План, черновик, лист пожеланий? Обсуждение "мирного плана" Трампа

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Понедельник, 24 ноября

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским"
by Радио Свобода

Владимир Путин заявил, что России выгодно продолжать войну с Украиной

Дональд Трамп подтвердил возможность внесения изменений в его мирный план по Украине

Итоги встреч в Женеве делегаций Украины и США по плану Трампа

Экономические аспекты плана Трампа

Где и как Россия может напасть на НАТО – мнение израильского журналиста Сергея Ауслендера

«Мосфильм» и музеи закупают дроны для армии РФ – расследование Радио Свобода

Израиль ликвидировал одного из лидеров Хезболлы

Увольнения в ЦАХАЛ в связи с провалами 7 октября 2023 года

ДДТ не разрешают выступать в России, певица Наоко и гитарист Александр Орлов – на свободе

