Наши дети не животные

Доброе утро!

Главы МИДов стран Большой семерки призвали Россию немедленно вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС, а Россия в ответ призвала провести сегодня заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить “украинские обстрелы” атомной станции. Кончится это заседание, вероятно, тем же, чем и всегда, а новости такие:

В результате российского ракетного обстрела Никопольского района Днепропетровской области погибли 13 человек.

Украина нанесла удар по мосту через Днепр в районе Каховской ГЭС.

По данным CNN, российские военные обучаются работе с иранскими беспилотниками.

Бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой предъявлено обвинение в распространении “фейков” о российской армии. Сегодня ей изберут меру пресечения.

Соратники Навального нашли у заместителя Шойгу квартиру в Майями.

Запрет на выдачу виз россиянам будет обсуждаться на встрече глав МИДов стран ЕС в Праге в конце августа.

Военные сводки

В ночь на среду российская армия обстреляла из “Градов” город Марганец Никопольского района Днепропетровской области и прилегающий к нему сельский район. Погибли 13 человек, 11 получили ранения. Повреждены более 20 многоэтажек, дом культуры, две школы, административные здания и линии электропередач. Обстрел велся с противоположного берега Днепра, где стоит Запорожская АЭС. Николаев на этот раз обстреливали “Смерчами”, ранены три человека, в том числе ребенок.

Украина, со своей стороны, нанесла удар по мосту через Днепр в районе Каховской ГЭС: в украинской армии заявили, что удар привел “к укреплению статуса моста как непригодного для использования”. Вечером в среду в так называемой “ДНР” заявили об утечке аммиака в результате обстрела пивзавода “Сармат” – в сети распространялись видео мощного пожара на окраине Донецка.

О происходящем на фронтах почти ничего не сообщается: генштаб Украинской армии пишет только об отбитых атаках россиян под Харьковом, Изюмом и Бахмутом. Американский институт изучения войны отмечает изменения в освещении Украиной военных действий на оси Харьков – Донецк. Вот новые фотографии войны.

Великобритания обещает Украине еще три ракетных установки M270 и боеприпасы к ним, а как выглядит (во времени) американская военная помощь Украине, смотрите здесь.

У россиян тоже проблемы с техникой: по данным CNN, российские военные обучаются обращению с иранскими беспилотниками прямо в Иране, а по сведениям Bloomberg, в конце июля Россия вывезла оружие и военную технику из Сирии на торговом судне "Спарта II" – чтобы обойти введенный Турцией запрет на проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.

Британская военная разведка считает, что Россия создает третий армейский корпус из добровольческих батальонов – о том, как они формируются на местах, читайте здесь. В ответ на призыв главы узбекской диаспоры Перми создать в регионе национальный батальон для войны в Украине посольство Узбекистана в России напомнило мигрантам, что им запрещено участвовать в боевых действиях. Об уровне потерь в российских войсках можно судить по вот этому подсчету убитых среди служащих 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровского края, которая запомнилась всему миру по убийствам мирных жителей в Буче и которой Путин присвоил звание “гвардейской”.

В так называемых

Украинский суд приговорил трех пленных бойцов так называемой "ДНР" к 15 годам колонии с конфискацией имущества, а суд в России отправил в колонию на 3,5 года бывшего министра “ДНР” по налогам и сборам, соратника убитого Захарченко по кличке Ташкент (его признали виновным в покушении на мошенничество, но приняли во внимание “боевые заслуги”).

В преддверии “трибуналов” над украинскими военнопленными на территории “народных республик” российские правозащитники и деятели культуры обратились к Путину на платформе change.org с просьбой предложить руководству так называемой “ДНР” ввести мораторий на смертную казнь. Примерно с тем же успехом можно было бы попросить об этом лесную нимфу.

Что произошло в Крыму

Российские власти аннексированного Крыма объявили, что в результате взрывов на территории российского военного аэродрома Саки в поселке Новофедоровка повреждения получили 62 дома, пострадали 14 человек. Российские телеканалы уделили взрывам не более минуты. В сводках украинской армии фигурировали девять уничтоженных самолетов противников, но где они были уничтожены, не сообщалось. В среду вечером были опубликованы первые спутниковые снимки аэродрома после взрывов и пожара – на них видны серьезно пострадавшая авиатехника и кратеры, на месте которых, видимо, находилось то, что и было целью атак.

Единой версии о том, что это было, нет до сих пор. Россия настаивает на “детонации боеприпасов” (эта версия неубедительна, и американский Институт изучения войны указывает, что Кремль опять провалил координацию своей информационной кампании). Среди гипотез, которые выдвигают военные эксперты – удар с беспилотника; удар украинской противокорабельной ракетой “Нептун”, переделанной для наземных целей; удар американской дальнобойной ракетой ATACMS, о поставках которых в Украину пока официально не сообщалось; проникновение украинской диверсионной группой на авиабазу или внутренняя российская диверсия. Эксперты Conflict Intelligence Team склоняются к версии с “Нептуном” или дроном-камикадзе.

Украинский военный эксперт Павел Лакийчук отмечает, что какая бы версия ни оказалась истинной, взрывы свидетельствуют о слабости российской ПВО или недоработках ФСБ при охране военных объектов в Крыму. Почему власти Украины отказываются брать на себя ответственность за случившееся и рассказывать, как именно был нанесен удар, здесь объясняет советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (спойлер: чтобы способствовать нарастанию панических настроений).

Военные документы

The Insider и Bellingcat получили доступ к архиву жалоб, с которыми российские граждане обращались в Военную прокуратуру. В обращениях речь идет о том, что срочников путем обмана и принуждения отправляют на войну, солдатам не обеспечивают нормальное питание и медицинскую помощь, контрактники специально нарушают правила устава, чтобы их отстранили от службы, а родители не могут получить информацию о своих детях. Выдержки из жалоб читайте здесь, некоторые очень выразительны: “Наши дети не животные, чтобы с ними так обращались!”

“Важные истории” публикуют отрывки из мемуаров российского десантника о состоянии армии и дел на фронте, которые он написал после двух месяцев, проведенных в Украине. Он утверждает, что большинство военных крайне недовольны происходящим и не хотят никого убивать, но…

The Insider передает рассказ российского отказника о пытках, которые применяли к нему и таким же, как он, на территории так называемой “ЛНР”. В итоге он согласился поехать на передовую, где был ранен, после чего смог вернуться в Россию. Теперь он намерен подать заявление о пытках в Следственный комитет.

“Холод” рассказывает историю 20-летнего срочника, контракт за которого подписал командир, чтобы отправить его в Украину. Он вернулся живым, уволился со службы, написал заявление в прокуратуру на своих командиров, но теперь планирует вернуться на фронт уже добровольцем.

Рассказы сибиряков о том, как они уговаривали своих близких отказаться от “командировки” в Украину, но те не вняли, уехали и погибли, читайте здесь.

Рассказы украинцев из разных городов о том, как им пришлось голодать под российскими обстрелами, публикует “Медуза”.

Едва ли не самый поразительный российский военный документ – история из приграничных Курской и Белградской областей о том, как идейные сторонники “спецоперации” пишут доносы на волонтеров, помогающих российским военным.

Международное эхо войны

В Евросоюзе и Великобритании вступил в силу полный запрет на импорт российского угля. Частичный отказ от российской нефти намечен на декабрь.

Вопрос о прекращении выдачи виз россиянам будет обсуждаться в конце августа в Праге на встрече глав МИДов стран Евросоюза – вот контекст, в котором на этот вопрос смотрят в Европе. Здесь обоснованность предложения, выдвинутого президентом Украины, обсуждают депутат Верховной Рады Мария Мезенцева и главред “Новой газеты. Европа” Кирилл Мартынов.

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил ордена Гедиминаса литовских фигуристов, бронзовых призеров чемпионата мира 2000 года Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса за участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.

Израильское агентство по репатриации "Сохнут" допускает свой полный уход из России и перевод работы в удаленные форматы.

В США начали расследовать историю инвестиций, который российский миллиардер Абрамович на протяжении десятилетий делал в США.

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг ушел из организации из-за несогласия с публикацией доклада о возможных нарушениях Вооруженными силами Украины законов войны.

Швейцария согласилась представлять интересы Украины в России. Если Москва одобрит это предложение, россияне смогут получать украинские визы через швейцарские консульства, а Украина сможет оказывать помощь своим находящимся в России гражданам через швейцарских дипломатов.

Скрипят российские гайки

Команда Навального выпустила расследование о замминистра обороны России Алексее Криворучко: его дети имеют гражданство США, сам он долгое время был обладателем роскошной квартиры в Майями, но потом стал заместителем министра и в течение двух с половиной лет после своего назначения закупал оружие для российской армии у самого себя – вернее, у частично принадлежавшего ему завода “Калашников”. Сейчас этот завод принадлежит бывшим бандитам, а все сведения о Криворучко глубоко засекречены.

Активистки из "Феминистского антивоенного сопротивления" разместили под окнами петербургского роддома надпись "Ты родила сына не для войны". Похожие акции прошли в Москве и Ижевске. Но госвойна с антивоенщиной продолжается:

Утром в среду прошел обыск у бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, прославившейся своей антивоенной акцией в программе “Время”. После обыска, который проводили сразу 10 оперативников, ее увезли на допрос, после которого предъявили обвинение по уголовному делу о распространении “фейков” про российскую армию (до 10 лет колонии). Фейком следствие считает плакат “Путин – убийца, его солдаты – фашисты”, с которым Овсянникова выходила на набережную реки Москвы. Сегодня суд должен избрать ей меру пресечения.

По делу о “фейках” заочно арестован депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко (ранее он находился под запретом определенных действий).

Прекратившую свою деятельность “Новую газету” оштрафовали на 350 тысяч рублей за удаленную статью Елены Костюченко о российской оккупации Херсона. В июле Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать свидетельство о регистрации "Новой газеты" недействительным.

В Москве на кандидатов в муниципальные депутаты Марию Волох и Сергея Смирнова составили протоколы о “дискредитации” армии.

Несколько прояснилась история с арестами администраторов популярных телеграм-каналов. В начале августа суд в Москве арестовал троих сотрудников медиагруппы "Патриот" Евгения Пригожина. Они администрировали канал "Проект СКАНЕР", изначально созданный как двойник-спойлер посвященного коррупции телеграм-канала “Муниципальный сканер”, который основал глава Conflic Intelligence Team Руслан Левиев. Тем не менее, двойник-спойлер – то ли всерьез, то ли для дискредитации оппозиции – стал критиковать власти. В чем конкретно обвиняют пригожинских сотрудников, по-прежнему неясно. В среду суд в Москве арестовал бывшую журналистку "Коммерсанта" и "Известий", а ныне автора телеграм-канала “Адские бабки” Александру Баязитову: ее обвиняют в вымогательстве у Промсвязьбанка, а она уверяет, что просто написала материал о коррупции в этом банке: именно он повинен в “наших неудачах в Украине”, потому что через этот банк проходят все оборонные заказы. Вместе с Баязитовой арестованы пиар-консультанты Ольга Архарова и Инна Чурилова, курирующие сеть анонимных телеграм-каналов. Архарова признала свою вину частично, а Чурилова – в полном объеме (что конкретно она сделала, так и осталось непонятным).

Прочие истории:

Подробный рассказ о деле калининградского активиста Вадима Хайруллина, которому дали год условно по “дадинской статье” о неоднократных нарушениях на митингах за акции в поддержку Навального 2021 года. Прокуратура просила приговорить Хайруллина к двум годам условно, но суд решил не миндальничать.

Депутат екатеринбургской облдумы Алексей Холодарёв арестован на 14 суток по статье о “демонстрации экстремистской символики” за пост пятилетней давности – и даже не пост, а репост фильма ФБК о Дмитрии Медведеве “Он вам не Димон”. Приговор по этой статье на год лишает человека права быть избранным.

Роскомнадзор потребовал от издания РБК удалить статью 2015 года, основанную на проведенном “Диссернетом” анализе докторской директора СВР Сергея Нарышкина. Основание – наличие в статье сведений, “порочащих честь и достоинство Хабриевой Т.Я.”. Вице-президент РАН и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию России Талия Хабриева была научным консультантом докторской Нарышкина, а “Диссернет” нашел в этой диссертации плагиат. Статью удалили.

Вокруг света

В Беларуси от двух лет "домашней химии" до 16 лет колонии усиленного режима получили пятеро жителей Бобруйска за "терроризм" на железных дорогах и сожжение чучела Лукашенко (все эти действия были совершены в 2021 году, еще до войны).

Ко второй годовщине белорусских протестов были опубликованы результаты общественного расследования об избиениях и пытках во Фрунзенском РУВД Минска осенью 2020 года – вот рассказ о том, как оно проводилось и к каким выводам пришло.

Жителя Карагандинской области Казахстана арестовали на семь суток за нанесение символа Z на танк в парке (“мелкое хулиганство”).

В Болгарии назревает пропутинский реванш – вот рассказ о том, в каком состоянии страна подходит к внеочередным парламентским выборам.

Китай завершил маневры, связанные с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, и назвал “воссоединение” с Тайванем неизбежным.

Суд в Нью-Йорке рассматривает дело о финансовых махинациях в компаниях, связанных с Дональдом Трампом. Трамп приехал в суд дать показания, но отказался отвечать на большинство вопросов, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя и своих близких.

Шесть ссылок

Кино. Отрывок из книги киноведа Андрея Плахова “История и миф. Красота и смерть” (изд-во “Сеанс”), посвященный “Леопарду” Лукино Висконти. Или рассказ о палестинском кино.

Отрывок из книги киноведа Андрея Плахова “История и миф. Красота и смерть” (изд-во “Сеанс”), посвященный “Леопарду” Лукино Висконти. Или рассказ о палестинском кино. Театр. Рассказ о том, как театральный шут Арлекин завоевал мир и пал в бою с цензурой. Или фрагмент из романа-дневника французского драматурга Артюра Адамова “Человек и дитя” (изд-во Jaromir Hladik Press) – он был написан на койке психиатрической лечебницы в качестве логотерапии.

Рассказ о том, как театральный шут Арлекин завоевал мир и пал в бою с цензурой. Или фрагмент из романа-дневника французского драматурга Артюра Адамова “Человек и дитя” (изд-во Jaromir Hladik Press) – он был написан на койке психиатрической лечебницы в качестве логотерапии. Морские жители. Фрагмент из книги биолога Ольги Филатовой “Облачно, возможны косатки” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный зрению, слуху и приспособлениям для сохранения тепла у китообразных. Или рассказ о том, как тунец провоцировал мировые конфликты и влиял на судьбы человечества.

Искренне Ваши,

Семь Сорок