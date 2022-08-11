Наши дети не животные

Доброе утро!
Главы МИДов стран Большой семерки призвали Россию немедленно вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС, а Россия в ответ призвала провести сегодня заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить “украинские обстрелы” атомной станции. Кончится это заседание, вероятно, тем же, чем и всегда, а новости такие:
- В результате российского ракетного обстрела Никопольского района Днепропетровской области погибли 13 человек.
- Украина нанесла удар по мосту через Днепр в районе Каховской ГЭС.
- По данным CNN, российские военные обучаются работе с иранскими беспилотниками.
- Бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой предъявлено обвинение в распространении “фейков” о российской армии. Сегодня ей изберут меру пресечения.
- Соратники Навального нашли у заместителя Шойгу квартиру в Майями.
- Запрет на выдачу виз россиянам будет обсуждаться на встрече глав МИДов стран ЕС в Праге в конце августа.
Военные сводки
В ночь на среду российская армия обстреляла из “Градов” город Марганец Никопольского района Днепропетровской области и прилегающий к нему сельский район. Погибли 13 человек, 11 получили ранения. Повреждены более 20 многоэтажек, дом культуры, две школы, административные здания и линии электропередач. Обстрел велся с противоположного берега Днепра, где стоит Запорожская АЭС. Николаев на этот раз обстреливали “Смерчами”, ранены три человека, в том числе ребенок.
Украина, со своей стороны, нанесла удар по мосту через Днепр в районе Каховской ГЭС: в украинской армии заявили, что удар привел “к укреплению статуса моста как непригодного для использования”. Вечером в среду в так называемой “ДНР” заявили об утечке аммиака в результате обстрела пивзавода “Сармат” – в сети распространялись видео мощного пожара на окраине Донецка.
О происходящем на фронтах почти ничего не сообщается: генштаб Украинской армии пишет только об отбитых атаках россиян под Харьковом, Изюмом и Бахмутом. Американский институт изучения войны отмечает изменения в освещении Украиной военных действий на оси Харьков – Донецк. Вот новые фотографии войны.
Великобритания обещает Украине еще три ракетных установки M270 и боеприпасы к ним, а как выглядит (во времени) американская военная помощь Украине, смотрите здесь.
У россиян тоже проблемы с техникой: по данным CNN, российские военные обучаются обращению с иранскими беспилотниками прямо в Иране, а по сведениям Bloomberg, в конце июля Россия вывезла оружие и военную технику из Сирии на торговом судне "Спарта II" – чтобы обойти введенный Турцией запрет на проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.
Британская военная разведка считает, что Россия создает третий армейский корпус из добровольческих батальонов – о том, как они формируются на местах, читайте здесь. В ответ на призыв главы узбекской диаспоры Перми создать в регионе национальный батальон для войны в Украине посольство Узбекистана в России напомнило мигрантам, что им запрещено участвовать в боевых действиях. Об уровне потерь в российских войсках можно судить по вот этому подсчету убитых среди служащих 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровского края, которая запомнилась всему миру по убийствам мирных жителей в Буче и которой Путин присвоил звание “гвардейской”.
В так называемых
Украинский суд приговорил трех пленных бойцов так называемой "ДНР" к 15 годам колонии с конфискацией имущества, а суд в России отправил в колонию на 3,5 года бывшего министра “ДНР” по налогам и сборам, соратника убитого Захарченко по кличке Ташкент (его признали виновным в покушении на мошенничество, но приняли во внимание “боевые заслуги”).
В преддверии “трибуналов” над украинскими военнопленными на территории “народных республик” российские правозащитники и деятели культуры обратились к Путину на платформе change.org с просьбой предложить руководству так называемой “ДНР” ввести мораторий на смертную казнь. Примерно с тем же успехом можно было бы попросить об этом лесную нимфу.
Что произошло в Крыму
Российские власти аннексированного Крыма объявили, что в результате взрывов на территории российского военного аэродрома Саки в поселке Новофедоровка повреждения получили 62 дома, пострадали 14 человек. Российские телеканалы уделили взрывам не более минуты. В сводках украинской армии фигурировали девять уничтоженных самолетов противников, но где они были уничтожены, не сообщалось. В среду вечером были опубликованы первые спутниковые снимки аэродрома после взрывов и пожара – на них видны серьезно пострадавшая авиатехника и кратеры, на месте которых, видимо, находилось то, что и было целью атак.
Единой версии о том, что это было, нет до сих пор. Россия настаивает на “детонации боеприпасов” (эта версия неубедительна, и американский Институт изучения войны указывает, что Кремль опять провалил координацию своей информационной кампании). Среди гипотез, которые выдвигают военные эксперты – удар с беспилотника; удар украинской противокорабельной ракетой “Нептун”, переделанной для наземных целей; удар американской дальнобойной ракетой ATACMS, о поставках которых в Украину пока официально не сообщалось; проникновение украинской диверсионной группой на авиабазу или внутренняя российская диверсия. Эксперты Conflict Intelligence Team склоняются к версии с “Нептуном” или дроном-камикадзе.
