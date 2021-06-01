Опять самолет

Доброе утро!

В России сегодня вступает в силу закон о просветительской деятельности, который долго и упорно критиковали все к ней причастные. Что и для кого он изменит, подробно рассказано здесь. С новостями так:

Экс-главу "Открытой России" Андрея Пивоварова сняли с самолета в Пулково, допросили и собрались этапировать в Краснодар.

Российский новостной сайт Newsru.com объявил о закрытии.

Левую активистку Дарью Полюдову приговорили к шести годам колонии за пост в ВК.

Госпогранкомитет Беларуси объявил, что временный вид на жительство за границей – не основание для выезда из страны.

Разного рода нежелательные

В Пулково задержан бывший исполнительный директор “Открытой России” Андрей Пивоваров. Его сняли с рейса Петербург – Варшава, развернув самолет прямо на взлетной полосе. Позже адвокат сообщила, что он задержан в рамках уголовного дела об осуществлении деятельности “нежелательной организации”, которое было возбуждено управлением Следственного комитета по Краснодарскому краю 29 мая, то есть через два дня после того, как "Открытая Россия" объявила о полной ликвидации. По словам адвоката, после допроса Андрея Пивоварова задерживают и везут вместе с адвокатом на обыск в его квартиру, после чего он будет этапирован в Краснодар.

Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил к шести годам колонии общего режима лидера "Левого сопротивления" Дарью Полюдову – за оправдание “терроризма” с использованием интернета и призывы к “экстремистской деятельности”. Обвинения Полюдовой предъявили из-за поста в ВК о лидере чеченских боевиков Шамиле Басаеве и найденном в ее телефоне видео о Евгении Манюрове, который устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в декабре 2019 года. Ранее Дарья уже отбывала наказание за “призывы к нарушению территориальной целостности” России.

Следственный комитет возбудил еще четыре уголовных дела о реабилитации нацизма из-за портретов нацистов на сайте “Бессмертного полка”.

НКО и медиа

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предоставляющий Минюсту доступ к банковской тайне для усиления финансового контроля за некоммерческими организациями. Как говорят в Госдуме, это поспособствует “выстраиванию в России полноценного гражданского общества, которое будет выступать партнером государства”.

В России после 21 года работы закрылся новостной сайт newsru.com. В 2000 году он был создан как интернет-портал новостей НТВ по адресу ntv.ru. После того как телеканал стал частью "Газпром-Медиа", новостной сайт остался под контролем Владимира Гусинского и сменил доменное имя на newsru.com. Здесь – интервью с главредом Newsru.com Еленой Березницкой-Бруни, здесь – комментарии журналистов.

На корреспондента "Медузы" Кристину Сафонову составили протокол за работу на акции 21 апреля в поддержку Навального без аккредитации российского МИДа. В октябре 2020 года МИД выдал “Медузе” подтверждение открытия корреспондентского пункта в Москве и принял документы Кристины Сафоновой для аккредитации, но потом, на манер белорусского МИДа, навсегда замолчал.

Вокруг Навального

По результатам внутреннего расследования ФБК обвинил в похищении базы электронных адресов сторонников Навального с сервиса рассылок Mailgun своего бывшего сотрудника Федора Горожанко. В расследовании фонда утверждается, что Горожанко заплатили за это около миллиона рублей. Тот все обвинения отвергает.

На заседании Петушинского райсуда Владимирской области Навальный попросил снять его с учета как склонного к побегу. Представитель колонии сказал, что это невозможно: формально Навальный сейчас находится в тюремной больнице в колонии ИК-3, снова будет поставлен на учет с нуля в ИК-2 и шесть месяцев должен будет на нем провести. Суд решения пока не вынес, но вот рассказ о том, как с колонией Навального судились другие заключенные.

Уроженцу Чечни Сайд-Мухамеду Джумаеву, обвиняемому в применении насилия к омоновцам на акции в поддержку Навального, предстоит новое разбирательство в Тверском суде Москвы. Приговор должны были вынести вчера, но судья почему-то решил возобновить разбирательство, причем не в особом порядке, а в общем.

Следственный комитет начал проверку по делу Маргариты Юдиной, которую полицейский ударил ногой в живот на акции 23 января в Петербурге. По словам адвоката, полиция отказывается сотрудничать со следствием и не раскрывает личность ударившего Юдину силовика.

В Москве за участие в акции 21 апреля на 10 тысяч рублей оштрафована слабослышащая поэтесса, которая на самом деле в акции не участвовала. "Нашли фото, на котором не она. Потом нашли фото с ней, но вообще из другого места. Потом обнаружили-таки и показали видео, где она гуляла в центре 21 апреля, но не на акции", – объяснил адвокат суть дела. По его словам, она не могла услышать предупреждения полицейских о том, что гулять нельзя, даже если они были.

КПРФ собирается оспорить в Конституционном суде принятый на прошлой неделе законопроект о запрете участвовать в выборах для членов и сторонников организаций, признанных экстремистскими (он же "закон против ФБК"). Аргументировать будут тем, что он имеет обратную силу и поэтому неконституционен.

Прочее российское

Российский первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил крупнейшие металлургические компании страны в том, что они “нахлобучили” правительство примерно на сто миллиардов рублей и должны будут уплатить эти деньги в качестве налогов. К концу дня совокупное состояние главных “нахлобучильщиков”, совладельца "Северстали" Мордашова и совладельца "Норникеля" Потанина, сократилось в общей сложности на 1,2 миллиарда долларов.

ФСБ не опубликовала декларации за 2020 год и скрыла сведения о доходах и имуществе главы ведомства Александра Бортникова и его заместителей за последние десять лет – с 2009 по 2019 годы.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о создании 20 новых воинских подразделений у западных границ России "в ответ на действия НАТО".

В Екатеринбурге арестован бывший полицейский и ветеран чеченской войны, отрывший беспорядочный огонь со своего балкона и ранивший двух человек (здесь рассказано всё, что о нем известно); в Новосибирске суд арестовал сотрудника ДПС, обвиняемого в убийстве молодого человека (“причинение смерти по неосторожности”).

Член Общественной палаты России Мария Бутина, заслужившая столь высокую должность отсидкой в американской тюрьме за ведение лоббистской деятельности без регистрации, призвала снять все обвинения с новосибирского ДПСника и наградить его за службу. Скоро Бутина станет депутатом Госдумы – она выиграла праймериз “Единой России” в Кировской области.

На праймериз в Ростовской области победил бывший глава правительства так называемой “ДНР” Александр Бородай. Зачем “ветераны” Донбасса идут на выборы, здесь объясняет политолог Дмитрий Орешкин.

Не основание для выезда из Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей объяснил в интервью “Коммерсанту”, что суд над россиянкой Софьей Сапегой должен будет пройти в Беларуси, после чего ее могут помиловать или передать России. Адвокат, навестивший Сапегу в СИЗО, сообщил, что иногда у нее случаются панические атаки, но в целом она держится. Обвинения ей до сих пор не предъявлены.

Вот разговор с матерью и адвокатом 20-летнего Егора Дудникова – еще одного задержанного в Беларуси россиянина. В течение двух недель адвокату не дают с ним встретиться. Здесь юрист объясняет, что по закону Беларусь не обязана немедленно выдавать России Сапегу и Дудникова – другое дело, что сомнителен сам факт совершения ими каких-либо преступлений.

Государственный пограничный комитет Беларуси объявил, что временный вид на жительство в иностранном государстве не является основанием для выезда за границу – нужен постоянный. Речь идет о пересечении границы через наземные пункты пропуска.

На что Беларусь потратит очередной транш российского кредита и долго ли продержится экономика страны в случае введения западных секторальных санкций, здесь объясняет экономист Лев Львовский.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что обеспокоен перспективой создания реального союзного государства России и Беларуси.

Вокруг света

В Бельгии россиянам Сергею Медведеву и Ирине Теркиной предъявлены обвинения в отмывании денег; у них конфискованы 400 тысяч евро, полученные от продажи квартиры в центре Антверпена – эти деньги могли быть частью четырех миллионов евро, похищенных у фонда Hermitage Capital. На прошлой неделе в Латвии у гражданина России конфисковали квартиру стоимостью в 230 тысяч евро – по данным властей, она тоже была куплена на деньги, похищенные у Hermitage Capital.

В Аргентине продолжается суд по делу о кокаине в российском посольстве. На этот раз допрашивали двух женщин, делавших переводы с русского на испанский для жандармерии. Проблема в том, что они ни в каком смысле не переводчицы, и защита настаивает, что это привело к неверной интерпретации разговоров подсудимых, которые прослушивала полиция.

В Армении ушел в отставку глава МИД – уже второй после начала военных действий в Нагорном Карабахе.

В Кыргызстане задержан экс-премьер, миллиардер Омурбек Бабанов по делу о коррупции при разработке месторождения "Кумтор". Бабанов, занявший второе место на президентских выборах 2017 года, вскоре после них уехал в Россию. На досрочных президентских выборах этого года он поддержал Садыра Жапарова, после чего уголовные дела против него были прекращены. Но вот опять.

Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей, а не двух в связи с быстрым старением населения.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России внезапно упал – до 8475. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 72 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 121 501 человека (+339 за сутки).

С завтрашнего дня России возобновляет авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня – еще с семью странами. Временный запрет на полеты в Турцию продлен до 21 июня.

Шесть ссылок

Переводы. Статья П. Б. Будрина о том, как философ Густав Шпет переводил роман Лоуренса Стерна “Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена” из сборника материалов “Художественно-филологический перевод 1920–1930-х годов” (изд-во “Нестор-История”) и рецензия на эту книгу.

Статья П. Б. Будрина о том, как философ Густав Шпет переводил роман Лоуренса Стерна “Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена” из сборника материалов “Художественно-филологический перевод 1920–1930-х годов” (изд-во “Нестор-История”) и рецензия на эту книгу. Наркотики. Рассказ о том, как относились к наркотическим веществам в царской России. Или разговор с поэтом и вечным панком Александром Дельфиновым о его борьбе с общественным страхом перед наркозависимыми и мифами о веществах.

Рассказ о том, как относились к наркотическим веществам в царской России. Или разговор с поэтом и вечным панком Александром Дельфиновым о его борьбе с общественным страхом перед наркозависимыми и мифами о веществах. Менталитет. Отрывок из книги политологов Сэма Грина и Грэма Робертсона “Кто здесь власть?” (изд-во Corpus), в котором авторы уверяют, что “рабский менталитет” россиян – это миф. Или разговор с режиссером документального фильма Homo sovieticus Иво Бриедисом – о заразности всего советского.

Отрывок из книги политологов Сэма Грина и Грэма Робертсона “Кто здесь власть?” (изд-во Corpus), в котором авторы уверяют, что “рабский менталитет” россиян – это миф. Или разговор с режиссером документального фильма Homo sovieticus Иво Бриедисом – о заразности всего советского. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок