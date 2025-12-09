"Проведите время с семьей". Запрет на соцсети для подростков в Австралии

Владимир Зеленский хочет, чтобы американские гарантии для Украины были одобрены Конгрессом
Опросы показывают поддержку американцами Украины
Жанна Немцова о замороженных в Европе активах частных российских инвесторов, не находящихся под санкциями
«Запертая» в России иностранная валюта давит на курс рубля, негативно влияя на экономику
Литва ввела режим чрезвычайного положения в связи с прилетающими со стороны Беларуси воздушными шарами
Камбоджа и Таиланд возобновили столкновения на границе
Вячеслав Володин рассказал Владимиру Путину выдуманную новость об оштрафованном «ИИ-министре», выдав за реальную
В Австралии веден запрет на пользование соцсетями подростками до 16 лет