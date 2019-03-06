Сесть за разбитый рубль и заплатить за вытрезвитель

Доброе утро!

В Великобритании обнаружился второй в мире человек, которого полностью излечили от ВИЧ. Это замечательно, но радоваться рано: избавление от вируса произошло после пересадки костного мозга от особого донора в ходе лечения рака – лимфомы Ходжкина. Нет худа без добра:

Сегодня российская Госдума будет принимать во втором чтении законопроект о наказании за высказывание “неуважения к власти” в интернете. Пока же суд в Краснодаре заблокировал четыре клипа Хаски.

На акции памяти Сталина на Красной площади задержали активистов, громко желавших ему гореть в аду.

Российские дипломатические квартиры в Праге сдаются третьим лицам за наличные и без заключения договора аренды. Это нарушает Венскую конвенцию.

В Алжире продолжаются протесты против выдвижения действующего президента на пятый срок, в Венесуэле Мадуро созвал “антиимпериалистический марш”.

Молчи, скрывайся и таи

Сегодня Госдума России рассмотрит во втором чтении законопроекты, запрещающие распространять фейковую информацию и выражать “явное неуважение” к власти в интернете. Предусмотренное там наказание, скорее всего, увеличат.

Уже действующие законы, с предусмотренными в них наказаниями, активно применяются:

Суд в Краснодаре заблокировал четыре клипа рэпера Хаски, потому что они могут подтолкнуть несовершеннолетних к совершению "суицида, убийства, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани и иных бранных слов и выражений".

Иск Ходорковского к Роскомнадзору по поводу блокировки “МБХ медиа” суд отклонил.

В Красноярске активист Александр Соложенко получил 20 суток ареста за то, что давал интервью местному изданию во время митинга против пенсионной реформы полгода назад.

В Кургане против активистки "Движения за восстановление прав граждан СССР" возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму в интернете.

В Нижнем Новгороде задержали местную журналистку за проход по городу с портретом Бориса Немцова.

В постановлении петербургского суда по делу о поврежденных сторонниками Навального зеленых насаждениях обнаружилось отягчающее обстоятельство: посвященная очередной инаугурации Путина акция “Он нам не царь” 5 мая 2018 года, оказывается, угрожала празднованию Дня победы.

Дыхание Чейна-Стокса

В очередную годовщину смерти Сталина его обожатели из КПРФ традиционно возлагали две гвоздики у Кремлевской стены. Двоих активистов проекта “Декоммунизация”, попытавшихся объяснить коммунистам, что Сталин – “палач народа”, задержала полиция.

Здесь новосибирский историк Сергей Красильников рассказывает, как меняется в последние годы официальное отношение к сталинскому террору, а здесь – рассказ о том, как репрессиям подвергались родственники самого Сталина.

Все зло от денег

В Томске владельцу сгоревшего в Кемерове торгового центра “Зимняя вишня” вручили медаль как лучшему меценату.

В Сургуте человеку, который в пьяном виде и под влиянием “острого чувства социальной несправедливости” разнес на кусочки памятник рублю, дали полтора года колонии строгого режима. Когда он освободится, пить станет еще дороже: В Совете Федерации подготовили законопроект о платных вытрезвителях.

Forbes опубликовал очередной рейтинг богачей, самым богатым человеком в мире остался основатель Amazon Джефф Безос, а вот сын друга Путина и, говорят, его бывший зять, из списка миллиардеров исчез (говорят, после развода).

После публикации расследования OCCRP об офшорной империи “Тройки Диалога” упали котировки упомянутых там банков. Особенно подешевел австрийский Reiffeisen – после того, как фонд Hermitage Capital, основанный Биллом Браудером, обратился в прокуратуру Австрии с просьбой расследовать отмывание преступных денег через этот банк. Сбербанк, купивший “Тройку Диалог” в 2012 году, сказал, что не имеет к ее офшорам никакого отношения.

В Ташкенте снова задержали дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову – ранее ее освободили по УДО, а теперь вернут обратно в тюрьму. На Западе Каримову обвиняют в присвоении почти миллиарда долларов, большая часть этих средств заморожена; в Узбекистане ее тоже признали виновной в финансовых злоупотреблениях.

Деньги помельче. В расследовании чешского издания Deník N утверждается, что российское посольство в Праге сдает в аренду квартиры в четырех домах, находящихся в бессрочном пользовании российских дипломатов по договору, который был заключен еще между ЧССР и СССР. Коммерческое использование дипломатических квартир нарушает Венскую конвенцию, поэтому, чтобы не нарушать ее de jure, договоры аренды не заключаются, а оплату за съем принимают только наличными в российском посольстве. Соответственно, эти доходы не облагаются налогами, а квартиросъемщики не имеют официального адреса, что сильно ограничивает их возможности. Тех, кто начинает качать права, просто бьют. Одна из жительниц дома утверждает, что после скандала с посольскими у нее украли кота и отключили электричество.

В мире неспокойно

В Алжире возобновились протесты против переизбрания действующего президента Абдельазиза Бутефлики на пятый срок. Подробнее о том, что там происходит, рассказано здесь.

США продлили санкции в отношении Венесуэлы. Николас Мадуро созвал своих сторонников на “антиимпериалистический марш”.

Северная Корея, по данным американских аналитиков, восстанавливает ракетный ядерный полигон Сохэ (его демонтаж начали после встречи Ким Чен Ына и Трампа в Сингапуре).

Перед выборами в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон выступил с программной статьей о будущем Евросоюза – он хочет инициировать “европейское возрождение”. Лидер Европейской народной партии (объединяющей правоцентристские партии разных европейских стран для работы в Европарламенте) выдвинул ультиматум премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: если тот не прекратит антибрюссельскую кампанию, не извинится за клевету и не оставит в покое Центральноевропейский университет в Будапеште, партию “Фидес”, которую возглавляет Орбан, исключат из Народной партии.

Семь ссылок

Книжки. Отрывок из книги эволюционного биолога Ли Дугаткина и эволюционного генетика Людмилы Трут “Как приручить лису (и превратить в собаку)”, посвященной сибирскому эволюционному эксперименту по одомашниванию лис (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Или письмо философа Луи Альтюссера о познании искусства из сборника его эссе и писем, который вышел в серии “100х150” фонда V-A-C и Artguide Editions.

Сухая пыль. Рассказ о том, что удалось узнать генетикам в рамках проекта Dustbunny по собиранию пыли с полей книг из библиотечных фондов. Или хороший рассказ о выставке “Засушенному – верить”, в которой через архивные гербарии рассказывается о советских лагерях 30-х годов.

Кино и картинки. В Белых Столбах закончился фестиваль архивного кино – здесь рассказ о том, что это вообще такое, а вот конкретные впечатления от программы нынешнего года. Или разговор с художницей Ольгой Тобрелутс о жизни, покойных уже культовых петербургских художниках 90-х и рождении абстракции в воскресении Христа.

Искренне Ваши,

Семь Сорок