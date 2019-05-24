Много факапов

Доброе утро!
США выдвинули 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа – если раньше его обвиняли в попытке взлома компьютерной сети Пентагона (до пяти лет тюрьмы), то новые обвинения в сумме дают до 180 лет заключения. Словом, впереди вечность, а главное из сиюминутного вот:
- Сегодня екатеринбургская городская дума решит, как проводить опрос о строительстве церкви св. Екатерины. Представитель РПЦ назвал опрос ВЦИОМ “нелегитимным”.
- Российский Минкомсвязи составило перечень угроз, при которых произойдет изоляция рунета.
- Россия отправит в Конго военных специалистов, а в ЦАР – новую партию оружия.
- На выборах в Индии опять победила партия Нарендры Моди.
Нелегитимный ВЦИОМ
Сегодня в городской думе Екатеринбурга решат, как проводить рекомендованный Путиным опрос о строительстве церкви св. Екатерины. Накануне мэр города Александр Высокинский отказался исключить сквер в центре города из списка возможных мест строительства, хотя до этого губернатор Свердловской области Куйвашев назвал вопрос решенным. Представитель РПЦ, со своей стороны, назвал “нелегитимным” опрос ВЦИОМ, согласно которому 74% жителей Екатеринбурга не хотят, чтобы в сквере у театра драмы строили церковь. (Это еще что – бывают и вовсе нелегитимные опросы: в Казахстане двух блогеров оштрафовали на 100 долларов за устроенный в ВК опрос на тему предстоящих у них президентских выборов).
В ЕСПЧ подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге.
В высоких сферах
- Российское министерство коммуникаций и связи подготовило проект постановления, определяющее обстоятельства отключения рунета от интернета. Это произойдет, если возникнут высокие угрозы (а) целостности, (б) устойчивости, (в) безопасности функционирования. Тогда командовать рунетом начнет Роскомнадзор.
- Глава Роскосмоса выступил в МГУ с обещанием в 2030 году высадить человека на Луну и отправить в дальний космос “Ноев ковчег” с растениями из коллекции МГУ на борту. Готов ли он сам выступить в роли Ноя, Рогозин не сказал.
- Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи министра культуры Мединского дорогой пентхаус в Москве, а у Минкульта – многомиллионные траты на продвижение за границей фильма о православном меценате XIX века Иннокентии Сибирякове, снятого на деньги “массажиста Путина” Константина Голощапова (он же – основатель “Русского афонского общества”).
Отослать своих и выгнать чужих
- Россия направит военных специалистов в Республику Конго. В МИД РФ пояснили, что они будут учить местных ремонтировать военную технику, оставшуюся там со времен СССР. Задача не из легких.
- В Центральноафриканскую республику Россия направляет новую партию оружия. Утверждается, что на безвозмездной основе.
- Кроме того, обратно в Африку отправляют беженцев, которые приехали в Москву в прошлом году на Чемпионат мира. Почитайте их истории, очень пронзительные.
- Бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе. Как выяснилось, она внесена в “черный список”, составленный в ответ на введенные США персональные санкции против граждан России.
Суды идут
- Бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову не только продлили срок содержания в СИЗО, но еще и объявили, что у него в квартире найдены наркотики. Адвокаты Абызова, правда, расходятся во мнениях, что это за наркотики, в каком количестве их нашли и в какой квартире.
- Активистку Лилию Осипову оштрафовали на 15 тысяч рублей за баннер “Извинись за Екб”, повешенный на заборе патриаршей резиденции в Москве.
- Активистка “Открытой России” Анастасия Шевченко, сидящая с января под домашним арестом по уголовному делу об участии в “нежелательной организации”, награждена премией Фонда Бориса Немцова. В Ярославле в третий раз сбили памятную табличку с дома, где жил Немцов.
- Суд в Москве снял арест со счетов Навального по делу "Ив Роше".
Либертарианство в массы
В команде президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он больше не будет вносить законопроекты в действующую Верховную Раду. Указ Зеленского о досрочных выборах в Раду вступил в силу, опросы дают почти 40% его партии “Слуга народа” (которая, как выяснилось, будет руководствоваться либертарианской идеологией).
Выступая на форуме высоких технологий в Киеве, президент Зеленский исключил возможность переговоров с Россией и произнес много необычных для президента слов: “Да, ребята, у нас много проблем, много факапов”, – сказал он. Здесь первый визит Зеленского к айтишникам и его перспективы в целом комментирует (тоже остроумно) политконсультант Алексей Ковжун.
А вот здесь интервью с бесстрашными остроумцами из Симферополя, авторами граффити “ФСБ, давай поиграем” на мурале с Путиным. Бесстрашие их в том, что они выступают за суверенный Крым, а за такое ФСБ закрывает надолго.
В мире
- В Варшаве начались переговоры о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба". Здесь о причинах аварии и перспективах этих переговоров рассуждает эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
- На выборах в Индии опять победила и даже усилила свои позиции правящая индуистская националистическая партия "Бхаратия Джаната Парти" во главе с действующим премьером Нарендрой Моди, которого часто называют индийским Трампом.
- Здесь – поучительный репортаж из Венесуэлы. Людям там очень голодно, почти всех игуан уже съели.
Шесть ссылок
- Литература. Любопытные воспоминания Лидии Люблинской о знакомстве с Бродским в 1968 году в Ленинграде. Или вот отрывок из книжки Стивена Фрая про героев – про богов-то уже все прочитали.
- Художники. Роман Осминкин рассказывает о швейном кооперативе художниц “Швемы” – арт-активистском проекте, в котором тематизируются безысходность современного капитализма, отчужденность арт-институций, сущность труда и творчества. Или вот интервью с российско-шведской художницей Наташей Данберг – для нее важны темы бездомности, беженства, покинутости, оставленности.
- Теоретики. Разговор с итальянским философом Маурицио Лаззарато – о капитализме, современных мутациях фашизма и его повсеместного укрепления в наши дни. Или рассказ Дениса Сивкова о том, как антропологи концептуализируют общение людей и животных (с отличным рассказом про лису, которая похитила душу Ленина).
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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