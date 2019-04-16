Пламенеющая готика

Доброе утро!

Вчерашний день не предвещал крупных культурных катастроф, все вертелось между “Игрой престолов” и 70-летием Аллы Пугачевой, но вечером загорелся Нотр-дам де Пари.

Пожарным удалось сохранить стены и две башни собора Парижской богоматери. Человеческих жертв нет, серьезно пострадал один пожарный. Президент Франции обещает восстановить собор, для чего будет объявлен сбор пожертвований.

По делу “Седьмой студии” назначена новая экспертиза, следующее заседание суда пройдет 17 июня.

Надежда Савченко и Виктор Рубан, которых в Украине обвиняют в подготовке вооруженного переворота, освобождены в зале суда: у них истек срок арестов.

Путин и Ким Чен Ын могут встретиться во Владивостоке уже в конце апреля.

Нотр-дам в огне

Пожар в соборе Парижской богоматери начался около семи часов вечера. Причина официально не названа, но предположительно это ремонтные работы, которые шли в соборе. Через час с небольшим рухнули шпиль и кровля собора. Стены и башни здания удалось спасти, реликвии из собора тоже вынесли, огонь под контролем и частично потушен.

Человеческих жертв нет, однако серьезно пострадал один пожарный. Власти Парижа эвакуировали остров Сите. Президент Франции Эммануэль Макрон, присутствовавший при тушении, утверждает, что худшего удалось избежать. Он обещает восстановить собор, для чего будет объявлен сбор пожертвований. Французский миллиардер Франсуа-Анри Пино уже пообещал 100 млн евро.

Парижане часами смотрели на пожар, молились, пели гимны. Мировые лидеры выражают солидарность, президент США откликнулся одним из первых, порекомендовав задействовать для тушения авиацию (чего нельзя было делать ради сохранения стен собора). Фотографии тут.

Собор Парижской богоматери был построен в XII-XIV веках, это один из важнейших памятников готики. Он сильно пострадал в ходе Великой французской революции и не особенно сохранялся после нее (отчасти это и побудило Виктора Гюго создать роман, главным героем которого стал собор). Масштабы потери, которую понесла вчера мировая культура, здесь оценивает историк Олег Воскобойников, здесь – директор московского Музея архитектуры им. Щусева Елизавета Лихачева.

Внутрироссийское, кратко

По делу “Седьмой студии” назначена новая экспертиза, в связи с чем объявлен перерыв в судебных слушаниях, следующее состоится 17 июня. Новосибирского хирурга, члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова перевели из СИЗО под домашний арест – его обвиняют в мошенничестве и хищении. В Петербурге четверо полицейских осуждены за пытки задержанных. В Ингушетии продолжаются обыски у активистов по уголовному делу о применении насилии к полицейским в ходе митинга в Магасе 26 марта. Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах, он вступит в силу с 1 октября.

Россия на мировой арене

Путин и северокорейский вождь Ким Чен Ын могут встретиться в конце апреля во Владивостоке, сообщают со ссылкой на источники информационные агентства в регионе.

Россия отправляет в ЦАР 30 военных для участия в миссии ООН.

“Северный поток–2” испытывает сложности со строительством, поскольку власти Дании не спешат выдавать разрешение на его прокладку в своих водах. Совет ЕС утвердил “газовую директиву”, в соответствии с которой компании-операторы трубопровода должны быть независимыми от компаний-поставщиков топлива. Пока в случае "Северного потока–2" это не так: в обоих случаях речь идет о "Газпроме".

США ограничили россиянам доступ к одной из самых престижных стипендий Fulbright.

Замглавы МИД России Александр Грушко объявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество и по гражданской, и по военной линиям.

“Коммерсант” и РБК утверждают, что Кремль готовится к раздаче российских паспортов жителям так называемых “ДНР” и “ЛНР” сразу после президентских выборов в Украине.

Украинское

На предвыборном фронте особых новостей нет – разве что стало известно, что встречу Владимира Зеленского с президентом Франции удалось организовать при посредничестве известного французского интеллектуала Бернара Анри-Леви.

Зато есть новости о несостоявшемся кандидате на пост президента Украины: суд освободил Надежду Савченко из-под стражи. У нее и у Владимира Рубана (их обвиняют в подготовке вооруженного переворота) истек срок содержания под стражей. Они останутся на свободе по меньшей мере до 7 мая, когда пройдет следующее судебное заседание.

Шесть ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок