Десять тысяч – и ни в чем себе не отказывай. 7:40 – все, что нужно знать рано утром 23 августа

Доброе утро!

Россиянин переплыл пролив, отделяющий российский остров Кунашир от японского острова Хоккайдо, и попросил в Японии политического убежища. Ранее он переехал на Кунашир из Удмуртии, став обладателем "дальневосточного гектара". Гектар снова остался бесхозным. Другие новости:

В разных городах России прошли одиночные пикеты в знак протеста против преследования журналистов и снятия с выборов неугодных кандидатов.

Путин в преддверии выборов пообещал по 10 тысяч всем пенсионерам и по 15 – военным.

Россия и Украина обменялись новыми санкциями.

Президент США рассчитывает завершить эвакуацию американцев и их союзников из Афганистана к 31 августа.

Навстречу выборам

Сегодня в России началась предвыборная агитация политических партий с использованием бесплатного эфирного времени. Впрочем, у одной из партий эфир всегда бесплатный, и в предвыборных целях можно использовать хоть празднование 800-летия Нижнего Новгорода, хоть госбюджет: Путин вдруг объявил, что настало время раздать всем пенсионерам, в том числе работающим, по 10 тысяч рублей, а всем военным – по 15. Семьям с детьми по 10 тысяч уже выплатили.

Коммунисты продолжают проводить одиночные пикеты против снятия с выборов своих кандидатов, московский кандидат в депутаты Госдумы от "Яблока" сообщает о краже 15 тысяч листовок из предвыборного штаба, команда Навального продолжает работать над "умным голосованием": вот интервью с пресс-секретарем Навального Кирой Ярмыш. Ярмыш считает, что снять непосредственно перед выборами всех рекомендованных "умным голосованием" кандидатов власти не решатся, но даже если они на это пойдут, это может сыграть против них самих (причины объясняет в этом интервью британский политолог Бен Нуобл).

"Иностранные агенты" и прочие неугодные

В субботу в Москве у здания ФСБ на Лубянке журналисты провели серию одиночных пикетов в поддержку телеканала "Дождь" и сайта "Важные истории", включенных на прошлой неделе в список "СМИ – иностранных агентов". Полиция задержала 12 пикетчиков, 11 из них отпустили после составления административных протоколов о нарушении правил проведения акции, одного оставили в полиции до суда, который состоится сегодня. Участников аналогичной воскресной акции в Пскове полиция задерживать не стала – ограничилась их фотографированием.

В субботу стало известно, что Минюст России внес в список "иностранных агентов" уже закрывшееся объединение журналистов-фрилансеров "Четвертый сектор".

К родителям журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр снова приходила полиция – Фельгенгауэр связывает эти настойчивые визиты по месту прописки со взломанной базой сайта free.navalny или своим предыдущим административным арестом. В Ленинградской области сотрудники силовых структур проникли в дом Маргариты Юдиной, которую во время акции протеста 23 января в Петербурге росгвардеец ударил ногой в живот. Силовики вывели из дома находившихся там детей и час держали их в своей машине, пока в доме что-то происходило (адвокат предполагает, что тайный обыск, подбрасывание чего-то нехорошего или установка прослушки).

Заключенным в московском СИЗО "Лефортово" запретили спать днем, пить воду во время прогулок и слушать новости через радиоточку (оттуда теперь доносится только классическая музыка). Об этом журналистам рассказал адвокат бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. С чем это связано, никто не знает.

Огнь и мор

В Самарской области в результате крупного пожара сгорели десятки строений в двух селах – Гвардейцы и Тургеневка. Очевидцы сообщают, что с огнем никто не боролся, пока он не перекинулся на национальный парк "Бузулукский бор" и властям не пришлось прервать железнодорожное сообщение с Москвой. Здесь глава противопожарного проекта Greenpeace Григорий Куксин рассказывает, почему в России плохо тушат природные пожары и как это сказывается на людях, природе и арктических льдах.

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, в России зафиксирован минимальный за последние шесть недель суточный прирост новых случаев COVID-19 – 20 564. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 747 тысяч; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 176 044 человек (+762 за сутки).

