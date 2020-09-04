Берлинский пациент

Доброе утро!

Сегодня Светлана Тихановская, победившая, как полагают ее сторонники, на выборах президента Беларуси 9 августа, выступит по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН. Ранее, комментируя переговоры российского премьера Мишустина с президентом Лукашенко, Тихановская подчеркнула, что суверенитет Беларуси не может быть предметом торга. Лукашенко так не считает:

Президент Беларуси объявил российскому премьеру, что Навальный не был отравлен – просто Польша попросила Германию сделать такое заявление, чтобы “отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Беларуси”.

Двум членам Координационного совета белорусской оппозиции продлили сроки еще на 15 суток, на Лилию Власову и ее сына завели уголовное дело о неуплате налогов.

Россия отвергает обвинения в отравлении Навального.

Пригожинский политтехнолог, сидящий под арестом в Ливии, возглавляет партийный список “Родины” на выборах в Госсовет республики Коми.

Белорусский перехват и перетрях

Привычные для Александра Лукашенко “перетряхивания” высшего госчиновничества учащаются: на этот раз он назначил председателем КГБ главу Комитета госконтроля, который до начала июня был зампредседателя КГБ. Кроме того, мэра Минска поменяли местами с вице-премьером правительства. Источник внешней угрозы тоже сменился: место “тренирующей экстремистов” Украины заняла Польша, подговорившая Германию “сфальсифицировать” отравление Навального, чтобы “отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Беларуси”. “Никакого отравления Навального не было”, – сказал Лукашенко российскому премьеру Мишустину, ссылаясь на “перехват радиоэлектронной военной разведки”. В правительстве Германии сказали, что слова Лукашенко “само собой, не соответствуют действительности”.

Репрессии в Беларуси продолжаются:

Следственный комитет отчитался о возбуждении 23 уголовных дел в связи с угрозами госслужащим.

В МВД насчитали 24 задержанных 2 сентября (об этом теперь отчитываются по утрам, как о новых случаях Covid-19).

Двух известных телеведущих (бывших) Дмитрия Кохно и Дмитрия Дудинского посадили на 10 суток. В ответ театр, где по совместительству играет Дудинский, объявил забастовку.

Коллеги устроили акцию в защиту задержанных журналистов у здания МВД – в результате повязали фотокорреспондентов, снимавших происходящее.

Членам президиума Координационного совета оппозиции Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому накинули еще по 15 суток ареста.

В отношении члена Координационного совета оппозиции Лилии Власовой и ее сына возбудили уголовное дело о неуплате налогов (до семи лет тюрьмы).

Вот любопытный разговор с акционистом Алексеем Кузьмичом, который уехал из Беларуси, когда на него завели уголовное дело о порнографии за перформанс в день выборов.

При этом сайт МВД Беларуси кто-то взломал: в список разыскиваемых преступников добавлены Александр Лукашенко и глава МВД Юрий Караев – они “обвиняются” в военных преступлениях против белорусского народа.

Финский хоккейный клуб "Йокерит" отказался играть в Минске. Более четырехсот белорусских спортсменов подписались под письмом с требованием провести новые выборы.

“Хрен бы кто выпустил”

Новостей о здоровье Алексея Навального нет, но зато потоком льются заявления российских официальных лиц. С Лукашенко им, конечно, не тягаться, образ всемогущей Польши им не понятен, они винят “кураторов русофобских политических шоу” и отмечают, что “Бундесвер подчиняется ЦРУ”. Глава RT Маргарита Симоньян пишет со знанием дела, что если бы Навального отравили по приказу властей России, “то хрен бы кто его выпустил в Германию”.

Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что российские власти заинтересованы в установлении причин произошедшего с “берлинским пациентом”, но никаких обвинений не слышали и “никакие обвинения не склонны воспринимать в этой связи”. Спикер Госдумы Володин назвал отравление Навального “спланированной акцией против России” и “попыткой сдержать развитие нашей страны” (пример всегда истинного высказывания). Рассмотрение иска Дерипаски к Навальному о защите деловой репутации Дерипаски приостановлено – суд пожелал Навальному скорейшего выздоровления.

Организация по запрету химического оружия выразила серьезную озабоченность в связи с информацией об отравлении Навального “Новичком”, Евросоюз официально осудил покушение, призвал к совместной международной реакции и оставил за собой право на введение санкций.

Дополнительная литература

Эксплейнер о том, кто мог использовать запрещенное международной конвенцией вещество и точно ли этот кто-то хотел убить Навального.

Попытка ответить на мучающие всех вопросы: почему больше никто не пострадал, почему Навального сутки не выпускали из Омска и прочие.

Разговор с одним из разработчиков “Новичка” Вилом Мирзаяновым: “Я никогда не думал, что то, что мы разрабатывали и на что тратили свое время и способности, когда-нибудь станет орудием для террора”.

Российская политика

Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, снятое в Томске перед отравлением Навального. В нем рассказывается, что всеми предприятиями ЖКХ в городе владеют депутаты-единороссы и члены их семей, причем их легко можно не переизбрать, если 31 тысяча томичей примут участие в “умном голосовании” 13 сентября.

