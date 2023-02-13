Годами разлагали умы

Доброе утро!

Североамериканский континент атакуют загадочные летательные объекты: первый был сбит в небе над Аляской, второй – над Канадой, третий – над США в районе канадской границы. Все они летели на высоте около 12 км и могли представлять угрозу для гражданских лайнеров. Что это такое, военные пока не объясняют. В остальном так:

В субботу Россия атаковала юг Украины иранскими дронами-камикадзе. Главком ВСУ заявил также об использовании морских дронов.

По данным британской военной разведки, в последние две недели Россия понесла наибольшие потери с начала войны.

Пригожин заявил, что вагнеровцы взяли поселок Красная Гора близ Бахмута.

В Хабаровске прошли акции в поддержку бывшего губернатора Фургала – в пятницу его приговорили к 22 годам колонии.

В Южно-Сахалинске собираются закрасить граффити с Земфирой, которую в пятницу объявили “иностранным агентом”.

Умер кинорежиссер Вадим Абдрашитов, ему было 78 лет.

Военные сводки

В ночь на субботу российская авиация нанесла удары по объектам инфраструктуры в Одесской области близ границы с Молдовой, бомбы сбросили также на остров Змеиный, а прибрежную зону атаковали противокорабельными ракетами. Чуть раньше по югу Украины были выпущены 12 дронов-камикадзе, один из которых долетел до энергетического объекта в Днепропетровской области. Кроме того, что-то попало по мосту в Затоке Одесской области – главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный объявил, что это был морской дрон.

В субботу же ракетному обстрелу подвергся Харьков – в городе взорвались три ракеты С-300; российское Минобороны утверждает, что был поврежден завод по ремонту бронетехники, ранения получил один человек. Вот интервью мэра Харькова Игоря Терехова – о жизни под обстрелами, снесенном Пушкине и русском языке.В воскресенье Россия интенсивно обстреливала также Херсон и Сумскую область; над Днепропетровской областью заметили разведывательный беспилотник и несколько воздушных шаров.

По данным украинского генштаба, на востоке Украины продолжаются интенсивные бои: Россия пытается прорваться к Купянску и Лиману, осаждает Бахмут, атакует близ Донецка. Британская военная разведка утверждает, что в последние недели российские войска несут потери, каких не было с первых недель войны, рост наблюдают и журналисты, отслеживающие количество убитых по открытым российским источникам. Наемники-вагнеровцы, взятые в плен в Луганской области, тоже рассказывают в интервью CNN об огромных потерях в живой силе.

Пригожин объявил, что подразделения его ЧВК взяли поселок Красная Гора близ Бахмута, но пока никто другой этого не подтверждает. Ситуация в городе остается тяжелой – вот сюжет об эвакуации оттуда коровы; в субботу в Бахмуте под минометный обстрел попали журналисты немецкого Bild. Если украинская армия решит оставить Бахмут, она отойдет к Часову Яру – вот репортаж с украинских позиций в этом городе.

Британская Telegraph пишет о планах по созданию на территории Украины военных заводов, которые смогут производить западное оружие по лицензии. Литва передала Украине автоматические зенитные пушки Bofors L70 шведского производства – ожидается, что они будут эффективными в борьбе с дронами. Американский историк Тимоти Снайдер, специализирующийся на Восточной Европе, собрал почти 1,3 млн долларов на систему, которую украинцы называют "ловцом шахедов".

Война, вид из России

В субботу об обстрелах со стороны Украины сообщали власти Курской и Белгородской областей (там ранены три человека). Поток видеообращений с фронта пополнила жалоба мобилизованных калининградцев, в которой они сообщают губернатору Алиханову, что оказались в подчинении у “днровцев”, фактически бросивших их на убой. В то же время жены мобилизованных из так называемой “ДНР” требуют от Путина, чтобы он вернул домой их мужей, находящихся на фронте с февраля прошлого года: “Складывается мнение, что целью командования является не победа в войне, а уничтожение мужского трудоспособного населения Донбасса”, – говорят они.

И не только населения: оккупационные власти Мариуполя с гордостью сообщают, что не подлежащие восстановлению дома перерабатываются в бетонную крошку для постройки дорог.

На Ставрополье контрактника, сбежавшего из военной части после объявления мобилизации, приговорили к 5,5 годам колонии; жителя Омска арестовали за попытку поджога военкомата; в Воронеже вернувшегося из Украины вагнеровца, который избил росгвардейца и угрожал ему изнасилованием, приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей, приняв во внимание, что обвиняемый воевал и “характеризуется положительно” (до войны московские суды давали реальные сроки за бумажный стаканчик, летевший в сторону росгвардейца, но времена меняются).

В России: новые времена

В Архангельске возбудили уголовное дело об оправдании терроризма против тети Михаила Жлобицкого, который в 2018 году взорвал бомбу в здании местного ФСБ и погиб. Поводом для преследования тети стали репосты стихов о племеннике, сделанные в 2019 году.

Жительницу Твери оштрафовали на 30 тысяч рублей за возложение цветов к памятнику после трагедии в Днепре (“дискредитация” российской армии). В Нижнем Новгороде в 30 тысяч рублей суд оценил кавычки, в которые местный блогер взял слово “спецоперация” (они тоже “дискредитировали” российскую армию). В Южно-Сахалинске депутат-единоросс потребовал закрасить граффити с Земфирой, нарисованное на трансформаторной будке: “Эти люди годами разлагали умы подрастающего поколения трансляцией извращенных западных представлений о жизни, зарабатывали колоссальные состояния и не несли никакой ответственности”. В пятницу Минюст России объявил Земфиру “иностранным агентом”.

В Барнауле и других городах Алтайского края прошли митинги против повышения тарифов ЖКХ; в Хабаровске день рождения бывшего губернатора Фургала отметили митингом в его поддержку (в пятницу суд приговорил его к 22 годам колонии); в Москве взбунтовался новостник “Комсомольской правды” Владимир Романенко – опубликовал на сайте антивоенные статьи, но долго эти тексты там не провисели.

Гипотезы на предмет того, зачем россияне пишут доносы, читайте тут; почему россиян с каждым годом становится меньше и когда это кончится, объясняется здесь.

Союз кинематографистов России сообщил о смерти режиссера Вадима Абдрашитова. Ему было 78 лет.

Международное эхо войны

С марта в российских онлайн-кинотеатрах нельзя будет посмотреть проекты студии Disney – истекут лицензии на прокат, продлять которые Disney отказался.

Власти Аргентины начали несколько расследований после скандала с задержанием в аэропорту Буэнос-Айреса беременных россиянок. Одно из них строится на предположении о существовании преступной организации, которая подыскивает для мужчин из России, заинтересованных в гражданстве Аргентины, одиноких беременных россиянок и привозит их в Буэнос-Айрес. Ребенок автоматически рождается гражданином Аргентины, его отцом записывается заинтересованный мужчина, у которого сразу же появляется основание для получения ПМЖ и право обратиться впоследствии за гражданством. Только за последние три месяца в Аргентину въехали 5819 беременных россиянок – и продолжают приезжать ежедневно.

Анну Ривину, основательницу российского кризисного центра "Насилию.нет", который оказывает юридическую и психологическую помощь женщинам, пострадавшим от жестокого обращения, не пустили в Грузию, где она жила последние несколько месяцев. В пятницу российские власти объявили Ривину “иностранным агентом”.

Задержанного в Казахстане ростовского анархиста Дениса Козака, которого разыскивают в России по делу об оправдании терроризма, арестовали на 40 суток. Он написал заявление о предоставлении ему статуса беженца.

Служба безопасности Украины заочно обвинила главу российского СК Александра Бастрыкина в оправдании войны и репрессиях на оккупированных территориях Украины, а Зеленский подписал указ о введении санкций против 199 россиян и одного украинца – назначенного Россией директора Запорожской АЭС Юрия Черничука.

Швейцарский банк Credit Suisse утверждает, что после российского вторжения в Украину заморозил российские активы на сумму более 17,5 миллиардов швейцарских франков (около 19 миллиардов долларов).

Инициативная группа российских правозащитников обратилась к депутатам Европарламента с предложением организовать обмен осужденных российских оппозиционеров (называются депутат Алексей Горинов, Илья Яшин и Алексей Навальный) на “пособников путинского режима”, задержанных в ЕС.

Британская группа Pet Shop Boys выпустила песню Living in the Past про Путина, в которой бессменный российский президент сравнивает себя со Сталиным.

Землетрясение

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысячи человек. Вот фотографии разрушений в обеих странах. Армения отправила в Турцию 100 тонн гуманитарной помощи – для этого пришлось открыть границу, закрытую с 1993 года.

Шесть ссылок

Юбиляры. Эссе Владимира Коровина к 240-летию В.А. Жуковского. Или отрывки из книги ученицы Юрия Коваля Марины Москвиной “Золотой воскресник” (Редакция Елены Шубиной), в которых рассказывается об отношении Коваля к литературе – к 85-летию писателя.

Эссе Владимира Коровина к 240-летию В.А. Жуковского. Или отрывки из книги ученицы Юрия Коваля Марины Москвиной “Золотой воскресник” (Редакция Елены Шубиной), в которых рассказывается об отношении Коваля к литературе – к 85-летию писателя. Королевы. История о том, как удалось расшифровать неизвестные письма Марии Стюарт и что в них было написано. Или путеводитель по изображениям знаменитых правительниц, созданным в разные века.

История о том, как удалось расшифровать неизвестные письма Марии Стюарт и что в них было написано. Или путеводитель по изображениям знаменитых правительниц, созданным в разные века. Бомба. Два отрывка из книги научного журналиста Сэма Кина “Отряд отморозков: Миссия „Алсос“, или Кто помешал нацистам создать атомную бомбу” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): первый, о возникновении американской ядерной программы, и второй – о неудачах, постигших Вернера Гейзенберга в экспериментах с делением ядер.

Искренне Ваши,

Семь Сорок