Украинский военный эксперт Павел Лакийчук отмечает, что какая бы версия ни оказалась истинной, взрывы свидетельствуют о слабости российской ПВО или недоработках ФСБ при охране военных объектов в Крыму. Почему власти Украины отказываются брать на себя ответственность за случившееся и рассказывать, как именно был нанесен удар, здесь объясняет советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (спойлер: чтобы способствовать нарастанию панических настроений).
Военные документы
- The Insider и Bellingcat получили доступ к архиву жалоб, с которыми российские граждане обращались в Военную прокуратуру. В обращениях речь идет о том, что срочников путем обмана и принуждения отправляют на войну, солдатам не обеспечивают нормальное питание и медицинскую помощь, контрактники специально нарушают правила устава, чтобы их отстранили от службы, а родители не могут получить информацию о своих детях. Выдержки из жалоб читайте здесь, некоторые очень выразительны: “Наши дети не животные, чтобы с ними так обращались!”
- “Важные истории” публикуют отрывки из мемуаров российского десантника о состоянии армии и дел на фронте, которые он написал после двух месяцев, проведенных в Украине. Он утверждает, что большинство военных крайне недовольны происходящим и не хотят никого убивать, но…
- The Insider передает рассказ российского отказника о пытках, которые применяли к нему и таким же, как он, на территории так называемой “ЛНР”. В итоге он согласился поехать на передовую, где был ранен, после чего смог вернуться в Россию. Теперь он намерен подать заявление о пытках в Следственный комитет.
- “Холод” рассказывает историю 20-летнего срочника, контракт за которого подписал командир, чтобы отправить его в Украину. Он вернулся живым, уволился со службы, написал заявление в прокуратуру на своих командиров, но теперь планирует вернуться на фронт уже добровольцем.
- Рассказы сибиряков о том, как они уговаривали своих близких отказаться от “командировки” в Украину, но те не вняли, уехали и погибли, читайте здесь.
- Рассказы украинцев из разных городов о том, как им пришлось голодать под российскими обстрелами, публикует “Медуза”.
- Едва ли не самый поразительный российский военный документ – история из приграничных Курской и Белградской областей о том, как идейные сторонники “спецоперации” пишут доносы на волонтеров, помогающих российским военным.
Международное эхо войны
- В Евросоюзе и Великобритании вступил в силу полный запрет на импорт российского угля. Частичный отказ от российской нефти намечен на декабрь.
- Вопрос о прекращении выдачи виз россиянам будет обсуждаться в конце августа в Праге на встрече глав МИДов стран Евросоюза – вот контекст, в котором на этот вопрос смотрят в Европе. Здесь обоснованность предложения, выдвинутого президентом Украины, обсуждают депутат Верховной Рады Мария Мезенцева и главред “Новой газеты. Европа” Кирилл Мартынов.
- Президент Литвы Гитанас Науседа лишил ордена Гедиминаса литовских фигуристов, бронзовых призеров чемпионата мира 2000 года Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса за участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.
- Израильское агентство по репатриации "Сохнут" допускает свой полный уход из России и перевод работы в удаленные форматы.
- В США начали расследовать историю инвестиций, который российский миллиардер Абрамович на протяжении десятилетий делал в США.
- Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг ушел из организации из-за несогласия с публикацией доклада о возможных нарушениях Вооруженными силами Украины законов войны.
- Швейцария согласилась представлять интересы Украины в России. Если Москва одобрит это предложение, россияне смогут получать украинские визы через швейцарские консульства, а Украина сможет оказывать помощь своим находящимся в России гражданам через швейцарских дипломатов.
Скрипят российские гайки
Команда Навального выпустила расследование о замминистра обороны России Алексее Криворучко: его дети имеют гражданство США, сам он долгое время был обладателем роскошной квартиры в Майями, но потом стал заместителем министра и в течение двух с половиной лет после своего назначения закупал оружие для российской армии у самого себя – вернее, у частично принадлежавшего ему завода “Калашников”. Сейчас этот завод принадлежит бывшим бандитам, а все сведения о Криворучко глубоко засекречены.
Активистки из "Феминистского антивоенного сопротивления" разместили под окнами петербургского роддома надпись "Ты родила сына не для войны". Похожие акции прошли в Москве и Ижевске. Но госвойна с антивоенщиной продолжается:
- Утром в среду прошел обыск у бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, прославившейся своей антивоенной акцией в программе “Время”. После обыска, который проводили сразу 10 оперативников, ее увезли на допрос, после которого предъявили обвинение по уголовному делу о распространении “фейков” про российскую армию (до 10 лет колонии). Фейком следствие считает плакат “Путин – убийца, его солдаты – фашисты”, с которым Овсянникова выходила на набережную реки Москвы. Сегодня суд должен избрать ей меру пресечения.
- По делу о “фейках” заочно арестован депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко (ранее он находился под запретом определенных действий).
- Прекратившую свою деятельность “Новую газету” оштрафовали на 350 тысяч рублей за удаленную статью Елены Костюченко о российской оккупации Херсона. В июле Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать свидетельство о регистрации "Новой газеты" недействительным.
- В Москве на кандидатов в муниципальные депутаты Марию Волох и Сергея Смирнова составили протоколы о “дискредитации” армии.
Несколько прояснилась история с арестами администраторов популярных телеграм-каналов. В начале августа суд в Москве арестовал троих сотрудников медиагруппы "Патриот" Евгения Пригожина. Они администрировали канал "Проект СКАНЕР", изначально созданный как двойник-спойлер посвященного коррупции телеграм-канала “Муниципальный сканер”, который основал глава Conflic Intelligence Team Руслан Левиев. Тем не менее, двойник-спойлер – то ли всерьез, то ли для дискредитации оппозиции – стал критиковать власти. В чем конкретно обвиняют пригожинских сотрудников, по-прежнему неясно. В среду суд в Москве арестовал бывшую журналистку "Коммерсанта" и "Известий", а ныне автора телеграм-канала “Адские бабки” Александру Баязитову: ее обвиняют в вымогательстве у Промсвязьбанка, а она уверяет, что просто написала материал о коррупции в этом банке: именно он повинен в “наших неудачах в Украине”, потому что через этот банк проходят все оборонные заказы. Вместе с Баязитовой арестованы пиар-консультанты Ольга Архарова и Инна Чурилова, курирующие сеть анонимных телеграм-каналов. Архарова признала свою вину частично, а Чурилова – в полном объеме (что конкретно она сделала, так и осталось непонятным).
Прочие истории:
- Подробный рассказ о деле калининградского активиста Вадима Хайруллина, которому дали год условно по “дадинской статье” о неоднократных нарушениях на митингах за акции в поддержку Навального 2021 года. Прокуратура просила приговорить Хайруллина к двум годам условно, но суд решил не миндальничать.
- Депутат екатеринбургской облдумы Алексей Холодарёв арестован на 14 суток по статье о “демонстрации экстремистской символики” за пост пятилетней давности – и даже не пост, а репост фильма ФБК о Дмитрии Медведеве “Он вам не Димон”. Приговор по этой статье на год лишает человека права быть избранным.
- Роскомнадзор потребовал от издания РБК удалить статью 2015 года, основанную на проведенном “Диссернетом” анализе докторской директора СВР Сергея Нарышкина. Основание – наличие в статье сведений, “порочащих честь и достоинство Хабриевой Т.Я.”. Вице-президент РАН и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию России Талия Хабриева была научным консультантом докторской Нарышкина, а “Диссернет” нашел в этой диссертации плагиат. Статью удалили.
Вокруг света
- В Беларуси от двух лет "домашней химии" до 16 лет колонии усиленного режима получили пятеро жителей Бобруйска за "терроризм" на железных дорогах и сожжение чучела Лукашенко (все эти действия были совершены в 2021 году, еще до войны).
- Ко второй годовщине белорусских протестов были опубликованы результаты общественного расследования об избиениях и пытках во Фрунзенском РУВД Минска осенью 2020 года – вот рассказ о том, как оно проводилось и к каким выводам пришло.
- Жителя Карагандинской области Казахстана арестовали на семь суток за нанесение символа Z на танк в парке (“мелкое хулиганство”).
- В Болгарии назревает пропутинский реванш – вот рассказ о том, в каком состоянии страна подходит к внеочередным парламентским выборам.
- Китай завершил маневры, связанные с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, и назвал “воссоединение” с Тайванем неизбежным.
- Суд в Нью-Йорке рассматривает дело о финансовых махинациях в компаниях, связанных с Дональдом Трампом. Трамп приехал в суд дать показания, но отказался отвечать на большинство вопросов, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя и своих близких.
Шесть ссылок
- Кино. Отрывок из книги киноведа Андрея Плахова “История и миф. Красота и смерть” (изд-во “Сеанс”), посвященный “Леопарду” Лукино Висконти. Или рассказ о палестинском кино.
- Театр. Рассказ о том, как театральный шут Арлекин завоевал мир и пал в бою с цензурой. Или фрагмент из романа-дневника французского драматурга Артюра Адамова “Человек и дитя” (изд-во Jaromir Hladik Press) – он был написан на койке психиатрической лечебницы в качестве логотерапии.
- Морские жители. Фрагмент из книги биолога Ольги Филатовой “Облачно, возможны косатки” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный зрению, слуху и приспособлениям для сохранения тепла у китообразных. Или рассказ о том, как тунец провоцировал мировые конфликты и влиял на судьбы человечества.
Искренне Ваши,
Семь Сорок