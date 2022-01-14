Извинился за то, что извинился

Доброе утро!

HBO Max и CNN сняли документальный фильм "Навальный" – в нем рассказывается о его жизни между выходом из комы и арестом. Главный герой сетует в соцсетях, что не сможет посмотреть это кино, потому что “в тюремной библиотеке ИК-2 нет подписки на HBO Max”. О новостях телевизор тоже рассказывает ему явно не в такой конфигурации:

Замглавы российского МИД заявил, что США фактически сказали “нет” на переговорах по гарантиям безопасности. Рубль и фондовый рынок упали.

В Казахстане запущен проект по поиску пропавших во время протестов, правозащитники считают погибших.

“Мемориал” закрыл школьный конкурс по истории XX века, проводившийся с 1999 г.

Британский принц Эндрю лишен воинских званий и титула Его королевского высочества.

Адекватный ответ

В Вене состоялось заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в ходе которого обсуждалось наращивание российского военного присутствия у границ Украины и беспокойства России по поводу расширения НАТО. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сказал, что Россия не получила “адекватного ответа” на свои требования о “гарантиях безопасности” и теперь будет делать “соответствующие выводы” и принимать “все необходимые меры” для “устранения неприемлемых угроз”. Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер, в свою очередь, назвал "шантажом" требования, предъявленные Россией НАТО.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RTVI подвел итоги всей серии переговоров между Россией и Западом: продолжение консультаций в ближайшее время смысла не имеет, потому что Запад “фактически сказал «нет»” на предложения России о том, от чего должен отказаться союз НАТО, чтобы Москва была довольна. После этого заявления российский фондовой рынок вместе с курсом рубля слегка упали. Комментируя представленный в Сенате США законопроект о санкциях против России в случае ее агрессии в отношении Украины, пресс-секретарь Путина Песков сказал, что введение санкций против Путина лично – это “запредельная мера”, равнозначная разрыву отношений.

Оценивая завершившиеся переговоры, российский политолог Андрей Колесников еще раз напоминает, что решение о том, воевать с Украиной или нет, будет принимать лично Путин (и забраться к нему в голову невозможно); американист Владислав Фарапонов, отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны Запада, говорит, что сам факт обсуждения российского ультиматума был своего рода уступкой.

Российская военная техника продолжает ехать с Дальнего Востока к границам Украины – как именно она едет, здесь рассказывает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

“Коллеги” уходят из Казахстана

Министры обороны стран ОДКБ подписали решение о выводе войск из Казахстана. Российский министр обороны огласил план: сначала из Казахстана улетят “все силы наших коллег”, потом “киргизские коллеги выйдут своим ходом”, а к 19 января Казахстан покинут и российские войска. В том, что российские войска действительно будут выведены, сомневаются не только российские политологи, но и давно живущий в Австрии Альнур Мусаев – глава Комитета национальной безопасности Казахстана в 1997–2001 годах. Вот интересное интервью с ним.

Отстраненного от должности главу КНБ Карима Масимова (он задержан по делу о госизмене) подозревают еще и в попытке насильственного захвата власти; задержаны два его бывших заместителя.

Пресс-служба КНБ сообщила о завершении “антитеррористической операции” по всей стране, кроме Алматы и Алматинской и Жамбылской областей. Аэропорт Алматы начал принимать гражданские рейсы.

Поскольку казахские власти не оглашают никаких цифр о погибших и пострадавших в ходе протестов и ничего не рассказывают о загадочных “террористах, прошедших подготовку за рубежом”, общество начинает брать эту работу на себя: IT-компания BTS Digital запустила проект по поиску пропавших во время протестов, а правозащитники составляют список достоверно подтвержденных убийств простых граждан. Уже выяснилось, что среди задержанных – не только погромщики, но и журналисты и блогеры, освещавшие мирную фазу протеста. Отдельный вопрос – откуда взялись провокаторы и мародеры, стараниями которых вроде бы мирный поначалу протест превратился в погромы. Здесь лидер движения "Демократическая партия Казахстана" Жанболат Мамай излагает свою версию.

На этом фоне младшая дочь Назарбаева Алия в инстаграме поблагодарила народ Казахстана за “моральную поддержку отца” в трудное время. После этого все ее аккаунты в соцсетях исчезли. Где находится сам елбасы, по-прежнему не известно.

Тем временем в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, награждая парламентских корреспондентов, что среди журналистов не должно быть “иностранных агентов”. Собственно, до принятия Думой соответствующего закона их и не было, но поскольку закон принят и они есть, их нужно штрафовать: 500 тысяч рублей штрафа за недобросовестное иноагенство получил сайт “Кавказский узел”.

Среди наблюдателей на выборах тоже, видимо, не должно быть “иностранных агентов”. Координаторы движения за права избирателей “Голос” получают разъяснения Минюста о причинах внесения их в реестр и не устают удивляться: координатор “Голоса” в Тамбове получил “иностранное финансирование” в размере 171 рубля от марокканского студента-стоматолога (он подрабатывал таксистом и подвозил этого студента). “Иностранное финансирование” координатора самарского “Голоса” – 15 тысяч рублей, полученные в 2019 году от гражданки Франции в качестве оплаты месячной аренды квартиры.

“Международный Мемориал”, объявленный “иностранным агентом” в далеком 2016 году, а в декабре ликвидированный российским судом, закрыл школьный конкурс "Человек в истории. Россия – ХХ век", который проводился с 1999 года.

Глава Следственного комитета Бастрыкин вернулся к давней идее о том, чтобы приравнять блогеров к СМИ и таким образом получить возможность привлекать их к ответственности. МВД продолжает переживать по поводу растущей преступности среди живущих в России иностранцев – ведомство предлагает расширить перечень административных нарушений, за которые их можно высылать из страны (и, в частности, включить туда “нарушение общественного порядка”).

Депутаты от КПРФ – еще одна особая категория правонарушителей: на депутата Липецкого облсовета Александра Ушакова составлен административный протокол по статье о нарушении использования государственного гимна за то, что он перепутал творения раннего и позднего Михалкова и вместо “Россия, великая наша держава” спел “Союз нерушимый республик свободных”. Здесь административные дела против коммунистов комментирует социолог Борис Кагарлицкий.

В Чечне – свои законы. Рамзан Кадыров предъявил ультиматум ингушам: или они в трехдневный срок сформулируют имеющиеся к нему претензии, или он отнимет у них “все оставшиеся села”. Кадырова возмутило, что бывший ингушский чиновник извинился перед одним из ингушских тейпов за то, что обнял Кадырова на свадьбе – потом этот чиновник извинился перед Кадыровым за то, что извинился перед тейпом, но это не помогло.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсации семерым россиянам, незаконно задержанным на акциях в 2015–2017 годах – в общей сложности 26 400 евро.

Вокруг света

Датская разведка обвинила Россию в активизации шпионажа в Арктике.

Власти Португалии – после яростной критики со стороны журналистов и правозащитников – проверяют законность выдачи гражданства Роману Абрамовичу.

В Беларуси заблокирован сайт правозащитного центра Human Constanta; вдову основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлию Чернявскую освободили из-под домашнего ареста (но ее по-прежнему обвиняют по уголовному делу о неуплате налогов).

Бывший президент Украины Петр Порошенко, которого новые власти страны подозревают в госизмене (по этому делу арестовано все его имущество), собирается вернуться в Киев 17 января. В интервью Настоящему Времени он объясняет, почему за решеткой не окажется ни в коем случае (спойлер: у Зеленского недостанет смелости его посадить).

В туркменском городе Фарап около 200 человек пришли к администрации, чтобы выразить недовольство резким (в 7-8 раз) ростом цен на продукты, субсидируемые государством. Прибывшие на место военные в черных масках пригрозили их расстрелять, и народ быстро разошелся. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился ужесточить контроль за интернетом в стране (все, что можно заблокировать, там уже и так давно заблокировано).

Историю о том, как Литва поссорилась с Китаем из-за Тайваня, читайте здесь – конфликт вышел на уровень ЕС и может задеть другие страны.

Бывший полковник спецслужб Сирии приговорен к пожизненному заключению в Германии за участие в пытках и убийствах заключенных (в 2011 году он пытал заключенных, а чуть позже приехал в Германию в качестве беженца). Истцами по его делу выступили 24 человека, еще 50 сирийцев были свидетелями. По немецким законам преступления против человечности подпадают под универсальную юрисдикцию и могут рассматриваться немецким судом, даже если были совершены за пределами Германии.

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю сложил с себя воинские титулы и королевские обязанности. Он перестанет использовать титул Его Королевского Высочества. Заявление Букингемского дворца сделано перед началом рассмотрения в США гражданского иска о сексуальном насилии. Истица Вирджиния Джуффре утверждает, что принц Эндрю спал с ней против ее воли, когда ей было 17 лет – девочек принцу поставлял миллиардер Джеффри Эпштейн (покончил с собой в тюрьме) при посредничестве своей подруги Гислейн Максвелл (признана виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и ожидает приговора).

Хроники пандемии

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает о 21 155 новых случаев COVID-19 за сутки – это максимум с начала года. При этом смертность продолжает падать (740 человек за сутки). Наибольший прирост новых случаев фиксируется в Москве.

Госдума России не будет рассматривать закон о введении QR-кодов в общественных местах, потому что, по словам вице-спикера Петра Толстого, “существует неготовность населения воспринимать этот закон”.

Верховный суд США заблокировал действие мандата, выданного ранее президентом Байденом, на обязательную вакцинацию или тестирование на COVID-19 сотрудников средних и крупных компаний. В силе осталось требование об обязательной вакцинации сотрудников медицинских учреждений, получающих средства из госбюджета.

Шесть ссылок

Раннесоветское. Отрывок из книги историка Елены Осокиной “Золото для индустриализации. Торгсин” (изд-во “НЛО”) – о хищениях в системе торгсина. Или забавная история о том, как Крупская намекнула советским властям, что хочет уехать из СССР – и что из этого вышло.

Отрывок из книги историка Елены Осокиной “Золото для индустриализации. Торгсин” (изд-во “НЛО”) – о хищениях в системе торгсина. Или забавная история о том, как Крупская намекнула советским властям, что хочет уехать из СССР – и что из этого вышло. Французское. Историк Ольга Хорошилова рассказывает, как кабаре “Монокль” на Монпарнасе сформировало современную лесбийскую культуру и вдохновило Туве Янссон – к 90-летию заведения. Или история ресторанного гида “Мишлен” с объяснениями тонкостей ресторанного бизнеса.

Историк Ольга Хорошилова рассказывает, как кабаре “Монокль” на Монпарнасе сформировало современную лесбийскую культуру и вдохновило Туве Янссон – к 90-летию заведения. Или история ресторанного гида “Мишлен” с объяснениями тонкостей ресторанного бизнеса. Как устроено российское общество. Критический разбор нынешней системы финансирования науки и рассказ о массовом мошенничестве, которое она порождает. Или статья антрополога Александры Архиповой об аргументации и лексике, используемых в войне российских “ваксеров” и “антиваксеров”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок