Сесть за разбитый рубль и заплатить за вытрезвитель

Доброе утро!
В Великобритании обнаружился второй в мире человек, которого полностью излечили от ВИЧ. Это замечательно, но радоваться рано: избавление от вируса произошло после пересадки костного мозга от особого донора в ходе лечения рака – лимфомы Ходжкина. Нет худа без добра:
- Сегодня российская Госдума будет принимать во втором чтении законопроект о наказании за высказывание “неуважения к власти” в интернете. Пока же суд в Краснодаре заблокировал четыре клипа Хаски.
- На акции памяти Сталина на Красной площади задержали активистов, громко желавших ему гореть в аду.
- Российские дипломатические квартиры в Праге сдаются третьим лицам за наличные и без заключения договора аренды. Это нарушает Венскую конвенцию.
- В Алжире продолжаются протесты против выдвижения действующего президента на пятый срок, в Венесуэле Мадуро созвал “антиимпериалистический марш”.
Молчи, скрывайся и таи
Сегодня Госдума России рассмотрит во втором чтении законопроекты, запрещающие распространять фейковую информацию и выражать “явное неуважение” к власти в интернете. Предусмотренное там наказание, скорее всего, увеличат.
Уже действующие законы, с предусмотренными в них наказаниями, активно применяются:
- Суд в Краснодаре заблокировал четыре клипа рэпера Хаски, потому что они могут подтолкнуть несовершеннолетних к совершению "суицида, убийства, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани и иных бранных слов и выражений".
- Иск Ходорковского к Роскомнадзору по поводу блокировки “МБХ медиа” суд отклонил.
- В Красноярске активист Александр Соложенко получил 20 суток ареста за то, что давал интервью местному изданию во время митинга против пенсионной реформы полгода назад.
- В Кургане против активистки "Движения за восстановление прав граждан СССР" возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму в интернете.
- В Нижнем Новгороде задержали местную журналистку за проход по городу с портретом Бориса Немцова.
- В постановлении петербургского суда по делу о поврежденных сторонниками Навального зеленых насаждениях обнаружилось отягчающее обстоятельство: посвященная очередной инаугурации Путина акция “Он нам не царь” 5 мая 2018 года, оказывается, угрожала празднованию Дня победы.
Дыхание Чейна-Стокса
В очередную годовщину смерти Сталина его обожатели из КПРФ традиционно возлагали две гвоздики у Кремлевской стены. Двоих активистов проекта “Декоммунизация”, попытавшихся объяснить коммунистам, что Сталин – “палач народа”, задержала полиция.
Здесь новосибирский историк Сергей Красильников рассказывает, как меняется в последние годы официальное отношение к сталинскому террору, а здесь – рассказ о том, как репрессиям подвергались родственники самого Сталина.
Все зло от денег
- В Томске владельцу сгоревшего в Кемерове торгового центра “Зимняя вишня” вручили медаль как лучшему меценату.
- В Сургуте человеку, который в пьяном виде и под влиянием “острого чувства социальной несправедливости” разнес на кусочки памятник рублю, дали полтора года колонии строгого режима. Когда он освободится, пить станет еще дороже: В Совете Федерации подготовили законопроект о платных вытрезвителях.
- Forbes опубликовал очередной рейтинг богачей, самым богатым человеком в мире остался основатель Amazon Джефф Безос, а вот сын друга Путина и, говорят, его бывший зять, из списка миллиардеров исчез (говорят, после развода).
- После публикации расследования OCCRP об офшорной империи “Тройки Диалога” упали котировки упомянутых там банков. Особенно подешевел австрийский Reiffeisen – после того, как фонд Hermitage Capital, основанный Биллом Браудером, обратился в прокуратуру Австрии с просьбой расследовать отмывание преступных денег через этот банк. Сбербанк, купивший “Тройку Диалог” в 2012 году, сказал, что не имеет к ее офшорам никакого отношения.
- В Ташкенте снова задержали дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову – ранее ее освободили по УДО, а теперь вернут обратно в тюрьму. На Западе Каримову обвиняют в присвоении почти миллиарда долларов, большая часть этих средств заморожена; в Узбекистане ее тоже признали виновной в финансовых злоупотреблениях.
- Деньги помельче. В расследовании чешского издания Deník N утверждается, что российское посольство в Праге сдает в аренду квартиры в четырех домах, находящихся в бессрочном пользовании российских дипломатов по договору, который был заключен еще между ЧССР и СССР. Коммерческое использование дипломатических квартир нарушает Венскую конвенцию, поэтому, чтобы не нарушать ее de jure, договоры аренды не заключаются, а оплату за съем принимают только наличными в российском посольстве. Соответственно, эти доходы не облагаются налогами, а квартиросъемщики не имеют официального адреса, что сильно ограничивает их возможности. Тех, кто начинает качать права, просто бьют. Одна из жительниц дома утверждает, что после скандала с посольскими у нее украли кота и отключили электричество.
В мире неспокойно
- В Алжире возобновились протесты против переизбрания действующего президента Абдельазиза Бутефлики на пятый срок. Подробнее о том, что там происходит, рассказано здесь.
- США продлили санкции в отношении Венесуэлы. Николас Мадуро созвал своих сторонников на “антиимпериалистический марш”.
- Северная Корея, по данным американских аналитиков, восстанавливает ракетный ядерный полигон Сохэ (его демонтаж начали после встречи Ким Чен Ына и Трампа в Сингапуре).
- Перед выборами в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон выступил с программной статьей о будущем Евросоюза – он хочет инициировать “европейское возрождение”. Лидер Европейской народной партии (объединяющей правоцентристские партии разных европейских стран для работы в Европарламенте) выдвинул ультиматум премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: если тот не прекратит антибрюссельскую кампанию, не извинится за клевету и не оставит в покое Центральноевропейский университет в Будапеште, партию “Фидес”, которую возглавляет Орбан, исключат из Народной партии.
Семь ссылок
- Книжки. Отрывок из книги эволюционного биолога Ли Дугаткина и эволюционного генетика Людмилы Трут “Как приручить лису (и превратить в собаку)”, посвященной сибирскому эволюционному эксперименту по одомашниванию лис (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Или письмо философа Луи Альтюссера о познании искусства из сборника его эссе и писем, который вышел в серии “100х150” фонда V-A-C и Artguide Editions.
- Сухая пыль. Рассказ о том, что удалось узнать генетикам в рамках проекта Dustbunny по собиранию пыли с полей книг из библиотечных фондов. Или хороший рассказ о выставке “Засушенному – верить”, в которой через архивные гербарии рассказывается о советских лагерях 30-х годов.
- Кино и картинки. В Белых Столбах закончился фестиваль архивного кино – здесь рассказ о том, что это вообще такое, а вот конкретные впечатления от программы нынешнего года. Или разговор с художницей Ольгой Тобрелутс о жизни, покойных уже культовых петербургских художниках 90-х и рождении абстракции в воскресении Христа.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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