Привет от Никсона Хрущеву. Блогеры дешифруют послания Трампа

Президент США Дональд Трамп 21 августа опубликовал пост о войне России с Украиной, в котором обрушился на своего предшественника Джо Байдена за то, что он "не позволил Киеву атаковать страну-захватчика".

"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Как если бы великой спортивной команде, у которой фантастическая защита, не разрешали играть в нападении. Нет шансов на победу! Так и с Украиной и Россией. Бесчестный и ужасно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине дать отпор, а только позволил защищаться. И что из этого вышло? Невзирая на это, эта война никогда бы не случилась, если бы я был президентом — НОЛЬ ШАНСОВ. Впереди интересные времена!!!" — написал Трамп.

Позже Трамп опубликовал коллаж из фотографий своей встречи президентом России Владимиром Путиным на Аляске и встречи вице-президента США Ричарда Никсона и председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева на американской выставке в Москве в 1959 году — так называемые "Кухонные дебаты". Никаких комментариев президент США к этому посту не добавил. Конец 1950-х годов считается периодом потепления отношений между США и СССР.

Это открыло блогерам широкое поле для интерпретаций — что могут посты Трампа означать в свете его попыток остановить войну? Сумятицы добавляет и последнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который дал понять, что Россия иначе видит компромиссы, нежели Америка.

Александр Невзоров:

Трамп выложил фото встречи Никсона с Хрущевым и собственное с путиным. Теперь все гадают на что он намекает.

Несколько российских эккаунтов выступили с одинаковым постом:

"Трамп выложил своё фото с Путиным, сравнив, себя с Никсоном, а Путина — с Хрущевым. Но есть нюанс: Хрущев Крым отдал, а Путин – вернул".

Сергей Марков:

рамп просто показывает, что он, Трамп, крутой

Дональд Трамп поставил это свое фото с Путиным и фото Никсона с Хрущевым. Зачем? Пишут версии. 1. Намекает Трамп, что он уйдёт по импичменту, как Никсон? Нет. 2. Намекает Трамп, что Путина снимут в результате госпереворота? Нет. 3. Намекает Трамп, что наступает опять время великих держав России и Америки? Нет. 4. Намекает Трамп, что Америка будет строго указывать России? Нет. 5. Намекает Трамп, что он подавляет Путина? Нет. Эти намёки пытаются считать политические наблюдатели. Но этих намёков нет. Трамп просто показывает, что он, Трамп, крутой. А что Путин крутой, - это и так все знают.

Гарри Каспаров:

Никсон не соглашался с Хрущёвым по крупным и мелким вопросам в ходе их знаменитых "кухонных дебатов". Трамп соглашается с Путиным и, вероятно, восхищался его галстуком.

Алпександр Кушнарь:

Теперь Трамп не просто зол. Он хочет отомстить

Дональд Трамп впервые за всю войну назвал Россию "агрессором" и пообещал Украине победу. Более того — он фактически пообещал передать ВСУ любые вооружения. Причина? Его унизили. Путин подставил Трампа, а Лавров и Медведев — добили. Теперь Трамп не просто зол. Он хочет отомстить. В этом видео — вся психология, логика и последствия разворота Белого дома против Москвы. Это уже не война Украины. Это может стать войной Трампа против Путина.

Русский декаданс:

Трамп сравнил Путина с Хрущевым и пообещал "интересные времена". Президент США опубликовал фотографию, на которой на Аляске тычет пальцем в грудь Путину. И склеил её с известным похожим снимком встречи Хрущева и Никсона в Москве в 1959 году. Также Трамп выложил пост, в котором призвал Украину активнее атаковать Россию. В воздухе запахло отменой договорнячка. Зеленский вновь потребовал прекратить огонь до подписания мирного соглашения, а The Guardian сообщил , что президент США намерен отказаться от организации двусторонней встречи президентов России и Украины. Уж не знаем, что побудило Трампа передумать, то ли ракетный удар по американскому заводу в Мукачево, то ли обострившаяся в последние дни риторика Лаврова, Медведева и прочих «ястребов», но республиканец явно пытается дать заднюю . А без него переговорный процесс мигом развалится на радость Путину.

Важные истории напоминают:

...газета Financial Times сообщала, что во время телефонного разговора 4 июля Трамп спросил у Владимира Зеленского, могут ли ВСУ ударить по Москве и Петербургу , чтобы заставить Россию «почувствовать боль» и усадить Путина за стол переговоров. Такие же факты из разговора привело издание Washington Post. Белый дом отрицал, что подобное было сказано в ходе звонка. Washington Post также добавляла, что Трамп рассматривал возможность передать Украине знаменитые американские ракеты «Томагавк» , которые могут долетать до столицы и Питера.

Следом за постом об ударах по России Трамп опубликовал фото с переговоров на Аляске, на котором тычет пальцем в грудь Владимиру Путину. Это фото Трамп сравнил с известным кадром 1959 года, на котором таким же образом тогда еще вице-президент США Ричард Никсон тычет в главу СССР Никиту Хрущева. Этот снимок на открытии американской промышленной выставки в Москве тогда случайно сделал на личную камеру фотограф Эрвитт Эллиотт (на мероприятии он работал на коммерческую компанию, а не в составе пула). Сам Эллиотт — владевший русским языком потомок еврейских эмигрантов — вспоминал, что в момент снимка Хрущев послал Никсона "на**й" за упреки в бедности советского народа. По крайней мере, так фраза Хрущева передается в российских источниках. Сам же Эллиотт цитировал обращение Хрущева к коллеге из США так: "Go f..k my grandmother".

