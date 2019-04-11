Тень черной дыры

Доброе утро!

Начните его весело: КПРФ внесла в Госдуму законопроект, вводящий штрафы для чиновников любого ранга за публичные высказывания, которые “в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство отдельных граждан, а также социальных (профессиональных) или иных групп граждан”. Это коммунистический ответ на принятый в марте “закон Клишаса”. В остальном так:

Астрономы впервые представили фотографию черной дыры.

Президент Украины снова сдал анализы на алкоголь и наркотики, объяснив, что это вопрос национальной безопасности.

Биньямин Нетаньяху в пятый раз станет премьером Израиля. Оппозиция пообещала устроить ему нелегкую жизнь в Кнессете.

Лидеры стран ЕС согласились на отсрочку брекзита до 31 октября 2019 года.

Горизонт событий как он есть

Астрофизики из международной коллаборации Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий) продемонстрировали первое в истории изображение черной дыры. Этот объект массой в 6,5 миллиардов раз больше массы Солнца находится в центре галактики М87 в созвездии Девы на расстоянии более 50 миллионов световых лет от Солнечной системы.

Это, конечно, не фотография черной дыры, а изображение раскаленного газа, падающего на черную дыру – кольцевой структуры с темным пятном в середине. Вот понятное объяснение того, как и зачем был сделан этот снимок, тут изложена история вопроса.

Хроника текущих событий

Компания “Московский школьник”, которую связывают с “поваром Путина” Евгением Пригожиным, требует взыскать с Навального, ФБК и Любови Соболь по 500 млн рублей – так оценивается ущерб репутации, нанесенный расследованием ФБК о поставках некачественного питания в московские детсады.

В Тюмени заведено еще одно административное дело об участии в деятельности “нежелательной организации”. Обвиняемый арендовал зал, в котором выступал в том числе глава ныне ликвидированной “Открытой России” Андрей Пивоваров.

Суд в Архангельске оштрафовал семерых человек за участие в акции против строительства полигона для московского мусора. Самый крупный штраф, 200 тысяч рублей, получил журналист Дмитрий Секушкин, освещавший акцию. Еще одному журналисту назначили штраф в 30 тысяч. Остальные оштрафованы на суммы от 15 до 34 тысяч. Журналисты считают штраф воспрепятствованием профессиональной деятельности и будут подавать апелляции.

В Петербурге активистку молодежного крыла КПРФ арестовали на семь суток за принос мусора в приемную “Единой России”. Ее соратника приговорили к 40 часам обязательных работ.

Участника митинга в столице Ингушетии 26 марта Илеза Барахоева оштрафовали на 20 тысяч рублей. Его отец, лидер протестов, держит голодовку в спецприемнике, куда его поместили на 10 суток. Еще один участник арестован до 8 июня.

Бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева, проходившего по делу хакерской группировки “Шалтай-Болтай”, приговорили к шести годам за госизмену, якобы в пользу США, но дело секретное, официально ничего не известно.

Следствие просит перевести из СИЗО под домашний арест инвестора Майкла Калви и одного из его коллег, бывшего главу банка “Восточный” Алексея Кордичева. Суд состоится сегодня, а почему следствие вдруг подобрело, объясняется здесь.

Следствие арестовало имущество бывшего министра Абызова. На заседании следователь сказал, что Абызов пытался вывести деньги со счета, подлежащего аресту.

Вот печальная история о том, как полицейские сломали ногу инвалиду, который лез через забор к себе домой, а вот подробности суда над футболистами Кокориным и Мамаевым (не для слабонервных, но общая канва дела изложена тут).

1989 и 1991

Российский Следственный комитет завел дело на литовских судей, приговоривших к десяти годам бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова за его роль в штурме вильнюсской телебашни в январе 1991 года, когда погибли 13 человек.

События 30-летней давности актуализировались и в Румынии – подробности дела против бывшего президента Илиеску изложены тут.

Украина перед вторым туром

Президент Украины Петр Порошенко повторно сдал анализы на алкоголь и наркотики. Их изучением займется международная Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA). Зачем они это делают, так сразу не понять, поэтому Порошенко объяснил: "Это не прихоть, это абсолютно необходимая и важная процедура, чтобы наша 45-миллионная нация имела твердые убеждения и доверие к тому, что у нас президентом и верховным главнокомандующим не сможет стать человек, имеющий зависимость от наркотиков или от алкоголя".

После появления билбордов, на которых Порошенко противостоит Путину (в Черкасской области их хотят запретить), а так же анонсирования плакатов с Владимиром Зеленским и Максимом Галкиным, сдача анализов смущает уже меньше. Когда пройдут дебаты между Порошенко и Зеленским, по-прежнему не ясно.

В других странах

Биньямин Нетаньяху в пятый раз возглавит правительство Израиля – это рекорд в истории страны. Официально об этом сообщат на следующей неделе, но уже сейчас понятно, что у правой коалиции, которую сможет сформировать Нетаньяху, всего на пять мандатов больше, чем у левоцентристского блока “Кахоль Лаван”, и его лидеры пообещали Нетаньяху суровые бои в Кнессете.

Лидеры стран Евросоюза согласились на отсрочку брекзита до 31 октября с пересмотром вопроса в июне. Теперь Тереза Мэй должна формально принять это предложение. Получается, что Лондону придется провести выборы в Европарламент, хотя официально пока никаких комментариев нет. Зато неофициальных масса (англ.).

Президент Турции призывает отменить итоги выборов в Стамбуле (он там не победил).

Президентские выборы в Алжире назначены на 4 июля.

В Ливии, по слухам, силы фельдмаршала Халифы Хафтара сбили военный самолет, следовавший из Мисрата в сторону Триполи. Кто такой Хафтар, при чем тут Россия и что вообще происходит в Ливии, хорошо объясняется здесь.

Новости культуры

В Москве умерла Наталья Шмелькова – мемуаристка, последняя жена Венички Еврофеева; российский Минкульт все не может решиться выдать прокатное удостоверение фильму Павла Лунгина о выводе советских войск из Афганистана (недостаточно героизма); а вот интервью с отсидевшим свое организатором “похорон Путина” в Набережных Челнах.

Шесть ссылок

Отрывки из книжек. Фрагмент из автобиографии классика английской литературы Джозефа Конрада “Личное дело” – она вошла в одноименный сборник его текстов, которые никогда раньше не переводились, а вот теперь перевелись и вышли в AdMarginem. Или фрагмент о Шопене из книжки Ляли Кандауровой “Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику” (изд-во “Альпина Паблишер”).

Рассуждения о политике. Звезда политологии Иван Крастев излагает свои соображения о текущих взаимоотношениях между Россией и Европой, этнизации политики и др. Или вот хорошее объяснение о том, что происходит в польской политике с 2015 года, когда Польша, догнав Венгрию, встала в авангарде европейского авторитаризма.

Разговоры с художниками. Рижский художник Владимир Светлов рассказывает о своих взаимоотношениях со всем китайским, стрит-артист Дмитрий Аске рассуждает о диалектике легального и нелегального в уличном искусстве.

Искренне Ваши,

Семь Сорок