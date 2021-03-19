Осудить до обеда

Доброе утро!

В ответ на запрос депутата петербургского заксобрания МВД России пояснило, что нагрудные жетоны сотрудников полиции нужны для того, чтобы их идентифицировало начальство, а не граждане. Звонок – для учителя, мы помним. А новости такие:

Якутского шамана Габышего признали невменяемым.

Полк Кадырова пожаловался Путину на “гнусные нападки” “Новой газеты”.

Путин ответил на слова Байдена детской дразнилкой “Кто как обзывается, тот так и называется” и вызвал его на дебаты.

Светлана Тихановская призвала белорусов голосовать за переговоры с властью.

Неевропейская страна

По данным “Левада-центра”, две трети россиян считают Россию неевропейской страной. С 2008 года число граждан, сознающих себя европейцами, сократилось почти вдвое. И для этого есть некоторые основания:

По итогам психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в психоневрологическом диспансере Якутска, шаман Александр Габышев признан невменяемым. Теперь его, скорее всего, отправят на принудительное лечение.

Следователь по делу бывшего журналиста “Коммерсанта” Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, повышен в звании и должности. Был следователем – стал старшим следователем, был подполковником – стал полковником.

В Новосибирске в насилии по отношении к полицейскому (это уголовная статья) обвиняют активистку, вступившуюся за 79-летнюю пенсионерку, которую полицейский схватил за грудки. Побои, полученные от этого полицейского, активистка зафиксировала в травмпункте, но дело против полицейского так и не возбудили.

Бойцы чеченского полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к Путину с просьбой пресечь "попытки оскорбления бойцов" полка со стороны “фейкового издания” "Новая газета", в котором завуалированно пригрозили, что готовы сами разобраться с журналистами. Рамзан Кадыров вступил в Telegram-полемику с путинским пресс-секретарем Песковым (тот ранее сказал, что обращение чеченского полка направлено “не по адресу”), заявив, что “в центре Москвы сидят западные агенты, которые мечтают ввергнуть наш народ в очередную пучину хаоса”.

Нравы в целом тоже неевропейские:

“Собеседник” собрал кое-какие подробности о еще одной резиденции Путина в Краснодарском крае: попасть туда можно либо на вертолете, либо по специальной канатной дороге, внутри стоит Blüthner, а мусор выкидывают в кожаные корзины за 76 тысяч рублей каждая. В публикации прослежены схемы финансирования строительства и обслуживания объекта. По подсчетам “Проекта”, у Путина может быть около 20 резиденций по всей России.

Twitter начал сообщать российским пользователям о претензиях Роскомнадзора и стал требовать удалить старые твиты с неполиткорректными шутками. Здесь рассказана история взаимоотношений сервиса с российскими властями и собраны прогнозы экспертов на будущее.

“Открытым медиа” удалось установить настоящее имя “двойника Пригожина”, летавшего в Литву, чтобы сфотографироваться у правительственных зданий. До 2020 года его звали Леонидом Красавиным. В 1995 году он обвинялся по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков".

Но случаются и проблески европейскости

Соавтор закона о “нежелательных организациях”, бывший депутат Госдумы Александр Тарнавский извинился перед активисткой “Открытой России” Анастасией Шевченко, которую приговорили к четырем годам условно по этому закону.

Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело в отношении активистки Яны Дробноход и назначил ей штраф в 40 тысяч рублей. Ее обвиняли по “дадинской статье” о многократных нарушениях на митингах. Накануне с заявлением в ее поддержку выступил новосибирский пианист Тимофей Казанцев.

Городской суд Санкт-Петербурга отменил штраф слабослышащему Евгению Агафонову, ранее оштрафованному за выкрикивание лозунгов (из-за проблем со слухом он не может членораздельно говорить).

В Петербурге же прекращено дело о вандализме из-за надписи “Путин – вор и убийца” на будке ГИБДД.

“Байден, это было зря”

Путин ответил на реплику “американского коллеги” детской дразнилкой “Кто как обзывается, тот так и называется” и пожелал ему здоровья. Байдена второй день обзывали с высоких российских трибун “гопником”, “пугалом” и “сумасшедшим ковбоем”. Кадыров сказал, что “Байдену лечиться надо, а не управлять страной”, Песков пожурил президента США за “очень плохие высказывания”, а ЦК “Единой России” поручил всем депутатам-единороссам публично осудить Байдена “до обеда 18 марта” (хотя бы в соцсетях). Отчет о проделанной работе отсылали в ЦК в виде Excel-таблицы, которая называлась “Байден, это было зря”. Путин, со своей стороны, предложил Байдену провести публичные дебаты сегодня или в понедельник. В Белом доме ответили, что сегодня Байден занят.

Бурление это совершенно безосновательно. Во-первых, почти все почти всё неправильно поняли. Во-вторых, никто не принял во внимание внутриамериканский контекст, историю российско-американских отношений и общий упадок нравов (здесь об этом интересно рассказывает кардиффский историк Сергей Радченко). В-третьих, как считает Владислав Иноземцев, ответить России нечем. Остается разве что писать шуточки в твиттер, пока его не заблокировали.

Вокруг Навального

В Хабаровске у сотрудников и волонтеров штаба Навального прошли обыски по уголовному делу, связанному с митингами 23 и 31 января.

В Москве обвиняемым по “санитарному делу” соратникам Навального продлили домашние аресты до конца июня. Одним из свидетелей по “санитарному делу” является москвич Алексей Сокирко – у него тоже провели обыск, особая пикантность которого состояла в том, что за 41 год до этого доблестная советская милиция искала в той же квартире антисоветскую литературу у отца Сокирко, Виктора (здесь этот сюжет изложен очень красиво).

Возобновились допросы по заведенному в 2013 году “делу о Яндекс-кошельках” (в его рамках участников мэрской кампании Навального обвинили в присвоении пожертвований). Два человека по этому делу находятся под подпиской о невыезде, уехавший за границу Владимир Ашурков – в розыске. Допрашивают людей, переводивших деньги, просят их признать себя потерпевшими.

Познавательное: большое интервью главы штабов Навального Леонида Волкова об “Умном голосовании”, рассказ адвоката Марии Эйсмонт о практике предоставления УДО в покровской ИК №2 и обзор изменений, которые произошли на рынке пробива данных после расследования об отравлении Навального.

Геополитические пространства и квазигосударственные образования

Путин лично выступил на московском стадионе "Лужники" в Москве перед посетителями концерта, приуроченного к седьмой годовщине аннексии Крыма. Аннексию он назвал “восстановлением исторической справедливости”. Начал он с крещения (киевского) князя Владимира в Корсуни, а закончил так: “В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований". Крупнейшая катастрофа в области геополитической логики.

Политолог Андрей Колесников объясняет широкомасштабные торжества по поводу некруглой годовщины на фоне пандемии тем, что “крымский эффект выдохся”.

YouTube ограничил работу аккаунта телеканала “Вести.Крым” из-за видео об Украине и войсках СС, выложенного два года назад.

Как изменился Крым за семь лет, что делать с нехваткой воды на полуострове и какова в этом вопросе позиция Украины, подробно рассказано тут.

Вокруг света

Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала белорусов голосовать за переговоры с властью. Голосование пройдет на платформе “Голос”, а переговоры "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения" пройдут на какой-то внешней площадке при посредничестве международных структур.

оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала белорусов голосовать за переговоры с властью. Голосование пройдет на платформе “Голос”, а переговоры "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения" пройдут на какой-то внешней площадке при посредничестве международных структур. В Армении назначены внеочередные выборы, они пройдут 20 июня.

назначены внеочередные выборы, они пройдут 20 июня. Парламент Испании легализовал эвтаназию.

легализовал эвтаназию. Сенат США утвердил директором ЦРУ бывшего посла в Москве Уильяма Бернса.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России вырос до 9803. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 428 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру четверга 93 824 человек (+460 за сутки).

Российские регионы по-прежнему испытывают нехватку вакцин – “Спутника V” не хватает в Пензенской области, в Самаре, в Калининградской области. Вице-губернатор Магаданской области (там вакцинация как раз идет быстрыми темпами) объясняет свой успех тем, что его любят в Москве. При этом в Мексике изъяли партию контрабандного “Спутника V”, которая должна была лететь в Гондурас.

Европейский лекарственный регулятор признал вакцину AstraZeneca безопасной, европейские страны возобновят вакцинирование. Новые локдауны вводятся в Болгарии, в Париже, в Киеве.

Шесть ссылок

История. Разговор с историками Лукашем Каминьским и Александром Пашкевичем об итогах советско-польской войны – к столетию Рижского мира. Или фрагмент из книги Айлин Кейн “Российский хадж. Империя и паломничество в Мекку” (изд-во НЛО).

Разговор с историками Лукашем Каминьским и Александром Пашкевичем об итогах советско-польской войны – к столетию Рижского мира. Или фрагмент из книги Айлин Кейн “Российский хадж. Империя и паломничество в Мекку” (изд-во НЛО). Околофилософское. К 147-летию Бердяева – рассказ о центральном понятии его творчества, свободе. Или эссе словенского философа Аленки Зупанчич в защиту смеха.

К 147-летию Бердяева – рассказ о центральном понятии его творчества, свободе. Или эссе словенского философа Аленки Зупанчич в защиту смеха. Кино. Путеводитель по кинематографу Бернардо Бертолуччи. Или эссе историка Олега Бэйды о фильме Денеша Надя “Естественный свет” (Серебряный медведь 2021 года), посвященном венгерской оккупации СССР в годы Второй мировой войны.

Путеводитель по кинематографу Бернардо Бертолуччи. Или эссе историка Олега Бэйды о фильме Денеша Надя “Естественный свет” (Серебряный медведь 2021 года), посвященном венгерской оккупации СССР в годы Второй мировой войны. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок