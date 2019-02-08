Здравый смысл непригоден

Доброе утро!

Институт оборонных исследований при министерстве обороны Швеции утверждает в своем новом докладе, что Россия готовится к масштабной войне. В комитете по обороны Госдумы говорят, что это не так, российское министерство обороны молчит – оно вообще любит молчать, в том числе и по поводу гибели российских военных в Сирии. Прочие новости:

ООН критикует Россию за криминализацию религии. В Мордовии и на Урале – новые задержания Свидетелей Иеговы.

Аспиранта мехмата МГУ, задержанного по делу об изготовлении бомбы, отпустили из полиции и тут же снова задержали – уже по делу о поджоге офиса “Единой России”.

У Петрова и Боширова был сообщник с паспортом на имя Сергея Федотова, утверждается сразу в нескольких расследованиях.

Верховная Рада Украины закрепила в конституции курс на вступление в НАТО и ЕС.

Франция впервые с 1940 года отозвала своего посла из Италии.

Тоже христиане

Верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет обвинила Россию в криминализации религии и нарушении Международного пакта о гражданских и политических правах в связи с шестилетним приговором, вынесенным лидеру орловской общины Свидетелей Иеговы гражданину Дании Деннису Кристенсену.

Пресс-секретарь Путина Песков, комментируя этот приговор, сказал, что нельзя “оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла” – надо, мол, оперировать понятиями законности.

В 2017 году Верховный суд РФ признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. В декабре прошлого года Путин назвал это решение “чушью” (потому что “Свидетели Иеговы – тоже христиане”), тем не менее преследования продолжаются: в четверг задержали членов общин Свидетелей Иеговы в Мордовии и Ханты-Мансийском автономном округе.

Еще экстремизм и хулиганство

Суд оштрафовал издание “Псковская лента новостей” на 200 тысяч рублей – за публикацию все того же эфира “Эха Москвы в Пскове”, за который уже оштрафовали местное “Эхо Москвы” и преследуют журналистку Светлану Прокопьеву (она будто бы оправдывала терроризм). Прокопьева побывала на очередном допросе, подробно история давления на нее изложена тут.

Аспиранта мехмата МГУ Азата Мифхатова утром в четверг отпустили из подмосковной полиции, где его держали (и пытали) в связи с делом об изготовлении взрывного устройства (но арестовать так и не смогли). Через несколько часов, уже в Москве, его снова задержали – теперь по уголовному делу о хулиганстве, заведенному в связи с поджогом офиса “Единой России” в Ховрино 31 января.

Зато от частичной декриминализации “экстремистской” статьи 282 выиграл бывший полковник ГРУ Владимир Квачков: его отпускают из колонии, где он сидел за подготовку мятежа плюс возбуждение ненависти и вражды. Приговор за второе отменили.

Снежный плен, долговая яма и украденный газ

Петербург второй раз за десять лет переживает снежную блокаду (предыдущий раз такое было в 2011 году). Снег из города не вывозится, тротуары не чистятся, сотни человек пострадали, один – студент химико-фармацевтического университета – погиб. В связи с этим задержан проректор вуза, ответственный за чистку крыш. В Саратове под тяжестью снега обрушились несколько жилых домов.

В Кемеровской области медучреждения накопили 1,7 млрд рублей долгов по кредитам, которые они брали, чтобы выполнить указ Путина о повышении зарплат медикам. Ну а чтобы не дай бог эту проблему никто не взялся решать, в Кемерове и Новокузнецке отменили прямые выборы мэров.

Следственный комитет в Москве начал проверку руководства Следственного комитета Карачаево-Черкесии в связи с делом Арашуковых. Вот здесь хороший путеводитель по клану Арашуковых, их связам и их недвижимости, а тут ведущий эксперт Игорь Юшков объясняет, как можно украсть 30 млрд рублей на газе.

Петров и Боширов снова с нами

Британская Telegraph утверждает, что в деле об отравлении Скрипалей появился третий подозреваемый, некто Сергей Федотов (это его имя по ГРУшному паспорту). Федотов не ездил в Солсбери из Лондона и не улетел вместе с Чепигой и Мишкиным в Москву. Британские власти не комментировали публикацию, российский МИД сказал, что это “вброс на фоне брекзита”.

В совместном расследовании The Insider и Bellingcat утверждается, что этот самый Федотов может быть связан с отравлением “Новичком” болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Гебрев, как и Скрипаль, остался жив и связывает покушение с тем, что он занимался поставками оружия Украине.

Тот же Bellingcat нашел косвенные подтверждения того, что документы бойцам “ЧВК Вагнера” (их номера обнародовала Служба безопасности Украины) выдают в том же паспортном столе, что и ГРУшникам Петрову и Боширову. Из чего, в общем, не может не следовать, что это делается с ведома и по указанию российских государственных ведомств.

В мире еще неспокойнее

Верховная Рада Украины закрепила в конституции курс на вступление в НАТО и ЕС. Осталось только узнать, что об этом думают в ЕС.

Сейчас там думают в основном о брекзите. По итогам очередной встречи Жан-Клода Юнкера с Терезой Мэй сделано заявление: ЕС готов изменить политическую декларацию о брекзите, но не сам договор, если это поспособствует одобрению договора британским парламентом. Сегодня Мэй едет в Ирландию поговорить в очередной раз о границе. (Для читающих по-английски – очень любопытная подборка эссе о том, как брекзит воспринимается в разных странах Европы).

Сегодня в Брюсселе будет рассматриваться изменение европейской газовой директивы, которое затронет строительство “Северного потока–2”. Германия выступает против изменения, Франция его поддерживает. Единства нет.

Франция отозвала своего посла из Рима из-за “безосновательных нападок и возмутительных ремарок” в адрес Парижа. Последний раз такое было в 1940 году. Членам нынешнего правого итальянского правительства очень не нравится президент Макрон. Макрону правое итальянское правительство тоже не нравится. Палаццо Фарнезе пустует. А там Карраччи!

В США любовнику Марии Бутиной Полу Эриксону предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег. С делом Бутиной это не связано – ну разве что тем, что часть отмытых денег достались ей.

Шесть ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок