй срок.

По последним опросам, произошел сдвиг в том, кого общество винит больше в шатдауне. Если в начале вину возлагали в основном на республиканцев, то теперь все больше избирателей винят демократов – обе партии теперь вызывают примерно одинаковый уровень недовольства.