Беларусь в Лужниках

Борьба с символикой белорусских протестов перекинулась на Россию: московская полиция задержала на стадионе “Лужники” двух болельщиков с бело-красно-белыми флагами. На них составили административный протокол о нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях, сегодня будет суд. Внутри Беларуси ходят слухи, что спортсменам запретили выезд за границу.

Экстремистскими в стране признаны уже 174 телеграм-канала и чата; освободившийся после десяти суток на Окрестина бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня говорит, что проходит обвиняемым по уголовному делу, но в чем его обвиняют, сказать не может, потому что с него взяли подписку о неразглашении.

Вокруг света

Россия и Украина обменялись новыми взаимными санкциями: Россия внесла министра иностранных дел Украины и еще более 70 человек в список лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры. Украина ввела санкции против 12 российских компаний, в том числе против компаний-издателей “Ведомостей”, “Московского комсомольца” и других информационных ресурсов.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве, результатами которой – судя по совместной пресс-конференции – Украина не очень довольна. Меркель заявила, что Россия не должна использовать “Северный поток–2” как оружие (иначе последуют европейские санкции), что переговоры по ситуации на востоке Украины в “нормандском формате” следует продолжить и что Германия не будет отдельно от НАТО обсуждать вопрос о поставке оружия Киеву. Сославшись на кризис в Афганистане, Меркель не стала участвовать в “Крымской платформе” (здесь рассказывается, что это такое) и праздновании 30-летия независимости Украины, хотя ее на эти мероприятия приглашали.

В ожидании афганских мигрантов Греция построила еще 40 километров забора на границе с Турцией. США за неделю эвакуировали из Кабула около 25 тысяч человек и планируют завершить эвакуацию своих граждан и сотрудничавших с американской армией афганцев к 31 августа. Талибы, контролирующие почти всю территорию Афганистана, потребовали от самопровозглашенного лидера сопротивления Ахмада Масуда сдать находящуюся под его контролем часть провинции Панджшер, но он отказался. Что ожидает с возвращением талибов афганские медиа, здесь рассказывает главный редактор Радио Азади (афганской редакции Радио Свобода) Мустафа Сарфар.

Шесть ссылок

История. Рассказ о том, как Польша граничила с Китаем (в XVII веке). Или разговор с бывшим бортмехаником ачинского аэропорта Сергеем Пестеревым о том, как там сначала отрыли, а потом снова зарыли останки людей, расстрелянных органами НКВД в годы Большого террора.

Рассказ о том, как Польша граничила с Китаем (в XVII веке). Или разговор с бывшим бортмехаником ачинского аэропорта Сергеем Пестеревым о том, как там сначала отрыли, а потом снова зарыли останки людей, расстрелянных органами НКВД в годы Большого террора. Тихая поэзия. Рассказ литературоведа Кирилла Корчагина о двух линиях русского утименианства, одна из которых ведет к Маяковскому, а другая – к “русским битникам” Вениамину Блаженному и Ксении Некрасовой. Или беседа с петербургским поэтом Сергеем Ухановым по случаю выхода его нового сборника “Базель”.

Рассказ литературоведа Кирилла Корчагина о двух линиях русского утименианства, одна из которых ведет к Маяковскому, а другая – к “русским битникам” Вениамину Блаженному и Ксении Некрасовой. Или беседа с петербургским поэтом Сергеем Ухановым по случаю выхода его нового сборника “Базель”. Кино. Фрагмент из книги Лили Кагановской “Голос техники. Переход советского кино к звуку. 1928–1935” (изд-во “Библиороссика”) – о работе Дзиги Вертова со звуком в фильме “Три песни о Ленине”. Или интервью с режиссером Александром Зельдовичем о его фильме “Медея”, мировая премьера которого состоялась на кинофестивале в Локарно.

Фрагмент из книги Лили Кагановской “Голос техники. Переход советского кино к звуку. 1928–1935” (изд-во “Библиороссика”) – о работе Дзиги Вертова со звуком в фильме “Три песни о Ленине”. Или интервью с режиссером Александром Зельдовичем о его фильме “Медея”, мировая премьера которого состоялась на кинофестивале в Локарно. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок