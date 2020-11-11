Зима будет мрачной

Доброе утро!

По версии словаря Collins, словом 2020 года стал “локдаун”. В общем, да:

В Москве запрещают ночной общепит и развлечения, закрывают музеи и выставки и переводят студентов на дистанционное обучение. Новогодних гуляний не будет.

Из Сибири сообщают о коллапсе здравоохранения.

В Беларуси блокируют банковские счета получателей помощи от фонда By_help.

В Нагорный Карабах прибывают российские миротворцы.

Хроники пандемии

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 20 977. В Москве выявлено 5902 новых случая, в Петербурге – 1485. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 817 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру вторника 31 161 человека (+368 за сутки). За день в Москве скончались еще 73 человека.

В Москве с 13 ноября (и сразу до 15 января) ограничивают работу ресторанов, баров, ночных клубов и дискотек (с 11 вечера до 6 утра они должны быть закрыты), переводят студентов на дистанционное обучение, закрывают музеи и выставки, а заполненность театров ограничивают 25 процентами (гендиректор Большого возмущен). Массовых новогодних гуляний в Москве не будет.

Из российских регионов сообщают о полном коллапсе здравоохранения:

Видео из Абакана, на котором сотрудница “скорой” кричит врачам приемного покоя, что она не повезет умирать домой 90-летнюю пациентку.

Истории из Томска, Омска и Новосибирска – тоже об отсутствии мест в стационарах.

В Псковской области родственникам не сообщают о смерти коронавирусных больных.

Из больницы в Ростове-на-Дону уволился врач, сообщивший о смерти пациентов из-за нехватки медицинского кислорода.

В Архангельской области врачам одной из больниц просто запретили что-либо фотографировать.

Число умерших от коронавирусной инфекции в Европе приближается к 300 тысячам, на континент приходится четверть всех зафиксированных в мире случаев Covid-19, хотя там живет лишь 10% населения Земли. Заболеваемость растет почти повсеместно, власти Италии обсуждают введение локдауна по всей стране.

В США инфицированы уже больше 10 миллионов человек. Избранный президент Джо Байден обещает “мрачную зиму” и призывает граждан носить маски.

Оптимизм, вызванный новостью о 90-процентной эффективности вакцины Pfizer, оказался преждевременным: оказывается, она нуждается в глубокой заморозке, что крайне усложняет ее транспортировку и широкое применение. Здесь подробно объясняется, как работает эта вакцина. В Бразилии в связи с “серьезным неблагоприятным инцидентом” приостановлены испытания китайской вакцины – обычно таким образом обозначают смерть добровольца.

“История панических атак”

Белорусские власти блокируют счета получателей помощи от фонда BY_help. Координаторам фонда известно уже о более чем 60 таких случаях, они квалифицируют действия властей как “вывод банковской системы из правового поля”.

Продолжаются немотивированные задержания журналистов: милиция забрала прямо из дома корреспондента белорусской службы Радио Свобода Олега Груздиловича, сейчас он в изоляторе на Окрестина.

Александр Лукашенко пригрозил закрыть частные предприятия, на которых до сих пор не созданы профсоюзы, входящие в подчиненную властям национальную Федерацию. Белорусские власти официально признали, что открытая 7 ноября БелАЭС перестала вырабатывать электричество.

Худрук “Белорусского свободного театра” Николай Халезин, занимающийся сейчас оппозиционной дипломатией за границей, характеризует всплеск насилия со стороны белорусских властей как “паническую атаку”, указывает на близящийся коллапс экономики и возлагает большие надежды на администрацию Джо Байдена.

Великобритания выслала двух белорусских дипломатов в ответ на высылку из Минска двух своих.

Итоги 44-дневной войны в Нагорном Карабахе

В Армению прибывают российские миротворцы. Задачи, которые призвана выполнять 15-я отдельная мотострелковая бригада (ранее “принуждавшая к миру” Абхазию, участвовавшая в аннексии Крыма и, возможно, в войне на Донбассе), описаны тут. В Азербайджане празднуют победу, в Армении возмущены действиями премьер-министра Никола Пашиняна (эксперты из двух стран высказывают свои соображения здесь). В Армении по подозрению в призывах к захвату власти задержали шесть человек.

Российский политолог Аркадий Дубнов напоминает, что подписанное в понедельник соглашение, как его ни оценивать, все же прекращает смертоубийство; украинский аналитик Илия Кус указывает, что однозначным победителем этой войны является Турция – она стала полноправным участником отношений в регионе, чего и добивалась. Кус сравнивает будущее взаимодействие Турции и России в Нагорном Карабахе с действующим сейчас в Сирии.

Российское

Госдума послушно и оперативно утвердила пятерых новых министров, представленных ей днем ранее.

МВД России выделило свыше 77 млн рублей на покупку средств для взлома смартфонов; в ФСБ конструируют “московскую ячейку” террористической организации “Сеть”, требуя показаний на неизвестных лиц от уже осужденных участников “пензенской ячейки”.

В Москве по непонятным причинам опять задерживали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес, но потом отпустили.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному 8500 евро за незаконное задержание на Болотной площади в 2012 году; Илья Яшин отсудил в Петербурге у пригожинского РИА ФАН сто тысяч рублей компенсации за клевету.

Не совсем исламские боевики

Год назад в Стамбуле застрелили Айеркена Саймаити – бизнесмена, передавшего журналистам документы об отмывании денег для кыргызстанского клана Матраимовых и короля грузоперевозок Хабибулы Абдукадыра. Основанные на этих документах журналистские расследования стали одним из катализаторов недовольства, которое привело к смене власти в Кыргызстане. Турецкая полиция придерживается версии о том, что Саймаити убили “исламские боевики” по каким-то туманным соображениям веры, однако новое международное журналистское расследование свидетельствует, что заказчики убийства неплохо оплатили эту версию взносом в турецкий фонд по борьбе с коронавирусом. Почитайте.

Шесть ссылок

Фестивали между карантинами. Отчет Дмитрия Волчека о венецианских бьеннале – театральной, музыкальной и урезанной до одной выставки художественной. Или рассказ Вадима Рутковского о московском фестивале “Территория”.

Отчет Дмитрия Волчека о венецианских бьеннале – театральной, музыкальной и урезанной до одной выставки художественной. Или рассказ Вадима Рутковского о московском фестивале “Территория”. Литературоведение и литературоведы. Хорошее интервью Александра Жолковского к выходу нового собрания его виньеток “Все свои” в НЛО. Или эссе Александра Долинина о подтекстах пастернаковского стихотворения “Уроки английского”.

Хорошее интервью Александра Жолковского к выходу нового собрания его виньеток “Все свои” в НЛО. Или эссе Александра Долинина о подтекстах пастернаковского стихотворения “Уроки английского”. Советские судьбы. История латышской семьи, сосланной в Сибирь в 1941 году. Или рассказ о Валерии Саблине – замполите большого противолодочного корабля "Сторожевой", который 8 ноября 1975 года поднял на судне восстание (в 1976 году его расстреляли).

Искренне Ваши,

Семь Сорок