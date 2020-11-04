Ситуация критическая, но некритическая

Доброе утро!

Победитель президентских выборов в США пока не определился. Весь мир, конечно, замер в ожидании, но жизнь идет своим чередом:

В России не получается наладить массовое производство вакцины от коронавируса. В стране пять дней подряд выявляют больше 18 тысяч новых случаев. В странах Европы вводятся все новые ограничения.

В Хабаровске впервые за 116 дней не было митинга в поддержку Фургала.

Координационный совет белорусской оппозиции обнародовал несколько поправок, которые власти собираются внести в Конституцию.

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене.

Хозяин Белого дома

Нынешние президентские выборы в США отличились высокой явкой – только по почте, по данным агентства AP, проголосовали 102 млн избирателей, это почти треть от участвовавших в предыдущих выборах.

По итогам выборной ночи кандидат от демократов Джо Байден, уверенно лидировавший во всех опросах, уже не выглядит тем фаворитом, каким он в нее входил, но он далеко не проиграл. Несмотря на то, что президент Трамп лидирует почти во всех колеблющихся штатах, результат вполне может измениться. Ни сегодня, ни завтра не станут известны результаты в трех ключевых штатах – Мичигане (16 голосов выборщиков), Пенсильвании (20) и Висконсине (10). Там до дня голосования нельзя было начинать подсчет голосов, заранее поданных по почте.

Кроме президента, американцы выбирали всю Палату представителей и треть Сената. Согласно большинству проекций, основанных на предварительных результатах голосования и экзитполах, Демократическая партия сохранит большинство в Палате представителей, но пока не понятно, расширит она его или нет. Демократам, похоже, пока не удается получить большинство в Сенате, который сейчас с небольшим перевесом контролируют республиканцы, но и это еще может поменяться.

Словом, как и предполагалось, реализуется сценарий с отложенным объявлением победителя.

Коронавирусные рекорды

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 18 648 – этот показатель превышает 18 тысяч пять дней подряд. В Москве выявлено 5150 новых случаев, в Петербурге – 944. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 673 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру вторника 28 828 человек (+355 за сутки). За день в Москве скончались еще 68 человек (таким образом официальное число жертв эпидемии в российской столице превысило семь тысяч).

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил по радио о критическом уровне заболеваемости в городе и пригрозил ужесточить режим, но чуть позже на встрече с Путиным назвал ситуацию “не критической, но сложной”.

Российский премьер Мишустин призвал регионы не замалчивать проблемы с коронавирусом – в основном они связаны с нехваткой врачей (которая объясняется разными причинами) и угрозой прекращения плановой медицинской помощи (в Новосибирской области это, скорее всего, произойдет). Но есть и общероссийская проблема: пока совсем не получается наладить массовое производство вакцины, здесь объясняется почему.

ВОЗ зафиксировала рекорд по числу заразившихся в мире за неделю – около 3,4 миллионов человек. По подсчетам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, каждые 30 секунд в Париже заражается один человек, а каждые 15 минут в больницу поступает новый пациент с коронавирусом. Новые ограничения вводятся в Нидерландах: закрываются музеи, театры, кинотеатры, развлекательные центры, магазины будут работать только до восьми вечера. Локдаун введен на большей части территории Португалии, жесткие ограничения начинают действовать во втором по величине городе Греции, Салониках.

В Туркменистане, где коронавируса по-прежнему нет, гражданам негласно запретили поездки по стране. По данным южнокорейской разведки, КНДР минирует границу с Китаем (вероятно, чтобы вирус при переходе взрывался).

Под панцирем Путина

Президент России съездил на родину – поднять флаг на ледоколе “Виктор Черномырдин”. По этому случаю жителей намывных территорий Васильевского острова убедительно просили не гулять, а в порт “Морской фасад” пригнали зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С1”. К Путину пришел поговорить губернатор Беглов – вот, оказывается, зачем он сидел в последнее время в самоизоляции.

Циркулирующие в Госдуме поправки к законам о внешней разведке и ФСБ предусматривают отмену полного запрета сотрудникам этих ведомств на второе гражданство: они смогут его получать, если это "обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности".

Пенсионный фонд РФ выделил почти 260 млн рублей на платную рекламу в СМИ.

Продолжается эпопея с поиском кандидата в мэры Магадана, срок приема заявок продлен до 14 декабря, но желающих пока нет (и вот почему).

Роскомнадзор обязал два крупнейших развлекательных сайта Рунета – "Пикабу" и "ЯПлакалъ" – передавать данные пользователей силовикам (они теперь “организаторы распространения информации”).

В Хабаровске впервые за 116 дней не было митинга в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала. В понедельник полиция задержала нескольких участников последнего, малочисленного шествия.

В Москве избили фотожурналиста “Коммерсанта” Анатолия Жданова во время съемки вывесок пунктов обмена валют (били, предположительно, ЧОПовцы).

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам от 12 до 17 лет трех крымских татар за участие в ячейке "Хизб ут-Тахрир" – организации, признанной террористической в России, но не в Украине.

Война с бело-красно-белым

Лукашенко уволил с постов госсекретаря Совбеза Беларуси Валерия Вакульчика и замминистра внутренних дел Александра Барсукова. С чем это связано, никто достоверно не знает, но возможно, что с внутренним расколом в Следственном комитете. На следующей неделе истекает последний срок, когда следователи должны принять решения о возбуждении уголовных дел в отношении полицейских, избивавших протестующих (всего подано 2300 заявлений). По данным члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, далеко не все следователи готовы в возбуждении уголовных дел отказать, в связи с чем СК планируется подчинить МВД. Кроме того, на следующей неделе оппозиция планирует запустить кампанию с участием юристов из Беларуси, Польши и Великобритании, чтобы в случае отказов в возбуждении уголовных дел привлекать белорусских силовиков к ответственности по английскому праву (допускающему экстерриториальность).

В распоряжение Координационного совета оппозиции попал проект поправок, которые власти предполагают внести в Конституцию Беларуси. По словам юристов КС, они фактически лишают граждан права на забастовку и гарантий бесплатной медицинской помощи.

Еще один рабочий “Гродно Азот” записал видео, в котором объявляет, что присоединяется к забастовке. "Почему мы не говно, если после дубинок идем и все равно работаем?" – спрашивает он.

Власти Беларуси объявили тотальную войну всему бело-красно-белому: у активистки Инны Зайцевой конфисковали белое платье с красной полосой на пышной юбке (это в дополнение к крупному штрафу), во дворы домов подгоняют подъемные краны, чтобы снимать висящие на верхнем этаже белые и красные шарики, и даже красно-белые шлагбаумы меняют на сине-белые.

Теракты и вокруг них

Жертвами нападения в Вене стали четыре человека (двое пожилых прохожих, молодой человек и официантка). 22 человека и полицейский получили ранения, трое пострадавших – в критическом состоянии. Один из нападавших, застреленный полицией, оказался уроженцем Вены балканского происхождения; меньше года назад он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за попытку уехать воевать в Сирию. Австрийская полиция арестовала в общей сложности 14 человек. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ, не приведя никаких доказательств.

Великобритания вслед за европейскими странами повысила уровень террористической угрозы. Во Франции, с которой все началось, этот уровень повышать уже некуда (вот репортаж о настроениях французов); по делу об атаке с ножом в Ницце арестованы еще четыре человека.

Чеченская газета "Вести республики" опубликовала в своих соцсетях карикатуры на Charlie Hebdo – из инстаграма они потом пропали, а в твиттере остались.

Украинское

Прошло первое на фоне конституционного кризиса заседание Верховной Рады, но законопроект президента Зеленского о роспуске Конституционного суда не обсуждался, поскольку даже в президентской фракции его поддержали не все. Здесь можно почитать мнения представителей двух разных крыльев расколовшейся фракции.

Апелляционный суд в Италии оправдал украинского военного Виталия Маркива по делу об убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году под Славянском. Здесь подробно об этом деле.

В судебном процессе о крушении рейса MH17 над Донбассом, который идет в Нидерландах, прокрутили видеозапись показаний одного из обвиняемых, Олега Пулатова – он давал их в Москве своим адвокатам. По его версии, разговоры о “Буке”, которые он вел по телефону, были намеренной дезинформацией украинских военных (участники разговоров якобы знали, что их прослушивают).

Все остальное

Азербайджан привел данные о потерях среди гражданского населения: погиб 91 мирный житель, более четырехсот получили ранения. Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле города Физули и близлежащих сел в Нагорном Карабахе, армянская сторона эти обвинения отвергает.

После первого тура президентских выборов в Молдове лидирует бывший премьер-министр и глава оппозиционной проевропейской партии PAS Майя Санду. Она набрала 36,16% голосов, действующий президент Игорь Додон, которого считают тесно связанным с Россией, – 32,61%. Против Додона выступил занявший третье место кандидат – бизнесмен Ренато Усатый.

Число жертв землетрясения в Турции превысило сто человек.

Шесть ссылок

Музыка. Фрагмент из книги Элвина Люсье “Музыка 109. Заметки об экспериментальной музыке” (изд-во Jaromir Hladik press). Или разговор с ветераном русского дарк-эмбиента композитором Евгением Вороновским.

Фрагмент из книги Элвина Люсье “Музыка 109. Заметки об экспериментальной музыке” (изд-во Jaromir Hladik press). Или разговор с ветераном русского дарк-эмбиента композитором Евгением Вороновским. Украинское. Фрагмент из четвертого тома “Русских бесед” историка идей Андрея Тесли, посвященный большим нарративам об украинской истории, складывавшимся в русской мысли XIX века. Или беседа с украинским арт-критиком Константином Дорошенко – к выходу дополненного издания его книги "Конец эпохи позднего железа" (изд-во “Лаурус”).

Фрагмент из четвертого тома “Русских бесед” историка идей Андрея Тесли, посвященный большим нарративам об украинской истории, складывавшимся в русской мысли XIX века. Или беседа с украинским арт-критиком Константином Дорошенко – к выходу дополненного издания его книги "Конец эпохи позднего железа" (изд-во “Лаурус”). Антисемитизм. Отрывок из книги Карла Зигмунда “Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки” (изд-во Corpus), посвященный политической борьбе, развернувшейся в Вене к моменту основания кружка Морица Шлика. Или рассказ о Станиславе Пшибышевском и его “Синагоге Сатаны”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок