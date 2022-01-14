Извинился за то, что извинился

Доброе утро!
HBO Max и CNN сняли документальный фильм "Навальный" – в нем рассказывается о его жизни между выходом из комы и арестом. Главный герой сетует в соцсетях, что не сможет посмотреть это кино, потому что “в тюремной библиотеке ИК-2 нет подписки на HBO Max”. О новостях телевизор тоже рассказывает ему явно не в такой конфигурации:
- Замглавы российского МИД заявил, что США фактически сказали “нет” на переговорах по гарантиям безопасности. Рубль и фондовый рынок упали.
- В Казахстане запущен проект по поиску пропавших во время протестов, правозащитники считают погибших.
- “Мемориал” закрыл школьный конкурс по истории XX века, проводившийся с 1999 г.
- Британский принц Эндрю лишен воинских званий и титула Его королевского высочества.
Адекватный ответ
В Вене состоялось заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в ходе которого обсуждалось наращивание российского военного присутствия у границ Украины и беспокойства России по поводу расширения НАТО. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сказал, что Россия не получила “адекватного ответа” на свои требования о “гарантиях безопасности” и теперь будет делать “соответствующие выводы” и принимать “все необходимые меры” для “устранения неприемлемых угроз”. Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер, в свою очередь, назвал "шантажом" требования, предъявленные Россией НАТО.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RTVI подвел итоги всей серии переговоров между Россией и Западом: продолжение консультаций в ближайшее время смысла не имеет, потому что Запад “фактически сказал «нет»” на предложения России о том, от чего должен отказаться союз НАТО, чтобы Москва была довольна. После этого заявления российский фондовой рынок вместе с курсом рубля слегка упали. Комментируя представленный в Сенате США законопроект о санкциях против России в случае ее агрессии в отношении Украины, пресс-секретарь Путина Песков сказал, что введение санкций против Путина лично – это “запредельная мера”, равнозначная разрыву отношений.
Оценивая завершившиеся переговоры, российский политолог Андрей Колесников еще раз напоминает, что решение о том, воевать с Украиной или нет, будет принимать лично Путин (и забраться к нему в голову невозможно); американист Владислав Фарапонов, отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны Запада, говорит, что сам факт обсуждения российского ультиматума был своего рода уступкой.
Российская военная техника продолжает ехать с Дальнего Востока к границам Украины – как именно она едет, здесь рассказывает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
“Коллеги” уходят из Казахстана
Министры обороны стран ОДКБ подписали решение о выводе войск из Казахстана. Российский министр обороны огласил план: сначала из Казахстана улетят “все силы наших коллег”, потом “киргизские коллеги выйдут своим ходом”, а к 19 января Казахстан покинут и российские войска. В том, что российские войска действительно будут выведены, сомневаются не только российские политологи, но и давно живущий в Австрии Альнур Мусаев – глава Комитета национальной безопасности Казахстана в 1997–2001 годах. Вот интересное интервью с ним.
Отстраненного от должности главу КНБ Карима Масимова (он задержан по делу о госизмене) подозревают еще и в попытке насильственного захвата власти; задержаны два его бывших заместителя.
Пресс-служба КНБ сообщила о завершении “антитеррористической операции” по всей стране, кроме Алматы и Алматинской и Жамбылской областей. Аэропорт Алматы начал принимать гражданские рейсы.
Поскольку казахские власти не оглашают никаких цифр о погибших и пострадавших в ходе протестов и ничего не рассказывают о загадочных “террористах, прошедших подготовку за рубежом”, общество начинает брать эту работу на себя: IT-компания BTS Digital запустила проект по поиску пропавших во время протестов, а правозащитники составляют список достоверно подтвержденных убийств простых граждан. Уже выяснилось, что среди задержанных – не только погромщики, но и журналисты и блогеры, освещавшие мирную фазу протеста. Отдельный вопрос – откуда взялись провокаторы и мародеры, стараниями которых вроде бы мирный поначалу протест превратился в погромы. Здесь лидер движения "Демократическая партия Казахстана" Жанболат Мамай излагает свою версию.
На этом фоне младшая дочь Назарбаева Алия в инстаграме поблагодарила народ Казахстана за “моральную поддержку отца” в трудное время. После этого все ее аккаунты в соцсетях исчезли. Где находится сам елбасы, по-прежнему не известно.
Тем временем в России
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, награждая парламентских корреспондентов, что среди журналистов не должно быть “иностранных агентов”. Собственно, до принятия Думой соответствующего закона их и не было, но поскольку закон принят и они есть, их нужно штрафовать: 500 тысяч рублей штрафа за недобросовестное иноагенство получил сайт “Кавказский узел”.
- Среди наблюдателей на выборах тоже, видимо, не должно быть “иностранных агентов”. Координаторы движения за права избирателей “Голос” получают разъяснения Минюста о причинах внесения их в реестр и не устают удивляться: координатор “Голоса” в Тамбове получил “иностранное финансирование” в размере 171 рубля от марокканского студента-стоматолога (он подрабатывал таксистом и подвозил этого студента). “Иностранное финансирование” координатора самарского “Голоса” – 15 тысяч рублей, полученные в 2019 году от гражданки Франции в качестве оплаты месячной аренды квартиры.
- “Международный Мемориал”, объявленный “иностранным агентом” в далеком 2016 году, а в декабре ликвидированный российским судом, закрыл школьный конкурс "Человек в истории. Россия – ХХ век", который проводился с 1999 года.
