Приедут и опишут труп

Доброе утро!

Сегодня в Иркутской области – день траура по жертвам наводнения: 25 человек погибли, 11 считаются пропавшими без вести, затоплению подверглись более ста населенных пунктов. Но жизнь продолжается:

Путин впервые поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.

У Верховного суда России задержали свыше 50 человек – они выступали в поддержку осужденных по делу “Хизб ут-Тахрир”.

По подозрению во взяточничестве задержан замглавы Пенсионного фонда. Он признал вину и подал в отставку.

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погибла женщина. Ущерб составил 150 млн рублей.

Братские народы

Сегодня в Париже пройдет встреча в “нормандском формате” (Украина, Россия, Германия, Франция) на уровне советников глав государств, Россию будет представлять Сурков. Накануне Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским – обсуждалась война в Донбассе, обмен пленными и возможность возобновить встречи в верхах с участием глав других государств (тут Путин выдвинул некие “условия”).

На этом миролюбивом фоне российский президент уволил губернатора аннексированного Севастополя, российская Генпрокуратура объявила “нежелательной” канадскую организацию “Всемирный конгресс украинцев”, а Верховный суд России милостиво сократил сроки заключения для четверых крымских татар, осужденных по делу “Хизб ут-Тахрир” – но только на три месяца (а речь идет о сроках в 17 и 9 лет). У здания Верховного суда в Москве полиция задержала свыше 50 человек, пришедших поддержать осужденных.

Внутриукраинское

Сегодня – последний день работы Верховной Рады Украины в старом составе, выборы намечены на 21 июля. Накануне Рада приняла новый избирательный кодекс, отменяющий мажоритарные округа, но вводящий сложную схему голосования по партийным спискам. Он вступит в силу 1 декабря 2023 года. Главу МИДа Павла Климкина, у которого вышел конфликт с Зеленским, Рада увольнять опять не стала.

Президент Зеленский обещает внести в Раду расширенный список подлежащих люстрации чиновников – в него должен войти весь состав старой Рады, правительство Украины и бывший президент Порошенко. Это заявление, вероятно, имеет смысл рассматривать в рамках предвыборной кампании – ее ведут все кандидаты, в том числе и чудесным образом освободившаяся из тюрьмы Надежда Савченко. Почитайте интервью с ней.

Суд Евросоюза отменил продление санкций против Януковича в 2016–2018 годах. Но для беглого президента ничего не меняется, потому что продленные в 2019 году санкции продолжают действовать. Все-такие Евросоюз – сложная организация.

“Внутренний локус контроля”

В Москве сто муниципальных депутатов обратились в Центризбирком и Мосгоризбирком с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Как именно им бракуют подписи говорится, например, тут.

Прошло первое тестирование московской системы электронного голосования – она зависла, но в пресс-релизе ЦИК об этом не написали.

В политическом сознании россиян в последний год произошли резкие изменения, люди стали хуже относится к власти – об этом говорится в докладе, подготовленном экономистом Михаилом Дмитриевым. Сам он объясняет это тем, что люди перестали надеяться на государство и переключились на “внутренний локус контроля”, то есть в очередной раз осознали, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Будни российских чиновников

По делу о взятке задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов. Он уже признал вину и подал в отставку (хотя суд по мере пресечения будет сегодня).

По делу о взятке задержаны десять сотрудников Домодедовской таможни.

“Новая газета” пишет, что восемь офицеров спецназа ФСБ, подозреваемых по делу о разбое, скрылись после командировки на Северном Кавказе. Там все сложно.

Еще сложнее – подробности дела полковника ФСБ Черкалина, открывшиеся изданию The Bell: он совместно с замглавой Агентства по страхованию вкладов Валерием Мирошниковым перед отзывом лицензий у банков предлагали им за деньги решить будущие проблемы. Когда в апреле Черкалина арестовали, Мирошников уволился и уехал за границу.

А вот простое, как мычание: глава омского МВД приехал в Москву для повышения квалификации и серьезно избил в метро машиниста поезда. Машинист в больнице, омский полицейский начальник задержан.

Семейное насилие

Вынесены сразу два приговора по делам об убийстве жены мужем. В Чебоксарах 15 лет колонии получил Александр Ануфриев, который убил свою жену ради денег. Убитая, еще будучи живой, сообщила полиции, что муж угрожает ей убийством, но там ничего не предприняли. В Орле два года колонии-поселения получила участковая, которая в ответ на заявление женщины об угрозе убийством сказала, что когда ее убьют, полиция приедет и опишет труп. Муж убил ее в тот же день.

Против отца сестер Хачатурян (убитого ими в ответ на продолжавшееся годами насилие) вроде бы заведено уголовное дело.

Вот здесь рассказывается, как в России обстоят дела с семейным насилием, как реагирует полиция и зачем нужен специальный закон.

Другие новости преступного мира

Суд арестовал мужа жительницы Калининграда, которую обвиняют в госизмене. Его тоже обвинили в госизмене.

В Татарстане возбуждено уголовное дело по заявлению человека, которого держали в рабстве два брата-полицейских.

Что происходит в подмосковном Реутове в связи с делом главы местного “Яблока” Евгения Куракина, понять трудно. Из-под ареста его не выпустили, адвоката из зала заседаний выгнали, а желающую поприсутствовать в суде публику сильно избили (как именно – рассказывается тут).

И только злостный нарушитель административного кодекса Навальный спокойно вышел на свободу, отсидев свои 10 суток за марш в поддержку Ивана Голунова.

Пожары, катастрофы

В Подмосковье горела ТЭЦ – факел поднимался на 50 метров. Погибла охранница станции, еще восемь человек пострадали, ущерб оценили в 150 млн рублей.

По делу о взрывах во время салюта в Минске, в результате которых погиб человек, арестованы двое россиян.

Жертвами урагана в Греции стали туристы из России, Чехии и Румынии.

Шесть ссылок

Книжки об искусстве. Отрывок из книжки Анатолия Рыкова “Политика авангарда” (НЛО), посвященный Пикассо. Или фрагмент исследования Роузи Гольдберг “Искусство перформанса: от футуризма до наших дней”, второе издание которого выходит в Ad Marginem – фрагмент как раз о футуризме.

Композиторы. Разговор Алексея Мунипова с Владимиром Ранневым из книжки Мунипова “Фермата. Разговоры с композиторами” (“Новое издательство”). Здесь о том, что такое композитор, с Муниповым спорит Сергей Невский (тоже вроде композитор).

История. Воспоминания шахтеров из Прокопьевска к тридцатилетию крупнейшей в СССР шахтерской стачки.

Медицина. Отрывок из книжки Марии Кондратовой “Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает о них” (изд-во “Альпина нон-фикшн”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок