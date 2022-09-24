Все мужики будут там

Доброе утро!

Алексей Навальный умудряется высказаться против войны даже из-за решетки. Выступая по видеосвязи в суде, где он оспаривает свое первое помещение в ШИЗО, Навальный сказал: “То, что происходит сейчас – это вовлечение сотен тысяч людей в преступления, которые делает Путин. Он, как мафия, кровью связывает сотни тысяч людей этой мобилизацией и этими фейковыми референдумами” (видео). Накануне Навального снова отправили в ШИЗО на 12 суток – до этого были сроки в 3, 5, 7 и 15 суток. В новостях так:

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины, а также в "ДНР" и "ЛНР" начались так называемые референдумы о присоединении к РФ.

Сотрудники российских авиакомпаний и аэропортов массово получают повестки.

В Минобороны РФ заявили, что сотрудники из сфер IT, связи, СМИ и финансов не подлежат мобилизации, но документально это никак не закреплено.

Военкомы российских регионов меняют приказы о мобилизации – там появляется запрет на выезд из России. Выезд из Чечни уже закрыт.

Финляндия через несколько дней закроет въезд россиянам с туристическими визами.

Украинская армия расширяет плацдарм на левом берегу Оскола и ведет наступление на Лиман Донецкой области.

"Проект" рассказал о рейдерском захвате IT-компании в интересах сына Дмитрия Медведева и яхте семьи экс-президента стоимостью $100 млн.

Люди с урнами

В так называемых “ДНР” и “ЛНР”, а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области начались псевдореферендумы о присоединении к России – вот репортаж, составленный из доступных в сети и российских агентствах кадров. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко и первого замглавы херсонского облсовета Юрия Соболевского, в городах “для картинки” открылись несколько участков – на пару из них избирателей свозят, остальные стоят пустыми; “избирательные комиссии”, состоящие из человека с урной, человека с бюллетенями и двух человек с автоматами, совершают поквартирные обходы. Украинские власти рекомендуют не открывать им двери, но понимают, что люди будут действовать по обстоятельствам. По окончании голосования ожидаются новые аресты недовольных и непроголосовавших. Почему эти референдумы незаконны, объясняется здесь.

В Кремле, по данным источников “Медузы”, к пятидневному голосованию относятся как к “ритуалу с известным результатом” и ждут 90% “за” (разницу между так называемыми “ДНР” и “ЛНР” и оккупированными Запорожской и Херсонской областями планируют сделать только в явке: в “республиках” она будет 90%, а в областях – только 80%). Сергея Кириенко, детищем которого были эти псевдореферендумы, от их проведения, по слухам, отстранили, и по оргвопросам людей на местах консультирует теперь политический блок московской мэрии. Зачем Кремлю эти инсценировки народного волеизъявления, если их результаты все равно никто не признает, объясняется здесь.

Зачем Кремлю митинги в поддержку этих псевдореферендумов в российских городах, понять сложнее. Тем не менее, на эти митинги массово сгоняли студентов и работников ЖКХ. Вот фотографии с петербургского сборища у стен Петропавловки, вот репортаж с московского – на Манежной площади, а вот рассказ об участии в московской платной массовке (ее участникам было стыдно и грустно).

Евросоюз готовит новые санкции против России в ответ на мобилизацию, псевдореферендумы и угрозы Путина применить ядерное оружие, а Украина рассчитывает, что теперь переговоры с Западом о поставке систем противовоздушной обороны и противоракетной обороны “пойдут живее”.

Мобилизация с “удобством для горожан”

Ход массовой раздачи повесток россиянам показал, что объявленные Шойгу параметры не имеют никакого значения: повестки приходят всем подряд, в том числе многодетным отцам, никогда не служившим кандидатам наук и даже покойникам. Интенсивнее всего процесс идет в отдаленных регионах – вот, например, истории и фотографии из Бурятии. “Дождь” со ссылкой на аудиозапись беседы в омском военкомате пишет о трех волнах мобилизации, после завершения которых 10 ноября “все мужики будут там”. “Мужики” уже пошли (вот видео прощаний с родными), причем пошли не всегда трезвыми – в Забайкалье запретили продажу алкоголя в радиусе 300 метров от военкоматов.

Попытки бунтов пока выражаются в нескольких поджогах военкоматов, местных администраций и офиса КПРФ, а также в надписи на стене в Костроме “Анус себе мобилизуй, пёс!”. В основном граждане “сознают свой долг”: вот монолог матери троих детей из Белгородской области, мужа которой призвали – она плачет, но считает, что так надо. Почему россияне столь покорно идут на войну, здесь пытается объяснить социолог Николай Митрохин (спойлер: потому что русский человек знает, что “с государством лучше по-хорошему”).

Источник “Медузы” в одном из федеральных министерств утверждает, что всего планируется призвать 1,2 млн человек, но столицы и областные центры при этом будут затронуты по минимуму: из Москвы якобы хотят забрать 16 тысяч, а из Петербурга – 3,2. Тем не менее, в Москве “для удобства горожан” открывают пункты мобилизации в Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее Москвы, а военком Москвы направил письмо президенту столичной адвокатской палаты, в котором угрожает адвокатам уголовной ответственностью за помощь с уклонением от призыва. В то же время, на горячей линии Минобороны желающим уклониться подтвердили, что неявка в военкомат карается штрафом до 3 тысяч рублей. Во “ВКонтакте” стали появляться посты в поддержку мобилизации: в них призывников сравнивают с картошкой фри, мармеладками и содержимым женской косметички.

В Минобороны России заявили, что сотрудники сфер IT, связи, СМИ и финансов не подлежат мобилизации, но документально это никак не закреплено, и главы некоторых IT-компаний советуют сотрудникам уехать. Работники российских авиакомпаний и аэропортов массово получили повестки в течение суток после начала мобилизации (потому что работы на гражданке для них все равно нет), медики – тоже; студентов пока не берут, но заочников призывать будут. По словам секретаря генсовета “Единой России”, четыре депутата Госдумы выразили страстное желание уйти на фронт, среди них – Виталий Милонов. Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов утверждает, что воевать с Украиной призвали его сына.

Власти Узбекистана и Кыргызстана предостерегли своих граждан, временно находящихся в России, от участия в войне. Лукашенко обещает, что в Беларуси мобилизации не будет. В Украине понимают, что после объявления результатов псевдореферендумов на оккупированных территориях тоже объявят мобилизацию – президент Зеленский призвал жителей этих регионов ее, а если не получится, то при первой же возможности сдаваться в плен (как правильно это делать, объясняется тут). В России, кажется, пока не осознали, что объявленная мобилизация означает также и отправку на фронт срочников – вот этот разговор политрука с призывниками может помочь осознать этот факт (цитата: “Соскочить с этой ***ни не получится, но одно хочу сказать: я и вы попали в жопу”).

Возможности бегства

Военкомы в разных регионах России стали менять приказы о мобилизации: вместо запрета на выезд из города или района там появляется запрет на выезд за рубеж. Из Чечни, где, несмотря на заявления Кадырова, мобилизация идет полным ходом, выезжать уже фактически запретили: в грозненском аэропорту, откуда можно улететь в Стамбул, не выпускают мужчин мобилизационного возраста, в республике негласно приостановлена на неопределенное время выдача загранпаспортов. На сухопутных погранпереходах обстановка нервозная, но вот три истории успешного отъезда из Петербурга.

Уже через несколько дней повторить этот успех будет крайне трудно: Финляндия закрывает въезд для россиян с шенгенскими туристическими визами, собственные мультивизы будет аннулировать прямо на границе и предоставлять убежище для бегущих от мобилизации не собирается. Россиянам такое отношение кажется крайне несправедливым – вот спор по этому вопросу между российским журналистом Ильей Азаром и депутатом литовского парламента Жигимантасом Павиленисом. Европейцам, как и украинцам, кажется странным отсутствие воли к сопротивлению внутри России – здесь об этом рассуждает бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Война и оккупация

Американский Институт изучения войны обновил карту боевых действий в Украине: на ней видно, что бои за Лиман продолжаются, а населенный пункт Яцковка перешел под контроль украинской армии. По данным британской разведки, украинская армия смогла захватить плацдармы на восточном берегу Оскола в Харьковской области и штурмует Лиман. Вот репортаж с передовых украинских позиций в этом районе. В Херсонской области бои тоже не прекращаются. По данным New York Times, российские командующие собирались оставить Херсон, чтобы сохранить личный состав и технику, но Путин потребовал удерживать город во что бы то ни стало.

В ночь на пятницу российская армия вела обстрелы Запорожья и города Марганца Днепропетровской области (там убиты два мирных жителя). Днем Россия с моря нанесла удары по Одессе иранскими дронами-камикадзе – погиб по меньшей мере один человек. В ответ Украина лишила аккредитации посла Ирана и сокращает число дипломатов в иранском посольстве.

Минобороны Украины оценило число потерь среди своих военнослужащих в девять с лишним тысяч человек (ранее Шойгу насчитал у ВСУ 61 тысячу убитых). В боях при Бахмуте был убит лидер татарстанской ОПГ "Кусковские" Игорь Куск, отбывавший 23-летний срок в колонии строгого режима – его с почестями похоронили на родине на аллее славы в присутствии городского начальства.

Национальная полиция Украины завершила эксгумацию тел, найденных в местах массовых захоронений под Изюмом: из земли извлечены тела 202 женщин, 189 мужчин и пяти детей. 11 тел оказались настолько изувеченными, что определить их пол невозможно. На 30 из этих тел – следы пыток. Следственная комиссия ООН по Украине пришла к выводу, что российская армия совершает военные преступления на территории Украины “в огромном масштабе”.

Гипотезы о том, как Путин рассчитывает победить в этой войне, высказываются здесь: Украину он зальет кровью мобилизованных россиян, население Европы попытается подморозить, а часть европейских элит – подкупить. Президент Франции в очередной раз признался, что не может рационально объяснить действия Путина. Глава Евросовета выступил за исключение России из Совбеза ООН, а США, по данным The Washington Post, периодически отправляют в Москву непубличные предупреждения, что любое использование ядерного оружия повлечет за собой серьезные последствия для России. Какое именно ядерное оружие Россия может использовать, рассказано тут.

Тем временем в России

Разбираются с задержанными на акциях протеста в среду: многих из них больше двух суток мучали в отделениях полиции, кто-то по 10 часов сидел в автозаках, многие зафиксировали травмы, полученные при задержании. Суды назначают в основном десятисуточные аресты, в том числе журналистам – восемь суток получил репортер SOTA Артем Кригер. Сегодня ожидаются новые акции протеста, поэтому в Петербурге силовики пришли с обысками к журналистке SOTA и участникам движения “Весна”.

Преследуют злостных антивоенщиков: в Петрозаводске у 77-летней пенсионерки прошел обыск по уголовному делу о повторной “дискредитации” российской армии, в Петербурге прокурор требует пять лет лишения свободы для активиста, сжегшего на Масленицу чучело в военной форме, в Ленобласти приходили с обыском к Дмитрию Скурихину, который пишет на фасаде своего магазина антивоенные высказывания.

Следят за опасными преступниками: карельского краеведа, бывшего главу местного "Мемориала" Юрия Дмитриева, который находится в исправительной колонии в Мордовии, дважды за прошедшую неделю поместили в ШИЗО – его адвокат считает, что это было сделано ради того, чтобы Дмитриев не мешал приезжавшим в колонию вербовщикам (всего им удалось заманить на войну в Украине 150 заключенных).

По пятницам объявляют новых “иностранных агентов”: на этот раз ими стали журналист УНИАН Роман Цымбалюк, главред сайта Newsader и бывший сотрудник Радио Свобода Александр Кушнарь, ютуб-блогер Дмитрий Иванов (kamikadze_d) и глава профсоюза "Альянс учителей" Даниил Кен.

Из расследований читайте текст “Проекта” о рейдерском захвате IT-компании в интересах сына Дмитрия Медведева и яхте семьи экс-президента стоимостью $100 млн, а также рассказ об отрицательных достижениях новоизбранного президента РАН в сфере организации производства отечественных чипов (в науке у него достижений нет).

Ссылки для чтения

Философическое. Отрывок из книги Джудит Батлер “Сила ненасилия. Сцепка этики и политики” (изд-во ВШЭ) – о том, как Фрейд обнаружил в огне Первой мировой войны разрушительную силу, превосходящую человеческое желание жить. Или беседа с Михаилом Эпштейном, благостно уповающим на созидательную силу цивилизации.

Отрывок из книги Джудит Батлер “Сила ненасилия. Сцепка этики и политики” (изд-во ВШЭ) – о том, как Фрейд обнаружил в огне Первой мировой войны разрушительную силу, превосходящую человеческое желание жить. Или беседа с Михаилом Эпштейном, благостно уповающим на созидательную силу цивилизации. История русского бессмертия. Ликбез по русскому космизму, его философским предтечам и художественно-технологическим потомкам. Или фрагмент из книги философа Владислава Софронова “Положение мертвых. Ревизионистская история «русского космизма»” (изд-во V–A–C Press), посвященный гносеологиям воскрешения Николая Федорова.

Ликбез по русскому космизму, его философским предтечам и художественно-технологическим потомкам. Или фрагмент из книги философа Владислава Софронова “Положение мертвых. Ревизионистская история «русского космизма»” (изд-во V–A–C Press), посвященный гносеологиям воскрешения Николая Федорова. Как читать Житие Стефана Пермского и “Бобок” Достоевского.

Житие Стефана Пермского и “Бобок” Достоевского. Восток. 11 слов, помогающих понять культуру Индии. Или отрывок из книги Джошуа Фридмана “Японские мифы. От кицунэ и екаев до "Звонка" и "Наруто"“ (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященный рогатым демонам они, которые обитают в глуши, похищают и едят людей.

11 слов, помогающих понять культуру Индии. Или отрывок из книги Джошуа Фридмана “Японские мифы. От кицунэ и екаев до "Звонка" и "Наруто"“ (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященный рогатым демонам они, которые обитают в глуши, похищают и едят людей. Художества. Беседа с украинским художником Миколой Ридным о Харькове, новейшей украинской истории и способах ее отображения в современном искусстве. Или разговор с петербургскими художниками Дмитрием Виленским и Ольгой Егоровой (Цаплей) о вынужденном отъезде из России после обыска и допроса по делу Партии мертвых и новых работах, в числе которых фильм “Архивы канарейки”.

Беседа с украинским художником Миколой Ридным о Харькове, новейшей украинской истории и способах ее отображения в современном искусстве. Или разговор с петербургскими художниками Дмитрием Виленским и Ольгой Егоровой (Цаплей) о вынужденном отъезде из России после обыска и допроса по делу Партии мертвых и новых работах, в числе которых фильм “Архивы канарейки”. Кино. Рассказ о том, как сделан “Брат” Алексея Балабанова – от кадров и музыки до философии и диалогов. Или история кинотанца – от дадаистских перформансов с Эриком Сати до клипов Beyonce.

Рассказ о том, как сделан “Брат” Алексея Балабанова – от кадров и музыки до философии и диалогов. Или история кинотанца – от дадаистских перформансов с Эриком Сати до клипов Beyonce. Деревья и акулы. Отрывок из книги Макса Адамса “Выдающиеся деревья, которые изменили нашу жизнь” (изд-во “КоЛибри”) – о том, что делает дерево супердеревом. Или рассказ о старинной и очень популярной книге “Тени в море”, посвященной акулам и написанной двумя учеными и одним профессиональным акульим убийцей, – своего рода “Челюстях” научпопа.

Искренне Ваши,

Семь Сорок