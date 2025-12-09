Ссылки для упрощенного доступа

"Проведите время с семьей". Запрет на соцсети для подростков в Австралии

Премьер-министр Албании Энтони Албаниз
Премьер-министр Албании Энтони Албаниз

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Вторник, 9 декабря

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 9 января
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 9 января
by Радио Свобода

Владимир Зеленский хочет, чтобы американские гарантии для Украины были одобрены Конгрессом

Опросы показывают поддержку американцами Украины

Жанна Немцова о замороженных в Европе активах частных российских инвесторов, не находящихся под санкциями

«Запертая» в России иностранная валюта давит на курс рубля, негативно влияя на экономику

Литва ввела режим чрезвычайного положения в связи с прилетающими со стороны Беларуси воздушными шарами

Камбоджа и Таиланд возобновили столкновения на границе

Вячеслав Володин рассказал Владимиру Путину выдуманную новость об оштрафованном «ИИ-министре», выдав за реальную

В Австралии веден запрет на пользование соцсетями подростками до 16 лет