Игорь Эйдман:

Трамп угрожает?

Путин устами Лаврова фактически послал Трампа нафиг и с Зеленским встречаться не собирается

От любви до ненависти один шаг. Отвергнутые любовники часто обижаются. А если отвергли нарцисса, он может мстить. Путин устами Лаврова фактически послал Трампа нафиг и с Зеленским встречаться не собирается. А параллельно российские ракеты ударили по заводу американской компании "Flex-Украина". Трамп, который устроил Путину триумфальный приём на Аляске и не получил ничего взамен, выглядит в этой ситуации смешно и жалко.

Видимо, американский президент опять начал догадываться, что его водят за нос, разозлён и пытается шантажировать Путина. Причём он знает, чего боится российский диктатор. И это не новые санкции, а дальнобойное американское оружие в руках Украины.

Трамп написал пост с плохо скрытой угрозой и выложил фото, на котором тычет пальцем Путину в грудь: «Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не нападая на страну-агрессора. Это как если бы отличная спортивная команда великолепно играла в защите, но ей при этом было бы запрещено играть в нападении. Ни единого шанса на победу! Именно так дела обстоят с Украиной и Россией. Лживый и жутко некомпетентный Джо Байден не позволял Украине ДАВАТЬ ОТПОР, только ЗАЩИЩАТЬСЯ <…> Настают интересные времена!».

Трамп уже спрашивал Зеленского о возможности Украины бить по Москве. Теперь он фактически грозит Путину, что передаст Украине ракеты, позволяющие «играть в нападении», то есть бить в глубину России (в отличие от «некомпетентного Байдена» — куда без него). Дальше он будет ждать реакции российского диктатора, который вряд ли пойдёт на уступки. Трамп сдаст назад?

Фабиан Хоффман приводит заголовок Financial Times "Россия должна быть включена в любые [механизмы] гарантии безопасности для Украины. Требования министра иностранных дел Сергея Лаврова фактически дадут Москве право вето на любые попытки Киева защитить себя", и замечает: "Лавров теперь буквально выступает в жанре стендап-комедии".

Илья Яшин:

Сергей Лавров: «Присутствие иностранных войск на Украине для нас полностью неприемлемо». Вообще-то иностранные войска и так уже присутствуют на территории Украины в полный рост. Это российские войска.

Мария Слоним:

Послушала Лаврова и поняла одну ужасную вещь: эти корабли идут параллельными курсами, Трамп ничего про Россию не понял и не поймет.

Путин не согласится на размен, обмен и писдил, дело не в территориях, не в земле, Россия хочет изменить строй, как рассказал Сергей Марков в одном из своих откровений в Телеге, превратить Украину в часть России, в свою колонию и больше ничего!

Владимир Пастухов:

Москва внимательно следит за реакцией на ее действия в рамках политики «сближения» на российско-американском треке и старается не допустить, чтобы ее позицию интерпретировали чересчур вольнодумно и чтобы не протаскивали в приоткрывшиеся ворота всяческие «европейские хотелки».



Для этого у Москвы есть «багор и ведро», то есть Лавров и ТАСС, всегда готовые напомнить миру о том, что такое традиции советской дипломатии, восходящие к Молотову и Громыко (я, конечно, предпочел бы Горчакова, но с этим пока туго). Именно в этом ключе следует воспринимать последние заявления Лаврова, где он сделал «осаже» всем тем, кто посчитал, что после Аляски позиция Кремля претерпела какие-то существенные изменения.



Отнюдь. Из заявлений Лаврова следует, что никакого «особого уважения» Путин к Трампу не проявил, а «каким он был (питерским пацаном), таким и остался». Главное в сказанном Лавровым сводится к тому, что Россия ни на йоту не отъехала от своих требований, изложенных в стамбульском протоколе 2022 года, в том числе по демилитаризации Украины. По крайней мере, так это можно понять.



Москва хочет потянуть время, внести раскол в ряды своих противников, притормозить военную помощь Украине

Если это действительно так, то это естественным образом сводит все усилия по деэскалации на нет и превращает переговорный процесс Трампа в одну большую «Панаму», при помощи которой Москва хочет потянуть время, внести раскол в ряды своих противников, притормозить военную помощь Украине, создавая тем самым максимально благоприятные условия для своей армии «на земле», чтобы она как можно быстрее чисто военными средствами достигла первоначальных целей войны. Остроумно, но рискованно.



Есть две возможные интерпретации слов Лаврова. Мягкая: он просто дает понять, но не очень удачно, что, если Европа будет «наглеть», то Кремль может просто сдать назад. Жесткая: Путин решил сыграть с Трампом в ту же игру, в которую Зеленский сыграл с ним самим в Париже еще до пандемии: сымитировать согласие на смягчение позиции, а когда Трамп увязнет в переговорах, сделать вид, что его неправильно поняли.



Если речь идет о втором, то надо понять – это игра Путина или Лаврова? Второе маловероятно, конечно, но всякое бывает. Плюс просто случаются и ошибки (тогда они будут Лаврову дорого стоить). Но если первое, то Путин играет с огнем. Уязвленный и униженный в глазах Европы и собственной электоральной базы Трамп непредсказуем и очень опасен.



Впрочем, мне кажется, в Вашингтоне что-то в этом роде подозревают и поэтому так гонят лошадей, не желая растягивать процесс даже на месяц. Так что Путину придется в течение пары недель прояснить, кто из двоих блефует: он или Лавров?