Список партии “Родина” на выборах в Госсовет республики Коми возглавляет политтехнолог Максим Шугалей, работающий на “повара Путина” Евгения Пригожина и с июля прошлого года находящийся в заключении в Ливии. Кампанию, по словам местных политиков, оплачивает лично Пригожин и она согласована в администрации президента.

Суд в Москве продлил на три месяца арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Фургал заявил, что ведущий его дело генерал-майор СК Юрий Буртовой (он занимался делом Алексея Пичугина) пригрозил отправить в СИЗО бывшую жену и приемную дочь Фургала.

В Москве прямо на улице задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.

Ространснадзор назначил штраф в 30 тысяч рублей сотруднику ФБК Георгию Албурову за съемку с дрона в Татарстане. Сегодня будет суд по депортации в Беларусь другого сотрудника ФБК, Владлена Лося.

Вот история двух блогеров из Подмосковья, расследовавших мошеннические схемы областного ритуального бизнеса: оба теперь в СИЗО.

Стихия и ужасы

В Ростовской области из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Есть погибшие и пострадавшие.

Приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о пьяной аварии, в результате которой погиб человек, будет оглашен 8 сентября. Прокурор просит 11 лет. Ефремов признал вину, закончил последнее слово стихами, посвященными погибшему, но зачем устраивался балаган на судебных заседаниях, так и не объяснил.

Родственники погибшего от пыток сотрудников ингушского Центра “Э” добились от МВД компенсации в 2,5 млн рублей.

Виновный в пытках в ярославской колонии №1 получил 3,5 года условного срока – ранее суд приговорил его к тем же 3,5 годам реального срока, но вышестоящая инстанция отменила решение и отправила дело на новое рассмотрение. Рассмотрели.

Тем временем пандемия

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России, объявленный утром в четверг, снова чуть вырос – до 4 995, всего заболевших с начала эпидемии миллион десять тысяч. Число жертв эпидемии составляло на утро четверга 17 538 человек (+114 за сутки), за день в Москве скончались еще 10 человек.

Число заражений растет повсеместно. В Бразилии общее количество инфицированных с начала пандемии перевалило за четыре миллиона. В Киеве кончаются места для госпитализации пациентов с Covid-19, но речи о возвращении радикальных ограничений нигде не идет. Напротив – Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

Коронавирус нашли у актера Роберта Паттисона, в связи с чем съемки “Бэтмена” снова остановлены. Зато Педро Альмадовар успел снять новый фильм уже после того, как переболел Covid-19, и в Венеции он очень понравился публике, утверждает Антон Долин.

В Узбекистане телевидение призывает сосредоточить усилия на борьбе с вирусом куда более опасным – с “вирусом феминизма и гомосексуализма”. В стране невиданный кризис: некоторые матери позволяют себе нанимать нянь для своих детей.

Еще суды

Апелляционный суд в США признал незаконной слежку Агентства национальной безопасности за гражданами (первым о ней рассказал живущий сейчас в России Эдвард Сноуден); в Нидерландах продолжается процесс о катастрофе MH17 над Донбассом; суд в Словакии оправдал бизнесмена, которого следствие считало заказчиком убийства журналиста Яна Куциака и его девушки, – приговор шокировал общество и руководство страны.

Шесть ссылок

Древности. Археолог Александр Бутягин рассказывает, что мы узнали о Помпеях благодаря раскопкам; синолог Владимир Малявин разъясняет возможные толкования Ырк Битиг, древнетюркской “Книги гаданий” или “Книги притч” – к выходу ее русского перевода (довольно особенного).

Археолог Александр Бутягин рассказывает, что мы узнали о Помпеях благодаря раскопкам; синолог Владимир Малявин разъясняет возможные толкования Ырк Битиг, древнетюркской “Книги гаданий” или “Книги притч” – к выходу ее русского перевода (довольно особенного). Центральноевропейская литература. Введение в драматургию Вацлава Гавела. Или рассказ Алексея Поликовского о Венской группе – существовавшем в 1952–1964 годах объединении австрийских поэтов, очень любивших провокацию.

Введение в драматургию Вацлава Гавела. Или рассказ Алексея Поликовского о Венской группе – существовавшем в 1952–1964 годах объединении австрийских поэтов, очень любивших провокацию. “И уехал в Баден-Баден”. Два фрагмента из книжки “Лев Толстой очень любил детей” (изд-во “Бомбора”): в ней воспроизводится авторская рукопись знаменитых анекдотов о русских писателях (их придумали молодые тогда художники Наталья Доброхотова-Майкова и Владимир Пятницкий, а вовсе не Хармс, которому их долгое время приписывали) с комментариями самой Доброхотовой-Майковой и составителя Софьи Багдасаровой (первый фрагмент), а также собраны статьи о традиции – вот текст Станислава Дединского о влиянии этих анекдотов на российскую журналистику.

Два фрагмента из книжки “Лев Толстой очень любил детей” (изд-во “Бомбора”): в ней воспроизводится авторская рукопись знаменитых анекдотов о русских писателях (их придумали молодые тогда художники Наталья Доброхотова-Майкова и Владимир Пятницкий, а вовсе не Хармс, которому их долгое время приписывали) с комментариями самой Доброхотовой-Майковой и составителя Софьи Багдасаровой (первый фрагмент), а также собраны статьи о традиции – вот текст Станислава Дединского о влиянии этих анекдотов на российскую журналистику. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок