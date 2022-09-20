Мы из болота воду пили

Доброе утро!
Губернатор Курской области Роман Старовойт отменил День варенья, который должен был пройти 24 сентября, и обещал отправить подготовленные к празднику сладости на фронт. Новости от этого не слаще:
- Украина обвинила Россию в обстреле Южно-Украинской АЭС.
- В Изюме продолжается эксгумация тел погибших в ходе битвы за город и его последующей оккупации, извлечено 146 тел.
- "Общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" призвали "немедленно" провести референдум о присоединении к России.
- Суд в Москве сократил на один месяц срок муниципальному депутату Алексею Горинову, осужденному на семь лет по статье о "фейках".
- Турецкие Isbank и Denizbank прекратили принимать карты "Мир".
- В Великобритании похоронили королеву Елизавету II.
Военные сводки
В ночь на понедельник, по сообщению украинской армии, обстрелам подверглись 30 населенных пунктов, в том числе Запорожье и приграничные районы Сумской области (там уничтожена ферма со всеми животными). Украинский "Энергоатом" сообщил об обстреле российскими военными Южно-Украинской АЭС; мэр Энергодара, где находится Запорожская АЭС, тоже писал об обстрелах со стороны России.
Назначенный сепаратистами мэр Донецка сообщил о 13 погибших при обстреле западной части города. Обстрел, по его словам, велся с подконтрольной Украине территории; украинская сторона эти сообщения не комментировала. На этом фоне "Общественные палаты" так называемых "ЛНР" и "ДНР" призвали "немедленно" провести референдум о присоединении к России, и назначенные Россией главы этих "республик" уже договорились "координировать" свои действия в этом направлении. Оккупационные власти Херсонской области выразили сходное желание. Глава Луганской области Сергей Гайдай объясняет эту спешку продвижением украинской армии (он сообщил об освобождении Белогоровки) и стремлением России начать новый виток войны: если объявить театр военных действий территорией России, то у Кремля, по мысли Гайдая, появятся формальные основания для начала всеобщей мобилизации.
В данный момент, как отмечает американский Институт изучения войны, Путин все больше полагается на нерегулярные "добровольческие силы", частично состоящие из заключенных. Почему вербовка заключенных в "ЧВК Вагнера" абсолютно незаконна, здесь объясняет член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. О том, как родственники отправленных на фронт заключенных пытаются вернуть их обратно, подробно рассказывают "Важные истории" (по оценкам издания, в 37 колониях России "ЧВК Вагнера" завербовала не меньше 5786 человек, из них не менее 2036 человек уже вывезены из мест лишения свободы). Журналисты Север.Реалий подтвердили гибель на фронте еще одного заключенного – это 53-летний Эдуард Анисимов из Петербурга, сидевший по "народной" статье о сбыте наркотиков. Вероятно, новым полем для деятельности пригожинских вербовщиков станут высшие учебные заведения: в городах Ростовской области крупные баннеры с рекламой "ЧВК Вагнера" появились рядом с вузами, а "Единая Россия" предложила министерству просвещения и министерству образования и науки давать студентам, участвующим в военном вторжении в Украину, академический отпуск.
Оккупация и ее последствия
Генпрокурор Украины Андрей Костин сказал в интервью, что следователям удалось установить личности пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны российских военных. В июле ООН обнародовала информацию о 124 зафиксированных случаях изнасилований с начала войны. Имеющиеся данные – лишь верхушка айсберга и не отражают реальных масштабов сексуального насилия в военных условиях.
В освобожденном от российских войск Изюме в Харьковской области, по сообщению главы обладминистрации, эксгумировали 146 тел, большинство из них – мирные жители. Пресс-секретарь Путина Песков назвал сообщения о массовых захоронениях в Изюме "враньем". Вот видеорепортаж о процессе эксгумации, а вот беседа с харьковским журналистом Юрием Лариным, побывавшим в недавно освобожденных городах и поселках области: именно он опубликовал снимок мертвого человека с браслетом на запястье в цветах украинского флага, который вызвал флешмоб в украинском сегменте интернета. Ларин говорит, что местные жители рассказывали ему об избиениях и пытках током. Депутат Верховной Рады Украины Павел Сушко, только что побывавший на деоккупированных территориях Харьковской области, отмечает нехватку врачей, медикаментов и продовольствия, а также страх, от которого до сих пор не оправились местные жители. По сообщению украинского историка Оксаны Семеник, российские войска разрушили каменные фигуры половецких баб, датируемые IX–XIII веками и находящиеся на горе Кременец близ Изюма.
Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что вернулся к работе после болезни, – ранее сообщалось, что он был доставлен в Москву в состоянии медикаментозной комы, а Минобороны России допускало, что его пытались отравить. Что на самом деле произошло с Сальдо – украинским политиком, согласившимся сотрудничать с российскими оккупационными властями, – сказать сейчас невозможно. По словам Сергея Никитенко, редактора херсонского издания "Мост", журналисты не успевают даже отслеживать гремящие в городе взрывы и отличать украинские обстрелы от российских инсценировок. Зато можно точно сказать, что после деоккупации политиков, согласившихся сотрудничать с оккупационными властями, будут привлекать к ответственности как коллаборантов – здесь об этом механизме рассказывает соавтор закона о коллаборационизме, депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев.
Суд в так называемой "ЛНР" приговорил двух сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ к 13 годам тюрьмы по обвинению в "госизмене". Миссия объявила об окончательном прекращении деятельности в Украине в конце апреля – после похищения нескольких сотрудников.
Россия воюющая
В распоряжении Радио Свобода оказался скриншот сообщения в ватсапе из чата сотрудников Ленского отдела охраны ПАО "Газпром" в Якутии. В нем сотрудников компании обязывают перечислить тысяче рублей на помощь военным, раненным во время "специальной военной операции", потому что в местных больницах и госпиталях "катастрофически не хватает медикаментов".
Вот история о том, как родные три месяца искали пропавшего в Украине солдата: в военной части говорили, что он "жив-здоров", но нашелся он в коме в московском госпитале.
Военный суд в Дагестане признал законным увольнение контрактника, который отказался ехать воевать в Украину.
ФСБ пришла с обыском на оборонное предприятие "Искра" в Новосибирске; по неподтвержденным данным, гендиректор предприятия задержан и увезен в Москву.
О губительном влиянии войны на российский бизнес читайте тут, а вот удивительный репортаж о патриотическом концерте "Своих не бросаем", который состоялся 17 сентября в Нижнем Новгороде: при желании участников этого действа можно привлечь сразу и по статье о "фейках", и по статье о "дискредитации" российской армии. Вернувшийся с фронта доброволец Сергей Харинов, например, говорил со сцены: "Мы и голодали, и из болота воду пили по четыре дня, и… ну, чтобы не говорить голословно, вот эта форма – она украинская! Она взята в бою. И берет взят в бою! В общем, тяжело нашим там ребятам!"
У привлеченных дела обстоят так:
- Суд в Москве сократил на один месяц срок муниципальному депутату Алексею Горинову, осужденному на семь лет по статье о "фейках" за предложение отменить районные детские праздники на время войны. Судья закрыла заседание якобы из-за поступавших в суд угроз. Вот последнее слово, с которым выступил в суде Горинов.
- Вот история активистки и журналистки RusNews Марии Пономаренко, которая вскрыла вены в СИЗО, – она сидит там с апреля по уголовному делу о "фейках" за пост об ударе по мариупольскому Драмтеатру.
- В Петрозаводске администратора антивоенного телеграм‑канала оштрафовали на полторы тысячи рублей за пост со свастикой из букв Z ("демонстрация нацистской символики"). Несколько дней назад у него дома был обыск, так что это, вероятно, еще не все кары.
- В Москве возбуждено административное дело о "дискредитации" российской армии против владельцев музыкального бара "Рок-н-ролл": там на экранах над барной стойкой под песню группы Nirvana демонстрировались кадры с войны в Украине. Донос написал ветеран МВД Виталий Бородин, ранее уже жаловавшийся в правоохранительные органы на издания "Проект" и "Орловские новости".
- Во Владимире отменен концерт группы "Сплин”: Александр Васильев публично поддержал уехавших из России музыкантов и сам попал в список запрещенных.
- Аллу Пугачеву за антивоенный пост пока не привлекли – но всесторонне обсудили. Заседающий в Госдуме праправнук Льва Толстого даже указал Пугачевой на ее место: "в историческом музее времен СССР". Пресс-секретарь Путина комментировать обращение певицы к российскому Минюсту отказался.
- Суд в Москве отказал в аресте имущества активистов, у которых ранее прошли обыски в рамках загадочного "дела Ильи Пономарева".
Турецкие частные банки Isbank и Denizbank прекратили принимать российские карты "Мир", а Turkish Airlines отказалась обучать пилотов из России на тренажерах имитации полета. Накануне вступил в силу запрет на въезд россиян с шенгенскими туристическими визами в страны Балтии и Польшу (в Эстонии еще и обсуждают запрет для граждан России и Беларуси на участие в выборах местного уровня). Как пострадают от недавно введенных американских санкций бизнес-интересы Рамзана Кадырова в Саудовской Аравии, рассказывается здесь.
Российское невоенное
- Суд в Челябинске приговорил анархистов Дмитрия Цибуковского и его жену Анастасию Сафонову к 1 году и 9 месяцам колонии каждого. Их обвиняли в хулиганстве по мотивам политической вражды за баннер "ФСБ – главный террорист", вывешенный в 2018 году в поддержку обвиняемых по делу "Сети". Прокурор требовал пять лет каждому.
- Суд на Чукотке приговорил к четырем годам колонии‑поселения местного жителя, который 9 мая отправил в чаты портрет Гитлера ("реабилитация нацизма с использованием интернета").
- Президент Российской академии наук Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов нового главы РАН из-за беспрецедентного административного давления. Он назвал это решение вынужденным. Выборы состоятся сегодня. Сергеев был представителем условно либерального крыла РАН.
- Умер космонавт Валерий Поляков. В 1995 году он установил рекорд продолжительности полета в космос, проведя на орбите 437 суток. Ему было 80 лет.
Вокруг света
- Королеву Великобритании Елизавету II похоронили в часовне св. Георгия в Виндзорском замке. До этого в Вестминстерском аббатстве состоялась поминальная служба, после чего траурная процессия прошла по Лондону от Вестминстерского аббатства до арки Веллингтона в Гайд-парке – мимо Букингемского дворца. Каждую минуту звучали колокола Биг-Бена и оружейные залпы. Вот фотографии.
- Президент США Джо Байден заявил в интервью CBS, что американские войска будут защищать Тайвань в случае вторжения со стороны Китая.
- Кыргызстан заявил о 59 погибших во время конфликта на границе, Таджикистан – о более 60. Главы служб национальной безопасности двух стран подписали протокол о мирном урегулировании конфликта. Об ущербе, разрушениях и помощи пострадавшим читайте здесь.
- В Беларуси за "оскорбление Лукашенко" 70-летнего пенсионера из Несвижа Василия Демидовича приговорили к шести годам колонии усиленного режима, тогда как активистку "Европейской Беларуси" Елену Лазарчик – к восьми.
Шесть ссылок
- Околофилософское. Гид для начинающих по постколониальной теории. Или краткая история космополитизма.
- История смертной казни. Два отрывка из книги Тамары Эйдельман "Право на жизнь. История смертной казни" (изд-во "Альпина нон-фикшн"): первый, о борьбе ирландцев за независимость от Великобритании, и второй – о том, как после почти полной отмены смертной казни в Российской империи с приближением революции она возвращалась во все больших масштабах и вылилась в Красный террор при большевиках.
- Космос. Рассказ о Фрэнке Дрейке (1930–2022), который искал внеземные цивилизации и вывел формулу, позволяющую оценить количество цивилизаций в галактике Млечный Путь. Или история изучения и освоения Марса – в космических аппаратах прошлого и амбициозных проектах будущего.
Искренне Ваши,
Семь Сорок