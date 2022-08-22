В предчувствии террора

Доброе утро!

Суд в Беларуси запретил предоставлять услуги связи, ТВ и интернета самой известной в стране активистке, 75-летней Нине Багинской. Кроме того, ей запретили охотиться и водить машину. Да и слава богу:

В Подмосковье погибла Дарья Дугина – дочь философа-имперца Александра Дугина. Джип, за рулем которого она была, взорвался.

В субботу сообщалось о новых взрывах в Крыму. Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал дрон.

В Киеве запретили массовые мероприятия на День независимости, а сотрудникам правительственного квартала рекомендовали всю неделю работать из дома.

Заключенные СИЗО №1 в Кемерове захватили в заложники охранников, требуя встречи с прокурором и руководством ФСИН.

Дочь Дугина

В субботу вечером в Подмосковье, примерно в 30 км от МКАД, взорвалась машина, за рулем которой была 29-летняя Дарья Дугина – дочь идеолога евразийства и “русского мира” Александра Дугина. Она погибла на месте. Случившееся расследуется как “убийство, совершенное общеопасным способом”. В субботу Дугин с дочерью участвовали в “семейном фестивале” “Традиция”, организованном горячими приверженцами войны режиссером Бояковым и писателем Прилепиным: в своей лекции Дугин объяснял собравшимся, что такое сакральный космос и почему традиция – это АнтиИстория. Вернуться в Москву Дугины должны были вместе, но в итоге отец почему-то поехал на другой машине следом за дочерью.

Дарья Дугина родилась в семье философов и сама стала философом, занималась неоплатонизмом (конкретно Проклом) и параллельно играла флейте в собственной электронной группе Dasein May Refuse. Потом, однако, она превратилась в политолога-комментатора в прокремлевских пропагандистских медиа и пресс-секретаря собственного отца. Вела телеграм-канал Platonova, 24 февраля возрадовалась войне, а в середине июня съездила в Мариуполь, чтобы поучаствовать в пропагандистском репортаже и ощутить “Новороссию” как “пространство философского смысла” (какого именно – не ясно, потому что смыслы там еще только “формируются”). Текст диссертации Дугиной о Прокле в сети недоступен, но вот выдержки из ее рассуждений и статей последних лет.

Кто стоит за убийством Дарьи Дугиной, неизвестно. Российские сторонники войны винят украинцев (Киев свою причастность отвергает), прочие комментаторы – внутрироссийские силы, от ФСБ до появившихся из ниоткуда партизан; впрочем, все в один голос предрекают усиление террора в России. Западные медиа часто называют Дугина идеологом Путина, тогда как околокремлевские источники “Медузы” в один голос говорят, что он лично никакой роли не играет, а о существовании дочери Дугина как самостоятельной фигуры они узнали только из новостей о ее гибели.

“Чудовищные проекты фашистской Германии”

В подмосковном парке “Патриот” прошел организованный Минобороны России форум “Армия–2022”: в программе были стрельбы, показательные полеты авиации, мастерклассы по оказанию помощи человеку с оторванной стопой, выставки вражеской военной техники и даже инсталляция о “нацистском образовании” в Украине (вот фотографии). Но что главное, в рамках форума состоялся Международный антифашистский конгресс с участием Шойгу и зампреда Госдумы Ирины Яровой: они объясняли гостям из “дружественных стран” (из каких – не известно), что главные нацисты сегодня – это даже не украинцы, а США и Евросоюз. Почему, понять непросто, но упоминались “сотни секретных военных лабораторий по всему миру”, которые продолжают “чудовищные проекты фашистской Германии”.

Высшая школа экономики запускает в новом учебном году курс о пропаганде для студентов-журналистов. Слушать его будут четверокурсники, и в процессе их научат “строить собственные пропагандистские схемы и структуры”, “работать в рамках "белой", "серой" и "черной" пропаганды” и “использовать на практике элементы "проникающей (социологической)" пропаганды”.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала Путину о подготовке к сентябрьским выборам и попутно доложила ему о расследовании “Медузы”, посвященном 17-миллионным вбросам на прошлогодних думских выборах. Саму “Медузу” она не назвала, воспользовавшись любимой путинской фигурой речи “те, кто”: расследование, по ее словам, было сделано “теми, кто уехал из страны и окопался в бывших советских прибалтийских республиках, которые превратились в антироссийский гадюшник”. Хотя красивее, конечно, было бы сказать “русофобский гадюшник”.

В Москве сняли с выборов кандидата в муниципальные депутаты по району Зюзино Александра Замятина. Причина – пост с роликом Навального от 2020 года (демонстрация “экстремистской символики” задним числом). Сам “экстремист” отметил вторую годовщину попытки своего отравления постом, в котором подвел политические итоги “неудачного намазывания трусов “Новичком”“.

В остальном все буднично:

Уральские националисты заставили извиниться на камеру дрэг-квин Бомбу Киберсиси (она же – сотрудник зоопарка и ветеран чеченской войны Сергей Нечаев) за то, что во время своего выступления в местном гей-клубе он исполнил гимн России с ЛГБТ-флагом в руках.

Стендап-комика из Владикавказа Ариану Лолаеву оштрафовали на 50 тысяч рублей за два антивоенных поста (“дискредитация” российской армии).

Сеть кинотеатров "КАРО-фильм" отменила повторный прокат и спецпоказ фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер" по “не зависящим от нее причинам”, которые она “не может комментировать”. (Литвинова – против войны).

Лидер группы “Сплин” Александр Васильев на фестивале “Чернозем” под Воронежем посвятил песню “Выхода нет” музыкантам, которым пришлось уехать из России – соответственно, сет группы удалили из трансляции мероприятия.

Вот история активистки из Архангельска Анны Степановой: ей пришлось срочно уехать за границу, когда обнаружилось, что в груминг-салоне, где она работает, установили прослушку (а обнаружилось это потому, что мастера установки прослушки забыли в салоне клеевой пистолет, которым они крепили свои микрофончики).

Из будней вырываются лишь два события: домашний арест бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна (его обвиняют в хищении не менее 20 млн рублей у Департамента здравоохранения Москвы при поставках медицинских изделий по завышенным ценам через подконтрольные фирмы, расследованном журналистами Радио Свобода еще в 2019 году) и захват в заложники сотрудников кемеровского СИЗО № 1 заключенными этого СИЗО – они требовали встречи с прокурором и руководством ФСИН (по какому вопросу, пока не известно).

А война идет

В субботу при обстреле Николаевской области российская ракета попала в многоэтажный жилой дом в Вознесенске – ранены по меньшей мере 12 человек, в том числе дети. При разборе завалов общежития в Харькове, разрушенного российской ракетой в минувшую среду, нашли тела еще трех погибших – таким образом, общее число погибших в двух харьковских общежитиях при обстрелах 17 и 18 августа составило 24 человека. В ночь на воскресенье обстрелам подверглись Одесская область, Николаев, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области и снова Харьков – о жертвах украинские власти на этот раз не сообщали.

В субботу утром в российских соцсетях распространялись сообщения о взрывах близ Евпатории и в Бахчисарае над военным аэродромом. Российские власти утверждали, что взрывались ракеты, сбитые системой ПВО, и к вечеру воскресенья эти системы ПВО действительно обнаружились на фотографиях курортников: комплексы С-400 стоят прямо на пляже в Евпатории. Чуть позже беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе (здание как минимум загорелось, но насколько серьезны повреждения, неясно). По мнению американского Института изучения войны, удар был нанесен тяжелым гражданским беспилотником SkyEye 5000mm Pro UAV, который свободно продается в интернете. В субботу же было совершено покушение на назначенного Россией “мэра” оккупированного Мариуполя (неудачное).

В субботу Генштаб украинской армии отчитался об отбитых российских атаках почти на всех направлениях и сообщил, что россияне перебрасывают системы ПВО в Беларусь. В воскресенье перемен на фронтах не было, а украинская разведка рассказала, что работники авиаремонтного завода в Барановичах периодически ездят в командировки в Подмосковье, где занимаются ремонтом и вводом в эксплуатацию российской авиатехники.

Командование Вооруженных сил Украины сообщает о наращивании ракетоносцев в Черном море, предупреждая о высокой вероятности ракетных обстрелов в День независимости Украины 24 августа. В Киеве запретили в этот день все массовые мероприятия, сотрудникам правительственного квартала сказали работать из дома всю предстоящую неделю, а в Харькове объявили комендантский час с вечера 23 августа до утра 25-го. Британская разведка, со своей стороны, ни в какую интенсификацию военных действий на этой неделе не верит, но говорит, что в ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сумеет создать мотивированную наступательную группировку. Как ее пытается создать Украина, рассказывается тут.

Перспективы ядерной катастрофы

Бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании сэр Ричард Бэрронс утверждает в интервью “Би-би-си”, что чем дольше длится война и чем дальше Россия продвигается в деле “интеграции” оккупированных территорий Украины, тем вероятнее становится применение тактического ядерного оружия. Если в Кремле решат, что Херсонская, Запорожская области и Донбасс – это уже Россия, то на попытки отвоевать эти территории можно будет, в соответствии с российской военной доктриной, отвечать ядерными ударами. В Украине как будто это понимают: вводятся новые сигналы тревоги, в том числе химической и радиационной опасности, а граждан инструктируют о том, что делать в случае ядерного удара или аварии на Запорожской АЭС (в Энергодар уже привезли 25 тысяч таблеток йодида калия).

Лидеры США, Германии, Великобритании и Франции призвали к военной сдержанности в районе Запорожской АЭС и к скорейшему посещению объекта сотрудниками МАГАТЭ. Тем не менее, главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что руководство ЗАЭС, назначенное российской армией, продлило “кратковременные выходные” для украинского персонала – скорее всего, это означает, что Россия собирается отключить АЭС от украинских электросетей. В процессе электропитание самой станции будет поддерживаться за счет дизельных подстанций, что увеличивает риск возникновения критических ситуаций.

Чтобы собрать деньги на восстановление атомного бомбоубежища в Запорожье бизнесмен Максим Дрозденко заказал в Укрпочте марки с местными скульптурными достопримечательностями – чертом-Путиным, обнимающим мертвого снегиря, и Говорящей Лошадью Лавровым. Откуда взялись эти скульптуры и что в городе с бомбоубежищами, здесь рассказывает сам Дрозденко.

О том, какой экологический ущерб война нанесла Украине и без ядерных взрывов, рассказывается здесь.

Прочее военное

В Кропивницком найден мертвым глава Службы безопасности Украины по Кировоградской области, назначенный на эту должность в январе нынешнего года. Вероятно, он покончил с собой, но почему, пока не известно.

Минобороны России обвинило Киев в применении "химических отравляющих веществ", подтвердило госпитализацию военных в Запорожской области и даже назвало отравляющее вещество: ботулотоксин типа "В" (он встречается в испорченных консервах – но об этом в Минобороны РФ сказать забыли).

Украинское издание “Грати” публикует рассказ милиционера на пенсии из Сумской области о том, как он семь дней провел в российском плену (его свояк из этого плена до сих пор не вернулся). Журналисты съездили в те места, о которых он рассказывает, и сфотографировали клетки, в которых россияне держали пленных.

В 54-ю годовщину вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию премьер-министры Чехии и Словакии выпустили совместное видео, в котором сказали, что сейчас, когда российские танки идут по украинской земле, как никогда важно помнить об августе 1968-го и всеми силами помогать Украине. В Чехии в соцсетях запустили флешмоб с призывом перевести посольству Украины 1968 или 68 крон (80 или 2,75 евро) на закупку вооружений для украинской армии.

Вокруг света

Другой флешмоб развернулся в сети в поддержку премьера Финляндии Санны Марин, которую раскритиковали из-за видео с частной вечеринки: женщины по всему миру теперь публикуют ролики, как они танцуют, пьют и веселятся с друзьями.

В Албании по подозрению в шпионаже задержаны двое россиян и украинец. Они фотографировали на заводе Грамши, где в советское время производили автоматы, и неадекватно отреагировали на появление полицейского. Все задержанные увлекаются съемками заброшенных и “странных” объектов – вот их истории.

Здесь – фотогалерея с другими “странными объектами”, уже снесенными или подлежащими сносу советскими памятниками в Эстонии.

В Великобритании бастуют работники крупнейшего контейнерного порта – требуют повышения зарплат на фоне рекордной инфляции; рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца упал до рекордно низкого – тоже на фоне неблагополучной экономической ситуации.

В Черногории парламент вынес правительству вотум недоверия – но отнюдь не из-за экономических трудностей, а потому что премьер страны подписал соглашение с Сербской православной церковью. Вот где истинная духовность.

Семь ссылок

Мир пропитался войной. Беседа с украинским художником Никитой Каданом о том, как за полгода войны изменилась реальность, ее восприятие и осмысление. Или интервью с лидером “Ногу свело!” Максом Покровским – о жизни русского рокера на чужбине в условиях войны. Или разговор с британским журналистом Мартином Брайтом, который после обстрела киевской телебашни в начале войны прочитал книгу Анатолия Кузнецова “Бабий Яр” и теперь собирает деньги на установку памятника на могиле писателя в Лондоне.

Беседа с украинским художником Никитой Каданом о том, как за полгода войны изменилась реальность, ее восприятие и осмысление. Или интервью с лидером “Ногу свело!” Максом Покровским – о жизни русского рокера на чужбине в условиях войны. Или разговор с британским журналистом Мартином Брайтом, который после обстрела киевской телебашни в начале войны прочитал книгу Анатолия Кузнецова “Бабий Яр” и теперь собирает деньги на установку памятника на могиле писателя в Лондоне. История науки. К 200-летию египтологии – рассказы египтолога Александра Локтионова о десяти предметах из Древнего Египта. Или статья Юлии Гусевой, переводчика “Истории Французской революции”, о Жюле Мишле и его монументальной работе – к выходу “Истории” в Литпамятниках.

К 200-летию египтологии – рассказы египтолога Александра Локтионова о десяти предметах из Древнего Египта. Или статья Юлии Гусевой, переводчика “Истории Французской революции”, о Жюле Мишле и его монументальной работе – к выходу “Истории” в Литпамятниках. Мелкие истории. Отрывок из книги Эдварда Брука-Хитчинга “Подбрасывание лисиц и другие забытые и опасные виды спорта” (изд-во “НЛО”), посвященный навмахиям – имитациям морских сражений в Древнем Риме с участием преступников и военнопленных. Или рассказ о том, какой была старость в Средние века.

Искренне Ваши,

Семь Сорок