- Глава Следственного комитета Бастрыкин вернулся к давней идее о том, чтобы приравнять блогеров к СМИ и таким образом получить возможность привлекать их к ответственности. МВД продолжает переживать по поводу растущей преступности среди живущих в России иностранцев – ведомство предлагает расширить перечень административных нарушений, за которые их можно высылать из страны (и, в частности, включить туда “нарушение общественного порядка”).
- Депутаты от КПРФ – еще одна особая категория правонарушителей: на депутата Липецкого облсовета Александра Ушакова составлен административный протокол по статье о нарушении использования государственного гимна за то, что он перепутал творения раннего и позднего Михалкова и вместо “Россия, великая наша держава” спел “Союз нерушимый республик свободных”. Здесь административные дела против коммунистов комментирует социолог Борис Кагарлицкий.
- В Чечне – свои законы. Рамзан Кадыров предъявил ультиматум ингушам: или они в трехдневный срок сформулируют имеющиеся к нему претензии, или он отнимет у них “все оставшиеся села”. Кадырова возмутило, что бывший ингушский чиновник извинился перед одним из ингушских тейпов за то, что обнял Кадырова на свадьбе – потом этот чиновник извинился перед Кадыровым за то, что извинился перед тейпом, но это не помогло.
- Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсации семерым россиянам, незаконно задержанным на акциях в 2015–2017 годах – в общей сложности 26 400 евро.
Вокруг света
- Датская разведка обвинила Россию в активизации шпионажа в Арктике.
- Власти Португалии – после яростной критики со стороны журналистов и правозащитников – проверяют законность выдачи гражданства Роману Абрамовичу.
- В Беларуси заблокирован сайт правозащитного центра Human Constanta; вдову основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлию Чернявскую освободили из-под домашнего ареста (но ее по-прежнему обвиняют по уголовному делу о неуплате налогов).
- Бывший президент Украины Петр Порошенко, которого новые власти страны подозревают в госизмене (по этому делу арестовано все его имущество), собирается вернуться в Киев 17 января. В интервью Настоящему Времени он объясняет, почему за решеткой не окажется ни в коем случае (спойлер: у Зеленского недостанет смелости его посадить).
- В туркменском городе Фарап около 200 человек пришли к администрации, чтобы выразить недовольство резким (в 7-8 раз) ростом цен на продукты, субсидируемые государством. Прибывшие на место военные в черных масках пригрозили их расстрелять, и народ быстро разошелся. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился ужесточить контроль за интернетом в стране (все, что можно заблокировать, там уже и так давно заблокировано).
- Историю о том, как Литва поссорилась с Китаем из-за Тайваня, читайте здесь – конфликт вышел на уровень ЕС и может задеть другие страны.
- Бывший полковник спецслужб Сирии приговорен к пожизненному заключению в Германии за участие в пытках и убийствах заключенных (в 2011 году он пытал заключенных, а чуть позже приехал в Германию в качестве беженца). Истцами по его делу выступили 24 человека, еще 50 сирийцев были свидетелями. По немецким законам преступления против человечности подпадают под универсальную юрисдикцию и могут рассматриваться немецким судом, даже если были совершены за пределами Германии.
- Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю сложил с себя воинские титулы и королевские обязанности. Он перестанет использовать титул Его Королевского Высочества. Заявление Букингемского дворца сделано перед началом рассмотрения в США гражданского иска о сексуальном насилии. Истица Вирджиния Джуффре утверждает, что принц Эндрю спал с ней против ее воли, когда ей было 17 лет – девочек принцу поставлял миллиардер Джеффри Эпштейн (покончил с собой в тюрьме) при посредничестве своей подруги Гислейн Максвелл (признана виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и ожидает приговора).
Хроники пандемии
Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает о 21 155 новых случаев COVID-19 за сутки – это максимум с начала года. При этом смертность продолжает падать (740 человек за сутки). Наибольший прирост новых случаев фиксируется в Москве.
Госдума России не будет рассматривать закон о введении QR-кодов в общественных местах, потому что, по словам вице-спикера Петра Толстого, “существует неготовность населения воспринимать этот закон”.
Верховный суд США заблокировал действие мандата, выданного ранее президентом Байденом, на обязательную вакцинацию или тестирование на COVID-19 сотрудников средних и крупных компаний. В силе осталось требование об обязательной вакцинации сотрудников медицинских учреждений, получающих средства из госбюджета.
Шесть ссылок
- Раннесоветское. Отрывок из книги историка Елены Осокиной “Золото для индустриализации. Торгсин” (изд-во “НЛО”) – о хищениях в системе торгсина. Или забавная история о том, как Крупская намекнула советским властям, что хочет уехать из СССР – и что из этого вышло.
- Французское. Историк Ольга Хорошилова рассказывает, как кабаре “Монокль” на Монпарнасе сформировало современную лесбийскую культуру и вдохновило Туве Янссон – к 90-летию заведения. Или история ресторанного гида “Мишлен” с объяснениями тонкостей ресторанного бизнеса.
- Как устроено российское общество. Критический разбор нынешней системы финансирования науки и рассказ о массовом мошенничестве, которое она порождает. Или статья антрополога Александры Архиповой об аргументации и лексике, используемых в войне российских “ваксеров” и “антиваксеров”.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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