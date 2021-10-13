30 часов допроса

Доброе утро!

Стендап-комика из Владикавказа Ариану Лолаеву вынудили дважды извиниться за шутку об осетинском пироге, которая, как оказалось, нанесла колоссальный урон Северной Осетии, пусть даже никто этого не заметил. Важнейшее из заметного:

В Москве задержан ректор “Шанинки” Сергей Зуев.

В России составлены первые административные протоколы за недобросовестное “иноагентствование”.

В Беларуси возбуждено новое уголовное дело против Светланы Тихановской и Павла Латушко – за присвоение власти.

В России за сутки зафиксирован новый максимум суточной смертности от COVID-19.

Новое громкое

В Москве по делу о мошенничестве в министерстве просвещения задержан ректор “Шанинки” Сергей Зуев, он находится в ИВС на Петровке 38, сегодня суд изберет ему меру пресечения. Зуева обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей, полученных через фонд при Минпросвете (дело Раковой), свою вину он не признает. По словам друга Зуева Петра Щедровицкого, Зуева забрали из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом, и потом допрашивали в течение 30 часов. Вечером во вторник беременная дочь Зуева Дарья вышла на одиночный пикет на Петровку. Здесь ситуацию комментирует профессор “Шанинки” социолог Григорий Юдин: в вузе есть опасение, что задержание ректора имеет своей целью атаку на весь университет.

В России составлены первые административные протоколы за неисполнение требований, предъявляемых к физлицам – “иностранным агентам”. Первыми “недобросовестными иноагентами” стали руководитель общественной организации "Якутия – Наше мнение" Степан Петров и основатель движения “За права человека” Лев Пономарев, вот разговор с ним. За административным протоколом может последовать уголовное дело.

Следственный комитет объединил в одно пять уголовных дел в отношении Навального и его сторонников. Вот большое интервью с соратником Навального Владимиром Миловым – о работе заграничной команды Навального и ожиданиях от этой работы. Россия ответила на вопросы об отравлении Навального, поставленного перед ней странами – членами ОЗХО. Ответы сводятся к реплике “это не я”, но это только начало – от ОЗХО последуют новые вопросы, которые приведут к дальнейшей конфронтации с Россией.

Аплодисменты, переходящие в овацию

В Москве начала работу Госдума нового созыва – заседание открыла обнулившая Путина Валентина Терешкова (при просмотре этого видео люди за 40 могут и прослезиться – от радости возвращения в детство, юность, молодость).

Перед началом заседания у здания Госдумы был задержан акционист Федор Калинин: он стоял с “антикоррупционными” весами, предлагая взвесить депутатов при вступлении в должность, а потом по завершению их срока (так в каком-то английском городке в давние времена граждане взвешивали градоначальников – чтобы те не сильно объедали город).

Все ключевые комитеты в Госдуме достались единороссам. Какие законы ожидаются в ближайшее время от нового парламента, подробно рассказано тут. Немножко позаседав, депутаты поехали на автобусах в Кремль – встречаться с Путиным. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков говорит, что наблюдать за Думой интересно – как бывает интересно наблюдать за животными в зоопарке. Вот тут рассказывается о самых экзотических представителях думской фауны (только видео).

Прочее российское

Верховный суд России отказал историку, главе карельского “Мемориала” Юрию Дмитриеву в рассмотрении кассационной жалобы. Просто отказал. Анатолий Серышев, который, как утверждал объявленный “нежелательным” и закрытый теперь “Проект”, был заинтересован в преследовании Дмитриева и "курировал" ход уголовного дела, назначен представителем Путина в Сибирском федеральном округе.

Росфинмониторинг предлагает разрешить ФСБ и МВД без суда блокировать платежи с карт и электронных кошельков на 10 дней, если они касаются финансирования организации или проведения публичных мероприятий с нарушением порядка. Соответствующие поправки к закону о финансировании терроризма уже подготовлены.

В Екатеринбурге троих нацболов повторно арестовали на 15 суток по статье о запрещенной символике (таковой суд признал логотип незарегистрированной партии “Другая Россия”). Один из арестованных объявил голодовку прямо в зале суда.

Telegram заблокировал канал основателя “Мужского государства” Владислава Позднякова.

В Украине

Евросоюз и Украина на 23-м саммите подписали соглашение об общем авиационном пространстве – это может удешевить перелеты и расширить маршруты украинских авиакомпаний, когда и если авиация воспрянет после пандемии. В совместном заявлении участников саммита Евросоюз призывает Россию взять на себя ответственность за сбитый в небе над Донбассом малайзийский "Боинг".

В том числе и с проведением этого саммита журналист Виталий Портников связывает появление резкой статьи экс-президента Медведева об Украине. Среди других причин он называет визит в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд (пока безрезультатный) и уголовное дело против “кума Путина” Виктора Медведчука, связанное с закупками угля у лидеров донбасских сепаратистов. Коснется ли это уголовное дело бывшего президента Украины Петра Порошенко (который не отрицал, что такие закупки делались), здесь объясняет политолог Владимир Фесенко.

Вокруг света

В Беларуси возбуждено новое уголовное дело в отношении создателей Координационного совета оппозиции Светланы Тихановской и Павла Латушко – на этот раз по статье о “самовольном присвоении звания или власти должностного лица” (до двух лет). В то же время нескольких соратников незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико отпустили из СИЗО (уголовные дела против них не закрыты, на каком основании их выпустили, никто не знает). Вот рассказ сирийца, который попытался попасть в ЕС через Беларусь, но не смог и вернулся домой – по его словам, в Сирии рассказы о страданиях беженцев на нейтральной полосе считают ложью госпропаганды.

возбуждено новое уголовное дело в отношении создателей Координационного совета оппозиции Светланы Тихановской и Павла Латушко – на этот раз по статье о “самовольном присвоении звания или власти должностного лица” (до двух лет). В то же время нескольких соратников незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико отпустили из СИЗО (уголовные дела против них не закрыты, на каком основании их выпустили, никто не знает). Вот рассказ сирийца, который попытался попасть в ЕС через Беларусь, но не смог и вернулся домой – по его словам, в Сирии рассказы о страданиях беженцев на нейтральной полосе считают ложью госпропаганды. Президент Кыргызстана Садыр Жапарова отправил в отставку кабинет министров и назначил и.о. премьера главу своей администрации Акылбека Жапарова. Политолог Аида Алымбаева называет это новым шагом на пути Кыргызстана к авторитаризму.

Садыр Жапарова отправил в отставку кабинет министров и назначил и.о. премьера главу своей администрации Акылбека Жапарова. Политолог Аида Алымбаева называет это новым шагом на пути Кыргызстана к авторитаризму. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил избрать Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Касым-Жомарт Токаев предложил избрать Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Премьер Армении Никол Пашинян снова встретился с Путиным – в четвертый раз в этом году.

Никол Пашинян снова встретился с Путиным – в четвертый раз в этом году. Суд в Швеции приговорил к общественным работам дагестанку, которая вывезла в Дагестан свою 18-летнюю дочь и пыталась там насильно выдать ее замуж за незнакомого мужчину.

приговорил к общественным работам дагестанку, которая вывезла в Дагестан свою 18-летнюю дочь и пыталась там насильно выдать ее замуж за незнакомого мужчину. Рост цен на природный газ в Европе подталкивает некоторых потребителей к переходу на бурый уголь, экологически более вредный. Сегодня Еврокомиссия представит пакет мер по реагированию на рост цен на энергоносители.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 28 190. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 833 тысячи; официальное число жертв достигло к утру вторника 218 345 человек (+973 за сутки – это новый рекорд). Печальные прогнозы по дальнейшему развитию этой новой (или старой) волны читайте здесь.

Власти многих российских регионов вводят ограничения на работу общепита и сферы культуры, Москва пока не собирается этого делать, несмотря на рост числа госпитализаций. В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. В Петербурге умерла ветеран Зинаида Корнева – в прошлом году она помогла собрать 4,5 миллиона рублей для боровшихся с ковидом врачей.

Шесть ссылок

Эмигрантские судьбы. Беседа с Александром Архангельским о героине его новой книге “Русский иероглиф” Ли Иннань – дочери высокопоставленного китайского коммуниста и русской дворянки. Или разговоры с историками о советских кампаниях по возвращению эмигрантов и жертвах этих кампаний.

Беседа с Александром Архангельским о героине его новой книге “Русский иероглиф” Ли Иннань – дочери высокопоставленного китайского коммуниста и русской дворянки. Или разговоры с историками о советских кампаниях по возвращению эмигрантов и жертвах этих кампаний. Архитектура. Фрагмент из книги Кристи Андерсон “Архитектура. Торжество гармонии. Ренессанс в Европе” (изд-во “Слово”) – об отношениях господства и подчинения в этом искусстве. Или рассказ об итальянских архитекторах, создавших визуальный код русской домонгольской архитектуры.

Фрагмент из книги Кристи Андерсон “Архитектура. Торжество гармонии. Ренессанс в Европе” (изд-во “Слово”) – об отношениях господства и подчинения в этом искусстве. Или рассказ об итальянских архитекторах, создавших визуальный код русской домонгольской архитектуры. Разговоры с писателями. Интервью с Ричардом Османом, чей детектив “Клуб убийств по четвергам” стал самым продаваемым дебютным романом в Великобритании со времен “Гарри Поттера”, – к выходу русского перевода в изд-ве “Манн, Иванов и Фербер”. Или беседа с Валерием Вотриным – писателем и переводчиком, который недавно перешел с русского на английский и теперь рассказывает о впечатлениях.

Интервью с Ричардом Османом, чей детектив “Клуб убийств по четвергам” стал самым продаваемым дебютным романом в Великобритании со времен “Гарри Поттера”, – к выходу русского перевода в изд-ве “Манн, Иванов и Фербер”. Или беседа с Валерием Вотриным – писателем и переводчиком, который недавно перешел с русского на английский и теперь рассказывает о впечатлениях. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок