Как осквернить могилу снегом

Доброе утро!

В Петербурге задержан московский художник Иван Волков, автор какашки из снега на Марсовом поле. В отношении Волкова возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронения, потому что на Марсовом поле – довольно далеко от снежной какашки – находится некрополь жертв Февральской и Октябрьской революции и убитых большевиков. Не иначе как Урицкий заворочался в своей могиле. В остальном так:

В годовщину возвращения Навального в Россию Петушинский суд отклонил очередной иск политика к колонии. Скоро в суд поступит новое уголовное дело против него.

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев, но суд пока не избрал ему меру пресечения по уголовному делу о госизмене.

По данным немецкой газеты Handelsblatt, в ЕС отказались от идеи отключить Россию от SWIFT в случае вторжения в Украину.

Австралия разрешила въезд для привитых “Спутником V”. EMA так и не получило недостающие документы для признания “Спутника V”.

“И по 27 лет люди сидели”

В годовщину своего ареста Навальный написал в соцсетях, что год прошел ужасно быстро, а конца заключения он не ждет: скоро в суд поступят новые уголовные дела – три эпизода по делу о мошенническом воровстве пожертвований из ФБК и дело об оскорблении судьи, рассматривавшей дело о клевете на ветерана (вот путеводитель по всем возбужденным против Навального уголовным делам). Адвокат Ольга Михайлова считает, что цель всех этих дел – посадить Навального навсегда.

Во вторник Петушинский районный суд отказал Навальному в удовлетворении одной его жалобы к покровской колонии (она касалась денег, необходимых на покупку продуктов в тюремном ларьке), а рассмотрение второй – о постановке Навального на учет как “склонного к терроризму” – суд отложил на 1 февраля. Вот репортаж.

Хроника событий, случившихся в России за год после возвращения Навального, представлена тут. В серии интервью соратники Навального оценивают его решение вернуться на родину и шансы на скорое освобождение: журналист-расследователь Христо Грозев; бывший директор ФБК Иван Жданов; бывшие главы региональных штабов, бежавшие за границу; сатирик Виктор Шендерович и политолог Федор Крашенинников. Многие увязывают освобождение Навального с концом затянувшегося президентства Путина, но что может выкинуть российского президента из бункера, предсказывать никто не берется. По данным “Левада-Центра”, почти половина россиян ожидают в 2022 году массовые протесты, а две трети – экономический кризис.

Прочее российское

Суд в Петербурге запретил видео, на котором американский музыкант Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) вырывает страницы из Библии.

В Архангельской области прокуратура требует лишить мандата муниципального депутата Радика Аднобаева – бывшего защитника Шиеса от полигона для московского мусора. Повод – несвоевременная подача декларации о доходах жены-пенсионерки.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" опубликовал доклад о том, как российские власти используют камеры и систему распознавания лиц против протестующих. Из зафиксированных в 2021 году 454 задержаний постфактум 363 были связаны с акциями в поддержку Навального и по меньшей мере против 164 задержанных использовались фото- и видеодоказательства их участия в акциях.

Кассационный суд оставил в силе все приговоры по делу "Нового величия".

Бывший заключенный омской исправительной колонии №7 Наиль Якупов рассказал в интервью основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину, как заключенные строили яхту для прокурора Хомякова (это помимо рассказов о том, как их избивали и пытали).

Суд в Москве оштрафовал на 1,5 млн рублей крупнейший в мире генеалогический сервис MyHeritage за отказ хранить данные россиян в России; Google оштрафован еще на 4 млн рублей за выборочное удаление ссылок из поисковой выдачи.

Украинское

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из Варшавы и сразу же отправился на заседание суда, который должен был избрать ему меру пресечения по делу о госизмене в связи с закупкой угля из так называемой “ДНР” (суть обвинений разобрана здесь). На заседании суда прокуратура попросила арестовать Порошенко на два месяца или отпустить его под залог в размере 1 млрд гривен (более $35,3 млн). Судья провел в совещательной комнате четыре часа, но так и не смог принять решения – оно будет оглашено 19 января. Здесь о политической мотивированности дела Порошенко спорят депутаты Верховной Рады от порошенковской партии “Европейская солидарность” и партии президента Зеленского “Слуга народа”.

По данным немецкой газеты Handelsblatt, Евросоюз отказался от идеи отключить Россию от SWIFT в случае ее вторжения в Украину – вместо этого рассматривается вариант введения санкций против крупнейших российских банков. Сегодня в Москве обсуждать украинскую проблему с Сергеем Лавровым будет глава МИД Германии Анналена Бербок – накануне она побывала в Киеве. Перед ее поездкой немецкие интеллектуалы обратились к правительству Германии с требованием “прекратить умиротворение” Путина, ужесточить политику в отношении России и начать поставки оружия Украине. (Великобритания подтвердила, что поставит Киеву легкое противотанковое вооружение.)

На этом фоне Александр Лукашенко объявил о совместных с Россией учениях у границ Украины. Они пройдут в феврале.

Повальное увольнение зятьев

В Казахстане родственники убитых во время беспорядков требуют расследования случившегося: появляются свидетельства необоснованных расправ и пыток. На этом фоне полиция продолжает задерживать раненых на митинге – по всей видимости, в поисках “террористов”, якобы напавших на Алматы.

Где находится Нурсултан Назарбаев, ухода которого из политики требовали демонстранты в начале протестов, по-прежнему не известно: по одним слухам, он лечится в Китае, а по другим – сидит в Нур-Султане и ведет “ожесточенные переговоры” с Токаевым о переделе активов, рент и прочего. Эти слухи как будто подтверждаются отставками зятьев Назарбаева: с высокого поста ушел уже третий зять первого президента. Племянник Назарбаева Самат Абиш освобожден от должности первого зама главы Комитета нацбезопасности. Родственника задержанного экс-главы КНБ Карима Масимова сняли с поста начальника полиции Павлодарской области. Кому достанутся деньги от “утилизационного сбора”, которые раньше шли младшей дочери Назарбаева, рассказывается здесь.

Вокруг света

Черногория отказала России в выдаче ростовского бизнесмена, обвиняемого в убийстве своего отца, несмотря на оправдательный вердикт присяжных. Вот его история.

Бывший агент ФСБ Борис Карпичков, более 20 лет живущий в Великобритании, сообщил об угрозах в свой адрес. Ранее он рассказывал, как его пытались отравить в 2007 году в Новой Зеландии.

В прокуратуре Азербайджана заявили, что оппозиционер Тофиг Ягублу мог сам себе нанести травмы (пойдите по ссылке, чтобы увидеть, какие именно травмы он, по мнению прокуратуры, сам себе нанес).

Во Франции кандидата в президенты Эрика Земмура оштрафовали на 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти. Он назвал мигрантов "ворами и насильниками".

Группа самодеятельных расследователей подтвердила существовавшую ранее гипотезу о том, семью Анны Франк сдал нацистам член Еврейского совета Амстердама Арнольд ван ден Берг – в обмен на спасение собственной семьи. Отец Анны Франк скорее всего знал имя доносчика.

Хроники пандемии

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России продолжает расти – их уже 30 726, смертность пока снижается – 670 человек за сутки.

Австралия разрешила въезд привитым "Спутником V". С Европой сложнее: посол ЕC в Москве Маркус Эдерер утверждает, что Россия так и не передала Европейскому агентству по лекарственным средствам недостающие документы для признания "Спутника V".

В Туркменистане, где официально коронавируса нет, введены жесткие огрничения: закрыты рынки, торговые центры, ограничено передвижение между регионами. В Италии от COVID-19 умер один из лидеров движения против вакцинации.

В Китае, где, несмотря на высокую долю привитых, продолжают придерживаться политики нулевой толерантности к коронавирусу, из-за одного выявленного случая омикрона закрыто целое офисное здание вместе со всеми сотрудниками.

В Европе – в придачу к коронавирусу – начал распространяться не самый мягкий штамм гриппа.

Шесть ссылок

Советское, военное. Беседа с чешским историком Яном Дворжаком о судьбе чехословаков, которые после оккупации своей страны бежали в СССР, там в большинстве своем попали в ГУЛАГ, а 3 января 1942 года были амнистированы в целях формирования чехословацкой бригады, которая впоследствии принимала участие в боях за Харьков и Киев и участвовала в освобождении чехословацких территорий. Или рассказ историка Игоря Петрова о том, как он идентифицировал эмигрантского публициста Сабика-Вогулова и узнал почти все о судьбе этого советского офицера-перебежчика.

Беседа с чешским историком Яном Дворжаком о судьбе чехословаков, которые после оккупации своей страны бежали в СССР, там в большинстве своем попали в ГУЛАГ, а 3 января 1942 года были амнистированы в целях формирования чехословацкой бригады, которая впоследствии принимала участие в боях за Харьков и Киев и участвовала в освобождении чехословацких территорий. Или рассказ историка Игоря Петрова о том, как он идентифицировал эмигрантского публициста Сабика-Вогулова и узнал почти все о судьбе этого советского офицера-перебежчика. Религиозное. Путеводитель историка Глеба Запальского по русскому монастырю XIX века. Или конспект книги Андрея Бермана “Хлысты. Ранняя история самой известной русской религиозной секты” (изд-во Common Place).

Путеводитель историка Глеба Запальского по русскому монастырю XIX века. Или конспект книги Андрея Бермана “Хлысты. Ранняя история самой известной русской религиозной секты” (изд-во Common Place). Современное искусство. Большой разговор с акционистом Петром Павленским о его настоящем и недавнем прошлом. Или рассказ искусствоведа и куратора Магдалены Москалевич о музейной реформе в Польше, проходящей на фоне крайне правого поворота в политике (сама Москалевич живет и работает в Нью-Йорке).

Искренне Ваши,

Семь Сорок