Доброе утро!

Российский Минфин опубликовал статистику по исполнению бюджета за январь 2023 года, и она оказалась катастрофической: дефицит по итогам месяца составил 1,76 трлн рублей – это рекорд как минимум с 1998 года. Правда, говорят, что у этого обвала чисто “бумажные причины”. Поживем – увидим. Пока видно вот что:

Жертвами мощного землетрясения в Турции и Сирии стали свыше трех тысяч человек.

Россияне заняли больше трети Бахмута в Донецкой области. Власти Луганской области говорят о подготовке наступления в районе Сватова и Кременной.

По данным “Медиазоны”, вторая волна вербовки заключенных в ЧВК Вагнера идет со скрипом.

Суд в Москве заочно приговорил основательницу журнала “Собака.ru” Нику Белоцерковскую к девяти годам колонии по статье о “фейках”.

В Украине отложили отставку министра обороны Алексея Резникова.

По данным Bloomberg, США планируют ввести 200-процентную пошлину на российский алюминий.

Суд в Тбилиси отказался освободить Михаила Саакашвили.

Крупнейшее с 1939 года

На юго-востоке Турции и прилегающей к этому региону части Сирии в ночь на понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,8. Его эпицентр находился в 30 километрах от города Газиантеп и в 90 километрах от границы с Сирией. Днем в понедельник был зафиксирован второй мощный толчок. После землетрясений во многих местах начались пожары, в турецкой провинции Хатай случился взрыв на газопроводе и была разрушена единственная взлетно-посадочная полоса местного аэропорта. Вот фотографии разрушений. Рассказы очевидцев – здесь и здесь.

Спустя почти сутки после трагедии известно о более чем трех тысячах погибших в обеих странах. Только в Турции разрушено более 5600 зданий. Сегодня люди ночевали в машинах и невысоких зданиях в ожидании новых толчков. В стране объявлен недельный траур.

В Геологической службе США причислили это землетрясение к числу крупнейших за последние сто лет и сравнили его с турецким землетрясением 1939 года, которое привело к гибели более 30 тысяч человек.

Военные сводки

Российские войска интенсифицировали свои действия в районе Бахмута и предпринимают попытки наступления в Луганской области. По словам украинского военного Дениса Ярославского, находящегося сейчас в Бахмуте, треть города уже в руках россиян, а две основные трассы снабжения украинской армии – дороги на Славянск и Константиновку – взяты ими под огневой контроль. Ярославский утверждает, что сейчас бои в городе и его окрестностях ведут уже не наемники ЧВК Вагнера, а кадровые российские военные, действующие вполне профессионально. Со своей стороны, глава Луганской области Сергей Гайдай рассказывает об участившихся российских обстрелах и ежедневных атаках россиян в районе Кременной и Сватова. Вот репортаж об украинских артиллеристах, контролирующих это направление. Среди жителей Харьковской области ходят упорные слухи о новом вторжении России на Купянском направлении, но местная журналистка Мария Малевская называет их частью российской “информационно-психологической спецоперации”.

Украина живет в ожидании российского наступления. Все его возможные направления перечислены тут, но все больше аналитиков сходятся во мнении, что наступление уже началось в Луганской и Донецкой областях, и этими территориями оно и ограничится. Так считает эксперт американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман; с ним согласен основатель Conflic Intelligence Team Руслан Левиев: по его мнению, для масштабного наступления России потребовалась бы новая мобилизация, а имеющимися сейчас силами можно воевать только на Донбассе.

Из-за ожидаемого российского наступления в Украине отложили перестановки в Министерстве обороны. Военное ведомство по-прежнему возглавляет Алексей Резников. Здесь объявленные, но не состоявшиеся увольнения, а также стратегию Запада в военной поддержке Украины комментируют украинские политологи Владимир Фесенко и Владислав Фарапонов. Вместо перестановок в правительстве Верховная Рада Украины занималась российскими наемниками: вагнеровцев признали международной преступной организацией, а другие российские ЧВК – террористическими.

Правительство Норвегии разработало пятилетний план помощи Украине объемом в 75 миллиардов крон – это более $7 млрд. По словам премьер-министра Йонаса Гара Стёре, каждый год Украина будет получать транш в 15 миллиардов крон. В текущем году половина этой суммы пойдет на покрытие военных нужд, вторая половина – на гуманитарную помощь. По данным Reuters, Швейцария постепенно склоняется к тому, чтобы отменить запрет на поставки своего оружия Киеву. Новые рассуждения о западных самолетах, которые пока никто Киеву не поставляет, читайте тут.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на Генассамблее ООН, высказал опасения относительно вероятности распространения войны за пределы Украины. Нельзя сказать, что они совсем безосновательны: Рамзан Кадыров, например, предложил после Украины "денацифицировать" Польшу и бороться там "с сатанизмом".

Война, вид из России

В лесу под Калугой рано утром в понедельник упал и взорвался беспилотник – губернатор области уверяет, что никто не пострадал. Жертвой обстрела приграничного села в Белгородской области стала местная жительница.

Российская генпрокуратура потребовала признать террористическим укомплектованный россиянами легион "Свобода России", который воюет в составе украинской армии. Вопрос будет решать Верховный суд РФ.

По данным “Медиазоны”, вербовщики ЧВК Вагнера снова объезжают колонии, откуда уже забирали зэков, но теперь желающих уехать на фронт почти нет.

Мобилизованные из Тувы записали видео, в котором жалуются на избиения со стороны военных так называемой "ДНР". Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что "это вопиющий случай, дискредитирующий положение мобилизованных".

Кажется, слово “дискредитация” приобретает в языке российских чиновников какие-то неведомые ранее значения. Вот, например:

Суд в Тульской области оштрафовал на 45 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии человека, который в новогоднюю ночь снял видео в клубе, где выступление Путина показывали под песню украинских исполнителей Потапа и Насти. На диджея, который поставил эту песню, тоже составили протокол о “дискредитации” российской армии, но суд его еще не рассмотрел. Возможно, правоохранителей смутил загадочный текст этой песни: “А ты мне в новый год от сосны, от сосны мне от сосны от сосны/ От сосны от сосны мне, от сосны в новый год от сосны от сосны”, но чем он дискредитирует российскую армию, понять все равно сложно.

В Бурятии по статье о “дискредитации” оштрафовали на 30 тысяч рублей сотрудницу “Россетей”, которая написала на сайте компании “Буряты против войны и геноцида!”

С понятием истины тоже проблемы: суд в Москве отказался признавать истинными слова Алексея Венедиктова о том, что Пригожин является хозяином ЧВК Вагнера даже после того, что сам Пригожин признал себя хозяином этой ЧВК.

Москвичку, задержанную в воскресенье за желто-голубую ленту на рюкзаке, будут судить по статье о неповиновении полиции, а что собираются вменить человеку, который пытался проникнуть в Мавзолей, чтобы похитить тело Ленина, пока не известно.

Суд в Казани арестовал на трое суток доктора социологических наук, “иностранного агента” Искандера Ясавеева за “возбуждение ненависти” в статье, опубликованной летом прошлого года на сайте Idel.Реалий. В ней Ясавеев анализирует причины, побудившие Путина вторгнуться в Украину.

Вот история 60-летней гражданской активистки из Улан-Удэ Натальи Филоновой – ей грозит до 10 лет тюрьмы по уголовному делу о "применении насилия в отношении представителя власти". Сейчас она находится в СИЗО.

В бурятском селе Кырен подожгли районный отдел Следственного комитета.

Суд в Москве заочно приговорил основательницу петербургского журнала “Собака.ru” Нику Белоцерковскую к девяти годам колонии по делу о военных "фейках". Сама она живет во Франции, но ее имущество в Москве и Петербурге арестовано.

В Госдуме тем временем формируют рабочую группу для изучения возможных мер против уехавших из России граждан, которые, по мнению российский властей, публично дискредитируют российскую армию и поддерживают Украину. В качестве одной из возможных мер давно называется конфискация имущества, и на этот счет есть два прогноза: адвокат Иван Павлов считает, что к лету будут готовы соответствующие законы, и квартиры начнут массово отбирать, тогда как известная своим оптимизмом политолог Екатерина Шульман прогнозирует показательный отбор имущества у двух-трех знаменитых дискредитаторов и фейкоделов ради запугивания всех остальных. Скоро увидим, кто прав.

Прочее российское

Путин подписал закон, разрешающих депутатам и сенаторам не декларировать имущество и доходы.

Минюст России внес в перечень экстремистских материалов песню Оксимирона “Последний звонок”.

Бывшего координатора штаба Алексея Навального в Архангельске Андрея Боровикова, приговоренного к 2,5 годам за репост клипа Rammstein в 2014 году, перевели на строгие условия содержания в колонии. Это означает запрет на передвижение по колонии, ограничения на прогулки, свидания, передачи и деньги, которые можно тратить в тюремном ларьке.

В Петербурге прошел одиночный пикет в поддержку политзаключенных. Судьба пикетчика не известна.

Проект “Всенаука”, который бесплатно распространял научно‑популярную литературу, объявил о закрытии.

Вокруг света

Суд в Тбилиси отказался освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ходатайство адвокатов рассматривалось с декабря прошлого года. Саакашвили написал в фейсбуке, что Путин обещал “повесить его за яйца” и, похоже, выполняет это обещание через своего прокси, олигарха Иванишвили.

В Беларуси начался суд над политологом Валерией Костюговой – ей грозит до 12 лет по статье о заговоре и захвате власти. На этом фоне Лукашенко создал комиссию для работы с "желающими вернуться на родину".

Власти Латвии рассматривают вопрос о лишении гражданства Петра Авена – он получил его в 2016 году на том основании, что его дед по отцу был латышом.

“Важные истории” выпустили расследование о людях, помогавших друзьям Путина прятать имущество в Европе: активами Геннадия Тимченко управлял человек, некогда руководивший фирмами, которые прикрывали тайные операции по линии госбезопасности ГДР, а управляющий Аркадия Ротенберга Руслан Горюхин успешно присягнул в немецком суде, что с Ротенбергом никак не связан.

По данным Bloomberg, США планируют ввести пошлину в 200% на российский алюминий.

Высший антикоррупционный суд Украины национализировал украинские активы российских богачей Михаила Шелкова и Сергея Чемезова общей стоимостью более $54 млн.

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что пригласил Зеленского лично приехать на саммит лидеров ЕС в Брюсселе 9-10 февраля.

Шесть ссылок

Как писать историю. Статья ведущего в англоязычном мире специалиста по интеллектуальной истории Ричарда Уотмора, в которой он объясняет, что это такое и зачем она нужна. Или послесловие к книге историка Джованни Леви “Нематериальное наследие. Карьера одного пьемонтского экзорциста XVII века” (изд-во “НЛО”), в котором автор рассуждает о предназначении микроистории.

Статья ведущего в англоязычном мире специалиста по интеллектуальной истории Ричарда Уотмора, в которой он объясняет, что это такое и зачем она нужна. Или послесловие к книге историка Джованни Леви “Нематериальное наследие. Карьера одного пьемонтского экзорциста XVII века” (изд-во “НЛО”), в котором автор рассуждает о предназначении микроистории. Литературные нравы. Рассказ о дневниках редактора и критика Вячеслава Полонского (1886–1932). Или статья антрополога Сергея Ушакина о появлении социологии детского чтения в России – из журнала “Детские чтения”, который издает Пушкинский дом.

Рассказ о дневниках редактора и критика Вячеслава Полонского (1886–1932). Или статья антрополога Сергея Ушакина о появлении социологии детского чтения в России – из журнала “Детские чтения”, который издает Пушкинский дом. Кино. Путеводитель Дмитрия Волчека по лучшим фильмам Роттердамского кинофестиваля. Или рассказ о том, как кинорежиссеры превращают несовершенства цифрового сжатия изображений в художественный прием.

Искренне Ваши,

Семь Сорок