Много факапов

Доброе утро!

США выдвинули 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа – если раньше его обвиняли в попытке взлома компьютерной сети Пентагона (до пяти лет тюрьмы), то новые обвинения в сумме дают до 180 лет заключения. Словом, впереди вечность, а главное из сиюминутного вот:

Сегодня екатеринбургская городская дума решит, как проводить опрос о строительстве церкви св. Екатерины. Представитель РПЦ назвал опрос ВЦИОМ “нелегитимным”.

Российский Минкомсвязи составило перечень угроз, при которых произойдет изоляция рунета.

Россия отправит в Конго военных специалистов, а в ЦАР – новую партию оружия.

На выборах в Индии опять победила партия Нарендры Моди.

Нелегитимный ВЦИОМ

Сегодня в городской думе Екатеринбурга решат, как проводить рекомендованный Путиным опрос о строительстве церкви св. Екатерины. Накануне мэр города Александр Высокинский отказался исключить сквер в центре города из списка возможных мест строительства, хотя до этого губернатор Свердловской области Куйвашев назвал вопрос решенным. Представитель РПЦ, со своей стороны, назвал “нелегитимным” опрос ВЦИОМ, согласно которому 74% жителей Екатеринбурга не хотят, чтобы в сквере у театра драмы строили церковь. (Это еще что – бывают и вовсе нелегитимные опросы: в Казахстане двух блогеров оштрафовали на 100 долларов за устроенный в ВК опрос на тему предстоящих у них президентских выборов).

В ЕСПЧ подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге.

В высоких сферах

Российское министерство коммуникаций и связи подготовило проект постановления, определяющее обстоятельства отключения рунета от интернета. Это произойдет, если возникнут высокие угрозы (а) целостности, (б) устойчивости, (в) безопасности функционирования. Тогда командовать рунетом начнет Роскомнадзор.

Глава Роскосмоса выступил в МГУ с обещанием в 2030 году высадить человека на Луну и отправить в дальний космос “Ноев ковчег” с растениями из коллекции МГУ на борту. Готов ли он сам выступить в роли Ноя, Рогозин не сказал.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи министра культуры Мединского дорогой пентхаус в Москве, а у Минкульта – многомиллионные траты на продвижение за границей фильма о православном меценате XIX века Иннокентии Сибирякове, снятого на деньги “массажиста Путина” Константина Голощапова (он же – основатель “Русского афонского общества”).

Отослать своих и выгнать чужих

Россия направит военных специалистов в Республику Конго. В МИД РФ пояснили, что они будут учить местных ремонтировать военную технику, оставшуюся там со времен СССР. Задача не из легких.

В Центральноафриканскую республику Россия направляет новую партию оружия. Утверждается, что на безвозмездной основе.

Кроме того, обратно в Африку отправляют беженцев, которые приехали в Москву в прошлом году на Чемпионат мира. Почитайте их истории, очень пронзительные.

Бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе. Как выяснилось, она внесена в “черный список”, составленный в ответ на введенные США персональные санкции против граждан России.

Суды идут

Бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову не только продлили срок содержания в СИЗО, но еще и объявили, что у него в квартире найдены наркотики. Адвокаты Абызова, правда, расходятся во мнениях, что это за наркотики, в каком количестве их нашли и в какой квартире.

Активистку Лилию Осипову оштрафовали на 15 тысяч рублей за баннер “Извинись за Екб”, повешенный на заборе патриаршей резиденции в Москве.

Активистка “Открытой России” Анастасия Шевченко, сидящая с января под домашним арестом по уголовному делу об участии в “нежелательной организации”, награждена премией Фонда Бориса Немцова. В Ярославле в третий раз сбили памятную табличку с дома, где жил Немцов.

Суд в Москве снял арест со счетов Навального по делу "Ив Роше".

Либертарианство в массы

В команде президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он больше не будет вносить законопроекты в действующую Верховную Раду. Указ Зеленского о досрочных выборах в Раду вступил в силу, опросы дают почти 40% его партии “Слуга народа” (которая, как выяснилось, будет руководствоваться либертарианской идеологией).

Выступая на форуме высоких технологий в Киеве, президент Зеленский исключил возможность переговоров с Россией и произнес много необычных для президента слов: “Да, ребята, у нас много проблем, много факапов”, – сказал он. Здесь первый визит Зеленского к айтишникам и его перспективы в целом комментирует (тоже остроумно) политконсультант Алексей Ковжун.

А вот здесь интервью с бесстрашными остроумцами из Симферополя, авторами граффити “ФСБ, давай поиграем” на мурале с Путиным. Бесстрашие их в том, что они выступают за суверенный Крым, а за такое ФСБ закрывает надолго.

В мире

В Варшаве начались переговоры о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба". Здесь о причинах аварии и перспективах этих переговоров рассуждает эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

На выборах в Индии опять победила и даже усилила свои позиции правящая индуистская националистическая партия "Бхаратия Джаната Парти" во главе с действующим премьером Нарендрой Моди, которого часто называют индийским Трампом.

Здесь – поучительный репортаж из Венесуэлы. Людям там очень голодно, почти всех игуан уже съели.

Шесть ссылок

Литература. Любопытные воспоминания Лидии Люблинской о знакомстве с Бродским в 1968 году в Ленинграде. Или вот отрывок из книжки Стивена Фрая про героев – про богов-то уже все прочитали.

Художники. Роман Осминкин рассказывает о швейном кооперативе художниц “Швемы” – арт-активистском проекте, в котором тематизируются безысходность современного капитализма, отчужденность арт-институций, сущность труда и творчества. Или вот интервью с российско-шведской художницей Наташей Данберг – для нее важны темы бездомности, беженства, покинутости, оставленности.

Теоретики. Разговор с итальянским философом Маурицио Лаззарато – о капитализме, современных мутациях фашизма и его повсеместного укрепления в наши дни. Или рассказ Дениса Сивкова о том, как антропологи концептуализируют общение людей и животных (с отличным рассказом про лису, которая похитила душу Ленина).

Искренне Ваши,

Семь Сорок