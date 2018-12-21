Четырнадцатая пресс-конференция Путина

Доброе утро!

Чего-чего, а застоя в администрации американского президента не наблюдается: Дональд Трамп объявил об отставке министра обороны США Джима Мэттиса, он уйдет 28 февраля. Сам Мэттис объяснил отставку разногласиями с президентом. Вот здесь (англ.) неполный список чиновников, уволенных или уволившихся из администрации Трампа. Прочие новости:

Верховная Рада Украины переименовала УПЦ МП в Российскую православную церковь (Путин на своей пресс-конференции назвал учрежденную в Украине церковь “объединенной раскольнической церковью стамбульского прихода”).

В России впервые за десять лет сократилась численность населения (Путин на своей пресс-конференции оценил его численность в 160 млн человек – при реальных 146,9).

Латвия начала публиковать картотеку КГБ Латышской ССР.

Работу лондонского аэропорта Гатвик парализовали два дрона.

3 часа 43 минуты

Длилась пресс-конференция президента России, краткое содержание которой изложено тут. С реальностью утверждения Путина сопоставлены здесь. Некоторые из высказанных президентом тезисов уже получили новостное развитие:

Путин сказал, что в России живут 160 млн человек. Реальная цифра – 146,9, причем, по данным Росстата, в уходящем году оно сократилось, впервые за десять лет. Зато младенческая смертность достигла исторического минимума.

Созданную в Украине церковь Путин назвал “объединенной раскольнической церковью стамбульского прихода”. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей других православных церквей не признавать новую украинскую. Верховная Рада Украины переименовала УПЦ МП в Российскую православную церковь – ради обеспечения государственной безопасности и суверенитета Украины.

Отношение Запада к России Путин охарактеризовал как “политизированный русофобский подход” (Скрипаль-то, “слава богу, жив”). Британский медиа-регулятор Ofcom обвинил российский государственный телеканал RT в нарушении правил вещания (теперь либо штраф, либо отзыв лицензии). 16 стран ОБСЕ призвали Россию расследовать нарушения прав человека в Чечне.

Путин просил не называть Евгения Пригожина своим поваром, потому что все его повара “работают в ФСО”. ЧВК Вагнера, которую Пригожин, по данным прессы, курирует, может, с точки зрения Путина, “продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты”. А убитые в ЦАР журналисты сами виноваты, что их убили: надо было уведомить об этой поездке российские власти. У Службы безопасности Украины на этот счет иные данные: ведомство утверждает, что координатор "ЧВК Вагнера" в ЦАР получил указание не допустить утечки информации о работе ЧВК после прибытия в страну группы российских журналистов летом нынешнего года.

Украинские власти, по словам Путина, “стреляют по своим гражданам”, тогда как Россия хочет мира и процветания. Что думают по поводу этих слов в Украине, подробно рассказано тут.

В России (без Путина)

В МВД подготовили поправки к закону о полиции, дающие полицейским дополнительные полномочия для проведения досмотров.

Депутат Госдумы Скоч подал в суд на "Новую газету", "Дождь" и "Росбалт" и другие медиа, писавшие о его причастности к делу Шакро Молодого. Издание The Insider нарывается на иск: они связали главу службы экономической безопасности ФСБ с Геннадием Петровым, главой тамбовско-малышевской ОПГ.

Сайт “Батенька, да вы трансформер!” удалил статью о даме, контролируемо употребляющей героин, в надежде избежать блокировки. Эксперт по кибербезопасности Александр Литреев направил в Роскомнадзор запрос с требованием заблокировать сайты Госдумы, "Единой России" и "Вестей", потому что они нарушают закон точно так же, как заблокированный ранее сайт “умного голосования” Алексея Навального.

В Екатеринбурге лидера “банды ФСБ” посадили на 24 года, в Брянске присяжные оправдали ученого-химика, написавшую экспертное заключение о низком содержании наркотических веществ в 42 тоннах пищевого мака, задержанных на брянской таможне.

Все остальное списком

Латвия начала публиковать картотеку КГБ Латвийской ССР.

У посольства Китая в Бишкеке прошла акция с требованием прекратить отправлять этнических киргизов в "лагеря политического перевоспитания" в Синьцзяне.

Работу лондонского аэропорта Гатвик нарушили дроны. Десятки тысяч пассажиров не могут улететь. Вот тут объясняется опасность дронов для гражданской авиации.

В Германии усилили меры безопасности в аэропортах из-за подозрительных лиц.

Сегодня исполняется 30 лет теракту в небе над шотландским городом Локерби. Жертвами взрыва на борту самолета компании PanAm стали 270 человек. Хорошую историческую справку читайте тут, воспоминания жителей Локерби – здесь.

Шесть ссылок

История. В уходящем году страны Европы отметили столетие окончания Первой мировой войны. Но эта война не закончилась в 1918 году – “войны после войны” продолжались еще несколько лет и унесли в общей сложности 4 млн жизней. Интервью с немецким историком Робертом Гервартом, исследующим эти конфликты. И рассказ о сиротстве в русской деревне XIX – начала XX веков.

Драматургия и музыка. Разговор Дмитрия Бавильского с поэтом Дмитрием Даниловым, который не так давно обратился к драматургии и тем обрел неожиданную для него самого славу. Или краткая история японского нойза (с некоторым количеством музыки).

Советское. Краткая история самиздата в изложении литератора и журналиста Марио Корти, много лет проработавшего на Радио Свобода, – ключевым в его рассказе оказывается 1968 год. И воспоминания Марко Мюллера, возглавлявшего в разные годы кинофестивали в Венеции, Роттердаме и Локарно, о том, как в начале 1980-х он открыл Западу “ленинградскую школу” в лице Германа, Сокурова и других.

Искренне Ваши,

Семь Сорок