Станцуй мне неуважение к обществу

Доброе утро!

“Какие номера свободны – такие и берем”, – сказал глава Минпромторга Денис Мантуров в ответ на сообщение Transparency International о том, что он ночевал в Шанхае в номере ценой $21 тысячу в сутки. Какие новости есть – такие и читайте:

ПАСЕ в полном объеме восстановила права российской делегации. Делегации семи стран покинули сессию.

Роскомнадзор разослал провайдерам требования по обеспечению изоляции рунета. Их выполнение может привести к снижению скорости интернета.

В петербургских избиркомах избивают независимых кандидатов, чтобы воспрепятствовать их регистрации. Врио губернатора Беглов обещает не сдавать подписи, на фальсификации которых его поймали.

Путин принял отставку главы Ингушетии и назначил врио главы региона. К арестованным по результатам протестов в Магасе не пустили адвоката.

Трудности умиротворения агрессора

Парламентская ассамблея Совета Европы в полной мере восстановила права российской делегации, которых она лишилась в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. В ответ на это делегаты из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии, Грузии и Украины покинули зал заседания и объявили о возвращении в свои страны для консультаций.

В их совместном заявлении (англ.) говорится, что восстановление в правах – неверный сигнал “стране, которая прибегала к вооруженной агрессии, отравлению людей, не соблюдает права человека в отношении собственных граждан и пытается не продвигать, а расшатывать демократию в Европе”. Документ завершается пожеланиями удачи новому главе ПАСЕ в разрешении кризиса.

На посту генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда сменила глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Главу комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида-Зайчонка-Слуцкого не избрали вице-спикером ПАСЕ.

Глава МИД Украины пишет в фейсбуке, что Киев получил российскую дипломатическую ноту в связи с решением Международного трибунала ООН по захваченным в Черном море украинским морякам. По его словам, Россия требует от Украины признать “судебное преследование моряков, а косвенно и оккупацию Крыма”. “Так не будет”, – написал Климкин.

Дело Голунова и государственное насилие

По данным “Левада-центра”, каждый десятый россиянин сталкивался с насилием со стороны правоохранительных органов. Песков в ответ на просьбу прокомментировать спросил, кто из 30 присутствующих журналистов подвергался пыткам. Когда таких не нашлось, он сделал вывод, что исследование “Левады” неверно, а от примера Голунова отмахнулся.

В связи с делом Голунова ушел в отставку замглавы УВД по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов (его начальника генерала Пучкова ранее уволил Путин). Активиста Алексея Климишина, задержанного на пикете в поддержку Ивана Голунова, оштрафовали на 200 тысяч рублей за “повторное нарушение правил проведения митинга”.

Стало известно о еще одном деле с подброшенными наркотиками: активиста из Минеральных Вод Михаила Савостина осудили на 3,5 года условно за хранение наркотиков. Савостин вины не признал и настаивает, что наркотики ему подбросили. Он провел под арестом 14 месяцев.

Что же до пыток, то вот свежий пример: в Иркутской области полицейский, избивший случайного задержанного так, что у того наступил разрыв желудка, предложил своей жертве 300 тысяч рублей в порядке досудебного урегулирования конфликта.

Вот поразительный материал – ценник на пытки, составленный по решениям российских судов о компенсациях жертвам (потеря слуха, например, стоит 20 тысяч рублей). И еще один документ: доклад Нюты Федермессер о ситуации в российских психоневрологических интернатах: “Система ПНИ и ДДИ – это современный ГУЛАГ для престарелых и инвалидов”. Почитайте.

Историю о том, как в отдаленном районе Бурятии компания по добычи нефрита глумится над местными эвенками (их запугивают, похищают, грабят и бьют), читайте здесь.

Суверенный рунет

Роскомнадзор направил провайдерам требования в рамках закона об изоляции Рунета (который вступает в силу 1 ноября). В Российском союзе промышленников и предпринимателей говорят, что реализация этих требований приведет к снижению скорости интернета.

В пока еще открытом миру рунете

новосибирский сайт “Тайга.инфо” оштрафовали на 5 тысяч рублей за гиперссылку на видео с матом;

в Архангельской области участковые сами попросили администраторов местных групп в ВК заблокировать пенсионерку, которая завалила полицию доносами на разных людей по закону о “неуважении к власти” (поразительная история);

в Брянской области вынесен первый в истории штраф в 30 тысяч рублей за “неуважение к обществу” в форме танца (видео танца было выложено в Instagram).

Российские демократические процессы

В петербургском избиркоме признали, что в пяти муниципалитетах “изобрели машину времени”, вовремя не проинформировав общественность о назначении выборов. Соответственно, сроки регистрации кандидатов перенесли.

Теперь главная проблема – физическое насилие по отношению к независимым кандидатам в муниципальных избиркомах: сотрудника штаба Навального Александра Шуршева избили на подходе к одному избиркому (вот разговор с ним), в другом независимых кандидатов чуть не задушила “очередь”.

Как собирают подписи за “независимого” кандидата в губернаторы врио Беглова, рассказано тут. Беглов пообещал не сдавать в избирком подписи, на фальсификации которых его поймали.

В Екатеринбурге представлен список мест для строительства церкви св. Екатерины. Сквера перед драмтеатром в нем нет (но не потому, что люди были против, а потому что от этого места отказались “инвесторы и епархия”, сказал главный архитектор города).

Ингушетия

Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначил врио главы региона Махмуда-Али Калиматова (в 2004–2007 годах он занимал пост прокурора Ингушетии, а с 2015 года возглавлял управление Росприроднадзора по Самарской области).

Теперь этому “экологу” придется разбираться с уголовными делами, образовавшимися в ходе подавления протестов против изменения административной границы между Ингушетией и Чечней. Вот здесь адвокат Вадим Клювгант рассказывает, что его подзащитные (к которым его не допустили) содержатся в изоляторе при ФСБ. Над делом о беспорядках работают 60 следователей, обвиняемых – 30 человек.

У соседей

В Украине завершилась регистрация кандидатов в Верховную Раду: на выборы идут 19 партий и 4600 кандидатов. Завершилась – но не до конца: административный суд в Киеве обязал ЦИК повторно рассмотреть документы партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили (ранее ей отказали в регистрации кандидатов).

В России заведено уголовное дело против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка – его обвиняют в контрабанде наркотиков. Конституционный суд Молдовы в полном составе ушел в отставку – он поддерживал Демократическую партию Плахотнюка. А сегодня в Москву для консультаций приедет делегация парламента Молдовы.

Вандализм

Против двух жителей Магаданской области возбуждено уголовное дело по статье “вандализм”: они слегка подправили стоящий на въезде в Магадан баннер, превратив надпись “Магадан – город золотой” в “Магадан – город отстой”.

В руководстве библиотеки иностранной литературы в Москве подтвердили, что убирают из электронного каталога книги, изданные при поддержке фонда Сороса (потому что он “нежелательный”). В 90-е годы львиная доля переводной научной литературы в России выходила при содействии института “Открытое общество”.

Шесть ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок