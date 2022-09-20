Мы из болота воду пили

Доброе утро!

Губернатор Курской области Роман Старовойт отменил День варенья, который должен был пройти 24 сентября, и обещал отправить подготовленные к празднику сладости на фронт. Новости от этого не слаще:

Украина обвинила Россию в обстреле Южно-Украинской АЭС.

В Изюме продолжается эксгумация тел погибших в ходе битвы за город и его последующей оккупации, извлечено 146 тел.

"Общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" призвали "немедленно" провести референдум о присоединении к России.

Суд в Москве сократил на один месяц срок муниципальному депутату Алексею Горинову, осужденному на семь лет по статье о "фейках".

Турецкие Isbank и Denizbank прекратили принимать карты "Мир".

В Великобритании похоронили королеву Елизавету II.

Военные сводки

В ночь на понедельник, по сообщению украинской армии, обстрелам подверглись 30 населенных пунктов, в том числе Запорожье и приграничные районы Сумской области (там уничтожена ферма со всеми животными). Украинский "Энергоатом" сообщил об обстреле российскими военными Южно-Украинской АЭС; мэр Энергодара, где находится Запорожская АЭС, тоже писал об обстрелах со стороны России.

Назначенный сепаратистами мэр Донецка сообщил о 13 погибших при обстреле западной части города. Обстрел, по его словам, велся с подконтрольной Украине территории; украинская сторона эти сообщения не комментировала. На этом фоне "Общественные палаты" так называемых "ЛНР" и "ДНР" призвали "немедленно" провести референдум о присоединении к России, и назначенные Россией главы этих "республик" уже договорились "координировать" свои действия в этом направлении. Оккупационные власти Херсонской области выразили сходное желание. Глава Луганской области Сергей Гайдай объясняет эту спешку продвижением украинской армии (он сообщил об освобождении Белогоровки) и стремлением России начать новый виток войны: если объявить театр военных действий территорией России, то у Кремля, по мысли Гайдая, появятся формальные основания для начала всеобщей мобилизации.

В данный момент, как отмечает американский Институт изучения войны, Путин все больше полагается на нерегулярные "добровольческие силы", частично состоящие из заключенных. Почему вербовка заключенных в "ЧВК Вагнера" абсолютно незаконна, здесь объясняет член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. О том, как родственники отправленных на фронт заключенных пытаются вернуть их обратно, подробно рассказывают "Важные истории" (по оценкам издания, в 37 колониях России "ЧВК Вагнера" завербовала не меньше 5786 человек, из них не менее 2036 человек уже вывезены из мест лишения свободы). Журналисты Север.Реалий подтвердили гибель на фронте еще одного заключенного – это 53-летний Эдуард Анисимов из Петербурга, сидевший по "народной" статье о сбыте наркотиков. Вероятно, новым полем для деятельности пригожинских вербовщиков станут высшие учебные заведения: в городах Ростовской области крупные баннеры с рекламой "ЧВК Вагнера" появились рядом с вузами, а "Единая Россия" предложила министерству просвещения и министерству образования и науки давать студентам, участвующим в военном вторжении в Украину, академический отпуск.

Оккупация и ее последствия

Генпрокурор Украины Андрей Костин сказал в интервью, что следователям удалось установить личности пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны российских военных. В июле ООН обнародовала информацию о 124 зафиксированных случаях изнасилований с начала войны. Имеющиеся данные – лишь верхушка айсберга и не отражают реальных масштабов сексуального насилия в военных условиях.

В освобожденном от российских войск Изюме в Харьковской области, по сообщению главы обладминистрации, эксгумировали 146 тел, большинство из них – мирные жители. Пресс-секретарь Путина Песков назвал сообщения о массовых захоронениях в Изюме "враньем". Вот видеорепортаж о процессе эксгумации, а вот беседа с харьковским журналистом Юрием Лариным, побывавшим в недавно освобожденных городах и поселках области: именно он опубликовал снимок мертвого человека с браслетом на запястье в цветах украинского флага, который вызвал флешмоб в украинском сегменте интернета. Ларин говорит, что местные жители рассказывали ему об избиениях и пытках током. Депутат Верховной Рады Украины Павел Сушко, только что побывавший на деоккупированных территориях Харьковской области, отмечает нехватку врачей, медикаментов и продовольствия, а также страх, от которого до сих пор не оправились местные жители. По сообщению украинского историка Оксаны Семеник, российские войска разрушили каменные фигуры половецких баб, датируемые IX–XIII веками и находящиеся на горе Кременец близ Изюма.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что вернулся к работе после болезни, – ранее сообщалось, что он был доставлен в Москву в состоянии медикаментозной комы, а Минобороны России допускало, что его пытались отравить. Что на самом деле произошло с Сальдо – украинским политиком, согласившимся сотрудничать с российскими оккупационными властями, – сказать сейчас невозможно. По словам Сергея Никитенко, редактора херсонского издания "Мост", журналисты не успевают даже отслеживать гремящие в городе взрывы и отличать украинские обстрелы от российских инсценировок. Зато можно точно сказать, что после деоккупации политиков, согласившихся сотрудничать с оккупационными властями, будут привлекать к ответственности как коллаборантов – здесь об этом механизме рассказывает соавтор закона о коллаборационизме, депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев.

Суд в так называемой "ЛНР" приговорил двух сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ к 13 годам тюрьмы по обвинению в "госизмене". Миссия объявила об окончательном прекращении деятельности в Украине в конце апреля – после похищения нескольких сотрудников.

Россия воюющая

В распоряжении Радио Свобода оказался скриншот сообщения в ватсапе из чата сотрудников Ленского отдела охраны ПАО "Газпром" в Якутии. В нем сотрудников компании обязывают перечислить тысяче рублей на помощь военным, раненным во время "специальной военной операции", потому что в местных больницах и госпиталях "катастрофически не хватает медикаментов".

Вот история о том, как родные три месяца искали пропавшего в Украине солдата: в военной части говорили, что он "жив-здоров", но нашелся он в коме в московском госпитале.

Военный суд в Дагестане признал законным увольнение контрактника, который отказался ехать воевать в Украину.

ФСБ пришла с обыском на оборонное предприятие "Искра" в Новосибирске; по неподтвержденным данным, гендиректор предприятия задержан и увезен в Москву.

О губительном влиянии войны на российский бизнес читайте тут, а вот удивительный репортаж о патриотическом концерте "Своих не бросаем", который состоялся 17 сентября в Нижнем Новгороде: при желании участников этого действа можно привлечь сразу и по статье о "фейках", и по статье о "дискредитации" российской армии. Вернувшийся с фронта доброволец Сергей Харинов, например, говорил со сцены: "Мы и голодали, и из болота воду пили по четыре дня, и… ну, чтобы не говорить голословно, вот эта форма – она украинская! Она взята в бою. И берет взят в бою! В общем, тяжело нашим там ребятам!"

У привлеченных дела обстоят так:

Суд в Москве сократил на один месяц срок муниципальному депутату Алексею Горинову, осужденному на семь лет по статье о "фейках" за предложение отменить районные детские праздники на время войны. Судья закрыла заседание якобы из-за поступавших в суд угроз. Вот последнее слово, с которым выступил в суде Горинов.

Вот история активистки и журналистки RusNews Марии Пономаренко, которая вскрыла вены в СИЗО, – она сидит там с апреля по уголовному делу о "фейках" за пост об ударе по мариупольскому Драмтеатру.

В Петрозаводске администратора антивоенного телеграм‑канала оштрафовали на полторы тысячи рублей за пост со свастикой из букв Z ("демонстрация нацистской символики"). Несколько дней назад у него дома был обыск, так что это, вероятно, еще не все кары.

В Москве возбуждено административное дело о "дискредитации" российской армии против владельцев музыкального бара "Рок-н-ролл": там на экранах над барной стойкой под песню группы Nirvana демонстрировались кадры с войны в Украине. Донос написал ветеран МВД Виталий Бородин, ранее уже жаловавшийся в правоохранительные органы на издания "Проект" и "Орловские новости".

Во Владимире отменен концерт группы "Сплин”: Александр Васильев публично поддержал уехавших из России музыкантов и сам попал в список запрещенных.

Аллу Пугачеву за антивоенный пост пока не привлекли – но всесторонне обсудили. Заседающий в Госдуме праправнук Льва Толстого даже указал Пугачевой на ее место: "в историческом музее времен СССР". Пресс-секретарь Путина комментировать обращение певицы к российскому Минюсту отказался.

Суд в Москве отказал в аресте имущества активистов, у которых ранее прошли обыски в рамках загадочного "дела Ильи Пономарева".

Турецкие частные банки Isbank и Denizbank прекратили принимать российские карты "Мир", а Turkish Airlines отказалась обучать пилотов из России на тренажерах имитации полета. Накануне вступил в силу запрет на въезд россиян с шенгенскими туристическими визами в страны Балтии и Польшу (в Эстонии еще и обсуждают запрет для граждан России и Беларуси на участие в выборах местного уровня). Как пострадают от недавно введенных американских санкций бизнес-интересы Рамзана Кадырова в Саудовской Аравии, рассказывается здесь.

Российское невоенное

Суд в Челябинске приговорил анархистов Дмитрия Цибуковского и его жену Анастасию Сафонову к 1 году и 9 месяцам колонии каждого. Их обвиняли в хулиганстве по мотивам политической вражды за баннер "ФСБ – главный террорист", вывешенный в 2018 году в поддержку обвиняемых по делу "Сети". Прокурор требовал пять лет каждому.

Суд на Чукотке приговорил к четырем годам колонии‑поселения местного жителя, который 9 мая отправил в чаты портрет Гитлера ("реабилитация нацизма с использованием интернета").

Президент Российской академии наук Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов нового главы РАН из-за беспрецедентного административного давления. Он назвал это решение вынужденным. Выборы состоятся сегодня. Сергеев был представителем условно либерального крыла РАН.

Умер космонавт Валерий Поляков. В 1995 году он установил рекорд продолжительности полета в космос, проведя на орбите 437 суток. Ему было 80 лет.

Вокруг света

Королеву Великобритании Елизавету II похоронили в часовне св. Георгия в Виндзорском замке. До этого в Вестминстерском аббатстве состоялась поминальная служба, после чего траурная процессия прошла по Лондону от Вестминстерского аббатства до арки Веллингтона в Гайд-парке – мимо Букингемского дворца. Каждую минуту звучали колокола Биг-Бена и оружейные залпы. Вот фотографии.

Президент США Джо Байден заявил в интервью CBS, что американские войска будут защищать Тайвань в случае вторжения со стороны Китая.

Кыргызстан заявил о 59 погибших во время конфликта на границе, Таджикистан – о более 60. Главы служб национальной безопасности двух стран подписали протокол о мирном урегулировании конфликта. Об ущербе, разрушениях и помощи пострадавшим читайте здесь.

В Беларуси за "оскорбление Лукашенко" 70-летнего пенсионера из Несвижа Василия Демидовича приговорили к шести годам колонии усиленного режима, тогда как активистку "Европейской Беларуси" Елену Лазарчик – к восьми.

Шесть ссылок

Околофилософское. Гид для начинающих по постколониальной теории. Или краткая история космополитизма.

Гид для начинающих по постколониальной теории. Или краткая история космополитизма. История смертной казни. Два отрывка из книги Тамары Эйдельман "Право на жизнь. История смертной казни" (изд-во "Альпина нон-фикшн"): первый, о борьбе ирландцев за независимость от Великобритании, и второй – о том, как после почти полной отмены смертной казни в Российской империи с приближением революции она возвращалась во все больших масштабах и вылилась в Красный террор при большевиках.

Два отрывка из книги Тамары Эйдельман "Право на жизнь. История смертной казни" (изд-во "Альпина нон-фикшн"): первый, о борьбе ирландцев за независимость от Великобритании, и второй – о том, как после почти полной отмены смертной казни в Российской империи с приближением революции она возвращалась во все больших масштабах и вылилась в Красный террор при большевиках. Космос. Рассказ о Фрэнке Дрейке (1930–2022), который искал внеземные цивилизации и вывел формулу, позволяющую оценить количество цивилизаций в галактике Млечный Путь. Или история изучения и освоения Марса – в космических аппаратах прошлого и амбициозных проектах будущего.

Искренне Ваши,

Семь Сорок